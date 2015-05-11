Куда переезжать?

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) недавно представила рейтинг стран по индексу качества жизни (Better Life Index). Издание Business Insider выбрало 11 стран-победителей в каждой категории.
Для этого ОЭСР провела сравнение 34 стран по 11 параметрам благосостояния, среди которых баланс работы и личной жизни, финансовые возможности, безопасность, образование и состояние окружающей среды. Для этого использовались данные ООН, национальных бюро статистики и компании Gallup.
11. Нидерланды
В этой стране один из самых высоких показателей грамотности в мире. ОЭСР выяснила, что студенты из Нидерландов показывают отличные результаты по математике, естественным наукам и пониманию письменного текста.
10. Исландия
По сравнению с прошлым годом, эта страна опустилась на восемь позиций рейтинга. Доля трудоспособного населения, не имеющего работы в течение года и более здесь составляет 0,7%, в то время как средний показатель для стран ОЭСР равен 2,6%.
9. США
Несмотря на падение на четыре строчки рейтинга по сравнению с прошлым годом, США оказалась лидером в области жилья, дохода и богатства населения. Средний доход американской семьи после выплаты налогов составил $41071 в год – лучший результат среди членов ОЭСР.
8. Финляндия
Всего 4% трудоустроенных финнов работают сверхурочные часы – средний показатель среди членов ОЭСР составляет 13%.
7. Новая Зеландия
В этой стране, которая за год поднялась на две строчки рейтинга, очень большое внимание уделяют защите окружающей среды. Выбросы парниковых газов здесь сохраняются на относительно низком уровне, прежде всего благодаря небольшому количеству населения.
6. Швеция
В Швеции наблюдается очень высокий уровень гражданской активности. На недавних парламентских выборах явка составила 83%.
5. Канада
Эта страна – одна из лидеров в плане доступности жилья. В 2000-е годы власти Торонто и Ванкувера пересмотрели зонирование жилых районов в пригородах, что позволило жителям сдавать в аренду неиспользуемые комнаты (и привело к росту предложения на рынке аренды).
4. Швейцария
В Швейцарии один из самых низких показателей безработицы в мире – 3,1%.
3. Дания
Эта страна за прошедший год поднялась на 7 строчек в списке. Дания – один из лидеров по продолжительности оплачиваемого отпуска, который в среднем составляет 5 недель в год. Датчане, трудоустроенные на условиях полной занятости, сообщали, что посвящают 66% своего времени «личным делам» (то есть не работают).
2. Австралия
Эта страна лидировала в рейтинге в 2013 и 2014 годах, затем в 2015 году заняла 4 место, а в рейтинге этого года оказалась второй. Специалисты ОЭСР выяснили, что у жителей Австралии очень развито чувство общности: 95% австралийцев заявили, что у них есть человек, на которого они могут положиться.
1. Норвегия
Эта страна лидировала в рейтинге и в прошлом году. Уровню жизни норвежцев можно только позавидовать: большинство имеет достойную работу, многие имеют хорошее образование, а средняя продолжительность жизни в Норвегии составляет 82 года.
Источник: rb.ru
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