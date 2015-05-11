Лед тронулся

Василий Ключарев: «Особенности нашего экономического поведения можно объяснить дизайном мозга»
30 предприятий из французского региона Овернь-Рона-Альпы отправятся на первый русско-французский бизнес-форум, который состоится в Москве в конце сентября, в рамках делегации Всеобщей конфедерации среднего и малого бизнеса (CGPME). У одних компаний уже есть опыт работы в стране, а другие — еще новички.
«Нужно быть настойчивым. Нужно убедить их в качестве нашей продукции. Нужно понимать, что операции в России потребуют больших затрат в плане поездок, времени и сертификатов. Россияне все больше смотрят на Китай, но предпочитают европейцев», — утверждает Даниэль Страззери (Daniel Strazzeri), президент лионской компании Tecofi, которая занимается выпуском промышленных кранов. Он не боится трудной работы, и еще 20 лет назад отправился на завоевание этого рынка. На этом пути его ждали взлеты и падения. Несмотря на экономический кризис и различные трудности, его предприятие в 110 сотрудников реализует в стране четверть своего оборота (35 миллионов евро в 2005 году).
«Каждую неделю мы отправляем три полных трейлера», — говорит он. Превращение московского представительства в филиал со складскими помещениями облегчает реализацию продукции в стране, которая стремится к импортозамещению. Даниэль Страззери будет участвовать в делегации CGPME, которая в скором времени отправится в Москву, где с 26 по 30 сентября будет проходить первый российско-французский бизнес-форум. Всего от региона Овернь-Рона-Альпы поедут 30 предприятий. Каждому из них придется выложить по 3 600 евро за вычетом субсидии в 1 000 евро от регионального совета, отмечает заместитель его председателя по международному сотрудничеству Филипп Менье (Philippe Meunier).
«Мы решили переориентировать работу на международной арене в сторону ряда приоритетных регионов, чтобы избежать распыления сил», — объясняет он свою стратегию. По словам лидера местного представительства «Республиканцев» Лорана Вокье (Laurent Wauquiez), Россия входит в их число, а задача заключается в том, чтобы укрепить связи с рынком, не дожидаясь снятия западного эмбарго в связи с войной на Украине. В июне Сенат последовал за апрельским решением Национального собрания и выступил за снятие европейских экономических санкций. Кроме того, открытие в июне «Аэрофлотом» прямых рейсов Лион-Москва (четыре раза в неделю) облегчает поездки. Занимающаяся частными клиниками лионская компания Noalys/Natecia собирается воспользоваться этой возможностью. Ее президент Жан-Лу Дюруссе (Jean-Loup Durousset) уже несколько раз бывал в России. Несколько лет назад РЖД обращалось к нему с проектом открытия частного роддома, но от него пришлось отказаться по ряду причин.
«Хорошо, что Франция проявляет интерес к России в сфере здравоохранения, говорит Жан-Лу Дюруссе. — Они очень ценят нашу систему и ставят ее в пятерку лучших. Возможно множество проектов». Бывший глава Федерации частного здравоохранения уже работал в Китае и открыл восемь месяцев назад послеродовой центр в Шанхае.
«У нас есть около десяти запросов на строительство больниц по всей стране с аналогичной схемой. Для россиян — это доказательно нашей открытости», — напоминает он.
Desjoyaux Piscines тоже рассчитывает на расширение своего присутствия на российском рынке. «За десять лет мы продали всего 250 бассейнов, — объясняет Давид Гайяр (David Gaillard) из экспортного отдела компании с оборотом в 75 миллионов (2014-2015 годы). — Это мало в масштабах рынка, где нас представляют всего два дилера, один — в Самаре, а другой — в Санкт-Петербурге. Сейчас нам нужно найти российского эксклюзивного импортера, который бы занимался дистрибуцией нашей продукции по модели франшизы: она уже успешно зарекомендовала себя в 80 странах». Предприятие нацелено на открытие двух десятков фирменных магазинов в течение 20 лет.
«Оценить число бассейнов в России сложно, потому что они зачастую строятся небольшими компаниями, — продолжает Давид Найяр. — Наша инновационная и технологичная продукция означает, что мы можем добиться успеха в России».
MSI Services, основанная в 2010 году, тоже видит возможности для работы в России в сфере предоставления услуг по промышленному оборудованию, в частности в агропромышленном комплексе. Насчитывающее десять сотрудников предприятие может записать в свой актив успешные встречи в Иране, опять-таки в составе делегации CGPME.
«В Иране есть огромный потенциал, — считает его руководитель Фредерик Нахаль (Frédéric Nakhal). — Мы находимся в процессе подписания первых контрактов и откроем офис в конце 2017 года». В то же время он сожалеет, что ему не удалось нанять пять новых электромехаников, которые нужны ему для заказов во Франции.
Источник: inosmi.ru
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