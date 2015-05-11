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Ирина Чернова, iphones.ru   среда, 8 марта 2017 года, 13.00

Лайфхаки от узбеков
Как жить в Москве на 50 тысяч рублей


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На что не стоит жалеть денег?


Копить деньги в кризис




За 25 лет жизни в Москве я общалась с сотнями приезжих: мастерами в салонах красоты, продавцами, уборщицами, таксистами, водителями маршруток. Большинство из них имеют доход 30 000 – 70 000 рублей. По данным Росстата и личным наблюдениям, такой доход или даже чуть меньше имеет примерно половина работающих в Москве.

Но люди с примерно одинаковой низкой зарплатой имеют абсолютно разный уровень жизни. Кто-то спускает всё на съем и еду, быстро разочаровывается в столичной жизни и сваливает домой в долгах. А некоторым удается культурно развлекаться, отсылать домой детям и за пару лет ударного труда накопить на автомобиль или квартиру в родном городе.

Ниже я поделюсь некоторыми секретами экономной жизни в Москве. Большинство из них почерпнуто из разговоров с приезжими из Средней Азии, что-то от соседей по офису из российских регионов, а кое-что из личного опыта.

Два типичных сценария приезда в Москву

Простой российский раздолбай

Как-то разговорилась на вокзале с парнем из Ишимбая (Башкирия). Он захотел перебраться в Москву, за полгода накопил 50К, сел на поезд, приехал. Сразу же устроился на работу водителем за те же 50K. В Москве много знакомых. Отличный старт!

Снял квартиру на двоих с другом по 15k на человека. Стал два раза в день ходить в столовую и оставлять там 700 р. А на выходных, по старой привычке, напивался до беспамятства. И через два месяца, на момент нашего разговора, едет домой, билет назад ему покупает мама, он должен 30К и рассказывает всем по телефону, какой Москва хреновый город.

Мудрые восточные люди

Моя знакомая по имени Зиядагуль работает мастером маникюра в дешевом салоне красоты. У нее выходит всего 2-3 тысячи за 14 часов работы (большие комиссии салона, мало клиентов). 5-7 дней в месяц она отдыхает и зарабатывает около 50к в месяц (русская маникюрша при таком графике могла бы поднимать в 1,5-2 раза больше). Муж работает водителем, тоже пашет с раннего утра до позднего вечера и получает столько же. У них двое детей, которые живут с бабушкой на родине.

За пять лет в Москве, они умудрилась купить две квартиры детям в Самарканде (по старому курсу они стоили 600-800 тысяч рублей). Сейчас соберут еще немного на строительство дома для себя и уедут навсегда. И они не живут в подвале, не питаются «Дошираком», не ловят на улице голубей для плова, а ведут вполне цивилизованный образ жизни.

Когда она мне рассказала про две квартиры за пять лет, то я сначала не совсем поняла, как так вообще можно. Но пообщавшись на эту тему с другими узбеками, киргизами и таджиками обнаружила, что очень многие из них за 3-5 лет упорного труда и очень скромных трат наживают себе недвижимость/автомобили/капиталы для начала малого бизнеса и на родине начинают новую богатую жизнь. Хотя тех, кто умудряется все пропить тоже немало.

Давайте посчитаем, как так получается. Думаю, что всем россиянам, которые надеются накопить значительную сумму денег в Москве, есть чему у них поучиться.

Лайфхак №1. Квартира за МКАДОМ в складчину

Город Железнодорожный находится в 35 минутах езды на электричке от Курского вокзала. А за 20 минут можно доехать до метро Новогиреево. И таких городов поблизости от Москвы несколько десятков.

Немного убитую трехкомнатную квартиру в них можно снять за 25 тысяч. В ней вполне могут жить три супружеские пары. В таком случае расходы будут такими:

4 тысячи (25/6) за жилье на одного человека;

1000 рублей за коммуналку (7000/6);

1430 рублей за проездной на электричку «Большая Москва»;

2000 за проездной на метро;

500 р за телефон и мобильный интернет.

