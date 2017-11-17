Подписаться на обновления
25 ноябряСуббота

usd цб 58.5318

eur цб 69.3309

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПрозрачное
образование
Наталия Трищенко   , Сегодня, 13:00

Культура свободного обмена
Перспективы открытой науки обсудили на Культурном форуме


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Открытая наука начинается с открытого доступа


На пути к доступному знанию




17 ноября в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума на площадке СПбГУ состоялся круглый стол «Open Access: новая культура публикации, доступа и защиты научной информации». В мероприятии приняли участие представители Общества Макса Планка, Минкультуры РФ, Минобрнауки РФ, университетов, библиотек и некоммерческих организаций.

Секцию открыл президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, заметивший, что Санкт-Петербургский государственный университет лучше всего подходит в качестве площадки для обсуждения темы открытой науки, ведь это первый университет в России, решившийся на открытую публикацию выпускных квалификационных работ.

Первым докладчиком стала представитель Института Макса Планка Колин Кэмпбелл, начавшая с истории движения за открытый доступ и Будапештской инициативы. По словам Колин, за прошедшие с тех пор 15 лет многое изменилось, однако результаты по-прежнему неутешительны: к настоящему моменту только 15% научных публикаций размещено в открытом доступе, а 96% доходов научных издателей составляет плата за подписку. Более того, за последние 10 лет цены на подписку выросли на 60% и в ближайшее 5 лет прогнозируется рост ещё на 25%.


Чтобы ситуация менялась быстрее, был запущен проект OA2020, основная задача которого – трансформировать индустрию научного издания, заставив издателей перейти на модель золотого открытого доступа. В настоящее время значительных успехов в переговорах с издателями достигли консорциумы университетов Голландии, Германии и Британии, к инициативе постепенно подключаются все новые страны.

Согласно расчетам, проведённым Обществом Макса Планка, в настоящее время в условиях подписной модели одна статья обходится научному сообществу в 3800 долларов. Если предположить, что средний APC составит 2000 долларов, это позволяет говорить о значительном сокращении расходов на информационное обеспечение науки и возможности перенаправить освобождённые средства на новые научные исследования. 

Иван Засурский спросил Колин, как можно обеспечить переход на такую модель: даже если Россия переведёт деньги на подписку в APC и откроет статьи своих учёных для международного научного сообщества, как она получит доступ к тому, что остаётся закрытым? Колин согласилась с тем, что переход к открытой науке возможен только в случае скоординированных действий международного научного сообщества, в том числе при участии Китая и США. В Китае сейчас начинается работа в этом направлении, в проекте принимают участие две крупнейших национальных библиотеки.

Иван Засурский выступил с докладом о том, какую роль открытая наука играет в инновациях. В начале презентации Засурский процитировал «Информационную эпоху» Мануэля Кастельса: «Специфику инновационной среды определяет именно ее способность генерировать синергию, т. е. добавленная стоимость получается не из кумулятивного эффекта элементов, присутствующих в среде, но из их взаимодействия». По утверждению докладчика, для развития науки и реальных технологических прорывов необходимо обеспечить доступ к максимально широким массивам качественной информации – это создаст условия для того самого синергетического эффекта, который рождает инновации.


Президент АИИ представил программу перехода к открытой науке, которая основывается не на инициативе со стороны государства, а на тех простых шагах, которые могут предпринять сами университеты, научные организации, издательства, библиотеки и, конечно, сами ученые, производящие научную информацию. Однако соответствующая государственная политика, безусловно, могла бы упростить и ускорить этот процесс. Среди первостепенных мер:

— принятие новой государственной политики по переходу к открытой науке, в т. ч. принятие открытых лицензий в качестве правового стандарта научной коммуникации;

— принятие публикации в открытом доступе как формы внедрения для результатов научных работ и исследований, не предусматривающих патентования и регистрации прав;

— учёт средств, необходимых для оплаты APC, в грантовых исследовательских программах;

— обеспечение открытого доступа к научным статьям как условие для оператора национальной подписки;

— поддержка проектов, направленных на обеспечение открытого доступа к научной информации, знаниям и культурным ценностям;

— разработка новой системы оценки результатов научной деятельности, обеспечивающей более объективный подход и стимулирование открытого доступа;

— содействие созданию и развитию новых технологических платформ, практик и проектов, облегчающих и ускоряющих открытую публикацию научных статей и материалов исследований, а также поиск по ним и работу с ними;

— требования по использованию международных стандартов описания различных типов объектов, стандартов идентификации и обязательного резервирования объектов, а также протоколов передачи данных для разных элементов инфраструктуры открытого доступа, их интероперабельности.

