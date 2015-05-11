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Александр Чанцев   вторник, 22 августа 2017 года, 16:00

Летний Хандке
Уикэндовое кино от Александра Чанцева


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Дело седых детей


Под лампой с зеленым абажуром




Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

1) «Молчание» М. Скорсезе (2016) – просторная экранизация романа Сюсаку Эндо, много писавшего о христианстве, у которого действительно было очень трудное прошлое в закрытой стране Японии (плевки и наступание на иконы как отречение от христианства – самое мягкое). Немного портит сюсюкающе-картавая, как в анекдотах про чукчей или китайцев, озвучка говорящих на португальском японцев. «Что я делаю для Христа? Что я делаю для Христа? Что я сделал для Христа? Я чувствую сильное искушение и отчаяние. Я боюсь. Бремя Твоего молчания ужасно. Я молюсь, но я заблудился».

2) «Пошли в тюрьму» Б. Оденкерка (2006) – «теми, кого изнасиловали в тюрьмах, можно заполнить три стадиона, 20 процентов заключенных не граждане США, а на каждого заключенного в день тратится 54 доллара». Но проблемы тюрьмы, судов, мести осужденных за разрушенные жизни тут поданы так разухабисто и изворотливо в рамках канона, что смеешься в голос, как над старыми добрыми комедиями. Браво!

3) «Прекрасные дни в Аранхуэсе» В. Вендерса (2016) – в очень летнем фильме похожий на П. Хандке (настоящий Хандке – мимолетным садовником в кадре) мужчина и женщина с прищуром Ш. Ремплинг говорят о прошлом, солнце, звездах, птицах, тенях мертвых, путешествиях и королях былых времен. О «молнии, прилетевшей с земли», «ином ужасе за гранью блаженства» и «крике в гармонии с тишиной». Они в саду, в доме – писатель за пишущей машинкой, а Н. Кейв за роялем. «Ты потерял, что любил, даже если ты ничего не потерял». Медитативный Вендерс не из разряда шедевров, но явно недооцененный.

4) «Брестская крепость» А. Котта (2010) – «я знал, что такое война. Но я не знал, что такое война». Менее масштабно, чем «Сталинград», жестче, проникновеннее и без счастливого конца (орден посмертно или после плена и репрессий).

5) «Миссис Паркер и порочный круг» А. Рудольфа (1994) – кажется, об ехидне, алкоголичке и суициднице Дороти Паркер, подвергшейся репрессиями со стороны Голливуда за свои слишком либертинские политические взгляды, можно было снять ярче и бодрее. Да и, по сравнению с ее литературой, в фильме слишком много гламура имени Гэтсби. Дженнифер Джейсон Ли спасает лишь отчасти. «Бог что-то мне говорит, но я не могу разобрать, потому что он в маске».

6) «Нелюбовь» А. Звягинцева (2017) – ненависть, отвращение, похоть и прочие смертные грехи нелюбви от матери к дочери, от дочери к сыну, от жены к мужу и обратно. Нагнетаются. Подаются нарочито, акцентировано излишне, манипулятивно лезут глубоко в тебя. О приемах – если раньше ветер в деревьях и траве Звягинцев брал у Тарковского через мутное стекло Триера, то теперь просто из Триера; да и в целом нагнетает, как тот в «Антихристе» и пуще, как в хоррорах; квартиру богатых берет из своего третьего фильма; как Триер же или Ноэ, режет рецепторы доведенным до предела (смерть ребенка), а многие беды списывает на православие (православный босс мужа увольняет несемейных и разведенных, ненавидящая дочь и внука мать вся в иконах и вере). Вишенкой на торте Киселев об Украине по ТВ и костюм Russia в финале – фильм не о нелюбви в людях вообще, а именно в нынешней России? Тем более что единственные положительные и вменяемые – это служба добровольцев, бесплатно ищущая сутками и толпами (странно, они нигде не работают?) ребенка – те молодые и креативные навальные, что должны свернуть левиафана? Тяжелое и сильное в своей акцентированной фальши кино.

7) «Зеленый сойлент» Р. Флайшера (1973) – антиутопия о переселенном, страдающем от дефицита мире. Похорон не бывает – трупы отправляют на мусороперерабатывающие заводы, люди спят на лестницах тесно, как в час пик, а вид настоящей/горячей еда вызывает слезы (в продаже исключительно комбикорм из - трупов). Но, честно говоря, только в глубоком подростковье, если не детстве, Гарри Гаррисона, по книге которого снят фильм, можно находить не мужланово грубоватым.

8) «Рай» А. Кончаловского (2016) – можно понять, что коммерческие наши фильмы делают под Голливуд, но что отечественный артхаус снимают откровенно и под гребенку для западных кинофестивалей, как-то печальнее… Черно-белая, конечно, правильная смесь «Списка Шиндлера» и «Благоволительниц» и прочих штампов, блестящая даже – как глянец… Ю. Высоцкой своей тяжелой эротикой не вытянуть, а уж рекрутирование в актеры Бога в конце – граничит уже с пошлостью...

9) «Лабиринт» Дж. Хенсона (1986) – детская сказка, с куклами и карликами, кэрролловскими загадками, посылом в духе Ричарда Баха о конвенциях («просто пройди сквозь стену!») и психологической манипуляции («я просто хочу, чтобы ты меня боялась, слушалась и любила»), антуражами в духе Кирико-Эшера-Магритта и с Боуи с одной из лучших своих причесок.

10) «Дюнкерк» К. Нолана (2017) – Нолан необычно обошелся без фантастики и снял военный исторический фильм. Суша, вода, небо – три линии и четыре стихии (огонь от разлившейся нефти вообще собирает три стихии, трансмутируя в проблему смерти и выживания, главной для всего фильма). Фантастический бэкграунд режиссера все же чувствуется – не как в «Искуплении» Дж. Райта о той же эвакуации в Дюнкерке (1300 человек массовки и 5 минут 7 секунд без монтажных склеек!), но кадры водных и береговых просторов Нолан выстраивает эпически. Снимая, кстати, без спецэффектов и настоящую технику.




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«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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