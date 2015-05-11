Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 31 декабря 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/literaturnyj_goroskop_na_2017_god_41311"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41311_news_hor_l_min_1.jpg" width=206 alt="Литературный гороскоп на 2017 год" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://eksmo.ru/fun-enjoy/literaturnyy-goroskop-2017-ID4145917/>eksmo.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Литературный гороскоп на 2017 год</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Узнайте, в каком жанре вы проживете год Огненного Петуха</font></em></span></p><p>В новый год — с новой книгой. Вот только какую из них выбрать? Мы составили литературный гороскоп для всех знаков зодиака. Он поможет вам определиться с выбором. <a href="http://www.chaskor.ru/article/literaturnyj_goroskop_na_2017_god_41311">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В новый год — с новой книгой. Вот только какую из них выбрать? Мы составили литературный гороскоп для всех знаков зодиака. Он поможет вам определиться с выбором.

Овен

Вам кажется, что жизнь дает вам мало шансов на успех? Тогда добро пожаловать в 2017 год. Для вас он чистой воды приключения, когда читатель успевает перевести дух только в момент перелистывания страниц. Карьера, творчество, личная жизнь — какую область ни возьми, в каждой из них вы обречены на успех. На работе предложения будут сыпаться одно за другим, а те Овны, которые подобно отцу Федору из «12 стульев» мечтали о маленьком свечном заводике, наконец смогут осуществить свою мечту.

Холостых Овнов ждет повышенное внимание со стороны противоположного пола. А если вы уже встретили свою судьбу, то вам придется сложней — открывшиеся на профессиональной стезе возможности будут отбирать все ваше время, а потому выкроить лишнюю минутку для домашних будет сложнее. А потому в 2017 году организуйте отпуск с семьей так, чтобы впечатлений хватило на каждый год, как в книге «Искатели. 28 известных писателей о путешествиях, которые изменили их навсегда».

Вашей главной задачей в год Огненного Петуха, не потерять голову, правильно расставить приоритеты и, конечно, грамотно распределять силы. Чтобы, как в романе Диккенса, «Большие надежды» не обернулись большими разочарованиями.

Телец

Жизнь Тельцов в 2017 году — это детектив в его лучшем виде. Много исходных данных, много захватывающих событий, много загадок и неожиданных поворотов, а в конце — долгожданный ответ на мучившие вас вопросы.

С самого начала 2017 Тельцы будут элегантными и остроумными, как Шерлок Холмс, утонченными, как Эркюль Пуаро, и обаятельными, как Эраст Фандорин. Что, конечно, не укроется от взгляда окружающих. Знаков внимания от многочисленных поклонников и их восторгов точно хватит на целый год. Главное, чтобы у вас хватило сил, поскольку в год Огненного Петуха они точно понадобятся. События будут меняться, как в детском калейдоскопе. Работа будет бросать вызовы один за другим, родственники и друзья — требовать общения, а новые знакомые — подталкивать на увлекательнейшие авантюры. Так что в какой-то момент, вы начнете жалеть, что у вас только одна личность, а не пять, как у героини Дэниела Киза «Пятой Салли». Вам захочется остановиться, выдохнуть и, в конце концов, понять, куда несется ваша жизнь. Можно устроить перезагрузку вместе с книгой Ди Джой Коултер «Супер ноль» и вспомнить, как легко и хорошо было в детстве. И тогда, подобно великим сыщикам, вы обязательно докопаетесь до истины и к концу года поймете, что жизнь полна чудес, и вы до сих пор в них верите.

Близнецы

Год Близнецов пройдет под знаком сентиментальной прозы. Много позитивных эмоций, много волнительных моментов и обязательный хэппи-энд.

Огненный Петух в 2017 году готовит Близнецам немало сюрпризов, все они будут приятными, а если присмотреться, то и неслучайными, поскольку каждый из них — это результат ранее проделанной работы. На какой именно роман будет похож год, зависит от темперамента самих Близнецов. У тех, кто поспокойней, — размеренные дни в духе романов Дженнифер Чиаверини, у активных и эмоциональных — полный переживаний и переломных моментов год, как жизнь героев Дины Рубиной.

В 2017 Близнецам важно помнить о друзьях и близких. Кому-то ваше внимание потребуется в течение всего года, а кому-то хватит и одной вечеринки, организованной вами от всей души. На фоне эмоциональных переживаний карьерные дела могут отойти на второй план, но для одиноких Близнецов год прекрасен как для карьерных взлетов, так и для работы над собой.

