Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 19 октября 2016 года, 03.53</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lozhnaya_sueta_41047"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41047_content_21__econet_r.jpg" width=206 alt="Ложная суета" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Jeff Archibald</b></span> <span style="font-size: large;">Ложная суета</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как постоянная занятость уменьшает продуктивность</font></em></span></p><p>Быть занятым легко — сложно быть продуктивным. Поднимите руку, если вы целыми днями отвечаете на одно «срочное» письмо за другим; проводите часы в своем администраторе задач, переставляя дела в попытке повысить отдачу; полдня занимаетесь приведением в порядок старых файлов или оглядываясь на прошедшую неделю, вы понимаете, что, несмотря на все усилия, не можете с уверенностью назвать ни одного завершенного задания. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lozhnaya_sueta_41047">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Быть занятым легко — сложно быть продуктивным. Поднимите руку, если вы целыми днями отвечаете на одно «срочное» письмо за другим; проводите часы в своем администраторе задач, переставляя дела в попытке повысить отдачу; полдня занимаетесь приведением в порядок старых файлов или оглядываясь на прошедшую неделю, вы понимаете, что, несмотря на все усилия, не можете с уверенностью назвать ни одного завершенного задания.

Плохие новости для тех, кто узнал себя: вы жертва ложной суеты.

Я тоже когда-то ею был. Каждый в определенный момент попадается в ловушку бессмысленных дел. Это происходит непреднамеренно — в конце концов, за день нужно сделать много работы — но обманчивая суета может уничтожить бизнес-цели и прежде всего нашу мотивацию. Вот что я подразумеваю под ложными усилиями, и как их избежать.

Что такое ложная суета?

Термин «ложная суета» появился в бейсболе. Когда игрок делает рывок из дагаута в дальнюю часть поля, а потом резко меняет направление в сторону катящегося или летящего мяча, он бессмысленно суетится. По существу, он тратит энергию и совершает большую работу, но в неправильном месте. Не там, где это нужно. Вот мое модифицированное определение ложной суеты — это затрачивание сил на задания, выполнение которых совершенно не способствует продвижению к целям.

Вы не можете знать, что является ложной суетой, а что нет, если вам неизвестны ваши задачи — на год, квартал, месяц и даже на неделю. Много часов в неделю мы тратим для достижения своих целей, поэтому нам нужно оптимально использовать это время. И вы, и я знаем, что эти часы пролетают быстро независимо от того, администрируете вы дизайнерское агентство, трудитесь в качестве разработчика веб-интерфейса или занимаете любую другую должность.

Поэтому когда мы бесцельно мечемся — то есть поддаемся ложной суете, — мы делаем потерю целей из поля зрения более вероятной. А когда мы их упускаем, наша мотивация идет ко дну. Достаточно сказать, что жизнь приносит больше радости, когда нас что-то вдохновляет.

Уклонение от ложной суеты и движение вперед

Если мы разберем крупные цели, то увидим, что они состоят из стратегий и тактик. В конце недели, если вы работали продуктивно и не были заняты отнимающими много времени и непроизводительными задачами, вы должны обернуться на законченные дела и отнести их к тактике или стратегии на пути достижения цели.

Как можно точно определить, движетесь ли вы в нужную сторону? Все, что делаю я, — задаю себе несколько простых вопросов в 16:00 в пятницу.

Чего я добился за эту неделю?

Продвинулся ли я на пути к целям месяца/квартала? Как?

Что я могу сделать в этом направлении на следующей неделе?

Затем я выделяю предстоящие 7 дней. Буквально это означает, что я заглядываю в Google Calendar и «бронирую» отрезки времени (например, с 10 утра до полудня в понедельник) для конкретных задач, имеющих отношение к всеобщей тактике и стратегии, и, прежде всего, к достижению целей следующей недели. Для меня это простой способ успешно поддерживать движение вперед.

Как бы мне следовало тратить свое время?

Это касается не только владельцев компаний и фрилансеров. В целом идея избегания ложной суеты работает лучше, если используется всеми сотрудниками фирмы. Каждая крупная контора имеет большую цель, идеологию, которая мотивирует всю команду на работу.

Это относится к разработчикам, которые поставили перед собой задачу изучить что-то новое — попробовать иное решение для очередного эффективного CMS-сайта. Подходит данный метод и для дизайнеров, использующих время простоя для приобретения новых навыков или создающих для бесплатного распространения нечто, способное принести пользу обществу и поднять престиж магазина. Он же будет полезен любому члену команды, считающему себя вправе задать вопрос генеральному директору/ руководителю/другому управленцу, если ему кажется, что его просят выполнить работу, не продвигающую дело вперед.

В конце концов, каждому из нас пригодятся вопросы о том, как нужно тратить время, чтобы следовать великой, замечательной, вдохновляющей концепции. И затем действовать согласно полученным ответам.

Все это не означает, что не стоит заниматься такой черной работой, как составление ответов на электронные письма или чистка кофемашины. Она тоже должна быть выполнена, и, возможно, она в огромной степени помогает нам добиваться своих целей. Но слишком просто обмануть себя, ставя знак равенства между занятостью и продуктивностью.

Перевод: Давиденко Вячеслав

Источник: econet.ru





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