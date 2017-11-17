Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kultura_svobodnogo_obmena_42737"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42737_2017-11-17_mkf_krugli_stol_open_access_min-.jpg" width=206 alt="Культура свободного обмена" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталия Трищенко</b></span> <span style="font-size: large;">Культура свободного обмена</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Перспективы открытой науки обсудили на Культурном форуме</font></em></span></p><p>17 ноября в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума на площадке СПбГУ состоялся круглый стол «Open Access: новая культура публикации, доступа и защиты научной информации». В мероприятии приняли участие представители Общества Макса Планка, Минкультуры РФ, Минобрнауки РФ, университетов, библиотек и некоммерческих организаций. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kultura_svobodnogo_obmena_42737">Подробнее</a></p><br clear="all" />





17 ноября в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума на площадке СПбГУ состоялся круглый стол «Open Access: новая культура публикации, доступа и защиты научной информации». В мероприятии приняли участие представители Общества Макса Планка, Минкультуры РФ, Минобрнауки РФ, университетов, библиотек и некоммерческих организаций.

Секцию открыл президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, заметивший, что Санкт-Петербургский государственный университет лучше всего подходит в качестве площадки для обсуждения темы открытой науки, ведь это первый университет в России, решившийся на открытую публикацию выпускных квалификационных работ.

Первым докладчиком стала представитель Института Макса Планка Колин Кэмпбелл, начавшая с истории движения за открытый доступ и Будапештской инициативы. По словам Колин, за прошедшие с тех пор 15 лет многое изменилось, однако результаты по-прежнему неутешительны: к настоящему моменту только 15% научных публикаций размещено в открытом доступе, а 96% доходов научных издателей составляет плата за подписку. Более того, за последние 10 лет цены на подписку выросли на 60% и в ближайшее 5 лет прогнозируется рост ещё на 25%.





Чтобы ситуация менялась быстрее, был запущен проект OA2020, основная задача которого – трансформировать индустрию научного издания, заставив издателей перейти на модель золотого открытого доступа. В настоящее время значительных успехов в переговорах с издателями достигли консорциумы университетов Голландии, Германии и Британии, к инициативе постепенно подключаются все новые страны.

Согласно расчетам, проведённым Обществом Макса Планка, в настоящее время в условиях подписной модели одна статья обходится научному сообществу в 3800 долларов. Если предположить, что средний APC составит 2000 долларов, это позволяет говорить о значительном сокращении расходов на информационное обеспечение науки и возможности перенаправить освобождённые средства на новые научные исследования.

Иван Засурский спросил Колин, как можно обеспечить переход на такую модель: даже если Россия переведёт деньги на подписку в APC и откроет статьи своих учёных для международного научного сообщества, как она получит доступ к тому, что остаётся закрытым? Колин согласилась с тем, что переход к открытой науке возможен только в случае скоординированных действий международного научного сообщества, в том числе при участии Китая и США. В Китае сейчас начинается работа в этом направлении, в проекте принимают участие две крупнейших национальных библиотеки.

Иван Засурский выступил с докладом о том, какую роль открытая наука играет в инновациях. В начале презентации Засурский процитировал «Информационную эпоху» Мануэля Кастельса: «Специфику инновационной среды определяет именно ее способность генерировать синергию, т. е. добавленная стоимость получается не из кумулятивного эффекта элементов, присутствующих в среде, но из их взаимодействия». По утверждению докладчика, для развития науки и реальных технологических прорывов необходимо обеспечить доступ к максимально широким массивам качественной информации – это создаст условия для того самого синергетического эффекта, который рождает инновации.





