Подписаться на обновления
9 мартаЧетверг

usd цб 58.2630

eur цб 61.7063

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия 
evo_lutio, evo-lutio.livejournal.com   четверг, 9 марта 2017 года, 01.56

Липкие люди
3 степени «липкости»


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Конец отношениям


Когда вместо других нужно выбирать себя




Вы встречались с чересчур навязчивыми людьми? Подругами, которым обязательно нужно поговорить и рассказать о том, что произошло за день; коллегами, которые не дают прохода на работе; соседями, которые вечно забегают то за солью, то за ложкой, а то и просто так - поболтать. Зачастую перед ними приходится оправдываться: да, времени нет, и своих дел по горло, но неудобно же человеку отказывать. Рассказываем о том, кто такие «липкие люди», как их распознать, почему на них не стоит тратить время и как самому не стать таким человеком.

Первая степень липкости - человек замечает, что липнет, иногда отлипает ненадолго, но при любом удобном случае липнет опять, потому что на дистанции ему голодно, холодно, страшно, нечем заполнить образовавшуюся дыру.

Вторая степень липкости - человек почти не замечает своей липкости, а когда замечает, не отлипает, а старается компенсировать "заботой", благодаря чему липнет еще сильней.

Третья степень липкости - человек не только не замечает своей липкости, но и считает, что липнут к нему, не отпускают его, держат, попрошайничают, а он иногда не выдерживает и уступает, из доброты.

Обычно липкость колеблется между двумя соседними степенями, в зависимости от уровня сил человека. Когда сил побольше (это зависит от состояния других ресурсов и физической формы) липкость меньше, а когда - стресс, липкость возрастает.

Липкость границ связана с жаждой слияния, а жажда слияния - это стремление дополнить себя чужой личностью, укрепить, получить дополнительные опоры. На себя липкий человек опираться не может (особенно в плохом состоянии это выражено), он чувствует внутри себя зияющую дыру и хочет заполнить эту дыру поддержкой другого человека: его любовью, его одобрением, его согласием предоставить свое плечо и свои ресурсы ему в пользование. Это очень редко рефлексируется именно так.

Чаще всего липкий человек чувствует тактильно-эмоциональный голод, он хочет услышать голос, почувствовать тепло рук, убедиться, что они со вторым "вместе". Ему и в голову не приходит, что такая жажда ненормальна, он уверен, что все любят именно так. На самом же деле такой голод означает именно голод, вампирическую жажду чужого тепла и эмоциональной опеки.

И когда люди скучают друг по другу взаимно и голодают по теплу друг друга, это не так уж страшно (хотя лучше, когда оба стремятся друг друга согреть, а не использовать для согревания), но когда один равнодушен, закрыт, а второй испытывает голод и старается добраться до него любым способом, такая липкость подобна агрессии. Второго не считают за субъект, его хотят использовать, не замечая его сопротивления.

Разглядеть в своей липкости агрессию - лучший способ избавиться от липкости. Как только вы согласитесь видеть, что тянуть из человека любовь и поддержку - не только бессмысленно, но и агрессивно, вы перестанете липнуть, а дальше вы непременно начнете укреплять себя изнутри. Именно это - путь к взрослению. Многие голову ломают - как же повзрослеть? Вот так вот. Перестать тянуть из других опеку, начать опекать себя изнутри.

Единственная причина липкости - отказ развивать внутренние опоры, стремление опираться на другого. Липкий человек использует любые способы, лишь бы не отлипать, лишь бы не становиться эмоционально самостоятельным. Он представляет самостоятельность как холод и голод в одиночестве, но на самом деле холод и голод он переживает из-за своей липкости. Он не может согреть себя, он не может себя накормить, он выпрашивает, унижается и липнет, а его все время отталкивают. Он живет в аду, прикрывая этот ад иллюзиями, но иллюзии не спасают.

Липкость первой степени можно считать нормальным переходом от инфантильных границ к зрелым. Это нормально, когда сложно взрослеть и отказываться от привычек ребенка. Если человек при этом старается стать самостоятельным и осознает, насколько он обременителен и непривлекателен, оставаясь инфантилом, процесс идет нормально и вскоре у человека разовьются навыки опираться на себя и быть опорой для других, а не наоборот.

