Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 21 марта 2017 года, 02.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kult_nevezhestva_ya_ne_znayu_i_gorzhus_etim_41694"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41694_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Культ невежества: я не знаю и горжусь этим" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://newtonew.com/opinion/cult-of-ignorance>newtonew.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Культ невежества: я не знаю и горжусь этим</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Пересказываем знаковое эссе знаменитого писателя-фантаста, которому совсем не нравилось, как человечество относится к знаниям</font></em></span></p><p>Нам постоянно говорят, что мы имеем право знать. Но что знать, простите? Науку? Математику? Экономику? Иностранные языки? Ничего из перечисленного, конечно. Можно даже предположить, что мы гораздо комфортнее чувствуем себя без всего этого, потому что у нас существует культ невежества. Он был вместе с нами с самого основания этой страны. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kult_nevezhestva_ya_ne_znayu_i_gorzhus_etim_41694">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Нам постоянно говорят, что мы имеем право знать. Но что знать, простите? Науку? Математику? Экономику? Иностранные языки? Ничего из перечисленного, конечно. Можно даже предположить, что мы гораздо комфортнее чувствуем себя без всего этого, потому что у нас существует культ невежества. Он был вместе с нами с самого основания этой страны.

Подобно штамму вируса, невежество проникает во все уголки политической и культурной жизни, подпитываясь ложными заявлениями о равенстве знания и незнания. Люди часто говорят: «Моё невежество ничем не хуже вашего знания». Кстати, раз уж мы заговорили о политике. Политики во все времена стараются говорить как можно более неграмотно, лишь бы не обидеть публику высоким слогом. Политики выдумали себе народный и простой язык, который позволяет сойти за своего. Никто не любит умников, верно? Нельзя позволить избирателям чувствовать себя ущемлёнными.

Есть люди, которые говорят странными словами, постоянно поправляют очки и смотрят на всех сверху вниз. Для таких у нас даже есть специальное модное слово — интеллигенция. К интеллигентам ныне относятся с пренебрежением. Это достаточно парадоксально, поскольку те, кто не относятся к интеллектуальной элите, смутно представляют себе не только род деятельности интеллигенции, но и вряд ли напишут это слово правильно. Общество отказывается признавать важность знаний, которые хранит интеллигенция. Обществу важно знать только новости. Криминальные сводки, судебные распри, коррупционные разборки, дебаты, протесты, репортажи... Людям не нравится чувствовать себя глупыми, даже если они таковыми являются. Они готовы потреблять весь этот суррогат «знаний», лишь бы не ощущать свою глупость.

Мы и правда вправе знать. Это вполне естественное желание. Чтобы не травмировать себя, мы можем не погружаться в область знаний этой интеллигенции, нам это ни к чему. В повседневной жизни нам нужен простой ответ на простой вопрос: «А что вообще происходит?». Это очень здорово. Но возникает вопрос: а как общество должно узнать всю эту информацию?

Общество отвечает: а для этого нам нужна свободная пресса, свобода слова и информации, отсутствие цензуры и далее по списку. Пусть свободные медиа прокричат нам о правде, пусть они нам расскажут, что происходит. Эти профессионалы раскроют нам глаза и заставят увидеть мир без серости невежества. Тогда у нас может появиться ощущение, что мы в курсе всего.

Конечно, это всё сработает. Если общество умеет читать. А чтение — это самое что ни на есть интеллигентское занятие. Оглянитесь вокруг — много ли вы видите ваших сограждан, которые способны прочитать более тысячи слов? А если эти слова состоят более, чем из трёх слогов? Максимум, на что мы способны — это прочитать яркий заголовок. И зачем нам тогда эта хвалёная свобода слова?

Что же делать? Для начала мы могли бы задаться вопросом: достойно ли невежество уважения? Я считаю, что каждый человек, обладающий разумом, может стать интеллектуалом. Считаю, что мы должны уважать людей, распространяющих знания. Те самые интеллигенты, которых мы не любим, должны стать нашими новыми героями. Знания — вот универсальная и вечная ценность.

Мы все сможем стать членами интеллектуальной элиты, и тогда лозунг «мы имеем право знать» действительно сможет обрести смысл, а вместе с ним — любая демократическая концепция. Способность мыслить свободно достигается большими усилиями. Так не лучше ли нам немного пострадать и понять мир вокруг, чем оставаться в блаженном невежестве и гордиться этим?

Эссе писателя-фантаста Айзека Азимова «Культ невежества» было опубликовано в американском журнале Newsweek 21 января 1980 года. Азимов писал о США, осуждая общество, которое не стремится к знаниям.

В своих книгах Айзек Азимов писал о людях умных и деятельных. Его герои меняли ход истории целых времён и галактик. Азимов превозносил науку. Он верил в то, что она сможет изменить мир к лучшему. Он фантазировал о людях, которые будут жить от нас на расстоянии тысяч лет.

Со времён публикации этого эссе прошло 37 лет, а нам стоит задуматься над актуальностью слов писателя. Посмотреть на себя, вокруг и сделать выводы.

Источник: newtonew.com





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: