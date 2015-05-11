Лайфхаки от узбеков

За 25 лет жизни в Москве я общалась с сотнями приезжих: мастерами в салонах красоты, продавцами, уборщицами, таксистами, водителями маршруток. Большинство из них имеют доход 30 000 – 70 000 рублей. По данным Росстата и личным наблюдениям, такой доход или даже чуть меньше имеет примерно половина работающих в Москве.
Но люди с примерно одинаковой низкой зарплатой имеют абсолютно разный уровень жизни. Кто-то спускает всё на съем и еду, быстро разочаровывается в столичной жизни и сваливает домой в долгах. А некоторым удается культурно развлекаться, отсылать домой детям и за пару лет ударного труда накопить на автомобиль или квартиру в родном городе.
Ниже я поделюсь некоторыми секретами экономной жизни в Москве. Большинство из них почерпнуто из разговоров с приезжими из Средней Азии, что-то от соседей по офису из российских регионов, а кое-что из личного опыта.
Два типичных сценария приезда в Москву
Простой российский раздолбай
Как-то разговорилась на вокзале с парнем из Ишимбая (Башкирия). Он захотел перебраться в Москву, за полгода накопил 50К, сел на поезд, приехал. Сразу же устроился на работу водителем за те же 50K. В Москве много знакомых. Отличный старт!
Снял квартиру на двоих с другом по 15k на человека. Стал два раза в день ходить в столовую и оставлять там 700 р. А на выходных, по старой привычке, напивался до беспамятства. И через два месяца, на момент нашего разговора, едет домой, билет назад ему покупает мама, он должен 30К и рассказывает всем по телефону, какой Москва хреновый город.
Мудрые восточные люди
Моя знакомая по имени Зиядагуль работает мастером маникюра в дешевом салоне красоты. У нее выходит всего 2-3 тысячи за 14 часов работы (большие комиссии салона, мало клиентов). 5-7 дней в месяц она отдыхает и зарабатывает около 50к в месяц (русская маникюрша при таком графике могла бы поднимать в 1,5-2 раза больше). Муж работает водителем, тоже пашет с раннего утра до позднего вечера и получает столько же. У них двое детей, которые живут с бабушкой на родине.
За пять лет в Москве, они умудрилась купить две квартиры детям в Самарканде (по старому курсу они стоили 600-800 тысяч рублей). Сейчас соберут еще немного на строительство дома для себя и уедут навсегда. И они не живут в подвале, не питаются «Дошираком», не ловят на улице голубей для плова, а ведут вполне цивилизованный образ жизни.
Когда она мне рассказала про две квартиры за пять лет, то я сначала не совсем поняла, как так вообще можно. Но пообщавшись на эту тему с другими узбеками, киргизами и таджиками обнаружила, что очень многие из них за 3-5 лет упорного труда и очень скромных трат наживают себе недвижимость/автомобили/капиталы для начала малого бизнеса и на родине начинают новую богатую жизнь. Хотя тех, кто умудряется все пропить тоже немало.
Давайте посчитаем, как так получается. Думаю, что всем россиянам, которые надеются накопить значительную сумму денег в Москве, есть чему у них поучиться.
Лайфхак №1. Квартира за МКАДОМ в складчину
Город Железнодорожный находится в 35 минутах езды на электричке от Курского вокзала. А за 20 минут можно доехать до метро Новогиреево. И таких городов поблизости от Москвы несколько десятков.
Немного убитую трехкомнатную квартиру в них можно снять за 25 тысяч. В ней вполне могут жить три супружеские пары. В таком случае расходы будут такими:
4 тысячи (25/6) за жилье на одного человека;
1000 рублей за коммуналку (7000/6);
1430 рублей за проездной на электричку «Большая Москва»;
2000 за проездной на метро;
500 р за телефон и мобильный интернет.
Итого 10000 обязательных расходов.
А если не жалко двух часов на дорогу, то трешку в Орехово-Зуево можно найти и за 15 000. Множество приезжих из средней Азии тратят на жилье около 2000 – 3000 в месяц. Но это уже чересчур жесткие условия.
Лайфхак №2. Домашнее питание
Есть три главных правила экономии на питании: покупать все в «Ашане», есть только «домашнюю» еду и вести четкий учет расходов. На сайте 2000diet.ru можно рассчитать стоимость каждого блюда. Например, продукты для 30 порций плова стоят 1200 рублей. А это месяц обедов. И таких экономных блюд — тьма. Пример меню на день:
40 рублей — плов.
20 рублей — порция овсянки с маслом на завтрак;
30 рублей — порция макарон по-флотски;
30 рублей — омлет;
15 рублей — пачка фирменного «Ашановского» печенья;
15 рублей — апельсин (60 рублей за кг/5 апельсинов в килограмме).
За 150 рублей в день можно обеспечить 6 разнообразных приемов пищи, даже с некоторыми количеством мяса. К такому рациону легко привыкнуть и жить на нем можно очень долго.
И это по «дорогим» российским рецептам с учетом средних цен. А опытная восточная хозяйка может сделать плов на 30 порций за 500 рублей или меньше. А еще можно постараться найти продукты дешевле. Например, вместо курицы взять суповой набор «Каждый день» по 120 рублей/кг.
