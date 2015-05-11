Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 1 марта 2017 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lyubvi_vse_vozrasty_41598"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41598_zhenshhinyi-o-chuvstvennosti-i-tele-670x35.jpg" width=206 alt="Любви все возрасты" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/lyubvi-vse-vozrastyi-kak-vosprinimayut-seks-6-raznyih-pokoleniy-zhenshhin/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Любви все возрасты</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как воспринимают секс 6 разных поколений женщин</font></em></span></p><p>Опыт каждого из нас неповторим, уникален, и это тем более верно в такой деликатной сфере, как сексуальная жизнь. В ней, как в капле воды, фокусируются наши представления и комплексы о себе и окружающих, об обществе и жизни в целом. Более того, этот опыт уникален еще и потому, что отношение к сексу меняется с годами, так же, как меняются наши тела и мысли. Размышления шести женщин разных возрастов о сексе — возможность посмотреть «как в зеркало» и, может быть, узнать в одном из них себя. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lyubvi_vse_vozrasty_41598">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Опыт каждого из нас неповторим, уникален, и это тем более верно в такой деликатной сфере, как сексуальная жизнь. В ней, как в капле воды, фокусируются наши представления и комплексы о себе и окружающих, об обществе и жизни в целом. Более того, этот опыт уникален еще и потому, что отношение к сексу меняется с годами, так же, как меняются наши тела и мысли. Размышления шести женщин разных возрастов о сексе — возможность посмотреть «как в зеркало» и, может быть, узнать в одном из них себя.

Секс в 20 лет: Чарли Бринкхерст-Кафф





Для меня как девушки, которая потеряла девственность довольно поздно, секс в 20 лет был неким откровением. Главным в этот момент для меня была открытость и возможность обсуждать такую деликатную тему с друзьями. Это тот самый момент, когда ты понимаешь, что ты не единственный смотришь порно, читаешь эротические книги или мастурбируешь. Благодаря интернету, мое поколение женщин уже знает, что такое свобода, и спокойно говорит о сексе в их жизни. Мы меньше беспокоимся о вопросе потери девственности, обсуждаем с партнерами и друзьями секс и отношения. В 20 лет я рассталась с парнем… и купила два вибратора. И никакого чуда не произошло. Это уже потом, спустя пару лет, я узнала, что из-за особенностей строения некоторые женщины не получают удовольствия. Что еще я узнала? Что большой пенис не означает хороший секс, а маленький — плохой. Знание, как получать удовольствие, намного важнее знания, как это удовольствие доставлять своему партнеру. Также я узнала о пансексуальности — влечении к человеку, независимо от его гендера или пола. Это станет нашим будущем: любить того, кого хочешь, без оглядки на ярлыки, навешанные обществом. Все чаще и чаще мои подруги делают каминг-аут и признаются в том, что они лесбиянки, бисексуалки или трансгендеры. «Я всегда это знала, но только сейчас я почувствовала себя достаточно комфортно, чтобы признаться», — недавно сказала мне одна.

И хотя секс в 20 лет может казаться забавным и диким, от определенных сложностей ты не застрахован. Мне, например, не нравится кое-что в моем теле, и раздеваться перед партнером в первый раз для меня является пыткой. Еще одна проблема — мужчины, в отличие от женщин, не очень пекутся вопросами контрацепции. Мне всегда приходится брать ответственность на себя. Как темнокожей девушке мне приходилось сталкиваться и с сексизмом и слышать фразы: «Никогда прежде не спал с такой девушкой, как ты», «Ты слишком красивая как для чернокожей». Сейчас, конечно, я бы сказала, что у меня здоровая сексуальная жизнь с моим парнем. Но я все еще жду, что когда-нибудь он, или кто-то другой, будут понимать мое тело, как его понимаю я. Может, когда мне будет за 30.

Секс в 30 лет: Эмили Витт





В свои 30 лет я не смотрела порно, мне не было интересно. Иногда я встречалась с парнями после интернет-знакомства, но я искала серьезных отношений, а не просто секс. В поисках таких отношений у меня было несколько мимолетных романов, которые заканчивались по сигналу: временные промежутки между смс-ками становились все больше и больше. Я побывала на огромном количестве свадеб. И когда я не испытывала зависти, я насмехалась над всеми этими традиционными свадебными ритуалами. Я много читала о фертильности и сроках. Я хотела понять, что произошло с моим поколением: как демографические изменения (поздние браки или вообще безбрачие), технологии (интернет, мобильные телефоны), нравственность (рост уровня толерантности к экспериментам) повлияли на то, как отличается наша сексуальная жизнь от родительской. Ответы на эти вопросы я начала искать как журналист.

