Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 28 сентября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/led_tronulsya_40977"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40977_img_7813_1.jpg" width=206 alt="Лед тронулся!" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дарья Рязанова</b></span> <span style="font-size: large;">Лед тронулся!</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Об итогах проекта «Общественное достояние»</font></em></span></p><p>О реформах законодательства и грядущих проектах рассказали на пресс-конференции Ассоциации интернет-издателей «Реформа законодательства об авторском праве и общественное достояние». <a href="http://www.chaskor.ru/article/led_tronulsya_40977">Подробнее</a></p><br clear="all" />





О реформах законодательства и грядущих проектах рассказали на пресс-конференции Ассоциации интернет-издателей «Реформа законодательства об авторском праве и общественное достояние».

Открытый доступ: миф или реальность?

«Нету у нас ещё всеобщей коммуникабельности…»

«Афоня», реж. Георгий Данелия, 1975.

Спрос на советские произведения сегодня, особенно наглядно это видно по кинематографу, стабильный, но не очень высокий. Исследование Центрального Экономико-Математического института РАН «Разработка стратегии проекта «Общественное достояние» и оценка экономического эффекта ее реализации», представленное на пресс-конференции АИИ Иваном Неволиным показало, что при открытии доступа к фондам советского кино потери для правообладателей составят всего 70 млн., что с лихвой окупится открывающимися возможностями для получения прибыли с рекламы.

Пиковые точки интереса, как видно из историй запросов в поисковиках, приходятся на киноновинки. Спадают они, как и кассовые сборы в кинотеатрах, очень быстро. Это вынуждает киноиндустрию плодить один фильм за другим, не давая людям опомниться, кинотеатрам разориться, а рейтингам и статистике захиреть. Никто не станет пускать в кинотеатре всеми любимую советскую классику, потому что она и в сравнение не идет по сборам с очередными «Ёлками» или «Горько».

Ещё один любопытный факт: люди ищут доступ к советскому кинематографу в первую очередь на открытых, легальных источниках - на сайтах кинокомпаний или в бесплатных онлайн-кинотеатрах, крайне редко отправляясь за контентом на торренты. Лидером по показателям траффика, бесспорно, является YouTube. Благодаря контрактам с Мосфильмом, он наращивает аудиторию, Мосфильм же пресекает распространение кинокартин другими, в отличие от YouTube’а, отечественными источниками. Таким образом, государственная организация способствует развитию зарубежного видео-сервиса. Как можно в такой ситуации говорить о развитии российского рынка легального контента?

Калькулятор сроков охраны авторского права

Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу.

«Семнадцать мгновений весны», реж. Татьяна Лиознова, 1973.

Система авторского права в нашей стране не так проста. Немного занимательной арифметики, из докладаhttp://vernsky.ru/pubs/6134/INFRASTRUKTURA_NOOSFERY_Sovremennye_instrumenty_registratsii_i_identifikatsii_v_seti_internet, представленного исполнительным директором НП «Викимедиа РУ», Станиславом Козловским.

• Обязательной охране произведение подлежит в течение 70 лет после смерти автора.

• Если произведение было опубликовано посмертно, 70 лет со дня публикации (то есть, от 71 года до бесконечности со дня смерти автора).

• Добавляем 4 года, если автор - участник ВОВ. Сразу оговоримся: участник Великой Отечественной войны вовсе не обязательно должен участвовать в Великой Отечественной войне. Кроме того, в вопросах авторского права ВОВ не только длилась с 1941 по 1945 год, но и включала конфликты с противником вплоть до 1969.

• Вишенка на торте: этот срок начинает отсчитываться заново, если автор, некогда репрессированный или осужденный, был реабилитирован. И это снова 70 лет с каждой реабилитации. Произведение из общественного достояния могут изъять, если его автора вдруг реабилитируют вновь. Вот такой копирайт сурка.

«Поправки для участников ВОВ не защищают ветеранов. Это льготы, которые наступают после смерти, причём через 70 лет после смерти. Можно было бы помочь ветеранам издать их книжки: закупить государством разом, отправить в библиотеки. Но зачем-то помогают мёртвым», – пишет Станислав Козловский.

Но пока мы вынуждены иметь дело с неказистой системой расчёта сроков охраны авторских прав, незаменимым подспорьем станет ресурс, на котором будут собраны данные обо всех авторах, правовых статусах их произведений и сроках истечения охраны. Разработка такой системы – одна из целей проекта «Ноосфера. Запуск».