Рак

Все, на что стоит рассчитывать Ракам в 2017 году, это роман воспитания. Огненный Петух не станет их баловать, но те представители знака, которые не испугаются ни объемов работы, ни вызовов, которые бросит им судьба, смогут рассчитывать на щедрое вознаграждение.

2017 год начнется для Раков с больших удач, и велика вероятность, что они подобно юному Александру Адуеву из «Обыкновенной истории» с восторгом юности будут ждать от судьбы дальнейших поблажек. Вот только она поступит в соответствии с сюжетом и начнет испытывать Раков на прочность. На работе подкинет задачи потруднее, в личной жизни сведет с интересными людьми, за благосклонность которых придется побороться, а каждая гениальная идея, которая придет вам в голову, будет сопровождаться сложностями в реализации. Но все это не повод опускать руки. Если сохранить оптимизм и продолжать двигаться в сторону намеченной цели, то к концу года вы обязательно достигнете ее или станете гораздо ближе к ней. Ну а чтобы не унывать, вдохновитесь историей компании Nike или «Финтом» Терри Пратчетта о том, как один предприимчивый молодой человек, ищущий сокровища в лондонской канализации, выбивается в люди, встречает любовь своей жизни и даже получает аудиенцию у королевы Виктории.

Лев

Жизнь Львов в 2017 году будет похожа на толстые классические романы — интересная, размеренная и обстоятельная, да еще и в окружении прелюбопытнейших персонажей.

Огненный Петух явно симпатизирует сильному Льву — в целом 2017 год будет благополучным и пройдет без потрясений и сюжетных поворотов на 180 градусов. Сильным и решительным Львам такие расклады могут показаться скучными. Они сами предпочли бы захватывающий триллер или боевик. Впрочем, не стоит забывать, что классика тоже бывает разной, и то, в каком именно романе вы проведете 2017 год, во многом зависит от вас. Если позволите себе расслабиться и не торопить события, то с головой погрузитесь в один из романов Пруста. Поставите амбициозные цели — и добро пожаловать в книги Теодора Драйзера. Главное, не загонять себя и излишне не драматизировать, а то чересчур беспокойных Львов под конец года может занести и в «Братьев Карамазовых».

Дева

Даже тем Девам, которые далеки от философской литературы и не сильно увлекаются самопознанием, в 2017 году предстоит присмотреться к трудам или хотя бы идеям философов. Для них пришло время переоценки ценностей.

Огненному Петуху нравятся Девы, и несколько подарков судьбы он для них безусловно припас. Вот только каждый из этих подарков представители знака будут распаковывать в некой задумчивости. Так, получив повышение по службе или возможность повернуть карьеру на 180 градусов, Девы задумаются, а в работе ли их счастье. Окруженные повышенным вниманием со стороны противоположного пола, Девы начнут рефлексировать, существует ли на самом деле большая любовь. Разобраться с чувствами и приоритетами помогут романы Кевина Алана Милна и истории из жизни «Куриный бульон для души». К концу года вы точно разберетесь с тем, что на самом деле хотите, чтобы начать решительное движение к поставленным целям.

Весы

От Весов грядущий год Огненного Петуха потребует непривычной для них решительности, так что в этом году представители знака будут подобны героям боевиков, таким как Джек Ричер.

2017 для Весов из-за большого количества событий и вызовов пронесется на скорости локомотива. А Огненный Петух не раз проверит их выдержку, интуицию и смекалку. Да так, что Весы почувствуют себя пилотом Чесли Салленбергером из «Чуда на Гудзоне», перед которым стоит невыполнимая задача и невероятная ответственность. Его опыт показал, что чудеса случаются, если очень сильно верить в них и не сомневаться в себе. Но самое главное, что в конце всех испытаний вас будет ждать щедрая награда. У происходящего есть еще один существенный плюс — бросая вызов обстоятельствам, вы обретете новых союзников, и это может стать началом большой дружбы, а может, и настоящей любви.

Скорпион

В год Огненного Петуха Скорпионы окажутся в привычной для себя стихии профессиональных вызовов, поэтому 2017 год станет для них годом профессиональной и прикладной литературы.

2017 начнется для Скорпионов с планирования и прогнозов. Не бойтесь ставить себе сложные задачи, потому что в год Огненного Петуха вы точно будете на высоте. Уже к середине года вы настолько хорошо прокачаете свои навыки, что впору самому браться за книги с советами в духе «Как расти, когда рынки не растут». Но как раз в середине года Петух великодушно предоставит вам выбор. Можно продолжать дальше работать, позабыв обо всем на свете, и тогда оставшаяся половина года окажется очень напряженной, но и принесет небывалый успех. А можно расслабиться, сконцентрироваться на личной жизни и маленьких радостях, поискав вдохновения в романах Карен Уайт и Лорен Флоранд. Не исключено, правда, что активных и решительных Скорпионов поиски покоя и умиротворения подтолкнут на новые авантюры в профессиональной сфере. Но какой бы путь вы ни выбрали, хозяин года обязательно поддержит ваше решение.

