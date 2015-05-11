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ted.com   среда, 19 апреля 2017 года, 03.00

Майкл Нортон: Как купить счастье
Люди счастливее, когда они отдают деньги, чем когда оставляют их себе


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Бертран Рассел. «Что такое счастье?»


Что такое счастье?




Сегодня я хочу поговорить о деньгах и счастье. Это две вещи, на которые многие из нас тратят уйму времени в попытках либо их заработать, либо приумножить. Многим из нас близка вот эта фраза. Она встречается в религиях и книгах практических советов: «Не в деньгах счастье». Я хочу сказать, что это неправда. Я работаю в школе бизнеса, и мы как раз этим и занимаемся. Итак, это неправда. Если вы и правда так думаете, значит, вы просто неправильно тратите деньги. Вместо того чтобы тратить деньги как обычно, может, если вы потратите их иначе, результат будет чуть лучше.

Майкл Нортон — психолог и доктор философских наук, профессор делового администрирования в области маркетинга, работает в Гарвардской школе бизнеса.

Но прежде чем я расскажу вам, как потратить деньги, чтобы стать счастливее, давайте подумаем, как мы обычно их тратим, не становясь при этом счастливее. Мы провели небольшой естественный эксперимент. Недавно Си-Эн-Эн опубликовало интересную статью о том, что происходит с людьми, выигрывающими в лотерею. Оказывается, люди считают, что если они выиграют в лотерею, их жизнь преобразится. Статья же о том, как их жизни рушатся. Выиграв в лотерею, первое, что делают люди, это тратят все деньги и залезают в долги. И второе — все их друзья и всевозможные знакомые тут же их находят и начинают клянчить деньги. Это разрушает их социальные взаимоотношения. В итоге у них остаётся больше долгов и меньше друзей, чем было до того, как они выиграли в лотерею. Но самое интересное в этой статье — комментарии читателей. Вместо того, чтобы рассуждать о том, как статья заставила их задуматься, что деньги не приносят счастья, все стали высказываться в духе: «А знаете, что бы я сделал, выиграй я в лотерею?..» Далее следовали фантазии на эту тему. Вот лишь два примера, которые нам показались особенно любопытными. Один человек написал: «Когда я выиграю, я куплю себе небольшую гору и построю домик на вершине». А другой написал: «Я насыплю полную ванну денег, залезу в неё, буду сидеть и курить большую толстую сигару, потягивая шампанское из бокала». Дальше — хуже: «Потом я сфотографируюсь в таком виде и сделаю десятки глянцевых копий. И все, кто будет просить у меня денег или пытаться их отобрать, получат копию фото и больше ничего». Таких комментариев было большинство.

Люди получали деньги и становились антисоциальными. Я уже сказал, что деньги разрушают жизни и превращают друзей в надоедливых мух. Ещё деньги делают нас очень эгоистичными, когда мы начинаем заботиться только о себе. Может быть, деньги не делают нас счастливыми, потому что мы всё время находим им неправильное применение — мы всё время тратим их на себя. Итак, мы задумались о том, что будет, если убедить людей тратить больше денег на других. То есть, вместо того, чтобы прятаться за своими деньгами от общества, можно было бы использовать часть денег на благо общества.

Мы решили дать людям такую возможность и посмотреть, что получится.

Предположим, есть группа людей, традиционным образом расходующих деньги на себя, и другая группа, где люди раздают деньги. Мы измерим уровень их счастья и посмотрим, станут ли они счастливее. Вот с чего мы начали. Однажды утром в Ванкувере мы пришли на территорию Университета Британской Колумбии и стали спрашивать прохожих: «Хотите принять участие в эксперименте?» Они ответили: «Да». Мы спросили у них, насколько они счастливы, а потом вручили им конверт. В одном конверте была записка: «Потратьте эти деньги на себя до пяти вечера». И варианты того, как можно их потратить. Другие люди в то же утро получили такую записку: «Потратьте эти деньги на других до пяти вечера». Внутри каждого конверта были деньги. Количество выдаваемых денег тоже было разным. Одни люди получили записку и пять долларов. Другие — записку и двадцать долларов. Мы оставили их в покое. Они могли делать что хотели. Потом мы узнали, что деньги были действительно потрачены согласно инструкциям.

