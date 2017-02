Любимые книги Барака Обамы

Перед уходом с должности Барак Обама рассказал в интервью The New York Times, что чтение всегда было важнейшей частью его жизни. Книги помогли ему пережить одинокие моменты юности, сформировать собственную картину мира, а во времена президентства были главным средством от постоянного стресса. За восемь лет руководства страной Обама не раз составлял списки литературы: книги для самообразования, для детей и даже для летнего отпуска. Журнал Entertainment Weekly собрал в одном материале несколько десятков любимых книг Обамы на разные случаи жизни. Подробнее





Перед уходом с должности Барак Обама рассказал в интервью The New York Times, что чтение всегда было важнейшей частью его жизни. Книги помогли ему пережить одинокие моменты юности, сформировать собственную картину мира, а во времена президентства были главным средством от постоянного стресса. За восемь лет руководства страной Обама не раз составлял списки литературы: книги для самообразования, для детей и даже для летнего отпуска. Журнал Entertainment Weekly собрал в одном материале несколько десятков любимых книг Обамы на разные случаи жизни.

Самые любимые книги

«Моби Дик, или Белый Кит». Герман Мелвилл

«Доверие к себе». Ральф Уолдо Эмерсон

«Песнь Соломона». Тони Моррисон

Parting the Waters: America in the King Years 1954-63. Тейлор Бранч

«Галаад». Мерилин Робинсон

The Best and the Brightest. Дэвид Хэлберстам

«Федералист». Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон, Джон Джей

«Души черного народа». Эдуард Беркхардт Дюбуа

«Сила и слава». Грэм Грин

«Тихий американец». Грэм Грин

«Раковый корпус». Александр Солженицын

«Моя жизнь», автобиография Махатмы Ганди

«Работа». Стадс Теркел

«Исследование о природе и причинах богатства народов». Адам Смит

«Теория нравственных чувств». Адам Смит

«Вся королевская рать». Роберт Пенн Уоррен

Научно-популярные книги

«Век амбиций». Эван Ознос

«Думай медленно… Решай быстро». Даниэль Канеман

«Нравственный человек и безнравственное общество». Рейнгольд Нибур

A Kind and Just Parent: The Children of Juvenile Court. Уильям Айерс

«Постамериканский мир будущего». Фарид Закария

Lessons in Disaster: McGeorge Bundy and the Path to War in Vietnam. Гордон Голдстейн

«Sapiens. Краткая история человечества». Юваль Ной Харари

«В следующий раз — пожар». Джеймс Болдуин

«Энди Гроув: жизнь и век американца». Ричард Тедлоу

«В тени вечной красоты. Жизнь , смерть и любовь в трущобах Мумбаи». Кэтрин Бу

Книги о других президентах

«Взлет Теодора Рузвельта». Эдмунд Моррис

«Джон Адамс». Дэвид Маккалло

Lincoln: The Biography of a Writer. Фред Каплан

The Defining Moment: FDR’s Hundred Days and the Triumph of Hope. Джонатан Альт

FDR. Жан Эдвард Смит

Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln. Дорис Кернс Гудвин

Сборник «Избранные работы Авраама Линкольна»

