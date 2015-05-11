Подписаться на обновления
28 августаПонедельник

usd цб 59.1476

eur цб 69.6995

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия  Рерихи 
Александр Литвин, megaplan.ru   , Сегодня, 16:00

Культ своего дела
Почему вы никогда не станете бизнесменом


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Как убить любую компанию


Прибыльный бизнес или социальный проект?




В нашем обществе сильно мнение о том, что предприниматель — вершина социальной цепи. Что на пирамиде Маслоу есть высокий шпиль, и имя ему — бизнес. Свое дело — это хорошо, но неправильно считать, что оно нужно всем и все на это способны. Эта статья будет полезна тем, кто хочет заняться своим делом или переживает, что он не предприниматель.

Кто такой бизнесмен

Условимся в рамках этой статьи называть бизнесменами (предпринимателями) людей, которые создают некую ценность — материальную или нет — и продают ее на свободном рынке. Они сами ищут покупателей, сами решают административные вопросы, сами платят себе зарплату, а государству — налоги.

Наемные работники — уровня рядовых исполнителей или топ-менеджеров, которым платят акциями компаний и опционами, — не бизнесмены. Да, в какой-то мере им принадлежит часть компании и они могут принимать участие в оперативном управлении ею, однако бизнес все равно чужой, ответственности и головной боли у них меньше.

Простой фермер, который выращивает и продает огурцы, гораздо больше бизнесмен, чем модный программист в стартапе, которому частично выплачивают зарплату опционами.

Первый строит теплицы, сажает семена, следит за ростом, спасает погибший урожай, ищет оптовых покупателей, заключает договоры, решает вопросы хранения и логистики, реинвестирует прибыль в бизнес — и так по кругу. Второй приходит в офис, пишет код и получает фиксированную зарплату.

Мы ни в коем случае не умаляем труд программиста и не восхваляем фермера — лишь говорим о том, что их работа принципиально отличается.

Если бы все были предпринимателями

Представьте общество, в котором абсолютно все бизнесмены, большего или меньшего калибра. Каждому пришлось бы на славу постараться, чтобы заработать своими навыками на жизнь.

Один человек не в состоянии построить большую компанию, завод, предприятие. А значит, те вещи и процессы, создание которых требует машинного труда, сотен рабочих рук и сопровождающей цепочки исследований, логистики и маркетинга, исчезают. Зато развитие получают нишевые и «крафтовые» производства, ремесленничество и розничная торговля.

В обществе процветающего малого бизнеса царит жестокая конкуренция.

Количество однотипных предложений на рынках зашкаливает. Граждане общества самозанятых счастливцев вынуждены искать и выкапывать голубые океаны в пустыне — иначе бизнесу не выжить.

Предприниматели вынуждены объединяться в пулы, чтобы вместе сделать то, что не получается в одиночку. Например, наладить сеть поставок товаров с/на другой континент, построить завод.

В любом случае выпускать автомобили, бытовую технику, медицинское оборудование, вооружение не под силу одному, даже самому смекалистому и умелому бизнесмену-одиночке. Для этого нужна простая (и желательно дешевая) рабочая сила, факт существования которой не вяжется с идеей огульного предпринимательства.

Предпринимателями не рождаются

Ими, конечно, становятся. Важную роль в становлении будущего предпринимателя играет воспитание. В ребенке, наблюдающем старания и результат работающего на себя родителя, формируется другое мышление. Он видит пример, и работа на себя становится для него такой же естественной моделью, как «школа — техникум — завод» для некоторых его сверстников.

Такой ребенок ничем не лучше и не хуже, он просто иначе смотрит на вещи. Но даже ему бывает полезно в будущем поработать в найме, чтобы понять, как все устроено, как работать в коллективе, как нести ответственность не только перед собой, но и перед кем-то еще.

Как правило, все успешные бизнесмены:

1. Пробуют.

Если видят потенциально прибыльную идею, на которой можно заработать. Они предпринимают действия — поэтому и называются предпринимателями. Мышление многих людей просто не заточено под поиск возможностей.

2. Не боятся ошибаться.

Предприниматели понимают: неудачи — неотъемлемая составляющая бизнеса. Они так же естественны, как смена времен года. Провалов не бывает только у тех, кто ничего не делает. В нашем обществе неудач стесняются и предпочитают умалчивать о них. А зря — они говорят о том, что человек пробует, ищет и не сдается. Многие западные рекрутеры отмечают, что охотнее берут на работу человека с опытом собственного дела/проекта, чем без него.