Вечером мы всех обзвонили и спросили: «На что вы потратили ваши деньги и насколько вы сейчас счастливы?» Так на что же были потрачены деньги? Поскольку речь идёт о студентах, то большинство потраченного на себя ушло на побрякушки, типа серёжек и косметики. Одна женщина сказала, что купила племяннице плюшевую игрушку. Другие отдавали деньги бездомным. Огромную роль тут сыграл Starbucks (сеть кофеен Старбакс)

Если вы даёте студентам по пять долларов, то для них — это деньги на кофе. Они бегут в Starbucks и тратят свою пятёрку как можно быстрее. Но одни купили кофе себе, как они это делали всегда, а другие сказали, что купили кофе для кого-то другого. То есть получилась одна и та же покупка, только совершенная либо для себя, либо для кого-то другого. Что же мы узнали, когда обзвонили их вечером? Люди, которые потратили деньги на других, стали счастливее. У людей же, которые потратили деньги на себя, ничего не изменилось. Они не стали менее счастливы. На них это просто никак не повлияло. Ещё оказалось, что количество денег не играет особой роли. Люди полагали, что 20 долларов намного лучше, чем 5 долларов. На самом деле, абсолютно не важно, сколько денег тратить.

Важно то, что потратить их на кого-то другого, а не на себя. Мы наблюдаем это снова и снова, давая людям деньги, чтобы они потратили их на других, а не на себя. Конечно, речь здесь идёт о канадских студентах — не самая типичная выборка населения. Они в целом довольно обеспеченные.

Нам захотелось проверить, удастся ли наш эксперимент где-нибудь ещё в мире, или он работает только в благополучных странах? Мы решили отправиться в Уганду и провести похожий эксперимент. Но у людей в Канаде мы спрашивали: «Вспомните, когда в последний раз вы тратили деньги на себя или на других. Опишите ваши ощущения. Насколько счастливы вы стали?»

А в Уганде наш вопрос звучал: «Вспомните, когда вы в последний раз тратили деньги на себя или на других и опишите ваши ощущения». А потом мы опять спросили, насколько счастливыми они себя ощущают. В итоге мы получили удивительные результаты. Существуют некие общие приёмы того, как люди распоряжаются деньгами, но в то же время есть и культурные различия в том, что люди делают.

Например, один парень в Уганде сказал нам: «Я позвонил девушке, с которой хотел встречаться». Они сходили на свидание, и только потом он сказал, что «добился» её только сейчас. А вот канадский парень. История очень похожа. «Мы пошли с девушкой на ужин в ресторан. Потом пошли в кино, но ушли оттуда пораньше и вернулись к ней «на чашку чая» — и только чая. Универсальность человеческого поведения — ты потратил деньги на другого человека, ты был к нему внимателен. Может быть, у тебя было что-то на уме, может, нет. Но потом мы замечаем необыкновенные различия.

Возьмём ещё два примера. Вот женщина из Канады. Мы спросили её: «Вспомните случай, когда вы потратили деньги на кого-то другого». Она ответила: «Я купила подарок маме. Я поехала на машине в торговый центр, купила подарок и подарила его маме». Замечательный добрый поступок. Дарить подарки знакомым это приятно.Теперь сравните это историей одной женщины из Уганды. «Я шла по улице и встретила старую подругу, сын которой был болен малярией. У них не было денег, но они шли в больницу. Я отдала ей эти деньги». Это не 10 000 долларов, это местная валюта. На самом деле, это ничтожная сумма. Тут очевидна огромная разница в мотивах. Перед нами очевидная необходимость медицинской помощи, где деньги в буквальном смысле спасают жизнь. А ранее — просто покупка подарка маме.

Мы опять видим, что то, как вы тратите деньги на других людей, значительно менее важно, чем тот факт, что вы их тратите на других, чтобы самим стать счастливее. Это особенно важно. Не нужно делать с деньгами ничего необычного, чтобы быть счастливее. Можно сделать что-то простое, пустяковое и всё равно получить от этого удовлетворение. Это примеры всего из двух стран. Мы хотели расширить наш эксперимент и по возможности взглянуть на все страны мира, чтобы увидеть, как деньги соотносятся со счастьем.

Института Гэллапа, известный своими недавними политическими опросами, предоставил нам такие данные. Они спросили людей: «Вы недавно жертвовали деньги на благотворительность?», а затем: «Насколько вы счастливы в жизни?» Можно посмотреть, как эти два аспекта соотносятся друг с другом.

Куда ни глянь, всюду мы видим, что люди счастливее, когда они отдают деньги,чем когда оставляют их себе.

