Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 8 марта 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/lajfhaki_ot_uzbekov_41638"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41638_moscow_lifehacks_featured-1240x58.jpg" width=206 alt="Лайфхаки от узбеков" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ирина Чернова, <a href=https://www.iphones.ru/iNotes/682063>iphones.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Лайфхаки от узбеков</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как жить в Москве на 50 тысяч рублей</font></em></span></p><p>За 25 лет жизни в Москве я общалась с сотнями приезжих: мастерами в салонах красоты, продавцами, уборщицами, таксистами, водителями маршруток. Большинство из них имеют доход 30 000 – 70 000 рублей. По данным Росстата и личным наблюдениям, такой доход или даже чуть меньше имеет примерно половина работающих в Москве. <a href="http://www.chaskor.ru/article/lajfhaki_ot_uzbekov_41638">Подробнее</a></p><br clear="all" />





За 25 лет жизни в Москве я общалась с сотнями приезжих: мастерами в салонах красоты, продавцами, уборщицами, таксистами, водителями маршруток. Большинство из них имеют доход 30 000 – 70 000 рублей. По данным Росстата и личным наблюдениям, такой доход или даже чуть меньше имеет примерно половина работающих в Москве.

Но люди с примерно одинаковой низкой зарплатой имеют абсолютно разный уровень жизни. Кто-то спускает всё на съем и еду, быстро разочаровывается в столичной жизни и сваливает домой в долгах. А некоторым удается культурно развлекаться, отсылать домой детям и за пару лет ударного труда накопить на автомобиль или квартиру в родном городе.

Ниже я поделюсь некоторыми секретами экономной жизни в Москве. Большинство из них почерпнуто из разговоров с приезжими из Средней Азии, что-то от соседей по офису из российских регионов, а кое-что из личного опыта.

Два типичных сценария приезда в Москву

Простой российский раздолбай

Как-то разговорилась на вокзале с парнем из Ишимбая (Башкирия). Он захотел перебраться в Москву, за полгода накопил 50К, сел на поезд, приехал. Сразу же устроился на работу водителем за те же 50K. В Москве много знакомых. Отличный старт!

Снял квартиру на двоих с другом по 15k на человека. Стал два раза в день ходить в столовую и оставлять там 700 р. А на выходных, по старой привычке, напивался до беспамятства. И через два месяца, на момент нашего разговора, едет домой, билет назад ему покупает мама, он должен 30К и рассказывает всем по телефону, какой Москва хреновый город.

Мудрые восточные люди

Моя знакомая по имени Зиядагуль работает мастером маникюра в дешевом салоне красоты. У нее выходит всего 2-3 тысячи за 14 часов работы (большие комиссии салона, мало клиентов). 5-7 дней в месяц она отдыхает и зарабатывает около 50к в месяц (русская маникюрша при таком графике могла бы поднимать в 1,5-2 раза больше). Муж работает водителем, тоже пашет с раннего утра до позднего вечера и получает столько же. У них двое детей, которые живут с бабушкой на родине.

За пять лет в Москве, они умудрилась купить две квартиры детям в Самарканде (по старому курсу они стоили 600-800 тысяч рублей). Сейчас соберут еще немного на строительство дома для себя и уедут навсегда. И они не живут в подвале, не питаются «Дошираком», не ловят на улице голубей для плова, а ведут вполне цивилизованный образ жизни.

Когда она мне рассказала про две квартиры за пять лет, то я сначала не совсем поняла, как так вообще можно. Но пообщавшись на эту тему с другими узбеками, киргизами и таджиками обнаружила, что очень многие из них за 3-5 лет упорного труда и очень скромных трат наживают себе недвижимость/автомобили/капиталы для начала малого бизнеса и на родине начинают новую богатую жизнь. Хотя тех, кто умудряется все пропить тоже немало.

Давайте посчитаем, как так получается. Думаю, что всем россиянам, которые надеются накопить значительную сумму денег в Москве, есть чему у них поучиться.

Лайфхак №1. Квартира за МКАДОМ в складчину

Город Железнодорожный находится в 35 минутах езды на электричке от Курского вокзала. А за 20 минут можно доехать до метро Новогиреево. И таких городов поблизости от Москвы несколько десятков.

Немного убитую трехкомнатную квартиру в них можно снять за 25 тысяч. В ней вполне могут жить три супружеские пары. В таком случае расходы будут такими:

4 тысячи (25/6) за жилье на одного человека;

1000 рублей за коммуналку (7000/6);

1430 рублей за проездной на электричку «Большая Москва»;

2000 за проездной на метро;

500 р за телефон и мобильный интернет.

Итого 10000 обязательных расходов.

А если не жалко двух часов на дорогу, то трешку в Орехово-Зуево можно найти и за 15 000. Множество приезжих из средней Азии тратят на жилье около 2000 – 3000 в месяц. Но это уже чересчур жесткие условия.

Лайфхак №2. Домашнее питание

Есть три главных правила экономии на питании: покупать все в «Ашане», есть только «домашнюю» еду и вести четкий учет расходов. На сайте 2000diet.ru можно рассчитать стоимость каждого блюда. Например, продукты для 30 порций плова стоят 1200 рублей. А это месяц обедов. И таких экономных блюд — тьма. Пример меню на день:

40 рублей — плов.

20 рублей — порция овсянки с маслом на завтрак;

30 рублей — порция макарон по-флотски;

30 рублей — омлет;

15 рублей — пачка фирменного «Ашановского» печенья;

15 рублей — апельсин (60 рублей за кг/5 апельсинов в килограмме).

За 150 рублей в день можно обеспечить 6 разнообразных приемов пищи, даже с некоторыми количеством мяса. К такому рациону легко привыкнуть и жить на нем можно очень долго.

И это по «дорогим» российским рецептам с учетом средних цен. А опытная восточная хозяйка может сделать плов на 30 порций за 500 рублей или меньше. А еще можно постараться найти продукты дешевле. Например, вместо курицы взять суповой набор «Каждый день» по 120 рублей/кг.

10000 + 5000 = 15 000 расходов

Лайфхак №3. «Садовод»

«Садовод» и «ТЦ Москва» — это два огромных рынка, куда приезжают закупать товар владельцы магазинов одежды со всей страны. Например, одна моя знакомая из Архангельска берет там бижутерию. Покупает в Москве кольца по 20 рублей, а дома продает по 200-300 рублей.

Но чтобы купить там что-то за оптовую цену, необязательно брать много. Надо просто стараться покупать в павильонах подальше от входа, знать к какими продавцам идти (в интернете куча отзывов о рынке), внимательно смотреть на качество вещи и торговаться, торговаться, неистово торговаться.

Одежда на три зимних месяца для мужчины, которому не нужно соблюдать дресс-код (все цены взяты с отзывов об удачных покупках на «Садоводе» с iRecommend).

Пуховик — 3500 рублей

Шапка — 250 рублей.

Шарф — 250 рублей.

Ботинки — 2000 рублей.

Джинсы — 700 x 2 = 1400 рублей.

Кофта — 500 x 3 = 1500 рублей.

Майка — 100 x 5 = 500 рублей.

Трусы — 70 x 10 = 700 рублей.

Носки — 25 x 10 = 250 рублей

Пижама — 500 x 2 рублей.

Тапочки — 200 рублей.

Сумка — 1000 рублей.

13 250/3 = 4 500 рублей на мужскую одежду в самый холодный месяц. Женщине, если она не склонна к импульсивным покупкам, нужно денег меньше.

10 000 + 5000 + 4500 ≈ 19 500 рублей.

Кто-то может подумать: «OMG! Я в жизни не надену пуховик за 3500 рублей и ботинки за 2000!». Но там одевается четверть Москвы (народу там всегда под завязку) и вы будете вполне органично смотреться.

Тем более, что еще четверть одевается в интернет-магазинах и городских ТЦ, где продают те же вещи с «Садовода». Но там тот же самый пуховик стоит 10 000, а ботинки 6 000.

P.S. Кстати на «Садоводе» есть птичий рынок, где можно посмотреть на скорпиончиков и щенков лайки.

Лайфхак №4. FixPrice

В магазине FixPrice, где все по 50 рублей, можно купить всю необходимую для жизни бытовую химию и косметику:

Стиральный порошок (3 упаковки на 6 стирок) — 150 рублей.

Зубная паста — 50 рублей.

Гель для душа — 50 рублей.

Жидкое мыло для рук — 50 рублей.

Шампунь — 50 рублей.

Масло/кондиционер для волос (2 упаковки) — 100 рублей.

Лосьон для тела — 50 рублей.

Бритвенный станки (4 упаковки) — 200 рублей.

Очищающий лосьон для лица — 50 рублей.

Крем для лица — 50 рублей.

Итого 900 рублей. Еще 100 можно выделить на декоративную женскую косметику, которая расходуется очень очень медленно.

Расчет сделан с большой надбавкой. Такой объем средств трудно израсходовать одному человеку за месяц. Если вам кажется, что это слишком дешево и от тоника для лица за 50 р у вас выпадут глаза, то не беспокойтесь. В этом магазине всегда огромная толпа покупателей и все с ними нормально (но если что, автор не несет ответственности за применение этих средств).

Чтобы экономно закупаться в Fix Price, надо немного разбираться в ассортименте. Некоторые товары там просто поражают качеством, а некоторые — полная лажа. Разобраться помогут видео на YouTube по ключевым словам «Мои покупки в Fix Price».

Еще дешевле косметику и бытовую химию можно купить в магазинах «Ашан», «Смешные цены» или «Таможенные товары».

10 000 + 5000 + 4500 + 1000 ≈ 20 500 рублей.

Лайфхак №5. Вдумчиво покупаем лекарства

Цены на одно и тоже лекарство в Москве могут отличаться в 20 и более раз. Например, витамины для женщин «Аевит» в разной упаковке можно купить за 10 рублей, а можно и за 200. Разница только в упаковке. Такой расклад может быть даже в аптеках, которые стоят на одной улице.

Чтобы не переплачивать, можно использовать вот этот сервис для сравнения цен в разных аптеках.

Предположим, что человек ничем не болеет, ему нужны только витамины, средства от легкой простуды и противозачаточные таблетки:

«Ундевит» (общеукрепляющий витаминный комплекс) — 35 рублей.

«Галазолин» (капли от насморка) — 30 рублей.

«Парацетамол» (таблетки от температуры) — 20 рублей.

«Амбраксол» (сироп от кашля) — 40 рублей.

«Джес»/«Ярина» (противозачаточные таблетки) — 800 рублей (есть варианты иза 300р, тут зависит от рецепта врача).

10 000 + 5000 + 4500 + 1000 + 1000 ≈ 21 500 рублей.

Лайфхак №6. Бесплатные развлечения

Москва — одно из лучших мест России для расширения своего кругозора. Здесь можно годами приобщаться к культуре и не тратить на это ни копейки. Было бы свободное время:-)

В Москве есть 65 парков, усадеб и зон отдыха, где можно гулять бесплатно. И это без учета железнодорожной зоны «Большая Москва». Можно каждые выходные ездить в новое место и не повторяться больше года.

В 75 музеях и выставочных залах Москвы каждое третье воскресение месяца бесплатный вход. А еще в 50 плата не взимается никогда!

3-4 раза в неделю в городе идут спектакли со свободным входом для привлечения зрителей. А бесплатные концерты начинающих рок-групп проходят по 5 раз в день.

20-25 тысяч на одного человека в Москве — вообще нормально

Итак, супружеская пара может легко существовать в Москве на 40 тысяч. При этом жить в квартире за полчаса езды от работы, кататься на метро и электричке, есть нормальную еду шесть раз в день, каждый сезон обновлять гардероб, активно проводить досуг, покупать лекарства и косметику.

Если есть дети, то им обычно отсылают 10-20 тысяч. В Средней Азии или маленьком российском городе этого легко хватает на еду, одежду, кружки для нескольких детей и еще бабушке с дедушкой что-то перепадает. Конечно, если разумно вести бюджет.

Итого затрат 60k на двоих. От 100k (две зарплаты по 50k) остается 40к. За год набирается около полмиллиона рублей…

P.S. Кому-то из читателей такая жизнь может показаться нищетой, но стоит помнить о том, что за МКАДОМ есть миллионы людей, у которых уровень жизни ниже описанного в статье. И денег от зарплаты у них остается при этом ноль.

Главное — иметь цель

За эти полмиллиона можно купить скромную квартиру в Самарканде, в городе Дно Псковской области и тысячах других населенных пунктов по всему СНГ. Еще можно обзавестись своей машиной.

Или открыть в родном городе магазин по франшизе. Есть много вариантов за несколько сотен тысяч рублей.

Но не стоит думать, что досуг приезжего в Москве, который копит на большую цель — это только хождение в парк с пловом в контейнере. Даже если в бюджет заложить всего три тысячи рублей на развлечения (на человека в месяц), то Москва предложит множество способов эффективно их потратить.

Лайфхак №7. Горящие путевки

В 15 миллионном городе всегда есть в наличии горящие путевки, для использования которых не надо оформлять визу. Если у вас есть 36 000 рублей (год откладывать по 3k в месяц) и готовность улететь прямо сейчас, то к вашим услугам будут десятки вариантов в любой день года.

Даже в Доминикану можно слетать за 30-40 тысяч таким образом, если повезет. К сожалению, всего на пять дней, в дешевый отель и надо будет нарезать с собой бутерброды. А можно за те же деньги неделю отдыхать в Турции (за 10к на человека) по три раза в год.

Или раз в два месяца посещать с ночевкой один из городов «Золотого Кольца». Средняя цена двухдневного тура в такие места около 6000 рублей. А если планировать поездку самому, то еще дешевле выйдет.

Кстати, в любой аэропорт столицы можно добраться на автобусе по карте «Тройка» (лафхак из личного опыта №1). Если не брать много багажа, то можно не платить 1000 рублей за такси или «Аэроэкспресс».

Лайфхак №8. Недорогие развлечения

В центре Москвы полным полно интересных ресторанчиков со средним чеком 500-1000 рублей. Если выделить 3k в месяц, то можно свободно ходить каждую субботам по разным заведениям.

А если вы любитель кино, то за те же 3000 рублей, можно 20 раз посетить кинотеатр на окраине города. Например в «Пять звезд. Бирюлево» билеты, даже на вечерние сеансы, стоят от 150 рублей. А попкорн лучше заранее закупать в «Ашане» в пакетиках по 20 рублей (лайфхак из личного опыта №2).

Абонемент на три концерта в консерваторию стоит 900 рублей. И вместо кино 10 вечеров в месяц наслаждаться классической музыкой.

Лайфхак №9. Купоны

В Москве постоянно проходят акции и распродажи. Если целенаправленно отслеживать появление какой-то услуги в каталогах купонов, то можно сэкономить 50-70% от её стоимости. И обычно, ждать приходится совсем недолго. Ведь каждый день в столице появляются сотни новых скидочных купонов.

Например, в фитнесс-зал с бассейном, сауной и кучей интересных групповых тренировок можно ходить не за 3000 рублей, а за 1500 рублей в месяц. А в простой подвал с тренажерами без излишеств за 300-500 рублей. Надо только следить и ждать, когда заведение рядом с вашим домом решит провести акцию.

Также купоны бывают на услуги в салонах красоты, экстремальные развлечения (прыжки с парашютом, полеты в аэротрубах), SPA-процедуры и прочие приятные ништяки. Обычно, на все средняя цена 500-1500 рублей.

Как еще можно экономить в Москве?

Монодиета на основе «Доширака», секонхэнды, поездки в Питер на электричках с пересадками и беготней от контроллеров, ночевки в офисе, чебуречные, damprodam.ru — тему дешевой жизни в Москве можно продолжать бесконечно.

Источник: iphones.ru





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