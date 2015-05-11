Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 3 ноября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lidiya_delektorskaya_-_muza_anri_matissa_41094"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41094_e936343e9ddbe977644d456b231c7fa.jpg" width=206 alt="Лидия Делекторская – муза Анри Матисса" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>ADELINA, «blogs.mail.ru»</b></span> <span style="font-size: large;">Лидия Делекторская – муза Анри Матисса</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Когда мне скучно, я делаю портрет мадам Лидии. Я знаю ее, как какую-нибудь букву»</font></em></span></p><p>Ее биография проста и недлинна. Лидия родилась в 1910 году 23 июня в семье уважаемого в городе врача Николая Ивановича Делекторского и его супруги Веры Павловны. Будущее маленькой сибирячки видилось вполне благополучным, во всяком случае, без особых потрясений. Но, как говорят, «человек предполагает, а Бог располагает». Мировое кровопролитие, две революции 1917 года и гражданская война не обошли стороной и Лидию Делекторскую. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lidiya_delektorskaya_-_muza_anri_matissa_41094">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ее биография проста и недлинна. Лидия родилась в 1910 году 23 июня в семье уважаемого в городе врача Николая Ивановича Делекторского и его супруги Веры Павловны. Будущее маленькой сибирячки видилось вполне благополучным, во всяком случае, без особых потрясений. Но, как говорят, «человек предполагает, а Бог располагает». Мировое кровопролитие, две революции 1917 года и гражданская война не обошли стороной и Лидию Делекторскую.

Поразившая в начале 20-х годов Сибирь эпидемия тифа, а затем холеры унесла одну за другой жизни родителей Лидии. На помощь пришла тетя девочки — сестра ее матери. В 1923 году тетя вместе со своими детьми и племянницей эмигрировала в Манчжурию. Жизнь там была нелегкой и все же Лидии удалось закончить русский лицей в Харбине. Затем в силу ряда обстоятельств они перебрались во Францию.

В 19 лет Лидия вышла замуж за русского эмигранта. Брак оказался неудачным — вскоре молодая жена была вынуждена оставить своего соплеменника, с которым, как оказалось, ее связывали только русский язык да ностальгические чувства. Без семьи, почти без средств к существованию, без знания французского языка 22-летняя Лидия Делекторская оказалась в Ницце, в доме знаменитого художника.

Пришла она по объявлению наниматься ассистентом к художнику. В тот момент Матисс работал над огромным «Танцем» для Альберта Барнса, художнику шел седьмой десяток лет и одному было трудно справляться со всеми делами в мастерской. Однако через полгода прекрасное панно было закончено и девушке снова пришлось искать заработок.

Но вдруг ее опять пригласили в семью художника. На этот раз Лидии предложили ухаживать за тяжело больной мадам Матисс. Сначала заботливая «сиделка» приходила каждый день и вечером уходила к себе домой. Потом она согласилась на работу в семье Матисса «с жильем и питанием» и ежемесячной оплатой труда. В октябре 1933 года Лидия Делекторская переехала в дом Матисса и прожила в нем... почти 22 года до последнего вздоха великого мастера.

Матиссу тогда было 63 года, Лидии — 22, и она была очень красива. Вполне естественно, что художник захотел увидеть эти яркие голубые глаза, русые локоны, статную фигуру на своих картинах. И так же естественно, что пожилой мужчина полюбил эту молодую красавицу. Судя по портретам, они были счастливы. Хотя отношения в семье Матисса из-за его привязанности к Лидии были очень напряженными. На вопрос многих, была ли Делекторская женой художника, она сама ответила в одном из писем.

«... Вас интересует, была ли я „женой“ Матисса. И нет, и да. В материальном, физическом смысле слова — нет, но в душевном отношении — даже больше, чем да. Так как я была в продолжение 20 лет „светом его очей“, а он для меня — единственным смыслом жизни».

