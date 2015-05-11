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Bill Gates   среда, 26 октября 2016 года, 13.00

Лидерство для ускорения инноваций
«Я надеюсь, наши лидеры не упустят возможности изменить мир к лучшему, инвестируя в исследовательские институты, которые создают возможности для ученых»


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Путь к совершенству


Золотые правила жизни от Билла Гейтса




Билл Гейтс об инновациях, роли государства и частного сектора, а также о четырех приоритетных задачах, на которых необходимо сосредоточиться новым политическим лидерам.

В то время как кандидаты в президенты США сравнивают свои взгляды на будущее страны, я думал о теме, которую они еще не обсуждали: что политическое лидерство может сделать для ускорения инноваций. Инновации – это то, что улучшило нашу жизнь за последнее столетие.

Сегодня мы куда более продуктивны благодаря IT-революции. Наиболее успешные экономики создаются благодаря инновационным индустриям, которые развиваются, чтобы удовлетворять потребности меняющегося мира. От разработок, которые поставили компьютер на каждом столе, до открытий, которые позволили создать спасительные вакцины, крупнейшие инновации – это результат как государственных инвестиций в фундаментальные исследования, так и творческого потенциала и инвестиций частного сектора, который превращает их в конечный продукт.

Я слышал, что некоторые утверждают, будто революционные инновации развиваются исключительно в частном секторе. Но в действительности инновации начинаются с государственной поддержки исследовательских лабораторий и институтов, работающих над новыми открытиями, которые предприниматели могут превратить в компании, меняющие мир. Инвестиции государства прокладывают дорогу для изобретательности частного сектора.

Мне посчастливилось быть студентом, когда в шестидесятых годах прошлого века появились компьютеры. Сначала они были очень дорогими, было трудно получить доступ к ним. Но затем произошло два чуда - появились микрочипы и интернет – оба благодаря исследованиям, финансируемым правительством США. И все поменялось. Не удивительно, что сегодня большинство ведущих компьютерных компаний базируются в США.

Ускорение инноваций требует как политического лидерства, так и лидерства в частном секторе. Пока американские избиратели решают, каких кандидатов они хотят выбрать на национальные и местные должности, и пока во многих других странах по всему миру происходят схожие политические трансформации, я думаю, нам надо подумать о том, какие лидеры могли бы способствовать инновациям, которые нам нужны.

Лучшие государственные лидеры одновременно заняты как срочными проблемами, которые требуют внимания сегодня, так и созданием фундаментальной основы для инноваций, которые будут приносить дивиденды в течение многих десятилетий.

В стране и по всему миру, мы сталкиваемся с широким кругом проблем, которые должны решать наши лидеры – от терроризма до создания рабочих мест и миграции. Наш следующий президент будет членом новой группы лидеров, которые станут бороться с этими насущными проблемами. Эти лидеры могут сделать приоритетом борьбу с нищетой, укрепление здоровья населения, ускорение экономического роста – или они могут затормозить прогресс. Сделать прогресс приоритетом – значит поддерживать инновации.

Когда мы занимаемся инновациями, мы создаем миллионы рабочих мест, мы строим компании, которые ведут за собой мир, мы становимся здоровее и делаем наши жизни более продуктивными. Все эти преимущества выходят за пределы одной страны, улучшая жизнь по всему миру. Наша глобальная культура инноваций является наиболее успешной в те моменты, когда наука, технологии и политическое руководство работают вместе, чтобы творить чудеса, улучшающие современную жизнь. Я считаю, что сейчас один из этих моментов.

Один из самых незабываемых примеров того, как политический лидер способствовал инновациям как в государственном, так и в частном секторе, был в 1961 году, когда президент Джон Ф. Кеннеди обратился к Конгрессу США, призвав страну в течение десятилетия высадить человека на Луну. Эта речь была произнесена в момент культурной и политической нестабильности, когда вопросы национальной и экономической безопасности доминировали в прессе. Президент Кеннеди был уверен, что взгляд в космос вдохновит нацию на великие мечты и свершения.

Эта речь не только стала началом успешного путешествия человека на Луну. Она также вдохновила Америку на строительство сети спутниковой связи, которая изменила способ общения по всему земному шару, и повлияла на развитие синоптического прогнозирования, которое позволило фермерам стать гораздо продуктивнее. Перед лицом страха президент Кеннеди успешно призвал нашу страну использовать американскую изобретательность и продвигать человеческий прогресс.

Важно помнить, что сделало полет на Луну полетом на Луну – т.е., что превратило политическую риторику в научный прорыв. Задача вроде полета на Луну требует четкой, взвешенной цели, которая захватывает воображение нации и коренным образом меняет то, что нам представляется как возможное. Она требует ресурсов и интеллекта как государственного, так и частного сектора. Если мы это сможем, мы возьмем курс на будущее – более безопасное, здоровое и сильное.

