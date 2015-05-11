Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lyubitelskaya_diagnostika_39839"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201601/392_300_39839_pills-234633_960_72.jpg" width=206 alt="Любительская диагностика" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Анна Жавнерович, Виктор Калинин</b></span> <span style="font-size: large;">Любительская диагностика</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как мы путаем болезни</font></em></span></p><p>У человечества появился идеальный инструмент, делающий процессы самоуспокоения и нагнетания особенно захватывающими. По данным Всемирной организации здравоохранения, в связи с развитием интернета почти 50% пациентов приходят к врачу с готовым диагнозом. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lyubitelskaya_diagnostika_39839">Подробнее</a></p><br clear="all" />





У человечества появился идеальный инструмент, делающий процессы самоуспокоения и нагнетания особенно захватывающими. По данным Всемирной организации здравоохранения, в связи с развитием интернета почти 50% пациентов приходят к врачу с готовым диагнозом.

Обратная сторона самообразования через интернет — преуменьшение значимости симптомов болезни: вместо того чтобы обратиться к врачу и выбрать курс лечения, больные продолжают покрываться коростой или начинают присматривать место для петли в квартире. Мы выбрали самые распространенные заболевания и попробовали показать, что в действительности стоит за бытовыми представлениями о них. В этом нам помог врач-хирург, ординатор сердечно-сосудистой хирургии, член Европейского общества сосудистых хирургов Виктор Калинин.

1. У меня жирные волосы

На самом деле: это себорея кожи головы

Это заболевание вызвано повышенной выработкой кожного сала и гормональными сбоями, и оно может прогрессировать до выдающихся в своей уродливости форм: начавшись с мелких мокнущих чешуек на коже головы, себорея может распространиться ниже и превратить спину в сплошную кровоточащую рану. Поэтому «жирные волосы» — это не только мягкое объяснение перхоти и повод завязать беседу с неразговорчивым парикмахером, а знак, указывающий на то, что пора обратиться к дерматологу.

2. У меня часто болит голова

На самом деле: мигрень, или...

…так называемые головные боли напряжения, пучковая боль (она же кластерная, боль в определенном месте), боль, связанная с травмой головы или шеи (например, из-за шейного остеохондроза или перенесенное на ногах сотрясение, которое вы не заметили). Боль, вызванная поражениями сосудов головного мозга и шеи (извитость артерий, атеросклероз, артриты). Боль, связанная с инфекциями, алкогольной интоксикацией или передозировкой лекарствами. Боль, вызванная нарушением свойств крови, а также головные боли, связанные с патологией черепа, шеи, глаз, ушей, носовой полости, пазух, зубов, ротовой полости или других структур черепа и лица. И наконец, боль, идущая в комплексе с психическими заболеваниями, депрессией, неврозами и шизофренией.

3. У меня прыщи

На самом деле: это угревая болезнь, или акне

Кожа — зеркало всего организма, поэтому все то, что появляется на ней, — результат множества внешних и внутренних факторов: наследственности, гормональной активности (менструаций, полового созревания), заболеваний желудочно-кишечного тракта, угревого клеща, вездесущего стресса и микроорганизмов. Лучше всего в этом случае обратиться к дерматологу, попутно наладив свой образ жизни и соблюдая диету, ну или подождать лет пять, пока не пройдет половое созревание. Прежде чем хвататься за лечение акне, следует сделать анализ крови на гормоны и биохимический анализ крови, который может выявить внутреннее воспаление, вызванное хроническим заболеванием, или патологию печени, которые считаются самыми распространенными катализаторами появления прыщей. Угревая болезнь оставляет после себя рубцы, расширенные поры и пятна на коже. От этих неприятностей эффективнее всего избавляет мезотерапия и лазерная шлифовка.

4. У меня иногда поднимается температура

На самом деле: это сигнал

Так организм сообщает: что-то внутри пошло не так. На повышение температуры могут влиять не только микроорганизмы, но и стресс, еда, лекарства и гормоны. При повышении температуры нельзя сразу начинать принимать антибиотики или противовирусные препараты. Вызовите врача. Если температура не выше 38, то также не рекомендуется ее сбивать. Обращайте внимание не только на температуру, но и на общее состояние организма: слабость, ломоту в теле, головную боль, дискомфорт в животе, воспаленные раны, боль в ухе, головокружение, нарушенную координацию, ухудшение зрения. Если температура ночью поднялась выше 39, вызывайте скорую. Сколько бы они ни ворчали, что их дергают по пустякам, речь идет о вашей жизни и лучше перестраховаться.

5. У меня плохое настроение или у меня дурной нрав

На самом деле: депрессия

Депрессия может быть вызвана не только негативными событиям в жизни, но и черепно-мозговой травмой или опухолью. Если у вас в порядке все анализы, а вы по-прежнему не хотите утром вставать из кровати, все время раздражены или готовы заплакать, стали гораздо больше спать, гораздо больше / меньше есть, то стоит сходить к неврологу и психологу. И не стоит бояться похода к психиатру — главное, чтобы у него были хорошие рекомендации. Депрессия может длиться годами, и вы испортите годы жизни себе и своим близким, если вовремя ее не вылечите.

На что еще нужно обратить внимание

Чувствуете, что подцепили простуду?

Это вирус. Пора к терапевту.

Чувствуете слабость, головокружение и раздражение?

Это астенический синдром или анемия.

Сдайте кровь и сходите к терапевту.

Испытываете всепоглощающую усталость и отсутствие всяких желаний?

Нужен психотерапевт.

Болит поясница?

Проверьте почки. Это к нефрологу или урологу.

Немеют конечности?

Начинаются проблемы с сердцем. Нужен кардиолог.

После еды или когда долго не ели — болит вверху живота?

Верный признак гастрита. Запишитесь к гастроэнтерологу.

Источник: ВОС





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