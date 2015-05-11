Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kult_svoego_dela_42373"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42373_people-2566430_960_72.jpg" width=206 alt="Культ своего дела" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Литвин, <a href=https://megaplan.ru/letters/kult-svoego-dela>megaplan.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Культ своего дела</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему вы никогда не станете бизнесменом</font></em></span></p><p>В нашем обществе сильно мнение о том, что предприниматель — вершина социальной цепи. Что на пирамиде Маслоу есть высокий шпиль, и имя ему — бизнес. Свое дело — это хорошо, но неправильно считать, что оно нужно всем и все на это способны. Эта статья будет полезна тем, кто хочет заняться своим делом или переживает, что он не предприниматель. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kult_svoego_dela_42373">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В нашем обществе сильно мнение о том, что предприниматель — вершина социальной цепи. Что на пирамиде Маслоу есть высокий шпиль, и имя ему — бизнес. Свое дело — это хорошо, но неправильно считать, что оно нужно всем и все на это способны. Эта статья будет полезна тем, кто хочет заняться своим делом или переживает, что он не предприниматель.

Кто такой бизнесмен

Условимся в рамках этой статьи называть бизнесменами (предпринимателями) людей, которые создают некую ценность — материальную или нет — и продают ее на свободном рынке. Они сами ищут покупателей, сами решают административные вопросы, сами платят себе зарплату, а государству — налоги.

Наемные работники — уровня рядовых исполнителей или топ-менеджеров, которым платят акциями компаний и опционами, — не бизнесмены. Да, в какой-то мере им принадлежит часть компании и они могут принимать участие в оперативном управлении ею, однако бизнес все равно чужой, ответственности и головной боли у них меньше.

Простой фермер, который выращивает и продает огурцы, гораздо больше бизнесмен, чем модный программист в стартапе, которому частично выплачивают зарплату опционами.

Первый строит теплицы, сажает семена, следит за ростом, спасает погибший урожай, ищет оптовых покупателей, заключает договоры, решает вопросы хранения и логистики, реинвестирует прибыль в бизнес — и так по кругу. Второй приходит в офис, пишет код и получает фиксированную зарплату.

Мы ни в коем случае не умаляем труд программиста и не восхваляем фермера — лишь говорим о том, что их работа принципиально отличается.

Если бы все были предпринимателями

Представьте общество, в котором абсолютно все бизнесмены, большего или меньшего калибра. Каждому пришлось бы на славу постараться, чтобы заработать своими навыками на жизнь.

Один человек не в состоянии построить большую компанию, завод, предприятие. А значит, те вещи и процессы, создание которых требует машинного труда, сотен рабочих рук и сопровождающей цепочки исследований, логистики и маркетинга, исчезают. Зато развитие получают нишевые и «крафтовые» производства, ремесленничество и розничная торговля.

В обществе процветающего малого бизнеса царит жестокая конкуренция.

Количество однотипных предложений на рынках зашкаливает. Граждане общества самозанятых счастливцев вынуждены искать и выкапывать голубые океаны в пустыне — иначе бизнесу не выжить.

Предприниматели вынуждены объединяться в пулы, чтобы вместе сделать то, что не получается в одиночку. Например, наладить сеть поставок товаров с/на другой континент, построить завод.

В любом случае выпускать автомобили, бытовую технику, медицинское оборудование, вооружение не под силу одному, даже самому смекалистому и умелому бизнесмену-одиночке. Для этого нужна простая (и желательно дешевая) рабочая сила, факт существования которой не вяжется с идеей огульного предпринимательства.

Предпринимателями не рождаются

Ими, конечно, становятся. Важную роль в становлении будущего предпринимателя играет воспитание. В ребенке, наблюдающем старания и результат работающего на себя родителя, формируется другое мышление. Он видит пример, и работа на себя становится для него такой же естественной моделью, как «школа — техникум — завод» для некоторых его сверстников.

Такой ребенок ничем не лучше и не хуже, он просто иначе смотрит на вещи. Но даже ему бывает полезно в будущем поработать в найме, чтобы понять, как все устроено, как работать в коллективе, как нести ответственность не только перед собой, но и перед кем-то еще.

Как правило, все успешные бизнесмены:

1. Пробуют.

Если видят потенциально прибыльную идею, на которой можно заработать. Они предпринимают действия — поэтому и называются предпринимателями. Мышление многих людей просто не заточено под поиск возможностей.

2. Не боятся ошибаться.

Предприниматели понимают: неудачи — неотъемлемая составляющая бизнеса. Они так же естественны, как смена времен года. Провалов не бывает только у тех, кто ничего не делает. В нашем обществе неудач стесняются и предпочитают умалчивать о них. А зря — они говорят о том, что человек пробует, ищет и не сдается. Многие западные рекрутеры отмечают, что охотнее берут на работу человека с опытом собственного дела/проекта, чем без него.

3. Рискуют.

