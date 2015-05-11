Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 10:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lyubit_do_poslednego_dnya_42609"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42609_24060917.jpg" width=206 alt="Любить до последнего дня" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Кирстен Вейр (Kirsten Weir)</b></span> <span style="font-size: large;">Любить до последнего дня</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Можно ли умереть от разбитого сердца?</font></em></span></p><p>Рут и Гарольд «Док» Напке встретились в начальной школе. Они переписывались на протяжении войны, когда Док служил в Германии. После его возвращения у них начался серьезный роман. Они поженились, вырастили шестерых детей и отпраздновали 65 годовщину свадьбы вместе. А затем в один августовский день 2013 года они умерли вместе в доме престарелых в Огайо. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lyubit_do_poslednego_dnya_42609">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Рут и Гарольд «Док» Напке встретились в начальной школе. Они переписывались на протяжении войны, когда Док служил в Германии. После его возвращения у них начался серьезный роман. Они поженились, вырастили шестерых детей и отпраздновали 65 годовщину свадьбы вместе. А затем в один августовский день 2013 года они умерли вместе в доме престарелых в Огайо.

«Не существует идеальных отношений, но у них были одни из лучших, что я когда-либо видела», — говорит 61-летняя дочь пары Маргарет Напке, соматический терапевт. «Они всегда были не разлей вода. Не могли друг без друга».

В течение многих лет, по словам Маргарет, они с братьями и сестрами наблюдали, как рушится здоровье их отца. Он страдал от сердечных заболеваний, появились признаки деменции. Он потерял интерес к занятиям, которые раньше его увлекали, и дремал почти все время.

«Мы задавались вопросом: почему он все еще здесь? И пришли к выводу, что он оставался ради мамы. Он мог проснуться после длительного сна и спросить: „Как там она?» — вспоминает Маргарет

Затем Рут подхватила редкую инфекцию. В бесчувствии она лежала в доме престарелых, в комнате, которую делила с мужем, и было понятно, что это ее последние дни. Дети Напке постарались объяснить Доку, что его жена уже не проснется. «Он не спал в ту ночь. Я видела, как он обдумывал это в течение нескольких часов», — рассказала Маргарет. Док умер на следующее утро, а Рут последовала за ним вечером того же дня.

Маргарет видит в одновременной смерти своих родителей осознанное решение: два сердца перестали биться одновременно. «Я чувствовала, что он составлял ей компанию», — поделилась она. Напке верит, что ее отец хотел показать жене путь в другой мир. «Док понимал, что Рут было нужно от него что-то еще, поэтому он отпустил все и ушел», — считает Маргарет. «Я чувствую, что он решил покинуть этот мир первым, чтобы помочь ей. Это определенно было выражение любви с его стороны».

История четы Напке, возможно, особенна, но не уникальна. Каждые несколько месяцев в городских газетах публикуются подобные истории. В прошлом июле в журнал People рассказали историю 94-летних калифорнийцев Хелен и Леса Браун, которые были в браке 75 лет. Они родились в один день и умерли с разницей в сутки. В феврале фотография 83-летнего жителя Нью-Йорка Эда Хейла и его 82-летней жены Флорен распространилась в социальных сетях: на снимке они лежали на соседних больничных койках и держались за руки. Супруги Хейл умерли с разницей всего в несколько часов.

Смерть от разбитого сердца стала литературным штампом: еще Шекспир писал о «смертельной тоски». Эмоциональное опустошение от потери возлюбленного может, безусловно, ощущаться как физическая боль. Но правда ли разбитое сердце способно вас погубить? Как выяснилось, способно. Существует так называемый «синдром разбитого сердца», также известный как стресс-индуцированная кардиомиопатия. Результаты исследований симптомокомплекса, вызванного утратой близкого человека, являются еще одним доказательством разрушительного воздействия стресса на здоровье человека. Помимо этого смертельная тоска, как считают ученые, позволяет лучше понять физиологическую сторону разорванных любовных уз.

