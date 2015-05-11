Любимые книги Барака Обамы

Перед уходом с должности Барак Обама рассказал в интервью The New York Times, что чтение всегда было важнейшей частью его жизни. Книги помогли ему пережить одинокие моменты юности, сформировать собственную картину мира, а во времена президентства были главным средством от постоянного стресса. За восемь лет руководства страной Обама не раз составлял списки литературы: книги для самообразования, для детей и даже для летнего отпуска. Журнал Entertainment Weekly собрал в одном материале несколько десятков любимых книг Обамы на разные случаи жизни.
Самые любимые книги
«Моби Дик, или Белый Кит». Герман Мелвилл
«Доверие к себе». Ральф Уолдо Эмерсон
«Песнь Соломона». Тони Моррисон
Parting the Waters: America in the King Years 1954-63. Тейлор Бранч
«Галаад». Мерилин Робинсон
The Best and the Brightest. Дэвид Хэлберстам
«Федералист». Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон, Джон Джей
«Души черного народа». Эдуард Беркхардт Дюбуа
«Сила и слава». Грэм Грин
«Тихий американец». Грэм Грин
«Раковый корпус». Александр Солженицын
«Моя жизнь», автобиография Махатмы Ганди
«Работа». Стадс Теркел
«Исследование о природе и причинах богатства народов». Адам Смит
«Теория нравственных чувств». Адам Смит
«Вся королевская рать». Роберт Пенн Уоррен
Научно-популярные книги
«Век амбиций». Эван Ознос
«Думай медленно… Решай быстро». Даниэль Канеман
«Нравственный человек и безнравственное общество». Рейнгольд Нибур
A Kind and Just Parent: The Children of Juvenile Court. Уильям Айерс
«Постамериканский мир будущего». Фарид Закария
Lessons in Disaster: McGeorge Bundy and the Path to War in Vietnam. Гордон Голдстейн
«Sapiens. Краткая история человечества». Юваль Ной Харари
«В следующий раз — пожар». Джеймс Болдуин
«Энди Гроув: жизнь и век американца». Ричард Тедлоу
«В тени вечной красоты. Жизнь , смерть и любовь в трущобах Мумбаи». Кэтрин Бу
Книги о других президентах
«Взлет Теодора Рузвельта». Эдмунд Моррис
«Джон Адамс». Дэвид Маккалло
Lincoln: The Biography of a Writer. Фред Каплан
The Defining Moment: FDR’s Hundred Days and the Triumph of Hope. Джонатан Альт
FDR. Жан Эдвард Смит
Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln. Дорис Кернс Гудвин
Сборник «Избранные работы Авраама Линкольна»
Источник: theoryandpractice.ru
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