В бизнесе есть общие принципы, но нет гарантий успеха. Бизнесменами были бы практически все, если бы бизнес не сопровождался риском. Но риск всегда есть, и многим комфортнее его избегать, предпочитая стабильность. Увы, стабильность одинакова сегодня и завтра. А рискнув, можно заработать больше оклада.

4. Пашут.

Это слово хорошо отражает объем работы и стиль жизни бизнесменов. У них нет понятия «рабочий день» и тем более «конец рабочего дня». Но есть свое дело, которое нужно развивать постоянно. Не все из нас готовы работать 12–16 часов в сутки, даже если в перспективе это даст больше свободы и денег.

5. Надеются на себя.

Все успешные бизнесмены руководствуются внутренним локусом контроля. То есть берут на себя ответственность за свой бизнес и жизнь. Не перекладывают ее на работодателя, государство, родственников, коллег и сложные времена. Придумывать себе оправдания — национальный вид спорта. Многим проще «найти» внешнюю причину своих неудач, чем признать свои ошибки.

6. Видят в проблемах возможности.

Звучит как правило жизни из глянцевого журнала, но это так. Соревнование, покорение, борьба — такой видят свою жизнь и работу идейные предприниматели. Такой бойцовский подход помогает, особенно в наших реалиях с девальвациями, скачками доходов, взятками и откатами. На фоне этого тепличные условия наемных работников выглядят сказкой. В ней добрый работодатель сам побеждает злодеев — Кризиса и Конкурента.

Главная трудность

Она заключается в том, что любой продукт или услугу нужно уметь продать. А с этим у многих из нас очень большие проблемы. Мы либо скромничаем и тушуемся, либо перегибаем палку настойчивости. Во втором случае у человека складывается ощущение, что ему пытаются «впарить». А значит, это не стоит даже оценивать — сразу в отказ.

Продавать непросто, но именно продажи помогают бизнесу выживать и расти. Недаром американская пословица так безапелляционно делит прибыль: «Доллар — тому, кто придумал, 10 — тому, кто сделал, 100 — тому, кто продал».

Вы знакомы с мыслью о том, что Apple смогла достичь успеха благодаря мощному тандему инженера и предпринимателя? Стив Джобс и Стив Возняк отлично дополняли друг друга, и каждый из них сам по себе не смог бы построить успешную корпорацию. Стоит признать, в мире больше Возняков. Людей с крепкой предпринимательской хваткой, «чуйкой» и харизмой лидера гораздо меньше, чем талантливых инженеров или просто трудолюбивых исполнителей.

Вы можете очень хорошо делать свое дело. Печь вкусные торты. Класть «вечные» печки. Разрабатывать красивый дизайн. Но если не можете продать себя как специалиста (стесняетесь, страдаете «синдромом самозванца», ленитесь), ваша участь — наемная работа. И там, на ней, вам, скорее всего, однажды станет тесно и скучно, и вы будете думать: «А ведь мог бы…»

Возможно, могли бы. Зато здесь обо всем позаботится работодатель. Он поделится с вами кусочком пирога, а большую часть заберет себе и положит в тарелку с надписью «предприниматель». Только не думайте, будто эта тарелка попала в его руки случайно и он счастливчик, которому улыбнулась птица счастья завтрашнего дня. Свою тарелку и пирог на ней он заработал.

Обратная сторона медали

Многие пробуют начать свое дело, терпят неудачу один или несколько раз и возвращаются к работе на кого-то. Чаще всего так получается потому, что человек приносит в свой бизнес свое старое мышление наемного работника. Получить результаты бизнеса в виде независимости и денег он хочет, но работать, как бизнесмен, не хочет и не умеет.

Уровень мотивации — вот чем в первую очередь отличаются наемные работники от предпринимателей. Бодрое начало своего дела без сильной мотивации и страсти постепенно заглохнет под трудностями и ленью, превратится в выживание и испытание. А свое нелюбимое дело чем-то даже хуже нелюбимой работы по найму: последнюю чаще можно оставить без особых последствий.

Свой бизнес — это принципиально новый уровень ответственности за свою жизнь, смелости и стремления к свободе. Вы хотите начать свое дело? Отлично! Что движет вами в этом желании? Один лишь хруст свежих купюр без свободолюбия не сможет мотивировать вас долго и проводить через пустыни кризисов.

Всем ли нужно быть бизнесменами?

Конечно, нет. Большая часть людей просто не способна вести свой бизнес в силу своего мышления, характера, черт личности. Но это не делает их неудачниками. Они могут быть отличными специалистами, усердными работниками и талантливыми людьми.

Предприниматели — не профессия, которой можно научиться на заочных курсах. Это образ мышления, система ценностей и взгляд на жизнь. Научиться этому можно лишь на практике, в идеале — с хорошим ментором в виде бизнес-партнера. Во втором случае воспитание родителем-предпринимателем может стать мощным подспорьем для будущего бизнесмена.

У вас не получается продавать себя как специалиста? Пытаетесь, но сразу накатывает волна неуверенности, страх и желание отсидеться за безопасной стеной «контракта»? Бизнес — не ваше. По крайней мере пока.

Источник: megaplan.ru





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