3. Рискуют.

В бизнесе есть общие принципы, но нет гарантий успеха. Бизнесменами были бы практически все, если бы бизнес не сопровождался риском. Но риск всегда есть, и многим комфортнее его избегать, предпочитая стабильность. Увы, стабильность одинакова сегодня и завтра. А рискнув, можно заработать больше оклада.

4. Пашут.

Это слово хорошо отражает объем работы и стиль жизни бизнесменов. У них нет понятия «рабочий день» и тем более «конец рабочего дня». Но есть свое дело, которое нужно развивать постоянно. Не все из нас готовы работать 12–16 часов в сутки, даже если в перспективе это даст больше свободы и денег.

5. Надеются на себя.

Все успешные бизнесмены руководствуются внутренним локусом контроля. То есть берут на себя ответственность за свой бизнес и жизнь. Не перекладывают ее на работодателя, государство, родственников, коллег и сложные времена. Придумывать себе оправдания — национальный вид спорта. Многим проще «найти» внешнюю причину своих неудач, чем признать свои ошибки.

6. Видят в проблемах возможности.

Звучит как правило жизни из глянцевого журнала, но это так. Соревнование, покорение, борьба — такой видят свою жизнь и работу идейные предприниматели. Такой бойцовский подход помогает, особенно в наших реалиях с девальвациями, скачками доходов, взятками и откатами. На фоне этого тепличные условия наемных работников выглядят сказкой. В ней добрый работодатель сам побеждает злодеев — Кризиса и Конкурента.

Главная трудность

Она заключается в том, что любой продукт или услугу нужно уметь продать. А с этим у многих из нас очень большие проблемы. Мы либо скромничаем и тушуемся, либо перегибаем палку настойчивости. Во втором случае у человека складывается ощущение, что ему пытаются «впарить». А значит, это не стоит даже оценивать — сразу в отказ.

Продавать непросто, но именно продажи помогают бизнесу выживать и расти. Недаром американская пословица так безапелляционно делит прибыль: «Доллар — тому, кто придумал, 10 — тому, кто сделал, 100 — тому, кто продал».

Вы знакомы с мыслью о том, что Apple смогла достичь успеха благодаря мощному тандему инженера и предпринимателя? Стив Джобс и Стив Возняк отлично дополняли друг друга, и каждый из них сам по себе не смог бы построить успешную корпорацию. Стоит признать, в мире больше Возняков. Людей с крепкой предпринимательской хваткой, «чуйкой» и харизмой лидера гораздо меньше, чем талантливых инженеров или просто трудолюбивых исполнителей.

Вы можете очень хорошо делать свое дело. Печь вкусные торты. Класть «вечные» печки. Разрабатывать красивый дизайн. Но если не можете продать себя как специалиста (стесняетесь, страдаете «синдромом самозванца», ленитесь), ваша участь — наемная работа. И там, на ней, вам, скорее всего, однажды станет тесно и скучно, и вы будете думать: «А ведь мог бы…»

Возможно, могли бы. Зато здесь обо всем позаботится работодатель. Он поделится с вами кусочком пирога, а большую часть заберет себе и положит в тарелку с надписью «предприниматель». Только не думайте, будто эта тарелка попала в его руки случайно и он счастливчик, которому улыбнулась птица счастья завтрашнего дня. Свою тарелку и пирог на ней он заработал.

Обратная сторона медали

Многие пробуют начать свое дело, терпят неудачу один или несколько раз и возвращаются к работе на кого-то. Чаще всего так получается потому, что человек приносит в свой бизнес свое старое мышление наемного работника. Получить результаты бизнеса в виде независимости и денег он хочет, но работать, как бизнесмен, не хочет и не умеет.

Уровень мотивации — вот чем в первую очередь отличаются наемные работники от предпринимателей. Бодрое начало своего дела без сильной мотивации и страсти постепенно заглохнет под трудностями и ленью, превратится в выживание и испытание. А свое нелюбимое дело чем-то даже хуже нелюбимой работы по найму: последнюю чаще можно оставить без особых последствий.