Стрелец

Для Стрельцов в 2017 году нет ничего невозможного, а потому вам и вашему окружению будет казаться, что вы оказались в фантастическом романе. Отбросьте излишнюю скромность и сдержанность, строя планы на 2017 год, — Огненный Петух гарантированно позволит вам раскрыть свои возможности по максимуму. Случайные встречи и знакомства непременно обернутся полезными связями. Проекты, задуманные по работе, выстрелят в яблочко и помогут улучшить материальное состояние. Да и в личной жизни ваше обаяние обязательно будет бить в цель. Закинь вас на Марс, как героя книги Энди Вейера «Марсианин», вы и там выкрутитесь. Но важно помнить, что в фантастических романах небывалый прогресс часто сопровождается искушениями и непредвиденными проблемами. А потому, чтобы успехи не вскружили голову, старайтесь не отрываться от реальности и чаще обращайте внимание на проблемы тех, кто рядом с вами. Ну и в качестве дополнительной терапии перечитывайте лучшие произведения Айзека Азимова, Рэя Брэдбери и Роберта Хайнлайна.

Козерог

Весь год Козероги будут чувствовать себя героями фэнтези, на плечи которых легла ответственность за борьбу с вселенским злом.

Даже если в ваших планах не значится поход в Мордор или война с белыми ходоками, окружающие в 2017 году постараются подкинуть вам парочку подобных задач. Они не со зла. Они и правда считают Козерогов эталонными Мэри Сью, которым по плечу любое дело. И, надо признать, они правы. На работе вы будете, как орешки, щелкать поручения любой сложности, не раз и не два за год выручите хороших друзей — кого советом, а кого самыми решительными действиями. Да еще будете находить время на участие в паре-тройке благотворительных проектов. Так что в какой-то момент вам понадобится книга «Как успевать все на работе и в жизни». Или маховик времени. Главное, в этой круговерти не забывать о себе любимых и в 2017 баловать себя почаще. Например, маленькими кулинарными шедеврами из книги Юлии Высоцкой «Плюшки для Лелика».

Водолей

Главным словом 2017 года для Водолеев станет романтика, а весь год пройдет под знаком настоящего любовного романа и будет одинаково приятным и предсказуемым.

На любовном фронте в 2017 году повезет как одиноким, так и семейным Водолеям. Первые будут купаться во внимании многочисленных поклонников и, возможно, даже встретят свою половинку. А привычная семейная жизнь вторых заиграет новыми красками и сможет выйти из кризиса, если вдруг там оказалась. Так что уже сейчас можете запасаться романами Сары Джио и Чарльза Мартина и мечтать-мечтать-мечтать.

Вы слишком суровы, чтобы быть романтичным, и не ставите личную жизнь в число приоритетов? У Огненного Петуха есть для вас план Б. Вы можете с головой окунуться в работу, тем более в этом году вы как никогда будете сыпать оригинальными решениями и идеями. Или же встать на путь творчества и саморазвития. В 2017 году вы наверняка научитесь чему-то новому. Например, рисованию или искусству сыроделия. Главное, не ставьте себе слишком жесткие рамки.

Рыбы

В 2017 в жизни Рыб многое будет подчинено воле случая, а потому особо впечатлительным представителям знака будет казаться, что они оказались в мистическом романе.

В год Огненного Петуха Рыбам чаще, чем когда-либо придется доверять своей интуиции и правильно считывать знаки и сигналы судьбы. Если получится прислушаться к своему шестому чувству, успех будет вам гарантирован. Если нет, не пугайтесь. Просто в этом случае путь к намеченной цели окажется дольше, чем вам кажется. И уж точно, что не стоит делать Рыбам, это концентрироваться на негативных знаках. Правильный настрой попробуйте создать с книгой Мари Кондо «Искры радости. Простая счастливая жизнь в окружении любимых вещей». А то можно накрутить себя так, что начнет казаться, что вы проживаете свой год не в безобидной мистике, а в настоящем леденящем душу хорорре, как роман Константина Образцова «Культ». В 2017 году также важно не бояться просить поддержки у друзей и близких — они всегда с радостью придут на помощь.

Источник: eksmo.ru





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: