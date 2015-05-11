Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 10 апреля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lyudi_nedootsenivayut_kak_mnogo_oni_zabyvayut_41788"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41788_box-1209969_960_72.jpg" width=206 alt="«Люди недооценивают, как много они забывают»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ksenia Donskaya, <a href=https://theoryandpractice.ru/posts/15938-lyudi-nedootsenivayut-kak-mnogo-oni-zabyvayut-intervyu-ob-effektivnom-zapominanii-vo-vzroslom-vozraste>theoryandpractice.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Люди недооценивают, как много они забывают»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Интервью об эффективном запоминании во взрослом возрасте</font></em></span></p><p>Человек начинает забывать информацию еще в процессе ее запоминания: одни детали сразу ускользают от нас, а другие постепенно блекнут, пока вовсе не улетучиваются. The Atlantic поговорил с исследователем образования Ульрихом Бозером о природе памяти: можно ли запомнить что-то раз и навсегда, как предотвратить забывание и что вообще значит «выучить» что-то. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lyudi_nedootsenivayut_kak_mnogo_oni_zabyvayut_41788">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Человек начинает забывать информацию еще в процессе ее запоминания: одни детали сразу ускользают от нас, а другие постепенно блекнут, пока вовсе не улетучиваются. The Atlantic поговорил с исследователем образования Ульрихом Бозером о природе памяти: можно ли запомнить что-то раз и навсегда, как предотвратить забывание и что вообще значит «выучить» что-то.

— Что значит выучить что-либо? Значит ли это запомнить что-то? Как понять, что вы что-то выучили?

— В действительности мы хотим научиться думать определенным образом, чтобы развить нашу способность осмысления чего-либо. Если мы хотим быть автомеханиками, значит, мы хотим научиться мыслить как автомеханики. Мой любимый пример того, что значит быть экспертом, — это ребята из радиопрограммы Car Talk. Потому что странное дело: люди, у которых проблемы с машинами, звонят им, но ведь ведущие шоу не видят сам автомобиль. Кто-нибудь звонит и говорит: «У меня такая-то проблема с моим «бьюиком», он странно шумит», — и они помогают решить эту проблему.

Они думают о собственных «бьюиках», о собственных проблемах с автомобилями, чтобы помочь вам решить ваши. Вы хотите узнать о системах или их аналогах, об отношениях между элементами в определенной области, об их взаимодействии. Поэтому в конечном счете вы получаете эти знания, чтобы ускорить свой мыслительный процесс и эффективнее решать новые проблемы.

— Вы упоминали техники, которые не дают результата, например выделение маркером или повторный просмотр записей перед встречей. Что с ними не так?

— Перечитывание или подчеркивание — особенно неэффективные способы запоминания. Это пассивные действия: вы просто бегло просматриваете материал. Вы в нем ориентируетесь, но не знаете его. Для того чтобы выучить что-то получше, надо делать нечто более сложное, требующее создания связи между вами и текстом. [Вы можете] объяснять что-то самому себе [или] просто устроить себе опрос. Если вы готовитесь к встрече, то будет гораздо лучше, если вы отложите материал и будете задавать вопросы самому себе. А простое перечитывание дает вам ложное чувство безопасности.

— Почему обучение других людей — такой эффективный способ что-то выучить самому?

— Это не так уж сильно отличается от объяснения самому себе. Когда вы объясняете себе, вы приводите много доказательств. Вы объясняете, почему эти вещи связаны, почему они важны, указываете на значимые различия между ними. Что еще полезно в процессе обучения других, так это то, что вам приходится думать о самых сложных аспектах рассматриваемого вопроса и о том, как их можно объяснить попроще; благодаря этому меняются и ваши размышления на эту тему.

— По вашему мнению, необходимо, чтобы процесс запоминания был реально сложным. Почему неудобство играет такую важную роль?

— Сегодня мы постоянно слышим отовсюду: «Учеба должна быть легкой, учеба должна быть веселой!» А что если я попрошу вас назвать столицу Австралии? Вы ее знаете?

— Сидней? Не уверена. Наверное, не он.

— Нет, не Сидней. Еще попытка?

