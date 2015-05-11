Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 2 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lyudi_-_dobrye_41604"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41604_children-1879907_960_72.jpg" width=206 alt="Люди — добрые" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Евгения Береснева, <a href=http://kot.sh/statya/3152/lyudi-dobrye>kot.sh</a></b></span> <span style="font-size: large;">Люди — добрые</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Альтруизм как объект научного исследования</font></em></span></p><p>Можно долго спорить за чашкой чая, добр ли человек по природе или, наоборот, приходится волком другому человеку. Учёные же предпочитают рассуждать о моральном облике Homo sapiens, вооружившись данными экспериментов. Предлагаем вашему вниманию подборку из пяти наиболее ярких исследований последнего времени. Они доказывают, что люди проявляют отзывчивость гораздо чаще, чем принято думать. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lyudi_-_dobrye_41604">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Можно долго спорить за чашкой чая, добр ли человек по природе или, наоборот, приходится волком другому человеку. Учёные же предпочитают рассуждать о моральном облике Homo sapiens, вооружившись данными экспериментов. Предлагаем вашему вниманию подборку из пяти наиболее ярких исследований последнего времени. Они доказывают, что люди проявляют отзывчивость гораздо чаще, чем принято думать.

Ударить током незнакомца

Представьте, что вам предлагают ударить током незнакомого человека за стеной. Не просто так — за деньги. И чем больше будет разрядов, тем выше ваше вознаграждение. Правда, на следующем этапе вы сами становитесь мишенью. В этом исследовании психологов из Оксфорда каждому участнику выпала возможность неплохо заработать.

Результаты удивили прежде всего самих учёных. Большинство испытуемых постарались минимизировать вред, наносимый их действиями. Они не просто выбирали наименьшее число разрядов, но и готовы были выкупить напарника по эксперименту за деньги, заработанные на собственной боли. Участники нередко соглашались потерпеть максимальное воздействие током за вознаграждение, которое тратили потом, чтобы избавить от неприятных ощущений незнакомого человека.

Источник: Molly J. Crockett et. al. // PNAS. 2014. Vol. 111. No. 48. Р. 17320–17325.

Кому отдать почку

В исследовании другой ­группы оксфордских психологов пострадать никто не мог: эксперимент был умозрительный. Каждый участник выстраивал по предложенной схеме социальную сеть из родственников и друзей (учитыва­лись факторы родства, эмоциональной близости и частоты общения). И далее отвечал на вопрос, с какой вероятностью отдаст каждому из них почку для трансплантации, — так учёные замеряли уровень альтруизма.

Выяснилось, что люди склонны больше заботиться о членах семьи, нежели о друзьях, даже эмоционально близких. Результаты исследования, по мнению авторов, ­подтверждают так называемую теорию родства, возникшую в эволюционной биологии для объяснения альтруистического поведения. Она гласит, что готовность к самопожертвованию — это способ сохранения своего рода и потому распространяется в первую очередь на близких родственников.

Источник: Oliver Curry, Sam G. B. ­Roberts and Robin I. M. Dunbar // British ­Journal of Psychology. 2013. Vol. 104. Issue 2. Р. 283–295.

Быть «тёплым» диктатором

«Диктатор» — одна из классических игр, используемых психологами и специалистами по поведенческой экономике. Условия очень просты: вам даётся небольшая сумма, которую вы можете целиком оставить себе или частично отдать незнакомому напарнику — просто так, без просьбы или давления с его стороны. Правда, если партнёр откажется от денег, вы оба не получите ни копейки. Но, как правило, люди отдают — в среднем треть суммы.

Учёные из Саутгемптонского универ­ситета (Великобритания) несколько изменили этот эксперимент. В первом варианте добровольцы делили 10 фунтов по традиционной схеме, во втором им предлагалось пожертвовать часть средств в благотворительный фонд. А в третьем ведущий уточнял, что, сколько бы участники ни отдали, он добавит денег, чтобы фонд получил ровно 10 фунтов.

Как ни удивительно, испытуемые не стали давать меньше денег — средняя сумма благотворительного взноса не менялась в зависимости от условий задачи. Это позволило утверждать, что на жертвование человека толкает так называемое тёплое чувство — эмоциональная реакция, возникающая в процессе дарения, а не какие-либо рациональные мотивы.

Источник: Mirco Tonin, Michael Vlasso­pou­los // Theory and Decision. 2014. Vol. 76. Issue 1. Р. 47–67.

Помогать близким и не очень

Российские психологи из НИУ ВШЭ задумали разом проверить несколько теорий об ­альтруизме и провели собственное исследование. Участники заполняли опросник, решая, стоит ли в том или ином случае совершить добрый поступок — опять-таки поделиться деньгами. При этом учитывалось несколько факторов: родственная связь, история отношений (помогал ли один другому в прошлом), вероятность встречи в будущем и сумма пожертвования. «Задача» формулировалась примерно так: «Нужно ли Ивану дать своему дяде Петру 50 тысяч на операцию? Раньше дядя неоднократно помогал племяннику».

Гипотеза подтвердилась: все указанные факторы оказались значимыми. Иначе говоря, мы действительно более склонны помогать, если: а) в помощи нуждается родственник; б) помощь требуется кому-то, кто поддерживал тебя; в) высока вероятность, что мы ещё встретимся в будущем; г) сумма пожертвования относительно невысока. Чем больше этих факторов накладывается друг на ­друга, тем выше вероятность сочувствия с нашей стороны.

По-настоящему интересно то, что, ­даже когда все перечисленные условия были на нуле, некоторые участники всё равно проявляли сострада­ние и готовность помочь. Это, как говорят авторы исследования, и есть истинный альтруизм — установка на безусловную помощь человеку, оказавшемуся в беде.

Источник: А. В. Быков // Диссертационная работа на соискание степени кандидата социологических наук. НИУ ВШЭ, 2015.

Отключить эгоизм

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе недавно сообщили, что научились делать людей добрее. Этому судьбоносному заключению предшествовал эксперимент, в ходе которого выяснилось, что в моменты альтруистического и эгоистического выбора активны разные зоны мозга. Добровольцы прямо в аппарате фМРТ играли всё того же «Диктатора», распределяя между собой деньги.

Исследователи заметили, что альтруистические решения сопровождаются активностью в «эмоциональных» зонах мозга — те же зоны активизировались при просмотре ролика, в котором чей-то палец беспощадно кололи иголкой. Эгоистический же выбор основан на работе зон, отвечающих за контроль над эмоциями и волевое поведение.

Когда учёные с помощью транскраниальной магнитной стимуляции дез­ак­ти­ви­ро­ва­ли эти зоны, поведение людей резко изменилось. Некоторые стали даже слишком щедрыми — отдавали деньги без какой бы то ни было необходимости.

Источник: Сообщение UCLA Newsroom. March 18, 2016.

Источник: kot.sh





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