Подписаться на обновления
31 декабряСуббота

usd цб 60.6569

eur цб 63.8111

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия 
eksmo.ru   суббота, 31 декабря 2016 года, 19.00

Литературный гороскоп на 2017 год
Узнайте, в каком жанре вы проживете год Огненного Петуха


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Гороскоп от Бежана Даруваллы


Всемирный гороскоп




В новый год — с новой книгой. Вот только какую из них выбрать? Мы составили литературный гороскоп для всех знаков зодиака. Он поможет вам определиться с выбором.

Овен

Вам кажется, что жизнь дает вам мало шансов на успех? Тогда добро пожаловать в 2017 год. Для вас он чистой воды приключения, когда читатель успевает перевести дух только в момент перелистывания страниц. Карьера, творчество, личная жизнь — какую область ни возьми, в каждой из них вы обречены на успех. На работе предложения будут сыпаться одно за другим, а те Овны, которые подобно отцу Федору из «12 стульев» мечтали о маленьком свечном заводике, наконец смогут осуществить свою мечту.

Холостых Овнов ждет повышенное внимание со стороны противоположного пола. А если вы уже встретили свою судьбу, то вам придется сложней — открывшиеся на профессиональной стезе возможности будут отбирать все ваше время, а потому выкроить лишнюю минутку для домашних будет сложнее. А потому в 2017 году организуйте отпуск с семьей так, чтобы впечатлений хватило на каждый год, как в книге «Искатели. 28 известных писателей о путешествиях, которые изменили их навсегда».

Вашей главной задачей в год Огненного Петуха, не потерять голову, правильно расставить приоритеты и, конечно, грамотно распределять силы. Чтобы, как в романе Диккенса, «Большие надежды» не обернулись большими разочарованиями.

Телец

Жизнь Тельцов в 2017 году — это детектив в его лучшем виде. Много исходных данных, много захватывающих событий, много загадок и неожиданных поворотов, а в конце — долгожданный ответ на мучившие вас вопросы.

С самого начала 2017 Тельцы будут элегантными и остроумными, как Шерлок Холмс, утонченными, как Эркюль Пуаро, и обаятельными, как Эраст Фандорин. Что, конечно, не укроется от взгляда окружающих. Знаков внимания от многочисленных поклонников и их восторгов точно хватит на целый год. Главное, чтобы у вас хватило сил, поскольку в год Огненного Петуха они точно понадобятся. События будут меняться, как в детском калейдоскопе. Работа будет бросать вызовы один за другим, родственники и друзья — требовать общения, а новые знакомые — подталкивать на увлекательнейшие авантюры. Так что в какой-то момент, вы начнете жалеть, что у вас только одна личность, а не пять, как у героини Дэниела Киза «Пятой Салли». Вам захочется остановиться, выдохнуть и, в конце концов, понять, куда несется ваша жизнь. Можно устроить перезагрузку вместе с книгой Ди Джой Коултер «Супер ноль» и вспомнить, как легко и хорошо было в детстве. И тогда, подобно великим сыщикам, вы обязательно докопаетесь до истины и к концу года поймете, что жизнь полна чудес, и вы до сих пор в них верите.

Близнецы

Год Близнецов пройдет под знаком сентиментальной прозы. Много позитивных эмоций, много волнительных моментов и обязательный хэппи-энд.

Огненный Петух в 2017 году готовит Близнецам немало сюрпризов, все они будут приятными, а если присмотреться, то и неслучайными, поскольку каждый из них — это результат ранее проделанной работы. На какой именно роман будет похож год, зависит от темперамента самих Близнецов. У тех, кто поспокойней, — размеренные дни в духе романов Дженнифер Чиаверини, у активных и эмоциональных — полный переживаний и переломных моментов год, как жизнь героев Дины Рубиной.