Следующей с докладом выступила доцент ИТМО Ирина Радченко с темой «Открытая наука как основа культуры цифровой экономики». Радченко рассказала о таксономии открытой науки. Один из важных тезисов доклада: «Важно публиковать результат, даже если исследование было неудачным, потому что так можно уберечь коллег от неверного пути». Сейчас система научной коммуникации ориентирована лишь на то, чтобы транслировать успехи, поэтому такой подход является принципиально новым для системы распространения научных знаний.

После выступления Ирины Радченко модератор секции Иван Засурский попросил высказать позицию в отношении науки присутствующего на секции директора департамента науки и технологий Минобрнауки РФ Сергея Матвеева. Матвеев рассказал о Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКРТ). По его словам, в ней размещено порядка 65% диссертаций и четверти отчетов об исследованиях в открытом доступе. Кроме того, Матвеев отметил, что для стимулирования открытой публикации министерство готово изменить некоторые наукометрические показатели. Директор департамента также заметил, что результаты научной деятельности все-таки должны быть закреплены за автором. И даже если он отдает результаты своего интеллектуального труда в открытый доступ, все равно нужно понимать, как они потом используются, чтобы автора можно было вознаградить. Поэтому в концепции открытой науки необходимо все же четко соблюдать интересы исследователей и разработчиков, ведь «новые технологии дают возможность более справедливого распределения средств».

Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Вадим Дуда и представитель корпорации Pearson Михал Джевятовский представили доклад «Совместный образовательный проект Библиотеки иностранной литературы и издательства Pearson “Pearson Lab”». Вадим Дуда рассказал о проблемах, существующих в книжной и библиотечной индустрии. В частности, по его словам, сейчас используется всего около 15% фондов библиотечных фондов, что означает крайнюю неэффективность их использования. Для привлечения новых посетителей «Иностранка» совместно с «Лабораторией Пирсон» запустила проект по предоставлению доступа читателям к Pearson learning studio. Для гостей библиотеки использование ресурсов бесплатно, «Иностранка» же платит в зависимости от того, сколько было обращений и к каким произведениям. Как рассказал Дуда, аудитория библиотеки за год увеличилась вдвое. В дальнейшем планируется продолжать и расширять сотрудничество.

Следующий доклад также был посвящен вопросам доступа к библиотечным фондам и тем инициативам, которые позволяют расширить возможности использования произведений, уже перешедших в правовой режим общественного достояния. Директор НП «Викимедиа РУ» Владимир Медейко рассказал о проблеме недостаточного внимания к правовому статусу произведений и фактической невозможности их использования. Для изменения сложившейся практики НП «Викимедиа РУ» запустило проект «Открытая библиотека», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Среди основных задач проекта – создание методических материалов для библиотек, проведение просветительской кампании для информирования библиотек о возможностях участия в проекте и просвещения по вопросам открытого доступа.


Директор НП «Викимедиа РУ» подробно рассказал о подготовленном в рамках проекта методическом пособии «Открытая библиотека», а также конкурсах: для библиотек по размещению общественного достояния в открытом доступе (запущен в октябре 2017 года) и для интернет-пользователей (начнется с 1 января 2018 года). В рамках проекта в библиотеках проводится серия семинаров, на которых приглашенные эксперты и участники вики-проектов разъясняют сотрудникам библиотек особенности российского авторского права, рассказывают о возможностях использования Викитеки, Викисклада и других ресурсов.