— Мельбурн?

—Нет. Попробуем еще раз?

— Боже, поверить не могу, что я этого не знаю. Что еще может быть… Брисбен? Я без понятия, простите.

— Это Канберра!

— Что?

— Да!

— О боже.

— Я пережил подобный диалог с исследователем. Я был на вашем месте, и я такой: «Мне так стыдно. Я бы должен это знать, это большая страна». Сложность поможет вам запомнить Канберру. Я не обещаю, что вы вспомните название столицы Австралии через десять лет после этого разговора, но сейчас это гораздо более примечательная информация. Она имеет для вас чуть большее значение.

Мы оба, скорее всего, когда-то сталкивались с этим фактом, но тогда это для нас было неважно, и это уж точно не была унизительная ситуация. Со мной было так: собеседник спросил меня: «Вы знаете вот это?» — а я думаю: «Я ходил в навороченную школу, я бы должен знать такие вещи». И это мне запомнилось. Учеба должна быть тяжелой или хотя бы немножко сложной, потому что благодаря этому память работает чуть активнее.

Еще один плюс тяжелой учебы в том, что, когда мы немного выходим из нашей зоны комфорта, нас ждет небольшое испытание, и это помогает нам развивать наши навыки. Мы часто видим такое в играх. Часть привлекательности даже игрушек-стрелялок в том, что они постепенно усложняются и мы можем прокачать какой-то навык.

— Какие замечания и комментарии помогают учиться лучше?

— Важно, чтобы обратная связь поступала практически одновременно с выполнением задания и чтобы от человека требовался ответ. Не обязательно сразу говорить ему отгадку, потому что так эта информация не станет для него важной. Сначала вас заставили делать все эти неверные предположения [по поводу Австралии], поэтому, когда вы услышали правильный ответ, он стал для вас более значимым.

— Почему полезно распределять учебу во времени?

— Суть в том, что мы забываем, и забываем постоянно. Люди недооценивают, как много они забывают, и те, кто регулярно обращается к учебе, в итоге знают намного больше. Есть хорошие программы, которые могут помочь. Например, программа Anki: разработчики выбрали, как мне кажется, очень удачную модель, при которой уровень вашей учебы зависит от скорости вашего забывания. Если мы знаем, что вы забудете факты вроде столицы Франции через три месяца, то повторение этого материала придется как раз на этот период. Удивительно, что это не новая идея. Такие практики применялись еще в XIX веке, но мы до сих пор не используем их в школах и колледжах, хотя знаем, что люди многое забывают, и забывают регулярно.

— Меня заинтересовала «Неделя размышлений» Билла Гейтса, которую он проводит за чтением отчетов в уединенном коттедже. Зачем он это делает и чему у него можно научиться?

— Он просто приводит все в порядок и использует эти моменты тишины, чтобы поработать над новыми навыками. Я думаю, мы действительно недооцениваем роль, которую обдумывание и переосмысление играют в процессе учебы. Насколько нам известно, именно поэтому вы часто размышляете в душе или прямо перед тем, как заснуть. У каждого бывают моменты, когда мозг тщательно анализирует случившееся за день и выстраивает связи между событиями; мне кажется, для того, чтобы учиться более эффективно, нужно выделять на это определенное время. Мы знаем, что в некоторых школах учащиеся больше рефлексируют на тему своей учебы. Есть даже пара исследований, согласно которым размышления могут быть важнее практики.

— Как научиться лучше запоминать имена людей?

— Для запоминания важны эмоции. Вы никогда не забудете имя человека, с которым первый раз поцеловались. Конечно, я не считаю это очень практичным решением проблемы.

Еще один способ, которым вы можете воспользоваться, это завязать эти факты на какие-то другие. Например, вам надо запомнить имена дочерей вашего босса. Нужно посмотреть, можно ли завернуть эту информацию в уже известную вам. Например, если вы болеете за Knicks, а его дочерей зовут Келли и Нили, то вы можете размышлять так: «О, это же первые две буквы Knicks». Это еще один способ сделать информацию значимой для вас.

Источник: theoryandpractice.ru





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