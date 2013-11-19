Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lovushka_bednosti_42760"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42760_23677600.jpg" width=206 alt="Ловушка бедности" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Кити Ролен (Keetie Roelen)</b></span> <span style="font-size: large;">Ловушка бедности</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Бедность — это ещё и психологическая проблема</font></em></span></p><p>Парализующее чувство позора, которым сопровождается бедность и которое мешает людям совершать позитивные действия с целью улучшить своё положение, наблюдается во всём мире. В Индии чувство стыда, вызываемое потерей урожая и финансовыми трудностями, подталкивает крестьян к злоупотреблению алкоголем и наркотиками, а в экстремальных случаях даже к суициду. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lovushka_bednosti_42760">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Парализующее чувство позора, которым сопровождается бедность и которое мешает людям совершать позитивные действия с целью улучшить своё положение, наблюдается во всём мире. В Индии чувство стыда, вызываемое потерей урожая и финансовыми трудностями, подталкивает крестьян к злоупотреблению алкоголем и наркотиками, а в экстремальных случаях даже к суициду.

ыть бедным — это крайне стыдное ощущение, оно унижает достоинство человека и его чувство самооценки. Проявления и причины бедности различны, однако унижение, которым она сопровождается, является универсальным. По данным недавнего исследования, проведённого Оксфордским университетом, от Китая до Великобритании люди, переживающие экономические лишения, в том числе даже дети, сталкиваются практически с идентичным попранием своей гордости и самооценки.

Однако, несмотря на очевидные доказательства связи бедности с психологической болью, политика борьбы с бедностью обычно не принимает во внимание чувства стыда. Усилия по снижению уровня бедности обычно фокусируются на материальных проявлениях нищеты, например, отсутствии доходов или образования. В результате, применяемые решения зачастую опираются на идею, что повышение уровня материального богатства или улучшение условий жизни автоматически создаст и нематериальные выгоды, в частности улучшит психологическое состояние людей.

Такое отсутствие внимания к «психологической» стороне бедности, то есть к взаимодействию между общественными силами и индивидуальными настроениями и поведением, является ошибочным. Если мы действительно хотим облегчить человеческие страдания и достичь первой «Цели устойчивого развития» ООН, то есть покончить с нищетой «во всех её формах» к 2030 году, тогда внимание к той неотъемлемой и активной роли, которую стыд играет в бедности, следует поместить в основу нашей работы.

Парализующее чувство позора, которым сопровождается бедность и которое мешает людям совершать позитивные действия с целью улучшить своё положение, наблюдается во всём мире. В Индии чувство стыда, вызываемое потерей урожая и финансовыми трудностями, подталкивает крестьян к злоупотреблению алкоголем и наркотиками, а в экстремальных случаях даже к суициду. В Танзании исследователи, изучавшие двуязычное образование, выяснили, что страх стать объектом насмешек мешает учащимся с более слабыми знаниями английского участвовать в работе класса. В Уганде учащиеся старших классов из бедных слоёв населения рассказывают, что неспособность оплатить обучение, купить форму или школьные принадлежности становится поводом для постоянных унижений.

Для решения проблемы стыда, связанного с бедностью, а также для адекватного учёта той роли, которую стыд играет в продлении состояния бедности, необходимо предпринять несколько шагов.

Прежде всего, власти должны признать эту проблему. Не следует рассматривать стыд как некое неблагоприятное побочное последствие жизни в бедности; напротив, составители планов человеческого развития должны задуматься над тем, как бедность подрывает достоинство человека. Лауреат Нобелевской премии по экономике Амартия Сен, один из самых влиятельных специалистов по проблеме сокращения бедности, давно утверждает, что стыд является мотором «абсолютной» бедности. Серьёзное отношение к проблеме стыда должно стать составной частью любой стратегии снижения уровня бедности.

Кроме того, стыд, отсутствие уверенности в себе и низкая самооценка могут негативно влиять на восприятие людьми своих способностей к переменам; они укрепляют ощущение неадекватности, которое подрывает силы и создаёт ловушку бедности. Необходимо помочь людям вырваться из этой ловушки, а для этого в стратегиях человеческого развития надо учитывать, как можно повысить личную активность, надежды и самоэффективность, иными словами, веру в способность человека влиять на события, определяющие его жизнь.

Наконец, власти должны понимать, что программы, нацеленные на снижение уровня бедности, в случае их неправильной реализации, могут в реальности усиливать чувство стыда. Например, исследователи, работавшие в Индии в 2005 году, обнаружили, что — в ущерб собственному здоровью и здоровью своих детей — некоторые индийские женщины перестали ходить в медицинские клиники, чтобы избежать презрительного обращения со стороны медицинского персонала. Женщины в ЮАР, подававшие заявки на пособия для детей, сообщали об аналогичных историях, равно как и пользователи «банка продовольствия» в Великобритании. Более того, многие респонденты в Британии рассказывали о настолько сильном презрении к тем, кто получает бесплатную еду, что для них «страх» и «стыд» стали наиболее частыми эмоциями.

Индийские девочки пересекают реку Херана на пути из школы домой в деревне Севада в Индии

Проблема стыда — и необходимость относиться к ней более серьёзно при реализации мер по сокращению бедности — постепенно получает признание. Учёные, изучающие тему человеческих страданий, полагают, что принцип «достоинства получателя» является важнейшим компонентом успешной политики борьбы с бедностью. Например, в ходе проведённой в 2016 году оценки программ денежных субсидий в Африке выяснилось, что отсутствие стресса и стыда повышает уверенность получателей, а это приводит к принятию более качественных решений и росту производительности. Опираясь на эти данные, Оксфордский университет расширил программу исследований «связи стыд-бедность» с целью понять, как именно институты международного развития могут «защитить от стыда» меры борьбы с бедностью.

Программы, нацеленные на снижение уровня бедности, движутся в правильном направлении, но предстоит ещё многое сделать для интеграции психологической составляющей бедности в проводимую политику и в планирование. Лишь когда власти реально поймут, что достоинство и самоуважение — это необходимые предпосылки для борьбы с нищетой, а не следствие побед в этой борьбе, лишь тогда у мира появятся реальные шансы ликвидировать нищету во всех её формах.

Источник: inosmi.ru





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