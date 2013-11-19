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Алексей Улановский, ulanovsky.org   , Сегодня, 09:00

Ложные метафоры
В каких образах мы представляем себе счастье


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Счастье внутри нас


Счастье одиночества




Часто мы наделяем абстрактные понятия образами из реальной жизни – так проще представить себе мечту, цель, проще идти к ней. Эмоция счастья не исключение. Алексей Улановский приводит 10 метафор, которые люди ошибочно принимают за счастье.

1. Счастье как вершина горы. Нечто, к чему нужно стремиться, что необходимо достичь. Сама идея «стремления к счастью» — лучшая иллюстрация этой метафоры. Одним из ее следствий является представление о том, что счастье – это нечто внешнее, что это объект, а не самоощущение. Чтобы избежать двусмысленности и неопределенности в психологии сегодня используется в качестве более строгого термин: «субъективное благополучие».

2. Счастье как запрятанный клад. Его надо искать и найти. Эта метафора также содержит скрыто в себе идею «потерянного рая» — чего-то прекрасного, чем мы обладали (в детстве, предыдущих отношениях, на предыдущей работе) и что утратили. В этой связи, как полагают психологи, более предпочтительной метафоре потери-нахождения является метафора выстраивания или выращивания. Другими словами, лучше относиться к счастью как к цветку, который мы культивируем и растим.

3. Счастье как ветер перемен. Мы ждем его и надеемся, что вместе с изменениями обстоятельств жизни, придет долгожданное изменение в нашем переживании. Многочисленные исследования в области позитивной психологии показывают, что это неоправданные ожидания. В список того, что не меняет стабильного ощущения счастья входит, например: продвижение по службе, собственное жилье, больше денег, больше времени, красивая фигура, здоровье, выигрыш любимой команды, победа предпочитаемого кандидата в президенты на выборах и т.д.

4. Счастье как удача. Если Вы баловень судьбы – Вы более счастливы. Этот миф развеивает, в частности, известное исследование Филиппа Брикмана, показывающее как быстро мы адаптируемся к большим удачам и неудачам в своей жизни. Люди, выигравшие лотерею, и люди, прикованные к коляске после автокатастрофы – в конце концов, возвращаются к исходному личному уровню счастья-несчастья. (У первых это занимает в среднем месяц, у вторых – около года.)

5. Счастье как лакомство. Быть счастливым – значит жить максимально полной удовольствиями жизнью. Культ наслаждения и ярких эмоций – одна из самых древних, соблазнительных и убедительных философий жизни. О ее односторонности и уязвимости говорили мыслители прошлого. Сейчас на это указывают исследования: количество и острота удовольствий не способствует повышению уровня счастья. Наша гонка за ними часто является попыткой заполнить внутреннюю пустоту, вызванную отсутствием важной составляющей счастья: смысла.

6. Счастье как наследство. Если у нас было несчастное детство или юность, мы не скопили или обанкротили свой психологический капитал – не стоит ждать счастья в будущем. Это представление имеет весомые психологические основания – мы совсем не всегда способны сами вытащить себя из бесконечного перемалывания неудач прошлого и движения по кругу. Для этого исторически сформировался целый институт – психотерапии. В то же время, прошлое не предопределяет однозначно наше будущее, векторы развития и ощущение счастья. И важно это не забывать.

7. Счастье как непрерывное блаженство. Образ, который достался нам из литературы, кинематографа и древних сказаний о людях, которые испытали драму, внутреннее преображение и затем стали счастливыми. Это представление не дает нам возможности понять, что ни один человек не испытывает, не может и не должен испытывать одинакового счастья постоянно. Ни пробужденные гуру, ни живущие в гармонии с собой психотерапевты, ни мудрые авторы книг по счастью не счастливы навсегда и повсюду – о чем и сами они говорят.

8. Счастье как монета. Либо решка, либо орел; вы либо счастливы, либо нет – третьего не дано. Это одна из фундаментальных ошибок нашего отношения к счастью: категоричный, «черно-белый» подход. Правда в том, что всегда есть градация, шкала. Не случайно в исследованиях счастья, как и в практике коучинга используются обычно шкалирующие вопросы, типа «Насколько Вы счастливы?», а не загоняющий в угол вопрос: «Ты счастлив или нет?».

9. Счастье как единственный выход из лабиринта. Есть один путь, один способ прийти к счастью. Идея, которую мы унаследовали от ортодоксальных и метафизических учений. Исследования подтверждают то, что далеко не любой образ жизни способствует долговременному приросту счастья. В то же время есть принципиальное множество образов жизни и проверенных практик, способствующих долговременному переживанию счастья.

10. Счастье как откровение. Существует нечто, что мы еще не знаем, но что важно осознать и жизнь с этого момента начнет меняться. Это то, за чем мы обращаемся к психотерапии и духовным практикам. Однако счастье не в меньшей мере связано с осознанием каких-то истин и пониманием чего-то про собственную жизнь, чем с активным действием и изменением через действие. Счастье – это, в конечном счете, то, что мы делаем и как мы живем.

Источник: ulanovsky.org




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Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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