Поскольку мы снова находимся в том моменте, когда созрели условия для революционных инновации, есть много важных целей, которые новая группа национальных лидеров – включая любого из кандидатов, которого в ноябре выберут на президентских выборах в США, - может достичь за следующие десять лет. Вот четыре цели, которые, я считаю, мы должны сделать приоритетом:

1. Обеспечить всех на земле доступной энергией, не вызывая изменения климата.

2. Разработать вакцину против ВИЧ-инфекции и лечение нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

3. Защитить мир от будущих эпидемий, которые могут быть более заразными, чем Эбола или еще более опасный вирус Зика.

4. Дать каждому студенту и преподавателю новые технологии, которые позволят всем учащимся на земле получать первоклассное образование.

1. Обеспечить всех на земле доступной энергией, не вызывая изменения климата.

Существует огромный потенциал для развития технологий, которые сделают энергию дешевле и сократят импорт энергоресурсов без воздействия на изменение климата или загрязнения воздуха. В течение следующих восьми лет, мы могли бы начать переход к новому типу чистого топлива, которое не выделяет углекислый газ. Новые аккумуляторы могли бы позволить электромобилям работать гораздо дольше на одной подзарядке, а общая стоимости возобновляемых источников энергии могла бы быть значительно снижена.

2. Разработать вакцину против ВИЧ-инфекции и лечение нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Имея правильный политический курс и правильное распределение инвестиций в следующие десять лет, мы могли бы разработать вакцину против ВИЧ-инфекции. Многие забыли об угрозе СПИДА, рассматривая его как болезнь, которую можно контролировать, вместо вируса, который убивает более 1 миллиона человек по всему миру каждый год. Основываясь на недавнем прогрессе, я считаю, что мировые лидеры могли бы помочь созданию эффективной вакцины против СПИДА в ближайшее десятилетие. Имея вакцину, мы стали бы на путь полного уничтожения этого заболевания.

Также мы могли бы сделать невероятный прогресс в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Эти заболевания разрушительны как для самих заболевших, так и для их семей. Они также приводят к огромным расходам на здравоохранение, которые истощают государственные бюджеты и могли бы использоваться по-другому. Новые цифровые технологии и быстрое развитие науки дает импульс и надежду в поиске лечения.

3. Защитить мир от будущих эпидемий, которые могут быть более заразными, чем Эбола или еще более опасный вирус Зика.

Мировые лидеры могут гордиться своей ролью в борьбе против вируса Эбола, позволившей справиться с кризисом и помочь пострадавшим странам восстановиться. Многие организации, включая Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и вооруженные силы США, образцово работали, даже столкнувшись с угрозой их собственной безопасности. Другие лидеры по всему миру также мобилизовали свою инфраструктуру. Но эпидемия Эболы и ситуация с вирусом Зика показывает необходимость новых подходов. Есть большая вероятность того, что в следующее десятилетие появятся новые инфекционные эпидемии, куда более заразные. Если это случится, нам необходимо будет обнаружить инфекцию, исследовать её и создать вакцину как можно скорее. Используя инновации в биологии, ученые развивают свои возможности. Имея поддержку инноваций, мы сможем идентифицировать и предотвратить эпидемии до того, как они опустошат семьи, сообщества и экономики.

4. Дать каждому студенту и преподавателю новые технологии, которые позволят всем учащимся на земле получать первоклассное образование.

Образование – одна из тех областей, которые часто упускают из виду, хотя они могут дать немедленный результат. Мир мог бы разработать технологии, которые помогут каждому получать новые знания способом, наиболее приспособленным к его потребностям. Качественные онлайн-курсы все еще находятся в зачаточном состоянии. Также как и персонализированное обучение, соединяющее работу в классе с самостоятельной работой с новыми технологиями, что позволило бы учащимся продвигаться с собственной скоростью.

Технологии могут сделать работу учителей легче и эффективнее, позволяя им загружать видео собственных уроков прямо в классе, общаться с другими учителями, смотреть видео уроки лучших педагогов, а также получать отзывы на свою работу от учащихся в режиме реального времени. Частный сектор начал работу над этими идеями, но финансирование исследовательских бюджетов государством может стимулировать рынок и помочь определить наиболее эффективные подходы, давая преподавателям и студентам новые технологии для лучшего результата.

Я надеюсь, наши лидеры не упустят возможности изменить мир к лучшему, инвестируя в исследовательские институты, которые создают возможности для ученых. Если эти идеи позволят сформировать более здоровое и продуктивное будущее, это произойдет благодаря тому, что мировые лидеры вовремя предпримут срочные и важные шаги.

Источник: nooregistry.ru




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Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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