Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 22 августа 2017 года, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/letnij_handke_42346"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42346_img_223.jpg" width=206 alt="Летний Хандке" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Чанцев</b></span> <span style="font-size: large;">Летний Хандке</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Уикэндовое кино от Александра Чанцева</font></em></span></p><p>Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики. <a href="http://www.chaskor.ru/article/letnij_handke_42346">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

1) «Молчание» М. Скорсезе (2016) – просторная экранизация романа Сюсаку Эндо, много писавшего о христианстве, у которого действительно было очень трудное прошлое в закрытой стране Японии (плевки и наступание на иконы как отречение от христианства – самое мягкое). Немного портит сюсюкающе-картавая, как в анекдотах про чукчей или китайцев, озвучка говорящих на португальском японцев. «Что я делаю для Христа? Что я делаю для Христа? Что я сделал для Христа? Я чувствую сильное искушение и отчаяние. Я боюсь. Бремя Твоего молчания ужасно. Я молюсь, но я заблудился».

2) «Пошли в тюрьму» Б. Оденкерка (2006) – «теми, кого изнасиловали в тюрьмах, можно заполнить три стадиона, 20 процентов заключенных не граждане США, а на каждого заключенного в день тратится 54 доллара». Но проблемы тюрьмы, судов, мести осужденных за разрушенные жизни тут поданы так разухабисто и изворотливо в рамках канона, что смеешься в голос, как над старыми добрыми комедиями. Браво!

3) «Прекрасные дни в Аранхуэсе» В. Вендерса (2016) – в очень летнем фильме похожий на П. Хандке (настоящий Хандке – мимолетным садовником в кадре) мужчина и женщина с прищуром Ш. Ремплинг говорят о прошлом, солнце, звездах, птицах, тенях мертвых, путешествиях и королях былых времен. О «молнии, прилетевшей с земли», «ином ужасе за гранью блаженства» и «крике в гармонии с тишиной». Они в саду, в доме – писатель за пишущей машинкой, а Н. Кейв за роялем. «Ты потерял, что любил, даже если ты ничего не потерял». Медитативный Вендерс не из разряда шедевров, но явно недооцененный.

4) «Брестская крепость» А. Котта (2010) – «я знал, что такое война. Но я не знал, что такое война». Менее масштабно, чем «Сталинград», жестче, проникновеннее и без счастливого конца (орден посмертно или после плена и репрессий).

5) «Миссис Паркер и порочный круг» А. Рудольфа (1994) – кажется, об ехидне, алкоголичке и суициднице Дороти Паркер, подвергшейся репрессиями со стороны Голливуда за свои слишком либертинские политические взгляды, можно было снять ярче и бодрее. Да и, по сравнению с ее литературой, в фильме слишком много гламура имени Гэтсби. Дженнифер Джейсон Ли спасает лишь отчасти. «Бог что-то мне говорит, но я не могу разобрать, потому что он в маске».

6) «Нелюбовь» А. Звягинцева (2017) – ненависть, отвращение, похоть и прочие смертные грехи нелюбви от матери к дочери, от дочери к сыну, от жены к мужу и обратно. Нагнетаются. Подаются нарочито, акцентировано излишне, манипулятивно лезут глубоко в тебя. О приемах – если раньше ветер в деревьях и траве Звягинцев брал у Тарковского через мутное стекло Триера, то теперь просто из Триера; да и в целом нагнетает, как тот в «Антихристе» и пуще, как в хоррорах; квартиру богатых берет из своего третьего фильма; как Триер же или Ноэ, режет рецепторы доведенным до предела (смерть ребенка), а многие беды списывает на православие (православный босс мужа увольняет несемейных и разведенных, ненавидящая дочь и внука мать вся в иконах и вере). Вишенкой на торте Киселев об Украине по ТВ и костюм Russia в финале – фильм не о нелюбви в людях вообще, а именно в нынешней России? Тем более что единственные положительные и вменяемые – это служба добровольцев, бесплатно ищущая сутками и толпами (странно, они нигде не работают?) ребенка – те молодые и креативные навальные, что должны свернуть левиафана? Тяжелое и сильное в своей акцентированной фальши кино.

7) «Зеленый сойлент» Р. Флайшера (1973) – антиутопия о переселенном, страдающем от дефицита мире. Похорон не бывает – трупы отправляют на мусороперерабатывающие заводы, люди спят на лестницах тесно, как в час пик, а вид настоящей/горячей еда вызывает слезы (в продаже исключительно комбикорм из - трупов). Но, честно говоря, только в глубоком подростковье, если не детстве, Гарри Гаррисона, по книге которого снят фильм, можно находить не мужланово грубоватым.

8) «Рай» А. Кончаловского (2016) – можно понять, что коммерческие наши фильмы делают под Голливуд, но что отечественный артхаус снимают откровенно и под гребенку для западных кинофестивалей, как-то печальнее… Черно-белая, конечно, правильная смесь «Списка Шиндлера» и «Благоволительниц» и прочих штампов, блестящая даже – как глянец… Ю. Высоцкой своей тяжелой эротикой не вытянуть, а уж рекрутирование в актеры Бога в конце – граничит уже с пошлостью...

9) «Лабиринт» Дж. Хенсона (1986) – детская сказка, с куклами и карликами, кэрролловскими загадками, посылом в духе Ричарда Баха о конвенциях («просто пройди сквозь стену!») и психологической манипуляции («я просто хочу, чтобы ты меня боялась, слушалась и любила»), антуражами в духе Кирико-Эшера-Магритта и с Боуи с одной из лучших своих причесок.

10) «Дюнкерк» К. Нолана (2017) – Нолан необычно обошелся без фантастики и снял военный исторический фильм. Суша, вода, небо – три линии и четыре стихии (огонь от разлившейся нефти вообще собирает три стихии, трансмутируя в проблему смерти и выживания, главной для всего фильма). Фантастический бэкграунд режиссера все же чувствуется – не как в «Искуплении» Дж. Райта о той же эвакуации в Дюнкерке (1300 человек массовки и 5 минут 7 секунд без монтажных склеек!), но кадры водных и береговых просторов Нолан выстраивает эпически. Снимая, кстати, без спецэффектов и настоящую технику.





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