Координатор проектов Ассоциации интернет-издателей Наталия Трищенко рассказала об инициативе по открытой публикации выпускных квалификационных работ студентов российских вузов. Проект стартовал еще в 2012 году под названием «Прозрачная система образования». В 2015 году в рамках проекта «Востребованное образование» была запущена платформа «Научный корреспондент», на которой уже опубликованы выпускные работы студентов Санкт-Петербургского государственного университета и Белгородского государственного национального исследовательского университета. С сентября 2017 года работа продолжается в новом формате: Ассоциация интернет-издателей реализует проект Ресурсного центра по открытой публикации учебных и выпускных квалификационных работ «Научный корреспондент» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.


Осенью текущего года соглашения о сотрудничестве с АИИ подписали Северный (Арктический) федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет и Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, с рядом вузов ведутся переговоры о сотрудничестве. Для привлечения студентов в «Научкоре» запущен Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ, а также конкурсы «Полярная инициатива» и конкурс по рынкам Национальной технологической инициативы от Агентства стратегических инициатив.

Завершил секцию доклад замминистра культуры Вадима Ванькова, рассказавшего о проектах министерства, призванных обеспечить доступ к культурному наследию страны. В частности, Ваньков рассказал о портале Госкаталог.рф, в котором представлены коллекции музеев России. По словам представителей Минкультуры РФ, сложнее всего продвигается работа именно в части правового статуса произведений, т.к. требует специальных соглашений с держателями коллекций.

Результаты обсуждения позволяют сделать следующие выводы:

1. Для перехода к открытой науке необходимы скоординированные действия научного сообщества и в России, и в мире. Критическая масса публикаций будет в открытом доступе уже в 2020 году, что даёт надежду на возможность изменений в ближайшем будущем.

2. Смена парадигмы позволит значительно ускорить научный прогресс через открытие доступа к знаниям, а также позволит в перспективе сэкономить до половины средств, которые сейчас тратятся на информационное обеспечение науки и образования, перенаправив их на новые исследования, развитие средств научной коммуникации и т.д.

3. В настоящее время значительные усилия, прикладываемые библиотеками для размещения произведений в сети, часто неэффективны из-за невнимания к правовому статусу произведений или необоснованными ограничениями на их распространение. Крайне важно повысить правовую грамотность всех, кто связан с научной коммуникацией, архивным и музейным делом: они должны понимать специфику новых медиа, открытых лицензий и принципы открытого доступа.

4. Необходимо продолжить обсуждение возможностей сотрудничества библиотек и некоммерческих организаций для объедения усилий в целях обеспечения интернет-пользователей максимально широким доступом к знаниям и культурным ценностям (следующий круглый стол планируется провести на площадке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино).

5. Для изменения сложившейся ситуация необходимы сдвиги в мировоззрении ученых и библиотекарей, а также развития культуры свободного обмена знаниями и научной коммуникации в открытом доступе. Необходимы новые инструменты и новая инфраструктура для того, чтобы работать не только с изданиями, но и с произведениями, чтобы не ограничиваться только хранением информации и предоставлением её в библиотечных стенах, но чтобы внести свой вклад в насыщение информационной среды знаниями и культурными ценностями.




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



От пособия по написанию курсовой до исследования по кибербуллингу

Выбор редакции: самые интересные работы на портале «Научного корреспондента»

В наш топ-8 вошли четыре дипломных, два исследования и две курсовые. О чем были написаны работы, в каких университетах создавались и почему их стоит прочитать.

24.11.2017 16:00, Евгения Рассказова

На пути к доступному знанию
Списать или не списать

Списать или не списать

Что студенты думают о публикации ВКР в открытом доступе

На обсуждение вынесен проект закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О рекламе" и статью 59 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», который предполагает обязательную публикацию в сети выпускных работ студентов специалитета и магистратуры. Некоторые выпускники выступают против размещения работ онлайн, поскольку не хотят слышать критику в свой адрес. Другие – боятся не пройти антиплагиат. Мы поговорили со студентами российских вузов и выяснили, как они относятся к законопроекту.

21.11.2017 16:00, Наталья Глухова

«Существует представление о том, что если ты выбираешь двойное анонимное рецензирование, значит, тебе есть, что скрывать»
Где искать научные статьи в открытом доступе

Где искать научные статьи в открытом доступе

Результаты исследований становятся все доступнее – но найти их не так-то просто

Хотя крупные коммерческие издательства продолжают настаивать на дорогостоящей подписке к научным журналам, движение за открытый доступ к науке добилось больших успехов, сделав многие научные публикации доступными для читателей бесплатно.