Я встречалась с БДСМ-порнографистами и людьми, практикующими оргазмическую медитацию. Я делала интервью с полиамористами, работающими в Google. Я говорила с основателями Tinder. И эти исследования наложили на мою жизнь определенный отпечаток. После общения с порнографистами я стала гордиться своим телом. Я поняла, что полиамористы становились противниками моногамии из-за страха перед чувством любви. И я стала ценить свою сексуальную свободу. Я всегда считала, что в 30 лет моя сексуальность и вся моя жизнь «устаканятся». Но все вышло наоборот. Я стала более открытой к тем возможностям, которые, как я раньше наивно полагала, были не для меня. Больше я не боюсь остаться одна. Секс в 30 лет стал намного лучше. Я научилась чувствовать свое тело, я знаю, что мне нравится и не нравится, и я продолжаю познавать себя. Мне легче заводить знакомства с людьми, потому что я больше не чувствую стеснения в неловких вопросах касательно секса, хотя в этом году мне повезло — я встретила свою любовь. Мы вместе и планируем связать себя долгосрочными отношениями. Сейчас вопрос, который меня волнует, — хочу ли я ребенка и какую семью мне бы хотелось создать?

Секс в 40 лет: Кловер Страуд





Секс в мои 40 лет — лучший в моей жизни. Я сильная и голодная. И я не хочу, чтобы со мной обращались, как с хрустальной, я хочу чувствовать. Десять лет назад я считала совершенно иначе. Я делала все, чтобы делать приятно мужчине, с которым была, в ущерб себе. Сейчас это кажется безумием. Своего второго мужа я встретила в 34 года, и я открыла для себя желание и секс с новой стороны вместе с ним. Мы стали обсуждать с ним тему секса. И спустя семь лет у нас все замечательно. У нас пятеро детей: двое от моего предыдущего брака, они сейчас подростки, а нашим общим детям четыре, два года и самому младшему — шесть месяцев. Могу сказать, что ни одна из беременностей не была случайной, и секс для зачатия ребенка — особенный, возможно, поэтому у меня столько детей.

Да, конечно, после рождения ребенка возвращение к интимной жизни сродни уборке на чердаке и кажется изматывающим и ненужным процессом. Только в последние годы я наконец приняла свое тело таким, какое оно есть, и мне не хочется быть другой — стройнее или выше. Я довольна собой и это делает меня счастливее, а секс — лучше и чувственнее. Конечно, после родов мое тело не всегда работает так, как того хочется. У меня было три выкидыша и два чудовищных случая послеродовой депрессии. Многие женщины, которые решают родить ребенка в этом возрасте, сталкиваются с определенной долей разочарования и грусти, а потеря ребенка и послеродовая депрессия — это очень больно, как и травматические роды, например. А во всей этой гонке успеть все секс часто опускается на самое дно в списке приоритетов. Часто, когда мы с мужем идем в постель, там уже лежат наши малыши в обнимку с плюшевыми мишками, и мысль о том, чтобы заняться любовью развеивается сама собой на сотни миль. Моим старшим детям сейчас 13 и 16 лет, и я понимаю, что со временем эта проблема решится сама собой. Но боюсь, что к тому времени у меня наступит менопауза, поэтому сейчас мне хочется получать от жизни все!

Секс в 50 лет: Мариела Фрострап





Секс в 50? Это сумасшествие! Мы все заняты мыслями о том, как сохранить брак, накопления и карьеру после 60-ти. В молодости секс — это забава, мы занимаемся им для удовольствия, для зачатия ребенка, в надежде найти любовь, по пьяни. Вступив в средний возраст и родив ребенка, мы приобрели больше забот и избавились от ненасытного либидо, теперь у нас намного меньше причин заниматься сексом — а в таком случае у нас уже не «просто секс», который и становится корнем проблем.

Может ли юношеская всепоглощающая страсть, которая способна удерживать нас в постели сутки напролет, считаться такой тяжелой потерей на пути взросления? Если да, то все эти годы в паре выглядят совершенно по-другому. Большинство людей среднего возраста, как и я, уже долго находятся в отношениях (или даже избавляются от них), и в отсутствие страсти для некоторых является как симптомом несчастливых отношений, так и объективной реальностью жизни для тех, кто выбирает остаться с партнером. Я воспринимаю секс как способ уснуть, как снотворное. Наверное, старею. Сумасшедшая страсть — это, пожалуй, не то, что отличает 50-летних. И в этом возрасте вам уж точно не захочется хвастаться своим опытом. В зрелом возрасте секс — это то, что называют «занятие любовью», это больше про интимность, чем про животный инстинкт. Это в молодости есть определенное заблуждение, что чем больше у тебя сексуальных побед, тем более ты привлекателен. В зрелом возрасте такое поведение расценивается как жест отчаяния. И здесь определенно попахивает эйджизмом. Для некоторых порнография становится способом открытия в себе сексуальности, хотя многие в итоге чувствуют недовольство собой. Вспомните фильм 1967 года «Выпускник», в котором героиню бальзаковского возраста играет 35-летняя Энн Бекрофт. Так что, пожалуй, можно сказать, что секс в 50 лет находится под постоянным прицелом сексизма.