Свой бизнес — это принципиально новый уровень ответственности за свою жизнь, смелости и стремления к свободе. Вы хотите начать свое дело? Отлично! Что движет вами в этом желании? Один лишь хруст свежих купюр без свободолюбия не сможет мотивировать вас долго и проводить через пустыни кризисов.

Всем ли нужно быть бизнесменами?

Конечно, нет. Большая часть людей просто не способна вести свой бизнес в силу своего мышления, характера, черт личности. Но это не делает их неудачниками. Они могут быть отличными специалистами, усердными работниками и талантливыми людьми.

Предприниматели — не профессия, которой можно научиться на заочных курсах. Это образ мышления, система ценностей и взгляд на жизнь. Научиться этому можно лишь на практике, в идеале — с хорошим ментором в виде бизнес-партнера. Во втором случае воспитание родителем-предпринимателем может стать мощным подспорьем для будущего бизнесмена.

У вас не получается продавать себя как специалиста? Пытаетесь, но сразу накатывает волна неуверенности, страх и желание отсидеться за безопасной стеной «контракта»? Бизнес — не ваше. По крайней мере пока.

Источник: megaplan.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Моногамия мертва

А любить хочется как раньше: верно и преданно

Вы все еще мечтаете о том, как встретите того самого единственного человека, с которым через два месяца вам захочется остаться навсегда, и только смерть вас разлучит. Но это уже не больше чем идея. Будьте честны с собой — в наши дни такое почти не встречается. Даже если люди и верят в эту устаревшую мечту, то они все равно разводятся каждые пять-семь лет. И остаются со своими разбитыми пустыми надеждами.

28.08.2017 03:00, Арина Холина для журнала «Сноб»

Вечный спор
Гарем – за и против

Мир меняет памятники

Человечество вступило в эпоху неототалитаризма

Возведение помпезных статуй у нас и снос монументов в Америке находятся в глубоком внутреннем родстве. Вся планета выбрасывает старые мифы и сочиняет новые.

27.08.2017 16:00, Сергей Шелин

«Творчество — прежде всего чувство, а чувства нельзя вечно контролировать»
Борис Стругацкий: «Общество потребления – это преграда на пути к тоталитаризму»

«А ты знаешь, что он гей?»

Почему мы смотрим на людей только через призму секса

Вообразите, что вашего близкого человека вытащил с того света хирург. Шансов почти не было. Все были готовы к худшему. Вы плачете от радости и готовы целовать руки спасителю. И в это время кто-то шепчет на ухо о докторе: «А ты знаешь, что он гей?». Что вы чувствуете? Это каким-то образом отменяет его заслуги или уменьшает вашу признательность?

27.08.2017 03:25, Светлана Марковская

Откуда берутся геи?
«Мой муж — гей?»

Не надо жить с мудаками

Мудачество – это навсегда

Главная особенность мудака – явное или хорошо скрываемое неуважение к женщине. Оно может выражаться в осуждении женского выбора, работы, занятий и прочее, в высказывании неудовлетворенности ее телом или ее личностными качествами, в сравнении с мифической “нормальной женщиной”, в непризнании ее права на ошибки и промахи, в игнорировании ее чувств и переживаний.

26.08.2017 03:00, Лилия Ахремчик, pticavpolete.com

Психология мудака
О мудаках

«С ребенком все было хорошо. Или я — или он»

Жизнь матери после потери ребенка

Есть темы, на которые общество предпочитает наложить табу. Потому что страшно. Потому что не знаешь, какие слова подобрать в ответ. Потому что больно. Но о них нужно говорить. Потому что со страхом нужно бороться. Потому что людям нужна поддержка. Потому что иногда один разговор, одна история может просто тебя спасти. Сегодня своей историей делится Виктория Савина.

25.08.2017 03:42, womo.ua

Дети детей
Ребенок на заказ

Мужской персональный ад

О ролях мужчины и попытках угодить всем

Многие женщины думают, что мужчины правят миром. И — уверены женщины — чувствуют себя хорошо. На самом деле жизнь многих мужчин — это непрекращающийся персональный ад. Причём степень «адовости» только возрастает, если мужчина старается быть хорошим человеком.