17.11.2017 14:00

Прозрачность рецензирования научных статей
«Существует представление о том, что если ты выбираешь двойное анонимное рецензирование, значит, тебе есть, что скрывать»

«Существует представление о том, что если ты выбираешь двойное анонимное рецензирование, значит, тебе есть, что скрывать»

Лишь немногие авторы выбирают анонимное рецензирование

Насколько важно, чтоб рецензенты знали, кто автор научной статьи? Исследование журналов Nature показало, что лишь немногие авторы выбирают двойное анонимное рецензирование.

16.11.2017 14:00, Martin Enserink

Прозрачность рецензирования научных статей
Открытая наука начинается с открытого доступа

Прозрачность рецензирования научных статей

Открытый процесс рецензирования вызывает большее доверие читателей

В 1832 году британское Королевское общество приняло решение перейти от устных докладов к письменным рецензиям научных работ, которые были опубликованы. Автором этой идеи был Фредерик Аугустус (Frederick Augustus), герцог Сассекский. В несколько видоизмененной форме эта система дошла до наших дней.

14.11.2017 16:00, Phil Hurst

Диктатура учителей
Наука в открытом доступе

Без регистрации и SMS

58 электронных научных ресурсов открытого доступа

Из-за недостатка электронных научных ресурсов открытого доступа в нашей стране научные сотрудники и студенты часто испытывают затруднения в поиске информации для исследований. Однако существует множество иноязычных источников, которыми можно пользоваться на территории РФ. Томский государственный университет собрал ссылки на открытые научные ресурсы различных сфер и направлений.

13.11.2017 13:00, Томский государственный университет

Кому нужен открытый доступ?
Наука в открытом доступе

Наука в открытом доступе

Ученые за и против

Научные статьи все чаще публикуют в открытом доступе. Одни ученые выступают за свободное распространение результатов исследований без посредничества платных журналов. Другие опасаются, что открытый доступ может привести к распространению недостоверных фактов.

09.11.2017 16:00, Наталья Копылова, libinform.ru

Медленная смерть университета
Культ и инфляция высшего образования

Культ и инфляция высшего образования

Зачем в России всем нужны дипломы и почему они ничего не значат

С начала 90-х, когда в России стали открываться частные вузы, а государственные — выделять платные места, количество высших учебных заведений только за первые десять лет выросло более чем в пять раз. С одной стороны, именно в те годы возникли такие бренды как РГГУ, «Вышка», «Шанинка», Европейский университет, с другой — качество образования по сути никто не контролировал, поэтому по всей стране стали появляться сомнительные вузы, которые арендовали под лекции залы кинотеатров, а дипломы выдавали каждому, кто способен оплатить обучение.

08.11.2017 13:00, special.theoryandpractice.ru

Диктатура учителей
Медленная смерть университета

Медленная смерть университета

Исповедь «мягкотелого и деморализованного»: западная система образования и индивидуальность в эпоху «больших цифр»

Университеты ставят друг другу подножки, пытаясь сохранить средства в бесстыдной борьбе. Как только студенты оказываются в их руках, вузы начинают давить на преподавателей, чтобы те не ставили плохих оценок, ведь это риск потерять деньги.

05.11.2017 19:00, Терри Иглтон

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»
Не идите, дети

Этот безумный, абсурдный, бездарный, научный мир

Таким провокационным заголовком мы хотим заострить внимание научной общественности на темной стороне глобальной научной деятельности в контексте трансформации научных коммуникаций в современных условиях

Глобализация публикационной гонки и библиометрических игр в последнее время привела к возникновению множества издателей хищнических (predatory) журналов открытого доступа (OA-журналов) и их посредников, которые, сумев правдами или неправдами получить «скопусовский» статус, стали заниматься простым надувательством неопытных в международных коммуникациях и публикациях университетских администраторов и исследователей.

04.11.2017 16:00, Владимир Московкин, доктор географических наук, профессор кафедры мировой экономики и ведущий эксперт Центра стратегического развития и наукометрических исследований Белгородского государственного национального исследовательского университета

Похороны высшего образования
Хотел как лучше...





 

Самое читаемое


<font size=2>Прозрачное<br>образование</font>

Новости
Публикация ВКР для специалистов и магистров станет обязательной
Внесен законопроект «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О рекламе" и статью 59 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», в соответствии с которым предполагается обязательная публикация выпускных работ студентов специалитета и магистратуры.
Проект «Научный корреспондент» представлен на конференции «Антиплагиата»
27 октября в Липецке в рамках международной научно-практической конференции «Обнаружение заимствований – 2017», проводимой компанией «Антиплагиат», состоялась презентация проекта «Научный корреспондент». Об инициативе по открытой публикации выпускных квалификационных работ студентов российских вузов рассказал президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский.
Продолжается прием заявок на участие в Общероссийском гражданском форуме-2017
V Общероссийский гражданский форум «Диалог. Солидарность. Ответственность» пройдет 25 ноября в Москве, в гостинице «Космос». В этом году Форум будет посвящен теме «Будущее России: федерация, регионы, города». Прием заявок продолжится до 5 ноября. Подать заявку можно здесь.
Открыт набор в Зимнюю школу университета КГИ
Какие темы федеральной и региональной повестки определят наше ближайшее будущее? С какими вызовами стране и гражданскому обществу придется столкнуться в скорой перспективе? Куда могут быть приложены усилия городов и территорий в лице активной части российского общества? Зимняя Школа Университета КГИ приглашает вас вместе с экспертами обсудить эти и многие другие вопросы 13-16 декабря 2017 года в подмосковном Звенигороде.
МГУ открыл дополнительный набор на обучение арт-менеджеров
С 24 по 29 августа философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова проводит дополнительный набор на новую образовательную программу «Прагматика и менеджмент культуры».

 

 

Мнения
Ирина Левова, Глеб Шуклин

Паралич знания

Как спасти образование и науку в России?

Сегодня в России нет баз данных научных публикаций. Более половины научных изданий даже не оцифрованы и остаются недоступны для студентов и преподавателей из других вузов, не говоря уже о простых гражданах. А в западные базы крайне редко попадают статьи российских учёных. Иногда какому-то из российских вузов выделяют средства на доступ к западной базе, что воспринимается учёными как праздник: база тут же «сливается» и далее распространяет бесплатно. За это доступ университета надолго блокируется.

Артемий Никитов, заместитель Генерального директора ФГУП "ЦАГИ"

Copy-Paste

Почему плагиат можно и нужно побеждать

В последнее время много говорится о необходимости борьбы с плагиатом в студенческих и научных работах, о катастрофическом положении дел в этом вопросе и предлагаются различные, в том числе экзотические методы борьбы.

Иван Засурский

Победить плагиат легко

Реформу образования важно начать с общедоступности учебных и квалификационных работ

Новый кабинет министров, по всей видимости, сможет начать глубокие реформы в науке и образовании, однако об их содержании пока приходится только догадываться. Тем не менее тема общедоступности учебных и квалификационных работ уже стала предметом консенсуса среди экспертов, а АСИ собирается обратиться в правительство с конкретными предложениями, которые поддержит и Сколково.

Юлия Эйдель

Эпидемия прозрачности: теперь дипломы!

Скандалы с диссергейтами покажутся вам цветочками

Новостной ажиотаж вокруг Минобрнауки этой весной впечатляет. Истории с диссергейтами перешли в плоскость медийно-судебных разбирательств с чиновниками-диссертантами, информационных атак против министра Ливанова в СМИ и блогерских вбросов. На этой неделе тема дополнилась проверкой из прокуратуры с последующим увольнениям сотрудников ВАКа и отставкой замминистра Федюкина. Но главная новость Минобранауки прошла мимо первых полос...

Константин Деревянко

Государство, бизнес, общество — социальное партнерство

В рамках реализации национальной программы поддержки и развития чтения

На недавнем съезде Российского книжного союза было сказано немало правильных слов о поддержке книгоиздательской отрасли, однако носили они по преимуществу общий характер. Попробуем разобраться в складывающейся ситуации с конкретными цифрами в руках – чтобы сделать соответствующие выводы и выдвинуть конкретные предложения.

