Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 12 октября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lishnyaya_kozha_41022"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41022_before-and-afte.jpg" width=206 alt="Лишняя кожа" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Chris Shugart</b></span> <span style="font-size: large;">Лишняя кожа</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как избавиться от лишней кожи, оставшейся после похудения</font></em></span></p><p>Перевод статьи с T-Nation о том, что делается с кожей после похудения на 15-20 кг — натягивается она или нет, в каких пределах и что можно с этим сделать. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lishnyaya_kozha_41022">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Перевод статьи с T-Nation о том, что делается с кожей после похудения на 15-20 кг — натягивается она или нет, в каких пределах и что можно с этим сделать.

В 18 я начал толстеть и так продолжалось года 3. Никаких гормональных оправданий и прочих причин: ага, был занят учебой, да-да-да… Просто ел всякую дрянь. Очень много всякой дряни. Расслабился, выключил мозг и разжирел.

К счастью, в те времена вокруг не было столько бодипозитивщиков, а то б я мог и не дожить до написания этих строк. Когда достало быть пузатым и стыдиться своей внешности, я занялся собой и сбросил около 30 килограммов.

Пролетели годы, я вновь пошел в зал, сделал карьеру в фитнес-индустрии, но осталась одна проблема: растянутая кожа.

Откуда берется лишняя кожа?

Когда вы накапливаете жир, кожа растягивается, чтобы вмещать все эти ценные запасы. Потом, правда, она немного повреждается, частично (или очень сильно) утрачивая эластичность. Когда же вы наконец избавляетесь от лишнего, кожа уже не может стянуться обратно и печально повисает, напоминая сдувшийся воздушный шарик.

Это происходит не со всеми, однако у некоторых людей случается даже при небольшом похудении. Понятно, что проблемы с кожей неизбежны, когда теряешь полцентнера, но у кого-то эта неприятность проявляется и при сбросе 15-20 кг. Влияет множество факторов: наследственность, возраст, места отложения жира, сколько времени вы его носили и т.д.

Похожая ситуация после родов: одни женщины легко возвращаются в форму и играют с детишками на пляже, а другие никогда не выходят в бикини даже после одной беременности. У парней, которые заметно похудели, и у молодых мам удивительно много общего.

Конечно, речь не идет об экстремальных случаях, когда у человека смертельно опасное ожирение, и он сбрасывает почти 100 кг. Тогда кожа будет растянута по всему телу, включая руки и ноги. Мы же говорим про среднестатистическое похудение, когда вы теряете до 15-30 кг и успешно держите новый вес — но излишки оставшейся кожи огорчают вас. Можно ли что-то с ней сделать?

Лишняя кожа + лишний вес

Худеть надо в любом случае: здоровье дороже растянутой кожи. Поймите, что не сброс жира виноват, он лишь вскрывает проблему.

Кстати, скорость похудения не влияет на то насколько растянутой окажется кожа - а то многие верят в этот миф.

Кожный покров растягивается при наборе жира, и это все с вами уже произошло. Вы просто не замечаете, в каком состоянии кожа, пока она наполнена жировыми запасами. Так что ничего не бойтесь и начинайте худеть. Если вылезут проблемы с кожей, считайте их своими боевыми потерями. Или трофеями.

Если у вас уже есть растянутая кожа

1. Примите проблему: от нее невозможно избавиться диетой, тренировками или какими-то препаратами

Рынок добавок предлагает множество продуктов, «гарантирующих избавление» от лишней кожи или, как пишут осторожные производители, делающих ее «менее заметной». В одних просто локально действующие диуретики, в других — вроде бы обнадеживающие коллаген и эластин, но все они бесполезны. Временно сольется немного воды, вам будет казаться, что кожа натягивается — но никакой крем или иная поверхностная терапия не сможет сократить ваш самый большой орган на несколько сантиметров.

2. Не садитесь на «безуглеводку»

Когда вы уже стройны, то поймите: это не жир, это кожа. Некоторые люди не могут поверить и продолжают диетиться, пока не превратятся в мешок костей с разрушенным обменом веществ. Не будьте как они.

Пластические хирурги используют простой тест — наклон вперед. Если свисающие части напоминают сдувшуюся оболочку, это кожа. Если же больше похоже на наполненные валики, то еще жир. Порой, к сожалению, есть и растянутая кожа, и остатки жировых отложений. Увы, чем вы стройнее, тем заметнее повреждения кожного покрова.

3. Не слушайте теоретиков

В интернете можно получить авторитетный совет: «просто накачивай мышцы, и кожа снова натянется!» Люди, которые это говорят, не знают, о чем говорят. Да, надо строить мышцы. Мышцы — это круто. Но никакие косые не заполнят весь объем кожи, оставшийся после «бочков». Впрочем, попробовать стоит. Косые — это очень круто. Только с кожей не помогут.

4. От растянутой кожи можно избавиться только только хирургически

Операция в области талии называется абдоминопластикой: полосы лишней кожи вырезаются, а оставшиеся части сшиваются, стягивая живот. Обычно идет в комплекте с небольшой липосакцией и другими процедурами — в зависимости от степени повреждений.

Хотя врачи набили в этом руку, все же операция остается операцией, вы будете под наркозом, вас будут резать, есть риски. Время восстановления различается индивидуально, а шрамы остаются навсегда.

Подумайте о пластике, если сбросили очень много (40-50 кг или больше) и оставшаяся кожа выглядит совсем плохо. Но помните, что вместо нее у вас будет шрам. Если не брать катастрофические случаи, проблем со здоровьем от растянутой кожи нет, это лишь косметический дефект. Но если вы не можете с ней жить и финансы позволяют, то взвесьте все за и против, а потом поступите так, как вам лучше.

Что я решил по поводу своей лишней кожи

Хотя у меня не так много растянутой кожи, она меня всегда раздражала; в конце концов я пошел на консультацию к хорошему хируругу. Он согласился, что проблема есть, однако она не так велика, чтобы ложиться на операционный стол.

Я мог бы найти врачей-коммерсантов, готовых на все ради денег, но решил оставить как есть. Наверное, мне уже не предложат рекламировать белье Кельвина Кляйна. Как-нибудь проживу не с шестью кубиками пресса, а с пятью и небольшим кусочком лишней кожи. Жена вообще уверяет, что ничего там не видит.

Если у вас нет растянутой кожи

Не толстейте. Правда, не стоит. Если вы до сих пор в плену базового заблуждения, что для набора мышц нужно форсированно наедать лишний вес, и заказываете в кругу коллег все фастфудное меню с боевым кличем «янамаси!», то начните втирать в живот увлажняющий крем для беременных. Он не особо поможет, кожа будет терять эластичность, но все ж лучше, чем ничего. (Или прочтите о современном подходе чередования массонабора и сушки — Зожник).

А вот предложение еще лучше: учитесь тренироваться и питаться правильно. Ваша цель — выдающиеся мышцы, а не живот.

Перевод: republicommando

Источник: zozhnik.ru





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