10000 + 5000 = 15 000 расходов
Лайфхак №3. «Садовод»
«Садовод» и «ТЦ Москва» — это два огромных рынка, куда приезжают закупать товар владельцы магазинов одежды со всей страны. Например, одна моя знакомая из Архангельска берет там бижутерию. Покупает в Москве кольца по 20 рублей, а дома продает по 200-300 рублей.
Но чтобы купить там что-то за оптовую цену, необязательно брать много. Надо просто стараться покупать в павильонах подальше от входа, знать к какими продавцам идти (в интернете куча отзывов о рынке), внимательно смотреть на качество вещи и торговаться, торговаться, неистово торговаться.
Одежда на три зимних месяца для мужчины, которому не нужно соблюдать дресс-код (все цены взяты с отзывов об удачных покупках на «Садоводе» с iRecommend).
Пуховик — 3500 рублей
Шапка — 250 рублей.
Шарф — 250 рублей.
Ботинки — 2000 рублей.
Джинсы — 700 x 2 = 1400 рублей.
Кофта — 500 x 3 = 1500 рублей.
Майка — 100 x 5 = 500 рублей.
Трусы — 70 x 10 = 700 рублей.
Носки — 25 x 10 = 250 рублей
Пижама — 500 x 2 рублей.
Тапочки — 200 рублей.
Сумка — 1000 рублей.
13 250/3 = 4 500 рублей на мужскую одежду в самый холодный месяц. Женщине, если она не склонна к импульсивным покупкам, нужно денег меньше.
10 000 + 5000 + 4500 ≈ 19 500 рублей.
Кто-то может подумать: «OMG! Я в жизни не надену пуховик за 3500 рублей и ботинки за 2000!». Но там одевается четверть Москвы (народу там всегда под завязку) и вы будете вполне органично смотреться.
Тем более, что еще четверть одевается в интернет-магазинах и городских ТЦ, где продают те же вещи с «Садовода». Но там тот же самый пуховик стоит 10 000, а ботинки 6 000.
P.S. Кстати на «Садоводе» есть птичий рынок, где можно посмотреть на скорпиончиков и щенков лайки.
Лайфхак №4. FixPrice
В магазине FixPrice, где все по 50 рублей, можно купить всю необходимую для жизни бытовую химию и косметику:
Стиральный порошок (3 упаковки на 6 стирок) — 150 рублей.
Зубная паста — 50 рублей.
Гель для душа — 50 рублей.
Жидкое мыло для рук — 50 рублей.
Шампунь — 50 рублей.
Масло/кондиционер для волос (2 упаковки) — 100 рублей.
Лосьон для тела — 50 рублей.
Бритвенный станки (4 упаковки) — 200 рублей.
Очищающий лосьон для лица — 50 рублей.
Крем для лица — 50 рублей.
Итого 900 рублей. Еще 100 можно выделить на декоративную женскую косметику, которая расходуется очень очень медленно.
Расчет сделан с большой надбавкой. Такой объем средств трудно израсходовать одному человеку за месяц. Если вам кажется, что это слишком дешево и от тоника для лица за 50 р у вас выпадут глаза, то не беспокойтесь. В этом магазине всегда огромная толпа покупателей и все с ними нормально (но если что, автор не несет ответственности за применение этих средств).
Чтобы экономно закупаться в Fix Price, надо немного разбираться в ассортименте. Некоторые товары там просто поражают качеством, а некоторые — полная лажа. Разобраться помогут видео на YouTube по ключевым словам «Мои покупки в Fix Price».
Еще дешевле косметику и бытовую химию можно купить в магазинах «Ашан», «Смешные цены» или «Таможенные товары».
10 000 + 5000 + 4500 + 1000 ≈ 20 500 рублей.
Лайфхак №5. Вдумчиво покупаем лекарства
Цены на одно и тоже лекарство в Москве могут отличаться в 20 и более раз. Например, витамины для женщин «Аевит» в разной упаковке можно купить за 10 рублей, а можно и за 200. Разница только в упаковке. Такой расклад может быть даже в аптеках, которые стоят на одной улице.
Чтобы не переплачивать, можно использовать вот этот сервис для сравнения цен в разных аптеках.
Предположим, что человек ничем не болеет, ему нужны только витамины, средства от легкой простуды и противозачаточные таблетки:
«Ундевит» (общеукрепляющий витаминный комплекс) — 35 рублей.
«Галазолин» (капли от насморка) — 30 рублей.
«Парацетамол» (таблетки от температуры) — 20 рублей.
«Амбраксол» (сироп от кашля) — 40 рублей.
«Джес»/«Ярина» (противозачаточные таблетки) — 800 рублей (есть варианты иза 300р, тут зависит от рецепта врача).
10 000 + 5000 + 4500 + 1000 + 1000 ≈ 21 500 рублей.