Итого 10000 обязательных расходов.

А если не жалко двух часов на дорогу, то трешку в Орехово-Зуево можно найти и за 15 000. Множество приезжих из средней Азии тратят на жилье около 2000 – 3000 в месяц. Но это уже чересчур жесткие условия.

Лайфхак №2. Домашнее питание

Есть три главных правила экономии на питании: покупать все в «Ашане», есть только «домашнюю» еду и вести четкий учет расходов. На сайте 2000diet.ru можно рассчитать стоимость каждого блюда. Например, продукты для 30 порций плова стоят 1200 рублей. А это месяц обедов. И таких экономных блюд — тьма. Пример меню на день:

40 рублей — плов.

20 рублей — порция овсянки с маслом на завтрак;

30 рублей — порция макарон по-флотски;

30 рублей — омлет;

15 рублей — пачка фирменного «Ашановского» печенья;

15 рублей — апельсин (60 рублей за кг/5 апельсинов в килограмме).

За 150 рублей в день можно обеспечить 6 разнообразных приемов пищи, даже с некоторыми количеством мяса. К такому рациону легко привыкнуть и жить на нем можно очень долго.

И это по «дорогим» российским рецептам с учетом средних цен. А опытная восточная хозяйка может сделать плов на 30 порций за 500 рублей или меньше. А еще можно постараться найти продукты дешевле. Например, вместо курицы взять суповой набор «Каждый день» по 120 рублей/кг.

10000 + 5000 = 15 000 расходов

Лайфхак №3. «Садовод»

«Садовод» и «ТЦ Москва» — это два огромных рынка, куда приезжают закупать товар владельцы магазинов одежды со всей страны. Например, одна моя знакомая из Архангельска берет там бижутерию. Покупает в Москве кольца по 20 рублей, а дома продает по 200-300 рублей.

Но чтобы купить там что-то за оптовую цену, необязательно брать много. Надо просто стараться покупать в павильонах подальше от входа, знать к какими продавцам идти (в интернете куча отзывов о рынке), внимательно смотреть на качество вещи и торговаться, торговаться, неистово торговаться.

Одежда на три зимних месяца для мужчины, которому не нужно соблюдать дресс-код (все цены взяты с отзывов об удачных покупках на «Садоводе» с iRecommend).

Пуховик — 3500 рублей

Шапка — 250 рублей.

Шарф — 250 рублей.

Ботинки — 2000 рублей.

Джинсы — 700 x 2 = 1400 рублей.

Кофта — 500 x 3 = 1500 рублей.

Майка — 100 x 5 = 500 рублей.

Трусы — 70 x 10 = 700 рублей.

Носки — 25 x 10 = 250 рублей

Пижама — 500 x 2 рублей.

Тапочки — 200 рублей.

Сумка — 1000 рублей.

13 250/3 = 4 500 рублей на мужскую одежду в самый холодный месяц. Женщине, если она не склонна к импульсивным покупкам, нужно денег меньше.

10 000 + 5000 + 4500 ≈ 19 500 рублей.

Кто-то может подумать: «OMG! Я в жизни не надену пуховик за 3500 рублей и ботинки за 2000!». Но там одевается четверть Москвы (народу там всегда под завязку) и вы будете вполне органично смотреться.

Тем более, что еще четверть одевается в интернет-магазинах и городских ТЦ, где продают те же вещи с «Садовода». Но там тот же самый пуховик стоит 10 000, а ботинки 6 000.

P.S. Кстати на «Садоводе» есть птичий рынок, где можно посмотреть на скорпиончиков и щенков лайки.

Лайфхак №4. FixPrice

В магазине FixPrice, где все по 50 рублей, можно купить всю необходимую для жизни бытовую химию и косметику:

Стиральный порошок (3 упаковки на 6 стирок) — 150 рублей.

