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zozhnik.ru   , Сегодня, 02:27

Личная история
Что на самом деле стоит за расстройством пищевого поведения


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Про путаницу в чувствах


Реальность – это лишь галлюцинация




Эта статья из блога девушки, которая сама пережила и расстройство пищевого поведения, и борьбу с ним. Пожалуй, одна из лучших статей на эту тему.

Многие из нас слышали, что «расстройства пищевого поведения не про еду и не про вес» — это фраза номер один, она звучит со всех сторон и от тех, кто сам страдает от РПП и от тех, кто занимается терапией, она призвана бороться с заблуждениями относительно РПП. Но чего люди действительно все еще не понимают, так это того О ЧЕМ же РПП на самом деле.

Мне кажется, что люди избегают говорить, о чем же именно РПП, потому что это очень сложная тема, в ней много много много слоев, комбинаций различных факторов. Это все усложняет. Самая популярная фраза, какую мне приходилось слышать: «Я знаю, что РПП это не про вес и не про еду, это про контроль». О, да. Часто дело именно в этом, желание контроля весьма часто присутствует, но это слишком упрощенное объяснение.

Причины, которые кроются за РПП, всегда разные, уникальные как сам человек, страдающий РПП, это рискованное дело перечислять возможные причины. Но я пишу этот текст в надежде, что он поможет расширить понимание этих расстройств и прольет некоторый свет на причины, лежащие в тени невысказанности.

Это не про еду или вес. Это про чувство небезопасности в этом мире. Это про чувство, что мы не можем никому доверять, даже самим себе. РПП становится «единственным заслуживающим доверия».

Это про чувства, которые мы не можем вербализировать, которые не могут выть выражены с помощью слов и тогда мы пытаемся «сказать» их с помощью тела.

Это об очень экстремальном, интенсивном чувстве собственной неадекватности. Таком, будто что бы мы ни сказали или ни сделали не ощущается «правильным». «Не достаточно худая» часто означает нечто иное, что больно признать. Означает, что мы «не достаточны». Полный провал.

Это о чувстве, что мы не справляемся с жизнью. Как будто ни в чем нет смысла. Все очень сложно. РПП дает нам чувство успокоения. Со стороны наша жизнь с РПП может казаться абсолютным хаосом, но расстройство дает нам фальшивое чувство безопасности, в котором мы так отчаянно нуждаемся. Проблемы, которые кажутся слишком большими и сложными, чтобы с ними справиться; чувства, с которыми слишком дискомфортно жить – РПП дает нам простые, конкретные ответы на наш стресс. Наши тела становятся проблемой, а чтобы решить эту проблемы нам нужно потерять вес.

Это про потребность чувствовать себя любимой и принятой, но при этом мы чувствуем себя недостойными настоящей любви и принятия. Это про ненависть к тому факту, что мы испытываем потребности и желания. Для некоторых из нас ощущение того, что мы имеем потребности заставляет нас чувствовать себя жадными и эгоистичными. Для некоторых из нас испытывать потребности означает, что нам будет больно, если эти потребности не найдут своего удовлетворения. Некоторые из нас не верят в то, что их потребности заслуживают удовлетворения. Мы стараемся убедить себя, что нам ничего не нужно, избегая еды, нашей самой большой базовой потребности.

Это о низкой самооценке. Это даже больше чем просто низкая самооценка – это ненависть к себе. Ненависть к себе, которая может присутствовать в нас из-за множества причин. Наше доверие может быть разрушено тем, кого мы любили. Может быть, по отношению к нам совершалось насилие: эмоциональное, физическое, сексуальное. Может быть, мы совершили вещи, о которых сильно сожалеем. Мы можем винить себя за болезненный опыт, который произошел в нашей жизни. Мы можем даже не знать почему так сильно ненавидим себя, но чувствуем эту ненависть всем свои существом. Это что-то глубоко внутри, что-то, что мы верим очень темное, опасное, отвратительное и ужасное. Мы верим в то, что мы «плохие» люди и заслуживаем наказания. Мы голодаем, вызываем рвоту, переедаем, занимаемся физическими нагрузками из последних сил, потому что мы чувствуем, что заслуживаем умереть медленной и мучительной смертью. Мы заслуживаем эту ужасную жизнь.

Это об изнурительной тревоге и/или депрессии, с которыми мы боремся и РПП помогают справляться с ними. Некоторых из нас постоянно кидает от депрессии к РПП – когда одна сторона набирает силу, другая ослабевает и наоборот.

Это о том, как нас постоянно парализует перфекционизм. В прямом смысле этого слова. У многих из нас черты обсессивно-компульсивного расстройства и требования к себе настолько высоки, что каждое действие ощущается как провал. Мы оказываем на себя невероятное давление с требованием быть «лучшими». Мы постоянно сравниваем себя с окружающими и постоянно находим, чем мы хуже.

Это про отвращение, которое мы испытываем к нашим телам. Кого-то из нас высмеивали и стыдили за наш вес в детстве – в школе, в семье. Кто-то из нас испытывает неловкость за то, как меняются наши тела в пубертате. Кто-то из нас винит свое тело за то, что над нами совершили насилие. В любом случае, наши тела нас предали.

Это о среде, в которой мы выросли. Кто-то из нас вырос, наблюдая скандальный развод родителей, кто-то пережил смерть важного любимого человека, кто-то из нас рос приемным ребенком, которого передавали из семьи в семью. Кого-то из нас дразнили потому что он был из бедной или из богатой семьи. Кто-то из нас рос в семье, в которой творился абсолютный хаос. У кого-то из нас родители были далекими, эмоционально отстраненными, у других – слишком опекающими и контролирующими.