Президент АИИ представил программу перехода к открытой науке, которая основывается не на инициативе со стороны государства, а на тех простых шагах, которые могут предпринять сами университеты, научные организации, издательства, библиотеки и, конечно, сами ученые, производящие научную информацию. Однако соответствующая государственная политика, безусловно, могла бы упростить и ускорить этот процесс. Среди первостепенных мер:

— принятие новой государственной политики по переходу к открытой науке, в т. ч. принятие открытых лицензий в качестве правового стандарта научной коммуникации;

— принятие публикации в открытом доступе как формы внедрения для результатов научных работ и исследований, не предусматривающих патентования и регистрации прав;

— учёт средств, необходимых для оплаты APC, в грантовых исследовательских программах;

— обеспечение открытого доступа к научным статьям как условие для оператора национальной подписки;

— поддержка проектов, направленных на обеспечение открытого доступа к научной информации, знаниям и культурным ценностям;

— разработка новой системы оценки результатов научной деятельности, обеспечивающей более объективный подход и стимулирование открытого доступа;

— содействие созданию и развитию новых технологических платформ, практик и проектов, облегчающих и ускоряющих открытую публикацию научных статей и материалов исследований, а также поиск по ним и работу с ними;

— требования по использованию международных стандартов описания различных типов объектов, стандартов идентификации и обязательного резервирования объектов, а также протоколов передачи данных для разных элементов инфраструктуры открытого доступа, их интероперабельности.

Следующей с докладом выступила доцент ИТМО Ирина Радченко с темой «Открытая наука как основа культуры цифровой экономики». Радченко рассказала о таксономии открытой науки. Один из важных тезисов доклада: «Важно публиковать результат, даже если исследование было неудачным, потому что так можно уберечь коллег от неверного пути». Сейчас система научной коммуникации ориентирована лишь на то, чтобы транслировать успехи, поэтому такой подход является принципиально новым для системы распространения научных знаний.

После выступления Ирины Радченко модератор секции Иван Засурский попросил высказать позицию в отношении науки присутствующего на секции директора департамента науки и технологий Минобрнауки РФ Сергея Матвеева. Матвеев рассказал о Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКРТ). По его словам, в ней размещено порядка 65% диссертаций и четверти отчетов об исследованиях в открытом доступе. Кроме того, Матвеев отметил, что для стимулирования открытой публикации министерство готово изменить некоторые наукометрические показатели. Директор департамента также заметил, что результаты научной деятельности все-таки должны быть закреплены за автором. И даже если он отдает результаты своего интеллектуального труда в открытый доступ, все равно нужно понимать, как они потом используются, чтобы автора можно было вознаградить. Поэтому в концепции открытой науки необходимо все же четко соблюдать интересы исследователей и разработчиков, ведь «новые технологии дают возможность более справедливого распределения средств».

Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Вадим Дуда и представитель корпорации Pearson Михал Джевятовский представили доклад «Совместный образовательный проект Библиотеки иностранной литературы и издательства Pearson “Pearson Lab”». Вадим Дуда рассказал о проблемах, существующих в книжной и библиотечной индустрии. В частности, по его словам, сейчас используется всего около 15% фондов библиотечных фондов, что означает крайнюю неэффективность их использования. Для привлечения новых посетителей «Иностранка» совместно с «Лабораторией Пирсон» запустила проект по предоставлению доступа читателям к Pearson learning studio. Для гостей библиотеки использование ресурсов бесплатно, «Иностранка» же платит в зависимости от того, сколько было обращений и к каким произведениям. Как рассказал Дуда, аудитория библиотеки за год увеличилась вдвое. В дальнейшем планируется продолжать и расширять сотрудничество.

Следующий доклад также был посвящен вопросам доступа к библиотечным фондам и тем инициативам, которые позволяют расширить возможности использования произведений, уже перешедших в правовой режим общественного достояния. Директор НП «Викимедиа РУ» Владимир Медейко рассказал о проблеме недостаточного внимания к правовому статусу произведений и фактической невозможности их использования. Для изменения сложившейся практики НП «Викимедиа РУ» запустило проект «Открытая библиотека», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Среди основных задач проекта – создание методических материалов для библиотек, проведение просветительской кампании для информирования библиотек о возможностях участия в проекте и просвещения по вопросам открытого доступа.