Зубная паста — 50 рублей.

Гель для душа — 50 рублей.

Жидкое мыло для рук — 50 рублей.

Шампунь — 50 рублей.

Масло/кондиционер для волос (2 упаковки) — 100 рублей.

Лосьон для тела — 50 рублей.

Бритвенный станки (4 упаковки) — 200 рублей.

Очищающий лосьон для лица — 50 рублей.

Крем для лица — 50 рублей.

Итого 900 рублей. Еще 100 можно выделить на декоративную женскую косметику, которая расходуется очень очень медленно.

Расчет сделан с большой надбавкой. Такой объем средств трудно израсходовать одному человеку за месяц. Если вам кажется, что это слишком дешево и от тоника для лица за 50 р у вас выпадут глаза, то не беспокойтесь. В этом магазине всегда огромная толпа покупателей и все с ними нормально (но если что, автор не несет ответственности за применение этих средств).

Чтобы экономно закупаться в Fix Price, надо немного разбираться в ассортименте. Некоторые товары там просто поражают качеством, а некоторые — полная лажа. Разобраться помогут видео на YouTube по ключевым словам «Мои покупки в Fix Price».

Еще дешевле косметику и бытовую химию можно купить в магазинах «Ашан», «Смешные цены» или «Таможенные товары».

10 000 + 5000 + 4500 + 1000 ≈ 20 500 рублей.

Лайфхак №5. Вдумчиво покупаем лекарства

Цены на одно и тоже лекарство в Москве могут отличаться в 20 и более раз. Например, витамины для женщин «Аевит» в разной упаковке можно купить за 10 рублей, а можно и за 200. Разница только в упаковке. Такой расклад может быть даже в аптеках, которые стоят на одной улице.

Чтобы не переплачивать, можно использовать вот этот сервис для сравнения цен в разных аптеках.

Предположим, что человек ничем не болеет, ему нужны только витамины, средства от легкой простуды и противозачаточные таблетки:

«Ундевит» (общеукрепляющий витаминный комплекс) — 35 рублей.

«Галазолин» (капли от насморка) — 30 рублей.

«Парацетамол» (таблетки от температуры) — 20 рублей.

«Амбраксол» (сироп от кашля) — 40 рублей.

«Джес»/«Ярина» (противозачаточные таблетки) — 800 рублей (есть варианты иза 300р, тут зависит от рецепта врача).

10 000 + 5000 + 4500 + 1000 + 1000 ≈ 21 500 рублей.

Лайфхак №6. Бесплатные развлечения

Москва — одно из лучших мест России для расширения своего кругозора. Здесь можно годами приобщаться к культуре и не тратить на это ни копейки. Было бы свободное время:-)

В Москве есть 65 парков, усадеб и зон отдыха, где можно гулять бесплатно. И это без учета железнодорожной зоны «Большая Москва». Можно каждые выходные ездить в новое место и не повторяться больше года.

В 75 музеях и выставочных залах Москвы каждое третье воскресение месяца бесплатный вход. А еще в 50 плата не взимается никогда!

3-4 раза в неделю в городе идут спектакли со свободным входом для привлечения зрителей. А бесплатные концерты начинающих рок-групп проходят по 5 раз в день.

20-25 тысяч на одного человека в Москве — вообще нормально

Итак, супружеская пара может легко существовать в Москве на 40 тысяч. При этом жить в квартире за полчаса езды от работы, кататься на метро и электричке, есть нормальную еду шесть раз в день, каждый сезон обновлять гардероб, активно проводить досуг, покупать лекарства и косметику.

Если есть дети, то им обычно отсылают 10-20 тысяч. В Средней Азии или маленьком российском городе этого легко хватает на еду, одежду, кружки для нескольких детей и еще бабушке с дедушкой что-то перепадает. Конечно, если разумно вести бюджет.