Как же дела обстоят на работе, где мы проводим всё то время, когда мы не с друзьями и знакомыми?

Мы решили проникнуть в некоторые компании и провести похожий эксперимент. Перед вами группы торговых представителей из Бельгии. Они работают командой: обходят кабинеты врачей и предлагают им купить медикаменты. Мы можем наблюдать, насколько хорошо идут продажи, когда работа выполняется командой.

В некоторых группах мы дали деньги сотрудникам и сказали: «Можете потратить эти деньги на себя как угодно». Тот же сценарий, что мы использовали со студентами в Канаде. Другим группам мы сказали: «Вот вам 15 евро. Потратьте это на кого-нибудь из ваших коллег на этой неделе. Купите им что-нибудь в подарок и подарите». Потом мы посмотрим, что получится. У нас есть группы, которые тратят деньги на себя, и этакие альтруистичные группы, которым мы дали деньги на то, чтобы они помогли своей группе стать лучше. Одна из групп скинулась и купила себе пиньяту (пиньята - это полая игрушка, сделанная из папье-маше или картона, наполненная различными сладостями, конфетти, сувенирами и сюрпризами). Потом они собрались вместе, разбили эту пиньяту, и куча сладостей рассыпалась повсюду. Довольно простая, незатейливая забава, но подумайте, в чем разница между этой группой и теми, кто ничего такого не делал, а просто взяли свои 15 евро, положили их в карман, может быть, купили себе кофе. А эта группа сделали что-то вместе, как единый коллектив они купили себе что-то и все вместе этому порадовались.

Мы также увидели, что альтруистичные группы продали больше, чем группы, которые потратили деньги на себя. Подумайте здесь вот о чем: каждые 15 евро, выданные на личные нужды, люди положили себе в карман и не сделали ничего нового. Такое поведение не обогащает. Вы скорее потеряете деньги из-за отсутствия мотивации трудиться усерднее. Но если вы дадите людям 15 евро, чтобы они потратили их на своих коллег, они будут лучше работать вместе, и выгода от такого вложения денег будет огромна. Вы, вероятно, думаете, что все это, конечно, замечательно, но есть одна ситуация, очень важная для государственной политики, где такой принцип не работает.

И если я сейчас не докажу вам обратное, вы не поверите ни одному моему слову. Я знаю, что у всех сейчас на уме игра в вышибалы. Нас серьёзно критиковали и говорили, что если мы не докажем, что наш подход работает в командах вышибал, то это всё глупость. Поэтому мы нашли команды игроков в вышибалы и внедрили в них наших людей. Мы провели с ними всё тот же эксперимент. В одних командах мы раздали деньги, чтобы игроки потратили их на себя. В других командах мы раздали деньги, чтобы игроки потратили их на своих товарищей по команде. Успехи команд, которые потратили деньги на себя, остались такими же, как и до эксперимента. Команды же, в которых деньги были потрачены на товарищей, совершенно преобразились и даже вышли в лидеры по окончании эксперимента.

Во всех рассмотренных нами ситуациях — в личной жизни, на работе, даже в дурацкой беготне от мяча в четырёх стенах — мы убедились, что когда вы тратите деньги на других, вы получаете больше, чем когда тратите деньги на себя. Поэтому, я повторюсь, что если вы думаете, что счастье за деньги не купишь, вы просто неправильно их тратите. Смысл не в том, чтобы покупать один товар вместо другого в надежде, что он вас осчастливит. Смысл в том, чтобы перестать думать, что бы такое себе купить, а подумать, чем поделиться с другими людьми.

К счастью, в этом мы можем вам помочь. DonorsChoose.org — это некоммерческая организация,помогающая учителям малобюджетных государственных школ.

Они публикуют на сайте свои проекты. Например: «Я хотел бы, чтобы мои ученики прочли «Гекльберри Финна», но у нас нет книг». Или: «Мне нужен микроскоп для уроков естествознания, но у меня его нет». Мы можем купить эти вещи для них. Учитель и школьники напишут вам благодарственные письма. Может, даже пришлют вам фотографию, чтобы показать, как они пользуются микроскопом. Это замечательное начинание. Зайдите на этот сайт и попробуйте меньше думать о том, как потратить деньги на себя, и больше о том, как ваши пять или пятнадцать долларов могут осчастливить других людей. Вы увидите, что в итоге больше всех вы осчастливили себя.

Источник: econet.ru




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…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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