Лайфхак №6. Бесплатные развлечения
Москва — одно из лучших мест России для расширения своего кругозора. Здесь можно годами приобщаться к культуре и не тратить на это ни копейки. Было бы свободное время:-)
В Москве есть 65 парков, усадеб и зон отдыха, где можно гулять бесплатно. И это без учета железнодорожной зоны «Большая Москва». Можно каждые выходные ездить в новое место и не повторяться больше года.
В 75 музеях и выставочных залах Москвы каждое третье воскресение месяца бесплатный вход. А еще в 50 плата не взимается никогда!
3-4 раза в неделю в городе идут спектакли со свободным входом для привлечения зрителей. А бесплатные концерты начинающих рок-групп проходят по 5 раз в день.
20-25 тысяч на одного человека в Москве — вообще нормально
Итак, супружеская пара может легко существовать в Москве на 40 тысяч. При этом жить в квартире за полчаса езды от работы, кататься на метро и электричке, есть нормальную еду шесть раз в день, каждый сезон обновлять гардероб, активно проводить досуг, покупать лекарства и косметику.
Если есть дети, то им обычно отсылают 10-20 тысяч. В Средней Азии или маленьком российском городе этого легко хватает на еду, одежду, кружки для нескольких детей и еще бабушке с дедушкой что-то перепадает. Конечно, если разумно вести бюджет.
Итого затрат 60k на двоих. От 100k (две зарплаты по 50k) остается 40к. За год набирается около полмиллиона рублей…
P.S. Кому-то из читателей такая жизнь может показаться нищетой, но стоит помнить о том, что за МКАДОМ есть миллионы людей, у которых уровень жизни ниже описанного в статье. И денег от зарплаты у них остается при этом ноль.
Главное — иметь цель
За эти полмиллиона можно купить скромную квартиру в Самарканде, в городе Дно Псковской области и тысячах других населенных пунктов по всему СНГ. Еще можно обзавестись своей машиной.
Или открыть в родном городе магазин по франшизе. Есть много вариантов за несколько сотен тысяч рублей.
Но не стоит думать, что досуг приезжего в Москве, который копит на большую цель — это только хождение в парк с пловом в контейнере. Даже если в бюджет заложить всего три тысячи рублей на развлечения (на человека в месяц), то Москва предложит множество способов эффективно их потратить.
Лайфхак №7. Горящие путевки
В 15 миллионном городе всегда есть в наличии горящие путевки, для использования которых не надо оформлять визу. Если у вас есть 36 000 рублей (год откладывать по 3k в месяц) и готовность улететь прямо сейчас, то к вашим услугам будут десятки вариантов в любой день года.
Даже в Доминикану можно слетать за 30-40 тысяч таким образом, если повезет. К сожалению, всего на пять дней, в дешевый отель и надо будет нарезать с собой бутерброды. А можно за те же деньги неделю отдыхать в Турции (за 10к на человека) по три раза в год.
Или раз в два месяца посещать с ночевкой один из городов «Золотого Кольца». Средняя цена двухдневного тура в такие места около 6000 рублей. А если планировать поездку самому, то еще дешевле выйдет.
Кстати, в любой аэропорт столицы можно добраться на автобусе по карте «Тройка» (лафхак из личного опыта №1). Если не брать много багажа, то можно не платить 1000 рублей за такси или «Аэроэкспресс».
Лайфхак №8. Недорогие развлечения
В центре Москвы полным полно интересных ресторанчиков со средним чеком 500-1000 рублей. Если выделить 3k в месяц, то можно свободно ходить каждую субботам по разным заведениям.
А если вы любитель кино, то за те же 3000 рублей, можно 20 раз посетить кинотеатр на окраине города. Например в «Пять звезд. Бирюлево» билеты, даже на вечерние сеансы, стоят от 150 рублей. А попкорн лучше заранее закупать в «Ашане» в пакетиках по 20 рублей (лайфхак из личного опыта №2).
Абонемент на три концерта в консерваторию стоит 900 рублей. И вместо кино 10 вечеров в месяц наслаждаться классической музыкой.
Лайфхак №9. Купоны
В Москве постоянно проходят акции и распродажи. Если целенаправленно отслеживать появление какой-то услуги в каталогах купонов, то можно сэкономить 50-70% от её стоимости. И обычно, ждать приходится совсем недолго. Ведь каждый день в столице появляются сотни новых скидочных купонов.
Например, в фитнесс-зал с бассейном, сауной и кучей интересных групповых тренировок можно ходить не за 3000 рублей, а за 1500 рублей в месяц. А в простой подвал с тренажерами без излишеств за 300-500 рублей. Надо только следить и ждать, когда заведение рядом с вашим домом решит провести акцию.
Также купоны бывают на услуги в салонах красоты, экстремальные развлечения (прыжки с парашютом, полеты в аэротрубах), SPA-процедуры и прочие приятные ништяки. Обычно, на все средняя цена 500-1500 рублей.
Как еще можно экономить в Москве?
Монодиета на основе «Доширака», секонхэнды, поездки в Питер на электричках с пересадками и беготней от контроллеров, ночевки в офисе, чебуречные, damprodam.ru — тему дешевой жизни в Москве можно продолжать бесконечно.
Источник: iphones.ru
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