Итого затрат 60k на двоих. От 100k (две зарплаты по 50k) остается 40к. За год набирается около полмиллиона рублей…

P.S. Кому-то из читателей такая жизнь может показаться нищетой, но стоит помнить о том, что за МКАДОМ есть миллионы людей, у которых уровень жизни ниже описанного в статье. И денег от зарплаты у них остается при этом ноль.

Главное — иметь цель

За эти полмиллиона можно купить скромную квартиру в Самарканде, в городе Дно Псковской области и тысячах других населенных пунктов по всему СНГ. Еще можно обзавестись своей машиной.

Или открыть в родном городе магазин по франшизе. Есть много вариантов за несколько сотен тысяч рублей.

Но не стоит думать, что досуг приезжего в Москве, который копит на большую цель — это только хождение в парк с пловом в контейнере. Даже если в бюджет заложить всего три тысячи рублей на развлечения (на человека в месяц), то Москва предложит множество способов эффективно их потратить.

Лайфхак №7. Горящие путевки

В 15 миллионном городе всегда есть в наличии горящие путевки, для использования которых не надо оформлять визу. Если у вас есть 36 000 рублей (год откладывать по 3k в месяц) и готовность улететь прямо сейчас, то к вашим услугам будут десятки вариантов в любой день года.

Даже в Доминикану можно слетать за 30-40 тысяч таким образом, если повезет. К сожалению, всего на пять дней, в дешевый отель и надо будет нарезать с собой бутерброды. А можно за те же деньги неделю отдыхать в Турции (за 10к на человека) по три раза в год.

Или раз в два месяца посещать с ночевкой один из городов «Золотого Кольца». Средняя цена двухдневного тура в такие места около 6000 рублей. А если планировать поездку самому, то еще дешевле выйдет.

Кстати, в любой аэропорт столицы можно добраться на автобусе по карте «Тройка» (лафхак из личного опыта №1). Если не брать много багажа, то можно не платить 1000 рублей за такси или «Аэроэкспресс».

Лайфхак №8. Недорогие развлечения

В центре Москвы полным полно интересных ресторанчиков со средним чеком 500-1000 рублей. Если выделить 3k в месяц, то можно свободно ходить каждую субботам по разным заведениям.

А если вы любитель кино, то за те же 3000 рублей, можно 20 раз посетить кинотеатр на окраине города. Например в «Пять звезд. Бирюлево» билеты, даже на вечерние сеансы, стоят от 150 рублей. А попкорн лучше заранее закупать в «Ашане» в пакетиках по 20 рублей (лайфхак из личного опыта №2).

Абонемент на три концерта в консерваторию стоит 900 рублей. И вместо кино 10 вечеров в месяц наслаждаться классической музыкой.

Лайфхак №9. Купоны

В Москве постоянно проходят акции и распродажи. Если целенаправленно отслеживать появление какой-то услуги в каталогах купонов, то можно сэкономить 50-70% от её стоимости. И обычно, ждать приходится совсем недолго. Ведь каждый день в столице появляются сотни новых скидочных купонов.

Например, в фитнесс-зал с бассейном, сауной и кучей интересных групповых тренировок можно ходить не за 3000 рублей, а за 1500 рублей в месяц. А в простой подвал с тренажерами без излишеств за 300-500 рублей. Надо только следить и ждать, когда заведение рядом с вашим домом решит провести акцию.

Также купоны бывают на услуги в салонах красоты, экстремальные развлечения (прыжки с парашютом, полеты в аэротрубах), SPA-процедуры и прочие приятные ништяки. Обычно, на все средняя цена 500-1500 рублей.

Как еще можно экономить в Москве?

Монодиета на основе «Доширака», секонхэнды, поездки в Питер на электричках с пересадками и беготней от контроллеров, ночевки в офисе, чебуречные, damprodam.ru — тему дешевой жизни в Москве можно продолжать бесконечно.

Источник: iphones.ru




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«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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