Николай Горькавый

Олигархи — марионетки учёных

С чем ассоциируются «новые технологии»? С айподами, плазменными экранами и прочими гаджетами. Это хорошие деревья, но не лес. Кроме создания удобств и комфорта, современные технологии выполняют ещё две функции — возможно, более важные, чем первая. Сумма технологий обеспечивает социальную пластичность и права личности.

Екатерина Сальникова

Потерянные и ищущие

«Школа» и Lost завершились

На днях завершились два культовых сериала — «Школа» и Lost. Какой из них больше ассоциируется с понятием потерянного поколения, сказать трудно. Персонажи потеряны более, нежели создатели, которые тоже потеряны.

Ольга Шнырова

Раздельное обучение

Выгоды и риски

В нашей стране совместное образование было введено в мае 1918 года с целью устранить неравноправие женщин и мужчин в этой области. В 1943-м была предпринята попытка ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в семилетних и средних школах Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик, областных и краевых центров и ряда крупных промышленных центров СССР. Этот эксперимент был отменён в 1954 году.

Елена Дунаева

Буквы разные писать учат в школе?

Естественная типология родителей

Золотая середина — дело хорошее, но, как известно, на практике труднодостижимое. Поэтому родители будущих первоклассников склонны впадать в крайности. Одни исступлённо занимаются ранним развитием почти с пелёнок, другие же принципиально не желают забивать ребёнку голову до поступления в школу, где, как известно, должны научить всему…

Ян Левченко

Победить классный час

Сказка о потерянном времени и воспитании патриотизма

Школа — не университет, где иные преподаватели могут вернуться к середине сентября. В школе начинают как следует. С самого что ни на есть классного часа, либретто которого сочиняют в министерстве образования и директивно рассылают по всей стране. В этом году мне довелось ознакомиться с методическими рекомендациями по организации классного часа, посвящённого 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

«Антиплагиат» и осетрина второй свежести

Константин Рудаков: «Моральный климат в среде авторов и исполнителей заимствованных диссертаций ужасный. В такой атмосфере не рождается полноценный научный труд»

«Антиплагиат» выполняет простую задачу – поиск источников заимствования в проверяемом тексте. Но вокруг системы ходят слухи и разгораются споры, её продолжают демонизировать, представляют как орудие борьбы политиков и чиновников, и даже как инструмент сексуальных домогательств преподавателей к студенткам. Писатель Михаил Лифшиц поговорил с Константином Рудаковым, чл.-корр. РАН и профессором ВМиК МГУ,стоявшим у истоков этой истории.

Игорь Федюкин: «Многие российские диссертации не выдерживают критики»

Замминистра образования о профессиональных стандартах научного сообщества и о том, почему российские ученые не стремятся участвовать в международном научном процессе

В Министерстве образования и науки Игорь Федюкин занимается научно-технической политикой, международными отношениями и вопросами подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Недавно именно вопросы аттестации приковали всеобщее внимание в связи со скандалами вокруг диссертаций новоиспеченного директора Колмогоровской школы при МГУ Андрея Андриянова, политиков Владимира Тора и Владимира Бурматова.

Тина Канделаки: «Политика и блогинг — это разные вещи»

Двойные тарифы ГИБДД и гражданское общество в Рунете

Канделаки работает на телевидении, ведёт активную деятельность в Общественной палате РФ, читает лекции о развитии интернета в РГГУ и руководит собственной продюсерской компанией. В интервью Тина рассказала, на чьей она стороне в истории с «кремлёвским червём», что стало с традициями чёрного пиара и как победить коррупцию в России.

«Необходимо отказаться от самой идеи производства винтиков для социальной машины»

Интервью с Дэвидом Грибблом, учителем с многолетним стажем, писателем, активистом свободного образования

Основные принципы свободного образования — уважение и вера в детей. Свободный выбор занятий. Равноправные отношения между детьми и взрослыми. Дети и учителя вместе несут ответственность и принимают участие во всех школьных делах.

Татьяна Клячко: «Учиться всю жизнь не роскошь, а необходимость»

О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

Учителя возлагают большую надежду на новый школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 