Секс в 60 лет: Пенни Аркейд





Я всю жизнь очень интересовалась сексом. Я думаю, что секс и жизненная энергия — это одно и то же. Однако секс — штука изменчивая, он разный в разные периоды жизни, поэтому люди, которые этого не понимают сталкиваются с разочарованием. В пять лет мне нравились и мальчики, и девочки, это было еще до мастурбации. Я жила, как говорят католики, в нечистых мыслях. Я представляла себе сексуальные игры между девочками, между мальчиками. Никто не говорил мне о гомосексуализме, я думала, что это я его изобрела. В начале 60-х годов царила атмосфера строгости и осуждения, поэтому сама мысль о том, чтобы по-настоящему заняться сексом, меня пугала, а мои желания заставляли меня чувствовать себя извращенкой. Пока я не открыла мужчин-геев. Я стала посещать компанию, где секс ценили, открыто обсуждали и без стеснения практиковали. Когда мне было за 30, как и многие представители богемы, я стала секс-работницей, чтобы продолжать заниматься театром, а также чтобы получить опыт разных сексуальных культур. У меня была не жизнь, а колесо впечатлений! Я любила мужчин и женщин. Я была замужем трижды. У меня была безумная связь с умнейшим мачо-нарциссом, для которого еженедельное соблазнение новой женщины было спортом, но это были 10 месяцев эротического рая. А вот в 45 моей мантрой стала фраза: «Каждый раз, когда я занимаюсь любовью, я начинаю новые отношения, а когда я вступаю в отношения, я прекращаю заниматься сексом!».

Моя сексуальная жизнь бурлила до лет 50. Потом в 55 у меня наступила менопауза и мое либидо полностью исчезло. К счастью, одна гинеколог сказала мне: «Это менопауза, а не меностоп». С 58 лет я счастливо одинока. Сейчас мне 66 лет, я утратила ту сексуальную импульсивность и не вступаю в отношения ради секса или романтики. Сексуальный заряд как биологический ресурс исчерпывает себя, теперь моя сексуальность удобна и не так изматывает. Всему свое время. Мне нравится быть одной. Мне нравится иметь все это время лично для меня. Но это не значит, что меня не привлекают, в том числе сексуально, другие люди, но я не бросаюсь из-за этого менять свою жизнь. Наконец-то я могу посвятить время самой интимной моей связи — отношениям с самой собой. Какой будет моя жизнь в 70 или 80 лет? Думаю, что будущее принесет мне еще пару сексуальных ренессансов.

Секс в 70 лет: Мари де Хеннезель





Я отношусь к поколению, которое начало сексуальную революцию во Франции в 1970-х. Мы ломали барьеры и боролись за право пользоваться контрацептивами и за право делать аборты. Теперь годы спустя я выступаю за новый виток сексуальной революции — для людей старшего возраста. Я задаю себе вопрос: почему это сексуальность считается запретной темой для людей в возрасте? В этом я виню нашу одержимость культом молодости. Меня просто поражает, насколько медиа морочат нам головы пластической хирургией в погоне за молодостью и сексуальностью. Для меня чувственность не заключается только в теле, для меня — это здоровье и желание. И я верю, что сейчас женщины моего поколения без страха начнут выступать против этой навязанной обществом культуры молодости. Мы — динамичное поколение и эгоистичное одновременно, мы хотим путешествовать, узнавать что-то новое, наш возраст не должен сковывать нас в наших желаниях.

Но, конечно же, секс в этом возрасте не такой, как во времена нашей молодости. Он становится менее импульсивным, более плавным, чувственным. Интимность, возможность выражать свои чувства, доверять и делиться эмоциями — жизненно необходимы. Я верю в том, что чувственность — это в естественной природе женщины, и она может направлять своего партнера к новым исследованиям. И я считаю, что это ответственность женщины — показывать партнеру, что ей с ним хорошо, помогать создавать атмосферу нежности. С возрастом люди решают, что секс — это уже пройденный этап для них. Это, конечно, их право, и если для партнеров такое решение является обоюдным, то проблемы нет. Но я считаю, что для любви, секса, желаний нет возрастных ограничений, даже если мы все это прячем после определенного возраста. Это как секрет, который мы не хотим раскрывать, но на самом деле он играет ключевую роль для физического и психологического здоровья людей в возрасте. Мы должны говорить об этом больше.

По материалам The Guardian

Источник: womo.ua





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