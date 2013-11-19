Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 09:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lozhnye_metafory_42748"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42748_joy-2483926_960_72.jpg" width=206 alt="Ложные метафоры" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алексей Улановский, <a href=https://ulanovsky.org/2013/11/19/metaphor/>ulanovsky.org</a></b></span> <span style="font-size: large;">Ложные метафоры</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">В каких образах мы представляем себе счастье</font></em></span></p><p>Часто мы наделяем абстрактные понятия образами из реальной жизни – так проще представить себе мечту, цель, проще идти к ней. Эмоция счастья не исключение. Алексей Улановский приводит 10 метафор, которые люди ошибочно принимают за счастье. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lozhnye_metafory_42748">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Часто мы наделяем абстрактные понятия образами из реальной жизни – так проще представить себе мечту, цель, проще идти к ней. Эмоция счастья не исключение. Алексей Улановский приводит 10 метафор, которые люди ошибочно принимают за счастье.

1. Счастье как вершина горы. Нечто, к чему нужно стремиться, что необходимо достичь. Сама идея «стремления к счастью» — лучшая иллюстрация этой метафоры. Одним из ее следствий является представление о том, что счастье – это нечто внешнее, что это объект, а не самоощущение. Чтобы избежать двусмысленности и неопределенности в психологии сегодня используется в качестве более строгого термин: «субъективное благополучие».

2. Счастье как запрятанный клад. Его надо искать и найти. Эта метафора также содержит скрыто в себе идею «потерянного рая» — чего-то прекрасного, чем мы обладали (в детстве, предыдущих отношениях, на предыдущей работе) и что утратили. В этой связи, как полагают психологи, более предпочтительной метафоре потери-нахождения является метафора выстраивания или выращивания. Другими словами, лучше относиться к счастью как к цветку, который мы культивируем и растим.

3. Счастье как ветер перемен. Мы ждем его и надеемся, что вместе с изменениями обстоятельств жизни, придет долгожданное изменение в нашем переживании. Многочисленные исследования в области позитивной психологии показывают, что это неоправданные ожидания. В список того, что не меняет стабильного ощущения счастья входит, например: продвижение по службе, собственное жилье, больше денег, больше времени, красивая фигура, здоровье, выигрыш любимой команды, победа предпочитаемого кандидата в президенты на выборах и т.д.

4. Счастье как удача. Если Вы баловень судьбы – Вы более счастливы. Этот миф развеивает, в частности, известное исследование Филиппа Брикмана, показывающее как быстро мы адаптируемся к большим удачам и неудачам в своей жизни. Люди, выигравшие лотерею, и люди, прикованные к коляске после автокатастрофы – в конце концов, возвращаются к исходному личному уровню счастья-несчастья. (У первых это занимает в среднем месяц, у вторых – около года.)

5. Счастье как лакомство. Быть счастливым – значит жить максимально полной удовольствиями жизнью. Культ наслаждения и ярких эмоций – одна из самых древних, соблазнительных и убедительных философий жизни. О ее односторонности и уязвимости говорили мыслители прошлого. Сейчас на это указывают исследования: количество и острота удовольствий не способствует повышению уровня счастья. Наша гонка за ними часто является попыткой заполнить внутреннюю пустоту, вызванную отсутствием важной составляющей счастья: смысла.

6. Счастье как наследство. Если у нас было несчастное детство или юность, мы не скопили или обанкротили свой психологический капитал – не стоит ждать счастья в будущем. Это представление имеет весомые психологические основания – мы совсем не всегда способны сами вытащить себя из бесконечного перемалывания неудач прошлого и движения по кругу. Для этого исторически сформировался целый институт – психотерапии. В то же время, прошлое не предопределяет однозначно наше будущее, векторы развития и ощущение счастья. И важно это не забывать.

7. Счастье как непрерывное блаженство. Образ, который достался нам из литературы, кинематографа и древних сказаний о людях, которые испытали драму, внутреннее преображение и затем стали счастливыми. Это представление не дает нам возможности понять, что ни один человек не испытывает, не может и не должен испытывать одинакового счастья постоянно. Ни пробужденные гуру, ни живущие в гармонии с собой психотерапевты, ни мудрые авторы книг по счастью не счастливы навсегда и повсюду – о чем и сами они говорят.

8. Счастье как монета. Либо решка, либо орел; вы либо счастливы, либо нет – третьего не дано. Это одна из фундаментальных ошибок нашего отношения к счастью: категоричный, «черно-белый» подход. Правда в том, что всегда есть градация, шкала. Не случайно в исследованиях счастья, как и в практике коучинга используются обычно шкалирующие вопросы, типа «Насколько Вы счастливы?», а не загоняющий в угол вопрос: «Ты счастлив или нет?».

9. Счастье как единственный выход из лабиринта. Есть один путь, один способ прийти к счастью. Идея, которую мы унаследовали от ортодоксальных и метафизических учений. Исследования подтверждают то, что далеко не любой образ жизни способствует долговременному приросту счастья. В то же время есть принципиальное множество образов жизни и проверенных практик, способствующих долговременному переживанию счастья.

10. Счастье как откровение. Существует нечто, что мы еще не знаем, но что важно осознать и жизнь с этого момента начнет меняться. Это то, за чем мы обращаемся к психотерапии и духовным практикам. Однако счастье не в меньшей мере связано с осознанием каких-то истин и пониманием чего-то про собственную жизнь, чем с активным действием и изменением через действие. Счастье – это, в конечном счете, то, что мы делаем и как мы живем.

Источник: ulanovsky.org





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