Открытая инфраструктура знаний

И всё же, поверьте историку! Осчастливить против желания невозможно!

«Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, 1982.

Представьте, что вы написали нечто. Произведение, которое вы хотите донести до как можно большего числа людей. Обнародовав его под своим именем, вы наденете на него оковы авторского права. Силясь избежать этого, вы опубликуете произведение в интернете под псевдонимом, чтобы пустить его в свободное плавание. И на ваших глазах беспощадная правовая машина, причиняющая справедливость, принимается охранять ваше анонимное детище, закрывая к нему доступ.

«Вся современная система права основывается на том, что она вменяет ответственность автору за распоряжение своим произведением», – считает Владимир Харитонов, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей, руководитель исследовательской программы АИИ по авторскому праву.

Такова судьба каждого сиротского произведения: ни один издатель не возьмет на себя риски по его публикации, а значит, у невостребованной книжки или статьи нет надежды и на оцифровку. В фондах российских библиотек таких произведений более 2 миллионов. В мире их доля в библиотечных коллекциях составляет 50-70%.

«На наш взгляд нужно сделать ставку на правильную идентификацию, чтобы дать авторам, которые хотят опубликовать в открытом доступе свои работы, способ сохранить их навсегда. Если мы дадим такую альтернативу защите произведений – публикацию, которая навсегда оставляет их произведения в памяти людей, – мне кажется, что это обеспечит повышение мотивации для передачи работ в открытый доступ», – уверен Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей, руководитель проекта «Общественное достояние».

Обеспечит идентификацию и хранение произведений в нескольких копиях Федеральная резервная система банков знания, концепция которой была сформирована при работе над исследованием «Инфраструктура Ноосферы: современные инструменты регистрации и идентификации в сети интернет произведений в сфере науки, культуры и образования». Основой системы станет реестр произведений Nooregistry.ru, партнеры запуска: НП «НЭИКОН», НП «Викимедиа РУ», электронная научная библиотека «КиберЛенинка», интернет-издание «Частный корреспондент», АНО «Инфокультура» и площадка для открытой публикации «Научный корреспондент».

«Если рассматривать теорию Вернадского о ноосфере в практическом ключе – как нормативную теорию коммуникации – и допустить, что возможен переход к коллективному разуму, то должен быть какой-то способ, чтобы эта штука заработала», – считает Иван Засурский.

Легальное чтиво

— Скажите, а Вы эти деньги сами заработали?

— Ну, в общем, я тоже приложил к этому руку...

«Берегись автомобиля», реж. Эльдар Рязанов, 1966.

Исследование «Информационная сверхпроводимость: оценка экономических потерь, связанных с текущим законодательством по авторскому праву» подтвердило наличие «черной дыры» ХХ века, феномена, выявленного исследованием Чикагского университета. Существует громадный массив произведений, который охраняется и не используется по причинам экономического и правового характера. В России «черная дыра» поглотила и более ранние произведения, а заканчивается она только в 90-х.

Российская индустрия книгоиздания не особенно этим обеспокоена. Она попросту допечатывает то, что хорошо продавалось из уже тиражированного. Зачем открывать читателям доступ к классике XIX века, если можно продолжать зарабатывать на современных бестселлерах?

Но это, к сожалению, не означает постоянный приток писательских талантов и печать представляющих литературную ценность произведений наших современников. Индустрия устроена так, что в России всего 200-300 писателей могут получать зарплату выше минимальной. К тому же процент от продажи книг они получают не с розничной цены, как в Европе, а с оптовой.

Не лучше дела обстоят и с учебными заведениями, требующими, казалось бы, постоянного доступа к классике. Анализ университетских программ для факультетов журналистики ведущих вузов страны (МГУ, ТГУ, УРФУ, РАНХиГС, СГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ) выявил эту картину.

«Собран список, состоящий из 16432 произведений, которые указаны в данных программах в качестве обязательной и дополнительной литературы для подготовки к различным курсам факультетов журналистики. <…> Среди произведений, которые включены в списки литературы хотя бы двух факультетов журналистики лишь три (!) произведения являются общественным достоянием и лишь одно распространяется на условиях открытой лицензии». А это значит, что борьба со студенческим плагиатом в условиях такого крохотного информационного поля выглядит как битва Калигулы с Посейдоном. Сколько ни метай копий в море, воды в нём меньше не станет.

Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся!

Двенадцать стульев, реж. Леонид Гайдай, 1971.





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