Мировое искусство обогатилось от этого союза десятками картин, рисунков, скульптур. Многое из этого наследия попало на историческую родину модели, в Россию. В молодости художнику довелось испытать немало трудностей и лишений, он знал истинную цену денег, заработанных честным трудом. Поэтому Матисс находил любую возможность поощрить и молодых жительниц Ниццы, служивших ему моделями, и Лидию. Случалось, он говорил ей: «Сегодня я задержал вас почти на час, вы вернетесь к себе очень поздно. Я советую вам перекусить в соседнем ресторанчике». И вручал Лидии купюру, которая удваивала ее дневной заработок. Но эти повседневные знаки внимания, конечно уступали его поистине «королевским» подаркам.

Ежегодно Анри Матисс дарил Лидии два своих оригинальных рисунка: один — к Новому году, другой — ко дню ее рождения. Преподнося в дар свои произведения, стоившие огромных денег, Матисс хотел в то же время обеспечить ее будущее: ведь он был уже немолод , а она по-прежнему оставалась одинокой, да к тому же в чужой стране. Начиная с 1935 года, когда Лидия начала почти ежедневно позировать для Матисса, вплоть до лета 1939 года художник написал по меньшей мере 90 картин, не считая многочисленных рисунков, набросков, эскизов. Во многих из этих произведений так или иначе присутствует образ прекрасной славянки.

Приближалось 70-летие мэтра, он был полон творческих планов, но многим из них не суждено было сбыться — 3 сентября началась вторая мировая война. Случилось так, что в эту суровую пору Лидия Делекторская оказалась чуть ли не единственным близким художнику человеком, который поддерживал его, ежедневно помогал ему переносить тяготы военных лет, вдохновлял на продолжение работы. Дети и жена Матисса были в эти годы оторваны от него. Старший сын Пьер еще до войны переехал в США. Другой сын, ставший скульптором, жил под Парижем. Дочь Маргарита участвовала в движении Сопротивления, была выдана врагам предателем и едва не попала в лагерь Равенсбрук. Мадам Матисс сидела в тюрьме города Труа за печатание на машинке подпольных газет. К счастью, освобождение Франции вызволило из заключения и жену Матисса, и его дочь.

В последние месяцы своей жизни Анри Матисс работал, передвигаясь по мастерской в кресле на колесиках. На исходе осеннего дня 3 ноября 1954 года его внезапно сразил удар. Великий художник скончался на руках своих близких. Жизнь Лидии Делекторской после смерти Матисса была продолжением служения ему. Сразу после смерти она собрала свои вещи и ушла из его дома. На похороны ее не пригласили. Она не стала писать мемуары, а начала собирать и покупать рисунки, гравюры и книги Матисса. Так составилось собрание, которое она начала переправлять в Россию, разделив его между Эрмитажем и московским Музеем изобразительных искусств им. Пушкина.

Она говорила: «В тот день, когда я открыла для себя, что каким бы ни был режим, правительство, руководители, в России немало людей, любящих произведения Матисса, я испытала настоящую потребность разделить с ними сокровища, которыми я владела, позволить им, не дожидаясь исчезновения поколения или поколений, познать уже сейчас творчество Матисса».

Все собрание работ Матисса, выставленное сейчас в Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа, подарено ею. Причем делала это Лидия Делекторская очень деликатно. В письме к директору Эрмитажа в 1963 году она просит, а не предлагает принять в дар книги Матисса с эксклюзивной графикой.

«...если бы когда-нибудь было решено сделать, например, выставку книг, иллюстрированных Матиссом, я прошу прикрыть посвящение мне узенькой полоской белой же бумаги».

А однажды она сама привезла в Ленинград свой портрет и подарила его Эрмитажу. За свои дары она допускала лишь одну форму благодарности — выставки.

Урна с прахом Лидии Делекторской была привезена в 1998 году из Парижа и покоится под Санкт-Петербургом, на сельском кладбище в Павловске. На памятнике надпись: «Матисс сохранил ее красоту для вечности».

Источник: telegrafua.com





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