Человек, который уже привык опираться на себя и быть опорой другим, никогда уже не будет липким. Ему и в голову не придет унижаться, как хорошо зарабатывающий человек не будет попрошайничать и заглядывать в глаза по-собачьи, чтобы получить несколько рублей. Для него это сродни безумию. Он не то что следует принципу "послали - иди", ему и намека достаточно, чтобы отстать, более того: он никогда ни к кому не пристает, он настроен только на взаимное удовольствие и, заметив, что удовольствие второго не так уж велико, не будет навязываться.

Избавиться от липкости первой степени не так уж сложно, если иметь правильные установки, если любить самостоятельность и видеть ее красоту. Это все равно как закончить вуз, прийти работать в компанию и подавать всем кофе, мечтая о должности, соответствующей образованию. Мало кто будет рад оставаться прислугой, всем понятно, что уважения и нормальной зарплаты в такой роли нельзя ожидать. То же самое касается и липкости. Похвали меня, утешь меня, успокой меня, вспомни обо мне, протяни мне руку, дай еще пять копеек любви на бедность. Вот на что похожи щипцы липких людей, все время ощущающих тоску и одиночество. Сами себя похвалите и утешьте, не насилуйте тех, кому не повезло вам понравиться. И когда вы взамен предлагаете им свою похвалу и утешение, вы особенно нелепы. Пока вы такие голодные и липкие, ваша похвала вообще ничего не стоит. У вас собственные ноги разъезжаются, кого вы хотите поддержать? Кому придет в голову опираться на вас? Вы выглядите слишком слабыми и никому не нужными.

На второй и особенно третьей стадии липкости отрефлексировать свой вампиризм сложно, поэтому очень сложно и избавиться от него. На второй стадии у всех почти включается штурманство. Штурман липнет, но не хочет этого видеть, ему кажется, что он "заботится". От заботы штурманство отличается тем, что забота действительно нужна тому, о ком заботятся, а штурман - сам только и заинтересован в своей "заботе" из-за липкости своих границ.

"Привет" - говорит штурману некто, кто до этого уже сбежал от него и спрятался, но отдохнул и опять возник. "Привет, Владислав. Как прошел твой день? Чем ты сегодня занимался? Не хочешь ли сходить в кино? Я тут как раз купила для тебя два билета. А еще у меня книжка тебе в подарок, ты когда-то о такой говорил". Владислав уже не рад, что написал привет, он что-то мямлит, а штурман убежден, что ведет себя как взрослый самостоятельный человек, не липнет, наоборот предлагает поддержку. Потом штурман перезвонит несколько раз и напомнит про кино и книгу, а когда Владислав откажется, пришлет с курьером то и другое. Вот на этой стадии справиться с липкостью уже очень сложно. Человек не видит, что он - голодный вампир, ему кажется, что он слишком щедрый и слишком заботливый, а того, что он зависимый и липкий, не замечает.

Если в ответ на вашу "заботу" человек что-то кисло мямлит или огрызается, скорее всего вы достали его своей липкостью, прикрытой ненужными дарами. Вы не просто липнете, вы пытаетесь купить обратную связь. Попрошайки лучше, чем вы, они хотя бы честно попрошайничают снизу, а вы делаете вид, что заботитесь сверху, чтобы выбить себе побольше любви у человека, который совсем вас не любит.

Этой степенью липкости мужчины часто страдают. Им стыдно быть бедными попрошайками и они строят из себя важных опекунов. В ответ они нередко получают пинки и приходят к выводу, что женщины - неблагодарные собаки. Хотя за что вас должны благодарить? За демьянову уху? Никто не виноват, что вы свою уху принимаете под короной за благодетельство.

На третьей стадии липкости даже штурманства своего человека отрефлексировать уже не способен. Ему кажется, что в него вцепились и не отпускают. В последнем письме довольно подробно описан переход со второй стадии липкости на третью. Сначала женщина просто "заботится" о мужчине, впаривая ему ненужные экскурсии и печалясь от его равнодушия (но не отлипая и даже не думая), потом выливает на него ведро слез, решив, что очень сильно обидела его чем-то, а дальше, когда мужчина пытается слегка оказать ей поддержку, она изумляется, почему он так сильно вцепился в нее и ищет, какие же крючки она ему накидала.