В 2017 Близнецам важно помнить о друзьях и близких. Кому-то ваше внимание потребуется в течение всего года, а кому-то хватит и одной вечеринки, организованной вами от всей души. На фоне эмоциональных переживаний карьерные дела могут отойти на второй план, но для одиноких Близнецов год прекрасен как для карьерных взлетов, так и для работы над собой.

Рак

Все, на что стоит рассчитывать Ракам в 2017 году, это роман воспитания. Огненный Петух не станет их баловать, но те представители знака, которые не испугаются ни объемов работы, ни вызовов, которые бросит им судьба, смогут рассчитывать на щедрое вознаграждение.

2017 год начнется для Раков с больших удач, и велика вероятность, что они подобно юному Александру Адуеву из «Обыкновенной истории» с восторгом юности будут ждать от судьбы дальнейших поблажек. Вот только она поступит в соответствии с сюжетом и начнет испытывать Раков на прочность. На работе подкинет задачи потруднее, в личной жизни сведет с интересными людьми, за благосклонность которых придется побороться, а каждая гениальная идея, которая придет вам в голову, будет сопровождаться сложностями в реализации. Но все это не повод опускать руки. Если сохранить оптимизм и продолжать двигаться в сторону намеченной цели, то к концу года вы обязательно достигнете ее или станете гораздо ближе к ней. Ну а чтобы не унывать, вдохновитесь историей компании Nike или «Финтом» Терри Пратчетта о том, как один предприимчивый молодой человек, ищущий сокровища в лондонской канализации, выбивается в люди, встречает любовь своей жизни и даже получает аудиенцию у королевы Виктории.

Лев

Жизнь Львов в 2017 году будет похожа на толстые классические романы — интересная, размеренная и обстоятельная, да еще и в окружении прелюбопытнейших персонажей.

Огненный Петух явно симпатизирует сильному Льву — в целом 2017 год будет благополучным и пройдет без потрясений и сюжетных поворотов на 180 градусов. Сильным и решительным Львам такие расклады могут показаться скучными. Они сами предпочли бы захватывающий триллер или боевик. Впрочем, не стоит забывать, что классика тоже бывает разной, и то, в каком именно романе вы проведете 2017 год, во многом зависит от вас. Если позволите себе расслабиться и не торопить события, то с головой погрузитесь в один из романов Пруста. Поставите амбициозные цели — и добро пожаловать в книги Теодора Драйзера. Главное, не загонять себя и излишне не драматизировать, а то чересчур беспокойных Львов под конец года может занести и в «Братьев Карамазовых».

Дева

Даже тем Девам, которые далеки от философской литературы и не сильно увлекаются самопознанием, в 2017 году предстоит присмотреться к трудам или хотя бы идеям философов. Для них пришло время переоценки ценностей.

Огненному Петуху нравятся Девы, и несколько подарков судьбы он для них безусловно припас. Вот только каждый из этих подарков представители знака будут распаковывать в некой задумчивости. Так, получив повышение по службе или возможность повернуть карьеру на 180 градусов, Девы задумаются, а в работе ли их счастье. Окруженные повышенным вниманием со стороны противоположного пола, Девы начнут рефлексировать, существует ли на самом деле большая любовь. Разобраться с чувствами и приоритетами помогут романы Кевина Алана Милна и истории из жизни «Куриный бульон для души». К концу года вы точно разберетесь с тем, что на самом деле хотите, чтобы начать решительное движение к поставленным целям.

Весы

От Весов грядущий год Огненного Петуха потребует непривычной для них решительности, так что в этом году представители знака будут подобны героям боевиков, таким как Джек Ричер.

2017 для Весов из-за большого количества событий и вызовов пронесется на скорости локомотива. А Огненный Петух не раз проверит их выдержку, интуицию и смекалку. Да так, что Весы почувствуют себя пилотом Чесли Салленбергером из «Чуда на Гудзоне», перед которым стоит невыполнимая задача и невероятная ответственность. Его опыт показал, что чудеса случаются, если очень сильно верить в них и не сомневаться в себе. Но самое главное, что в конце всех испытаний вас будет ждать щедрая награда. У происходящего есть еще один существенный плюс — бросая вызов обстоятельствам, вы обретете новых союзников, и это может стать началом большой дружбы, а может, и настоящей любви.

Скорпион

В год Огненного Петуха Скорпионы окажутся в привычной для себя стихии профессиональных вызовов, поэтому 2017 год станет для них годом профессиональной и прикладной литературы.

2017 начнется для Скорпионов с планирования и прогнозов. Не бойтесь ставить себе сложные задачи, потому что в год Огненного Петуха вы точно будете на высоте. Уже к середине года вы настолько хорошо прокачаете свои навыки, что впору самому браться за книги с советами в духе «Как расти, когда рынки не растут». Но как раз в середине года Петух великодушно предоставит вам выбор. Можно продолжать дальше работать, позабыв обо всем на свете, и тогда оставшаяся половина года окажется очень напряженной, но и принесет небывалый успех. А можно расслабиться, сконцентрироваться на личной жизни и маленьких радостях, поискав вдохновения в романах Карен Уайт и Лорен Флоранд. Не исключено, правда, что активных и решительных Скорпионов поиски покоя и умиротворения подтолкнут на новые авантюры в профессиональной сфере. Но какой бы путь вы ни выбрали, хозяин года обязательно поддержит ваше решение.

Стрелец

Для Стрельцов в 2017 году нет ничего невозможного, а потому вам и вашему окружению будет казаться, что вы оказались в фантастическом романе. Отбросьте излишнюю скромность и сдержанность, строя планы на 2017 год, — Огненный Петух гарантированно позволит вам раскрыть свои возможности по максимуму. Случайные встречи и знакомства непременно обернутся полезными связями. Проекты, задуманные по работе, выстрелят в яблочко и помогут улучшить материальное состояние. Да и в личной жизни ваше обаяние обязательно будет бить в цель. Закинь вас на Марс, как героя книги Энди Вейера «Марсианин», вы и там выкрутитесь. Но важно помнить, что в фантастических романах небывалый прогресс часто сопровождается искушениями и непредвиденными проблемами. А потому, чтобы успехи не вскружили голову, старайтесь не отрываться от реальности и чаще обращайте внимание на проблемы тех, кто рядом с вами. Ну и в качестве дополнительной терапии перечитывайте лучшие произведения Айзека Азимова, Рэя Брэдбери и Роберта Хайнлайна.

Козерог

Весь год Козероги будут чувствовать себя героями фэнтези, на плечи которых легла ответственность за борьбу с вселенским злом.

Даже если в ваших планах не значится поход в Мордор или война с белыми ходоками, окружающие в 2017 году постараются подкинуть вам парочку подобных задач. Они не со зла. Они и правда считают Козерогов эталонными Мэри Сью, которым по плечу любое дело. И, надо признать, они правы. На работе вы будете, как орешки, щелкать поручения любой сложности, не раз и не два за год выручите хороших друзей — кого советом, а кого самыми решительными действиями. Да еще будете находить время на участие в паре-тройке благотворительных проектов. Так что в какой-то момент вам понадобится книга «Как успевать все на работе и в жизни». Или маховик времени. Главное, в этой круговерти не забывать о себе любимых и в 2017 баловать себя почаще. Например, маленькими кулинарными шедеврами из книги Юлии Высоцкой «Плюшки для Лелика».

Водолей

Главным словом 2017 года для Водолеев станет романтика, а весь год пройдет под знаком настоящего любовного романа и будет одинаково приятным и предсказуемым.

На любовном фронте в 2017 году повезет как одиноким, так и семейным Водолеям. Первые будут купаться во внимании многочисленных поклонников и, возможно, даже встретят свою половинку. А привычная семейная жизнь вторых заиграет новыми красками и сможет выйти из кризиса, если вдруг там оказалась. Так что уже сейчас можете запасаться романами Сары Джио и Чарльза Мартина и мечтать-мечтать-мечтать.

Вы слишком суровы, чтобы быть романтичным, и не ставите личную жизнь в число приоритетов? У Огненного Петуха есть для вас план Б. Вы можете с головой окунуться в работу, тем более в этом году вы как никогда будете сыпать оригинальными решениями и идеями. Или же встать на путь творчества и саморазвития. В 2017 году вы наверняка научитесь чему-то новому. Например, рисованию или искусству сыроделия. Главное, не ставьте себе слишком жесткие рамки.

Рыбы

В 2017 в жизни Рыб многое будет подчинено воле случая, а потому особо впечатлительным представителям знака будет казаться, что они оказались в мистическом романе.

В год Огненного Петуха Рыбам чаще, чем когда-либо придется доверять своей интуиции и правильно считывать знаки и сигналы судьбы. Если получится прислушаться к своему шестому чувству, успех будет вам гарантирован. Если нет, не пугайтесь. Просто в этом случае путь к намеченной цели окажется дольше, чем вам кажется. И уж точно, что не стоит делать Рыбам, это концентрироваться на негативных знаках. Правильный настрой попробуйте создать с книгой Мари Кондо «Искры радости. Простая счастливая жизнь в окружении любимых вещей». А то можно накрутить себя так, что начнет казаться, что вы проживаете свой год не в безобидной мистике, а в настоящем леденящем душу хорорре, как роман Константина Образцова «Культ». В 2017 году также важно не бояться просить поддержки у друзей и близких — они всегда с радостью придут на помощь.

Источник: eksmo.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Новый год в картинках

Добрые новогодние открытки Владимира Зарубина

Открытки этого художника помнят все, в свое время они расходились многомиллионными тиражами по всему Советскому Союзу.

31.12.2016 16:00, izbrannoe.com

15 оригинальных идей новогодней ёлки
Новый год в Эквадоре

Противоядие от тревоги

Как успокоиться и найти счастье в настоящем моменте

Люди часто живут в иллюзорном будущем вместо того, чтобы принимать реальное настоящее. Вот почему они так редко бывают счастливы. К такому выводу пришел британский философ Алан Уотс в книге «Мудрость ненадежности: Послание веку беспокойства». О его точке зрения на эту проблему, а также о пользе включенности в процессы, которые происходят здесь и сейчас, рассуждает болгарская писательница и критик Мария Попова в своем блоге BrainPickings.com.

31.12.2016 13:00, Ksenia Donskaya

Вся жизнь – борьба. До победного конца?
Как важно быть спокойным

Не надо жить с мудаками

Начинаем новый год без ошибок

Главная особенность мудака – явное или хорошо скрываемое неуважение к женщине. Оно может выражаться в осуждении женского выбора, работы, занятий и прочее, в высказывании неудовлетворенности ее телом или ее личностными качествами, в сравнении с мифической “нормальной женщиной”, в непризнании ее права на ошибки и промахи, в игнорировании ее чувств и переживаний.

31.12.2016 09:00, Лилия Ахремчик, pticavpolete.com

Психология мудака
О мудаках

Как важно быть спокойным

Почему уравновешенность напрямую влияет на качество жизни

Каждый раз, стоя в длинной очереди или пробке, мы торопим жизнь и хотим невозможного, вместо того чтобы полноценно проживать каждый момент. Но как найти баланс и не проклинать каждого медлительного кассира? Канадский писатель Дэвид Кейн в блоге Raptitude объясняет, что на самом деле значит совет «Успокойся!», который все так любят давать и мало кто может расшифровать.

30.12.2016 22:29, Аня Рогачева, theoryandpractice.ru

Дух спокойствия
Спокойствие, только спокойствие

Вся жизнь – борьба. До победного конца?

«Если долго мучиться – что-нибудь получится», «А кому сейчас легко?», «Есть такое слово «надо» – кто из нас не слышал этих чудесных фраз. Всю жизнь мы, воспитанные на суровых идеалах, что-то преодолеваем, например, самих себя. Не хочется вставать в пять утра, чтобы сделать зарядку, принять контрастный душ и сделать макияж как на ютубе? Это ничего, а ты соберись, тряпка.

30.12.2016 02:13, Екатерина Добрецова, thedevochki.com

О пользе безделья
Заниматься нужно собой, а не мужем

Пальчики оближешь

10 закусок, которые делаются за 15 минут

Впереди новогодние праздники. Обязательно придут гости, которых захочется порадовать чем-то вкусненьким. Но провести на кухне несколько часов, нанизывая сотни канапе на шпажки, — такого желания, уверены, у вас нет.

29.12.2016 09:00, © AdMe.ru

Мировая кухня
Шестиногое меню

Птица-говорун, или как заткнуть болтуна

Прикладная болтология для тех, кто хочет работать с комфортом

Есть люди, которые могли бы зарабатывать по миллиону в день, получая рубль за каждое сказанное слово. С ними сложно, громко, неудобно. Учимся разговаривать с болтунами и хранить тишину в офисе. Эта статья будет полезна всем, кто ценит слуховую гигиену на рабочем месте.

28.12.2016 16:00, Александр Литвин

Философия под новогодней ёлкой
Безмолвие болтуна

Насколько счастлив русский человек

Социолог Эдуард Понарин о связи уровня счастья с уровнем ВВП

Что такое социология счастья и так ли пессимистично настроены русские, как принято о них думать? Заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуард Понарин рассказал, как измеряется уровень счастья, насколько Россия отличается от других стран по этому показателю и как он менялся последние 30 лет.

28.12.2016 13:00, Павел Савченко, theoryandpractice.ru

Счастье одиночества
Что такое счастье?

Заниматься нужно собой, а не мужем

Гармоничные отношения всегда начинаются с гармоничной женщины

Гармоничные отношения всегда начинаются с гармоничной женщины. Не с навыков манипулирования, не с секретных приемов, как удержать и женить, не с самоистязания по учебнику для будущих жён. Нет. Только гармоничная женщина может построить гармоничные отношения. И точка. Никак иначе.

28.12.2016 09:00, Ольга Валяева, cluber.com.ua

«Чтобы привлечь мужчину, умная женщина качает попу»
Сосуд взаимного недовольства

Рейс в вечность

Люди в соцсетях скорбят о Докторе Лизе, погибшей в авиакатастрофе Ту-154

25 декабря над Черным морем разбился Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию. На борту самолета находилась Доктор Лиза - Елизавета Петровна Глинка, российский общественный деятель и правозащитник, врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины, летевшая на авиабазу в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь. Для многих россиян Доктор Лиза была олицетворением добра и милосердия.

27.12.2016 16:00

«Ансамбль Александрова — символ страны»
Двое в штатском





 

Самое читаемое


 

Новости
Роскомнадзор заблокировал сам себя
Роскомнадзор, потребовавший от Мосгорсуда блокировки karaoke-besplatno.ru, по ошибке заблокировал собственный IP-адрес. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Роскомсвободу».
Поток доносов на Эрмитаж показал высокий уровень ненависти в обществе
Эрмитаж примет контрмеры в связи с волной доносов, которая обрушилась на музей после выставки Яна Фабра. Это будет борьба с помощью просвещения, рассказал «Эху Петербурга» директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В США одобрили клинические испытания экстази
Американское управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) одобрило проведение третьей фазы клинических испытаний экстази совместно с пациентами, имеющими посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом сообщает The New York Times.
Марк Цукерберг призвал глав государств к коммуникативной революции
Основатель Facebook Марк Цукерберг во время выступления на саммите АТЭС в Лиме призвал лидеров государств присоединиться к глобальной коммуникативной революции.
Умер канадский певец Леонард Коэн
В США умер канадский музыкант и певец Леонард Коэн. Ему было 82 года.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 