24.08.2017 02:00, Павел Зыгмантович, zygmantovich.com

Яд в отношениях
Павел Зыгмантович: почему никому не нужна мужская инициация

Мифы уродов мира

Если человек мудак, то рано или поздно это не просто коснется вас – это размажет вас по стене

Мифы и легенды – это не только то, тщательно отрафинированные до сахарного хруста истории, которые подавали нам в школе. Это еще и способ мышления, окружающий нас ежедневно. «Все богачи – злые», «Мама – лучший друг», «Нужно доверять людям» – этими сказками пичкают СМИ, бабушки у подъездов и все кому не лень. Бытовых мифов, рождающих в нас непомерное чувство вины, развелось такое множество, что психологи уже должны потирать ручки в ожидании клиентов.

23.08.2017 03:24, Александра Каминская

Психология мудака
О мудаках

Второй после Рериха

Арест Серебряникова показывает, что зачистка московской культурной сцены страны набирает обороты

Пишут, что задержан режиссер Кирилл Серебренников (по подозрению в мошенничестве на 68 млн рублей). Почему задержание состоялось только сейчас? Наконец-то в Кремле дали отмашку, что "этого" уже можно закрывать? Закончился срок, который ему отвели на бегство из России, и теперь он "сам виноват", что не послушал "мудрых советов" и остался?

22.08.2017 15:48, Николай Подсокорский

История «О»
Кирилл Серебренников: «Ни хера вы Джоконду не понимаете…»

Иллюзии мозга

Почему умного человека легче обмануть на бытовом уровне

Что лучше: 100 рублей сейчас или 300 рублей через год? Бейсбольная бита с мячом стоят 1 рубль 10 копеек, бита на 1 рубль дороже мяча, сколько стоит мяч? Это простые логические вопросы, на которые люди часто дают «интуитивные» неправильные ответы. Причина — в когнитивных искажениях, которым подвержены все без исключения. Печально, но умные люди более подвержены некоторым когнитивным искажениям, чем глупые люди.

21.08.2017 13:00, Анатолий Ализар, geektimes.ru

Нейропластичность: перестраиваем мозг
Как мозг обманывает человека

Мальчиковые слезы

В системе координат, в которой «воспитывают» наших мальчиков, вообще странно, что большинство из них остаются более-менее нормальными людьми

В детстве мы изо всех сил старались соответствовать званию «мужика». Мы ругались матом, обсуждали, подавляя внутренний холодок, худенькие лодыжки одноклассниц, учились красиво сплевывать на асфальт и писали слово из трех букв на всех доступных заборах. Нас учили делать вид, что мир доступен, понятен и прост. Говорили мы о нем не иначе как с глубочайшим презрением, поскольку были уверены: именно так говорят настоящие мужики! С отчаянным снисхождением мы рассуждали о мужском превосходстве и женской глупости.

21.08.2017 03:00, Дима Зицер для snob.ru

Выбрать пол ребенка
Судьбы детей со знаменитых картин





 

Самое читаемое


Новости
Минобрнауки разработало новую процедуру лишения ученой степени за плагиат в диссертации
Минобрнауки представило новую процедуру лишения ученой степени за плагиат в диссертации, которая значительно отличается от действующих правил. Проект нормативного правового акта находится в стадии обсуждения и опубликован на портале правительства.
МГУ открыл дополнительный набор на обучение арт-менеджеров
С 24 по 29 августа философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова проводит дополнительный набор на новую образовательную программу «Прагматика и менеджмент культуры».
Первое заседание интернет-суда в Китае длилось всего 20 минут
Первый в мире онлайн-суд «по делам интернета», в юрисдикции которого дела о нарушении авторских прав в сети, мошенничестве и нарушениях при заключении торговых сделок, заработал в Китае.
У АФК «Система» по суду отняли 136 миллиардов
Арбитражный суд Башкирии взыскал с АФК «Система» 136,4 миллиарда рублей в пользу «Роснефти», владеющей «Башнефтью». Для принятия решения понадобилось 3 месяца.
Сообщение Международного Центра Рерихов по поводу решения от 22 августа 2017 года 9-го Арбитражного апелляционного суда
22 августа 2017 года 9-й Арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Международного Центра Рерихов (МЦР) на незаконное решение Арбитражного суда Москвы по делу № А40-163033/2016 (по иску Государственного музея Востока к Международному Центру Рерихов о расторжении договоров безвозмездного пользования и выселении МЦР из строений 4 и 7 усадьбы Лопухиных [1]).

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 