Повсеместные исследования подтверждают, что риск смерти в последующие за кончиной супруга недели и месяцы повышается. В 2011 году специалисты Гарвардского университета и Университета Яманаси в Токио представили результаты 15 различных исследований с выборкой в 2,2 млн человек. Они показали, что риск смерти увеличивается на 41% на протяжении первых шести месяцев после потери партнера. И это происходит не только с пожилыми. Люди моложе 65 лет умирают в последующие после утраты месяцы чаще, чем те, кому за 65. Также мужчины умирают в таких случаях чаще, чем женщины. Объяснение последнему факту вполне логичное: издавна женщины делали больше работы по дому, заботились о своих мужьях. Они поддерживали связь с повзрослевшими детьми и были ответственны за социальную жизнь своих семей, считает Трейси Шрёпфер, профессор социологии Висконсинского университета в Мадисоне, изучающая психологические потребности неизлечимо больных престарелых людей и их семей. После смерти жен жизнь мужчин чаще всего становилась изолированной. «Одиночество имело грандиозные масштабы и наносило невосполнимый ущерб здоровью тех мужчин, кто не мог о себе позаботиться», — утверждает Шрёпфер.

Несмотря на то, что статистически женщины менее восприимчивы к потере супругов, они не защищены от смертельного воздействия горя. Исследование 2013 года, проведенное среди более 69 000 женщин в США, показало, что риск смерти для матери, потерявшей ребенка, увеличивается на 133% в течение последующих двух лет с момента утраты.

Мысль о том, что горе может повысить риск смерти, кажется очевидной, особенно для тех, кто проводит время у постели больного, утверждает Рой Цигельштейн, кардиолог и заместитель декана Школы медицины Университета Джонса Хопкинса. «Если вы опросите врачей, в большинстве случаев вам ответят, что такие случаи нередки».

Ивонна Матиенко, медсестра и тренер по здоровому образу жизни из Пенсильвании, знает все о синдроме разбитого сердца. У нее не было никаких проблем с сердцем. Ивонне был 51 год, когда она приняла шокирующий телефонный звонок. Ее внучка-подросток, которая жила вместе с ней, попала в серьезную автокатастрофу. Матиенко ринулась к месту аварии: «Когда я увидела покалеченных людей, вертолеты и детей, лежащих на трассе, мое сердце забилось с бешеной скоростью».

Позже в этот же день, успокоенная тем, что с ее внучкой все будет в порядке, она выпила бокал вина и попыталась расслабиться. Внезапно у женщины началось головокружение и она потеряла сознание. «Это последнее, что я помню», — рассказала она. Матиенко сразу же обратилась в больницу, где ей диагностировали стресс-индуцированную кардиомиопатию.

В отличие от сердечного приступа, синдром разбитого сердца не имеет связи с забитыми артериями. Как выяснилось, он провоцируется внезапным выбросом гормонов стресса, таких как эпинефрин (более известный как адреналин) и норэпинефрин. Такой гормональный всплеск является обычным ответом человеческого организма на стрессовую ситуацию. Он инициирует реакцию «бей или беги», которая помогает организму справиться с серьезными угрозами. Но в некоторых случаях неожиданный всплеск гормонов существенно влияет на сердечную мышцу, не позволяя ей нормально функционировать. Рентген или УЗИ в таких случаях показывают левый желудочек сердца увеличенным и деформированным, по форме напоминающим такоцубо — японскую ловушку для осьминогов. Отсюда другое название синдрома: кардиомиопатия такоцубо. Синдром не повреждает мышечную ткань сердца, и пациенты часто полностью выздоравливают. Прошел год после аварии, и у Матиенко больше нет проблем с сердцем. Тем не менее, синдром может стать смертельным, если деформированное сердце не сможет перекачивать достаточного объема крови к остальным органам.

Горе может влиять на сердце и более опосредованно. Британские ученые в недавнем исследовании проанализировали данные более 30 000 овдовевших людей из базы данных первой помощи в Великобритании. Согласно результатам исследования, опубликованным в февральском номере JAMA Internal Medicine, риск сердечного приступа и инсульта был в два раза выше в течение первых 30 дней после смерти партнера, а затем снижался до обычного уровня.

«Нам известно, что острый эмоциональный стресс может вызвать различные проблемы с сердцем», — говорит Цигельштейн. Как и во время физических нагрузок, сердцу требуется больше кислорода и в периоды эмоциональных потрясений. Однако когда эмоции накаляются, кровеносные сосуды не расширяются. Цигельштейн утверждает, что эмоциональный стресс может даже стать причиной сужения сосудов. В результате уменьшается коронарное кровообращение. Ваше сердце требует больше кислорода, но получает меньше. Это может привести к опасному нарушению сердечного ритма и даже к сердечному приступу. Особенно это касается людей, у которых уже закупорены артерии.

Но сердце — не единственный орган, который поражается горем. Стрессовые ситуации испытывают на прочность и иммунную систему, объясняет Джеймс Коан, клинический психолог и нейробиолог Виргинского университета. Запуск защитных механизмов от стресса дорого обходится человеческому организму. Чтобы запустить цепочку химических реакций, которые позволят вам убежать от медведя или грабителя, организм должен заимствовать ресурсы из других систем. «Иммунная система — как раз такой кладезь биоэнергетических ресурсов. Если вы испытываете хронический стресс, способность вашего организма к исцелению и борьбе с инфекциями постоянно снижается. Вот почему хронический стресс влечет множество неприятных последствий для здоровья», — утверждает Коан.

Есть и другие факторы, влияющие на то, как и почему люди умирают так скоро после кончины супругов. Как бывший социальный работник хосписа, Трейси Шрёпфер провела много времени с людьми, находящимися на пороге смерти. Она считает, что умирающие, кажется, могут выбрать, проживут ли они еще один день только для того, чтобы порадовать любимых. «Работая с умирающими людьми, я видела, как они делают такой выбор. Я думаю, мы еще многого не знаем о силе воли».

Шрёпфер никогда не забудет одну из пациенток хосписа, в бессознательном состоянии зависшую между жизнью и смертью. Все ее дети смирились с неизбежностью и готовы были отпустить мать. Но безутешный муж женщины не готов был дать своего благословления. Наконец, после разговора с дочерью, он решил, что готов позволить жене покинуть его. «Он сел рядом с ней, сказал, что любит ее, и что все в порядке», — вспоминает Шрёпфер. «Мужчина поднялся, чтобы вернуться на свое место. Как только он присел, она, выйдя из комы, подняла голову, произнесла „я люблю тебя" и умерла. Я была рада, что их дочь была там в тот момент, хотя, возможно, я просто вообразила себе это».

Хотя ученые и не могут дать объяснения подобным случаям, они приводят достаточные доказательства удивительной способности людей жить или умирать по собственной воле. Дэвид Филлипс, профессор социологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, специализирующийся на статистическом анализе данных социологических исследований, нашел связь между уровнем смертности и культурно значимыми событиями. Он заметил, что каждый год перед Песахом уровень смертности еврейского народа резко падает, а сразу же после священного праздника снова нормализируется. Среди людей, не принадлежащих к еврейскому народу, никаких изменений в уровне смертности выявлено не было. Подобное же наблюдалось и среди китайского народа перед символическим и важным праздником Луны и урожая. Если человек может усилием воли заставить свой организм продержаться еще немного ради праздника урожая, то почему он не может сделать это и ради любви?

В конце концов, любовь не только доставляет удовольствие, замечает Коан, но и приносит для организма пользу: счастливые отношения могут защищать от негативных последствий стресса. В исследованиях, призванных измерить, как социальная поддержка влияет на ответную реакцию организма на стресс, добровольцев помещают в аппарат МРТ и угрожают ударом тока: перед их глазами периодически мигает символ, указывающий, что есть 20-процентный шанс получить разряд в ближайшие несколько секунд. Цель эксперимента заключается в создании «упреждающей тревоги», которая имитирует ощущение от повседневных стрессовых факторов, таких как, например, надвигающийся дедлайн.

Но добровольцы принимают участие в эксперименте не одни. Некоторые во время исследования держат за руку кого-то, кому они доверяют: возлюбленный, родитель или близкий друг. Другие держат руку незнакомца. Коан обнаружил, что активность мозга в гипоталамусе — области, сильно замешанной в реакциях организма на стресс, — отличается у групп, держащих за руку любимого человека, и групп, сжимающих руку незнакомца. Тактильный контакт с возлюбленным снижает активность мозга, спровоцированную опасностью.

В следующем эксперименте Коан также поместил добровольцев в аппарат МРТ и попросил держать их за руку партнера. Но в этот раз мигающий символ предупреждал, что электрический разряд может получить их партнер. Коан обнаружил: направлена ли угроза на них или их партнера, изменения в структуре мозга не отличаются. Но это не работает, когда доброволец держит за руку незнакомца. «Таким образом, ваш мозг воспринимает партнера не только метафорически, но и буквально, как вашу непосредственную часть», — заключает Коан.

«Когда вы теряете партнера, вы действительно теряете часть себя. Вы также утрачиваете механизм борьбы с жизненными трудностями, и становится необходимо привести в порядок систему реакций организма на стресс. Вы задействуете ресурсы вашей иммунной системы, и организм принимает на себя серьезный удар».

Хелен Фишер, биологический антрополог Ратгерского университета, автор книги «Почему мы любим» и других работ об эволюции и химии романтического влечения, объясняет, что физиологические раны, которые оставляет горе, способны подчеркнуть силу и важность любви. Будучи животными социальными, эволюционируя, мы развили в себе способность влюбляться и формировать узы с представителями нашего вида. «Проводящий путь головного мозга, отвечающий за романтическую любовь, — основа структуры головного мозга, наряду с базовыми путями, ответственными за жажду и голод. Это и есть система выживания».

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Фишер описывает три отличительные особенности этой системы: одна отвечает за привязанность, другая — за чувство сильной романтической любви, третья — за сексуальное влечение. Привязанность центрирована на окситоцине — гормоне, играющем ключевую роль в формировании связей между парой. «Будучи в крепком браке, люди обнимаются, целуются, делают массаж, слушают голоса друг друга. Всё это повышает уровень окситоцина», — объясняет Фишер. Также она добавляет, что другая важная роль окситоцина в социальных связях — снижение уровня гормона стресса, кортизола.

Романтическая любовь побуждает мозг вырабатывать дофамин, химический фактор, который играет значительную роль в проводящих путях мозга, отвечающих за удовольствие и «систему вознаграждения». «Когда вы влюбляетесь, дофамин регулярно активируется. Это обеспечивает вас энергией, повышает внимание, мотивацию, оптимизм, креативность — все то, что необходимо для поддержания здорового образа жизни», — поясняет Фишер. Секс также активирует дофамин, а оргазм направляет поток окситоцина в кровь. Регулярный секс активирует тестостерон у мужчин, что способствует ощущению состояния благополучия, утверждает Фишер.

Подытожьте все это и вы поймете, как высока вероятность разрушительного опустошения мозга после потери романтического партнера. У овдовевших людей, добавляет Фишер, «все эти три особенности головного мозга обычно дезактивированы». Такой химический хаос в сочетании с другими переменами, с которыми сталкивается овдовевший человек (смена ежедневных привычек, социальных связей, разбитые ожидания относительно дальнейшей его или ее жизней), может привести к преждевременной кончине.

Источник: inosmi.ru





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