Это о секретности и тишине. Это безмолвный крик. Мы кричим о любви, помощи, освобождении, прощении, поддержке, принятии. Мы используем для коммуникации наши тела и поведение, а не голоса.

Это про страх. Мы боимся взрослеть и боимся остаться маленькими. Боимся своего будущего и прошлого. Кто-то из нас боится ошибок, кто-то – успеха. Боимся быть «слишком» или «недостаточно». Кто-то из нас боится не быть блестящим, или удивительным, или уникальным, или богатым, или известным, или вдохновляющим, или важным, или заметным или любимым. Мы боимся, что никогда не встретим того, кто нас полюбит, без всяких условий а кто-то из нас боится встретить именно такую любовь. Кто-то из нас боится и того и другого сразу. Все эти противоречия делают нашу жизнь такой сложной и пугающей, с ней становится очень непросто справляться.

Это о том, чтобы держаться за свою идентичность. Мы боимся, что без РПП мы просто ничто. Каким-то причудливым образом нам кажется, что наше расстройство делает нас сильными. Мы верим в то, что РПП маскирует наш страх, стыд, нашу уязвимость. Все те вещи, которые как нам кажется, делают нас слабыми.

Это о болезненных чувствах и о наших установках, что мы не справимся с ними и мы используем РПП, чтобы приглушить грусть, гнев, боль, стыд, вину, безнадежность, страх и т.п.

Это про то, как жить, когда у тебя очень чувствительная душа. Мы переживаем все очень глубоко и интенсивно. Мы часто заражаемся эмоциями других и чувствуем чужую боль. Проблемы и чувства других становятся нашими. Мы бурно эмоционально реагируем на все, ежедневные новости расстраивают нас и настроение может стремительно упасть. Мы все принимаем на свой счет и постоянно обдумываем ВСЕ. Мы чувствуем тяжесть мира на наших плечах так, как будто спасти мир — наша личная ответственность.

Это о подсознательном принятии в себя «западного идеала красоты», который мы наблюдаем изо дня в день. Это означает находиться под постоянными бомбардировками рекламного мира, который внушает нам, что мы недостаточно хороши.

Это об одиночестве. Будто мы постоянно никуда не вписываемся и ни к чему, и никому не принадлежим. Будто нас никто не понимает. Как будто мы нечто совсем иное и не похожи ни на одного человека на земле. И не важно сколько вокруг нас родственников и друзей, это все равно одиночество, пустота, которую, как нам кажется, нельзя заполнить.

Это о выживании. Это помогает нам выживать и справляться с пугающим и болезненным жизненным опытом.

Это о пассивности. Многие из нас ставят на первое место других, а не собственное здоровье и счастье. Мы говорим «да», когда думаем «нет» и «нет», когда имеем в виду «да». Мы подавляем свою настойчивость и в результате нами пользуются, что еще сильнее подкрепляет наше чувство «я ничего не стою».

Это о приватности, иметь что-то, что наше и только наше. Что-то, до чего больше никто не сможет дотронуться.

Это не про вес, но для некоторых из нас про вес. Однако, не так как вы можете подумать. Некоторые из нас хотят уменьшиться так, чтобы стать невидимыми. Мы хотим стать такими маленькими, какими мы себя ощущаем. Мы хотим спрятаться. Наши исчезающие тела становятся метафорой наших исчезающих душ. Кто-то из нас хочет стать больше, чтобы спрятаться за своим весом. Таким образом, наше толстое тело становится нашей защитой. Мы становимся «нежеланными» для мужчин или женщин. И тогда нам не нужно сталкиваться с интимностью, отношениями и сексуальностью. Потому что эти вещи нас пугают. Наши тела отражают то, как мы ощущаем себя внутри. Что истощает дух истощает и тело.

Это о том, как пребывать в такой эмоциональной боли, что ты даже не можешь позволить себе её чувствовать или просто признать. Боль, которую приносит РПП кажется просто благословением по сравнению с настоящей болью. Мы используем РПП, чтобы избежать или отвлечь себя от всех тех вещей, которые на самом деле происходят внутри нас.

Чаще всего это сумма всех этих мыслей, чувств, установок и опыта и множества других факторов, которые я не упомянула. Все люди разные. Это перечень наиболее частых причин, которые известны мне из личного опыта жизни с РПП и которыми со мной поделились другие люди, это ни в коем случае не исчерпывающий список.

Также, пожалуйста, помните, что осознание этих причин заняло время – это и терапия, и саморефлексия и личностное развитие. Тот, кто страдает РПП не делает сознательного решения заболеть РПП, чтобы, например, избежать эмоциональной боли. Это все происходит подсознательно. РПП маскирует все эти внутренние причины и убеждает нас в том, что единственная проблема – это что мы «толстые».

И если ваш близкий страдает РПП, вместо того, чтобы говорить ему «просто ешь», спросите его, что он считает находится за его РПП и не верьте, если ответ будет «я просто толстый», потому что это всегда не тот ответ. Не важно насколько сильно он ощущает это в данный конкретный момент, это всегда гораздо глубже.

Помогите нам остановить молчание. Давайте говорить на более глубоком, не поверхностном уровне. Один из важнейших шагов к выздоровлению включает в себя возможность исследовать и делиться нашими личными историями. Мы должны понять, почему у нас развилось РПП и как оно помогает нам – только в этом случае мы найдем свой путь к исцелению.

Перевод: Юлия Лапина

Источник: zozhnik.ru




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Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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