Липким людям на этой стадии всегда кажется, что в них вцепились. Они не замечают, что вцепились сами, им кажется, что они ведут себя нормально, не видят, насколько их слезы и беготня шокируют неподготовленного человека. Они способны вынести ему мозг перфоратором жалоб, но когда человек пытается извиняться, делают вывод "он пристает ко мне, он во мне нуждается". Наблюдая людей на третьей стадии липкости, кажется, что смотришь психологический триллер с зубастым монстром-короной в главной роли.

Хочется комикс про злую корону для вас нарисовать. Что я в ближайшее время, наверное, и сделаю.

Источник: econet.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Лайфхаки от узбеков

Как жить в Москве на 50 тысяч рублей

За 25 лет жизни в Москве я общалась с сотнями приезжих: мастерами в салонах красоты, продавцами, уборщицами, таксистами, водителями маршруток. Большинство из них имеют доход 30 000 – 70 000 рублей. По данным Росстата и личным наблюдениям, такой доход или даже чуть меньше имеет примерно половина работающих в Москве.

08.03.2017 13:00, Ирина Чернова, iphones.ru

На что не стоит жалеть денег?
Копить деньги в кризис

5 составляющих доверия

Как сделать страну и людей процветающими

Скандинавские страны — лидеры по доверию (свыше 65%), на другом полюсе Россия с показателем 20%. Без доверия невозможно построение институтов, устойчивой демократии и свободной экономики. Что же его формируют? Пять факторов: этническая и социальная однородность, обеспечение контракта третьими лицами, хорошие институты и демократия, участие в общественных объединениях и протестантизм в противовес иерархическим религиям — католицизму, православию и исламу.

07.03.2017 19:00, ttolk.ru

Кризис доверия
Культура недоверия

Да пребудет с нами зависть

Я завидую людям, которые просыпаются в определенное время, работают шесть часов в день, успевают в спортзал, читают книги, ходят в театры, изучают кройку и шитье — и так каждый день. Меня ошеломляет их последовательность и этот здоровый дух в здоровом теле, который никогда не склоняет их к тому, чтобы очнуться в три часа пополудни, отменить все планы, зарыться в одеяло — и так лежать неделю.

07.03.2017 03:00, Арина Холина для журнала «Сноб»

Битва за мужика
Зеленая трава и сосед-гад

Как украсть миллион?

Мнение пользователей соцсетей о расследовании ФБК в отношении Медведева

Фильм-расследование Алексея Навального про «коррупционную империю» Дмитрия Медведева был опубликован в сети 2 марта. За это время его посмотрело более 5 млн человек, а соцсети наводнили комментарии, в которых пользователи ставили под сомнение факты, приведенные в фильме, обвиняли Навального, Медведева, Усманова, Елисеева, или просто шутили и перекидывали друг другу мемы. Кто виноват и что делать - разбираемся вместе с ними.

06.03.2017 16:00, Редакция "Частного корреспондента"

Море китов
«А нету, тетя, такого музея»

Под «трибунал»

Как правильно извиниться перед ребенком, научить его просить прощения, и почему нельзя стыдить детей на людях

Если вы считаете, что попросить прощения у ребенка — значит подорвать свой авторитет, то задумайтесь над тем, что в таком случае ваши требования извинений со стороны ребенка неправомочны. Вы попросту подаете плохой пример. Но просить прощения — это целое искусство, ведь «извини», брошенное сквозь зубы не считается. Тем более, если вы устроили сцену на людях из репертуара: «Как же тебе не стыдно! На тебя все смотрят!»

06.03.2017 03:00, womo.ua

Тяжелые имена
«Не пойду в школу» и как с этим бороться

Не поругал, а похвалил

Утраченный смысл русских ругательств

Происхождение ругательств в русском языке довольно интересно, и вы будете удивлены изначальному смыслу этих слов. Те слова, что мы используем в повседневной речи, не всегда совпадают с тем, что изначально задумывалось.

05.03.2017 18:00, uduba.com

Анатолий Баранов: «Русский мат надо запретить – только тогда он выживет»
Кто научил Русь материться?

Отпуск для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!

Работоспособность напрямую зависит от размера отпуска

Современный человек помешен на работе, он находится в перманентной борьбе за лучшую должность и зарплату. Тут справедливо будет сказать, что многие живут ради работы, а не наоборот.

03.03.2017 03:00, cluber.com.ua

Работа ради работы
Как платят, так и работаю

Как правильно ненавидеть бывших

— Что?! — думаешь ты, когда тебя в соцсетях блокирует бывший. И не под горячую руку, что еще как-то можно оправдать, а через год. Тут есть лишь одно объяснение: у него появилась женщина. «Считаю нужным сообщить, что мне придется прервать все контакты через социальные сети. Это мое проявление уважения к моей невесте, которой будет неприятно знать...» — пишет один бывшей жене. Спустя два года после развода. «Неприятно знать» что? Что он все эти два года не был упоротым идиотом, который навеки прекращает отношения с женщиной, которую любил шесть лет?

02.03.2017 03:00, Арина Холина для журнала «Сноб»

Ода теткам
Любви все возрасты

Любви все возрасты

Как воспринимают секс 6 разных поколений женщин

Опыт каждого из нас неповторим, уникален, и это тем более верно в такой деликатной сфере, как сексуальная жизнь. В ней, как в капле воды, фокусируются наши представления и комплексы о себе и окружающих, об обществе и жизни в целом. Более того, этот опыт уникален еще и потому, что отношение к сексу меняется с годами, так же, как меняются наши тела и мысли. Размышления шести женщин разных возрастов о сексе — возможность посмотреть «как в зеркало» и, может быть, узнать в одном из них себя.

01.03.2017 09:00, womo.ua

Когда секс важнее чувства
Секс широкого потребления

«Старые, толстые, страшные»

Сами себя в шутку они называют группой СТС –​ «старыми, толстыми, страшными». В эту категорию стюардессы «Аэрофлота» попали после того, как всех бортпроводниц крупнейшей российской авиакомпании заставили сделать фото в полный рост, сняли крупно лицо и обмерили их сантиметром, разделив в итоге всех на несколько групп. В «СТС» оказались в основном те, кому уже за 40 или кто носит одежду больше 46-го размера. «Стюардесса должна быть стройной, такова политика компании», –​ сообщили женщинам по секрету.

28.02.2017 13:00, svoboda.org

Пассажиры в пролете
Какую авиакомпанию выбрать для перелета?





 

Самое читаемое


 

Новости
Почти половина россиян заявила, что женщинам живётся тяжелее, чем мужчинам
Фонд общественного мнения (ФОМ) сравнил сложность жизни мужчин и женщин в России. О том, что жизнь представителей обоих полов не отличается, заявила треть участников исследования. Согласно опросу, почти половина жителей страны уверены, что женщинам в РФ живётся тяжелее, чем мужчинам. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Сызрани машинисты тепловозов регистрируются как водители сервиса BlaBlaCar и возят пассажиров в Самару
В Сызрани сотрудники РЖД перевозят пассажиров на тепловозе с помощью сервиса райдшеринга BlaBlaCar, сообщает региональный портал News163.
«Левада-центр»: россияне стали гордиться Крымом больше, чем освоением космоса и литературой
Стыдятся граждане России бедности, грубых нравов и переживают из-за распада СССР.
В метро Москвы призвали пассажиров снимать рюкзаки
В Московском метрополитене начали звучать объявления, в которых пассажиров просят снимать рюкзаки во время поездок в вагонах, а также на станциях и эскалаторах, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru.
Мясо из пробирки подешевело в 30 000 раз за 4 года
В 2013 году себестоимость бургера с котлетой из выращенного в лаборатории мяса составляла более $300 000, а теперь едва превышает $10. Ученые совершенствуют методики, чтобы сделать искусственное мясо доступным и вывести его на рынок в ближайшие пять лет.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 