Директор НП «Викимедиа РУ» подробно рассказал о подготовленном в рамках проекта методическом пособии «Открытая библиотека», а также конкурсах: для библиотек по размещению общественного достояния в открытом доступе (запущен в октябре 2017 года) и для интернет-пользователей (начнется с 1 января 2018 года). В рамках проекта в библиотеках проводится серия семинаров, на которых приглашенные эксперты и участники вики-проектов разъясняют сотрудникам библиотек особенности российского авторского права, рассказывают о возможностях использования Викитеки, Викисклада и других ресурсов.

Координатор проектов Ассоциации интернет-издателей Наталия Трищенко рассказала об инициативе по открытой публикации выпускных квалификационных работ студентов российских вузов. Проект стартовал еще в 2012 году под названием «Прозрачная система образования». В 2015 году в рамках проекта «Востребованное образование» была запущена платформа «Научный корреспондент», на которой уже опубликованы выпускные работы студентов Санкт-Петербургского государственного университета и Белгородского государственного национального исследовательского университета. С сентября 2017 года работа продолжается в новом формате: Ассоциация интернет-издателей реализует проект Ресурсного центра по открытой публикации учебных и выпускных квалификационных работ «Научный корреспондент» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.





Осенью текущего года соглашения о сотрудничестве с АИИ подписали Северный (Арктический) федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет и Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, с рядом вузов ведутся переговоры о сотрудничестве. Для привлечения студентов в «Научкоре» запущен Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ, а также конкурсы «Полярная инициатива» и конкурс по рынкам Национальной технологической инициативы от Агентства стратегических инициатив.

Завершил секцию доклад замминистра культуры Вадима Ванькова, рассказавшего о проектах министерства, призванных обеспечить доступ к культурному наследию страны. В частности, Ваньков рассказал о портале Госкаталог.рф, в котором представлены коллекции музеев России. По словам представителей Минкультуры РФ, сложнее всего продвигается работа именно в части правового статуса произведений, т.к. требует специальных соглашений с держателями коллекций.

Результаты обсуждения позволяют сделать следующие выводы:

1. Для перехода к открытой науке необходимы скоординированные действия научного сообщества и в России, и в мире. Критическая масса публикаций будет в открытом доступе уже в 2020 году, что даёт надежду на возможность изменений в ближайшем будущем.

2. Смена парадигмы позволит значительно ускорить научный прогресс через открытие доступа к знаниям, а также позволит в перспективе сэкономить до половины средств, которые сейчас тратятся на информационное обеспечение науки и образования, перенаправив их на новые исследования, развитие средств научной коммуникации и т.д.

3. В настоящее время значительные усилия, прикладываемые библиотеками для размещения произведений в сети, часто неэффективны из-за невнимания к правовому статусу произведений или необоснованными ограничениями на их распространение. Крайне важно повысить правовую грамотность всех, кто связан с научной коммуникацией, архивным и музейным делом: они должны понимать специфику новых медиа, открытых лицензий и принципы открытого доступа.

4. Необходимо продолжить обсуждение возможностей сотрудничества библиотек и некоммерческих организаций для объедения усилий в целях обеспечения интернет-пользователей максимально широким доступом к знаниям и культурным ценностям (следующий круглый стол планируется провести на площадке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино).

5. Для изменения сложившейся ситуация необходимы сдвиги в мировоззрении ученых и библиотекарей, а также развития культуры свободного обмена знаниями и научной коммуникации в открытом доступе. Необходимы новые инструменты и новая инфраструктура для того, чтобы работать не только с изданиями, но и с произведениями, чтобы не ограничиваться только хранением информации и предоставлением её в библиотечных стенах, но чтобы внести свой вклад в насыщение информационной среды знаниями и культурными ценностями.





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