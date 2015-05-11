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Михаил Эпштейн   понедельник, 12 декабря 2016 года, 13.00

Куда движется язык?
Слова и лейтмотивы 2016 года


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Михаил Эпштейн: «Философы будут создавать миры»


Слова-символы




Выборы «Словo года» в России проводятся уже в десятый раз, начиная с 2007 г. Такая же акция проходит в других странах: США (с 1991 г.), Великобритании, Германии, Дании, Польше, Японии... «Слово года» позволяет подвести кратчайший вербальный и концептуальный итог уходящему году и запечатлеть его ярчайшие черты в памяти потомков.

Слова-символы 2016 года определены Экспертным советом, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи, философы. Список слов-кандидатов (220), отображающих исторический смысл текущего времени, был составлен по предложениям двух тысяч участников групп «Слово года» и «Неологизм года» на Фейсбуке. Перед экспертами стояла задача отобрать самые выразительные слова, характерные для уходящего года. Голосование проводилось в четырех номинациях: Слово года, Выражение/Фраза года, Антиязык (язык пропаганды, вражды, лжи, ненависти, агрессии) и Авторский Неологизм года (самые изобретательные и потенциально востребованные слова или фразеологизмы, сочиненные участниками группы).

Главные результаты 2016 г. во всех номинациях

Слово года: Брекзит

Выражение/фраза года: Очередь на Серова/Айвазовского

Антиязык: «Денег нет, но вы держитесь» (Д. Медведев)

Неологизм: Зловцо

Лейтмотив года: Допинг/моча

Слово года «брекзит» в своей номинации далеко оторвалось от следующих за ним «дно» и «покемоны». Кстати, во всех предыдущих выборах Слова российские результаты отличались от европейских, кроме 2008 г., когда универсальным стало понятие «кризис». А в 2015 г. и в 2016 г. словами года и в России, и на Западе стали «беженцы» и «брекзит», — причем оба соотносятся с европейской реальностью. Видимо, зарубежные события увлекают Россию больше, чем внутренние, и историческая динамика, как бы ни оценивать ее вектор, все-таки сохраняется за Европой.

В рубрике «Антиязык» медведевский перл («Денег нет…») далеко опередил все другие. Вообще Д. Медведеву, кажется, не дают покоя лавры другого премьер-министра, В. Черномырдина, который прославился не столько на экономической, сколько на афористический стезе. Еще в бытность президентом Медведев изрек: «Реплики у вас, а все, что я говорю, — в граните отливается». Вот так и продолжает «отливаться», включая еще один недавний перл — «кофе русиано» (вместо «американо»). Такой вот кофейный патриотизм, как новый этап эволюции квасного.

Что касается номинации «Выражение/фраза», то победители теснятся в самом верху таблицы с минимальным разрывом: «Очередь на Серова/Айвазовского» (32); «Гибридная война» (31), «Допинговый скандал» (30), «Информационная война» (29). Большая удача, что верхняя, самая представительная строка, несет позитивный настрой, потому что за ней следуют две войны и один очень громкий скандал.

Рубрика «Неологизмы» в нынешнем году показательна тем, что высшие места заняли лексические произведения, сопряженные с современностью. «Зловцо», т. е. злое словцо — указание на то, что экспрессия злобы резко преобладает в российском дискурсе.

«Неуезжант» — тот, кто не уезжает из страны по выбору, а не по обстоятельствам. В этом отличие от слов «невыездной» и «отказник», характерных для поздней советской эпохи: те, кому выезд запрещен властями.

«Мочизм» (автор — лингвист Алексей Михеев) — саркастически обозначает то «направление в искусстве», когда озлобленные ценители выражают свое отношение к полотнам выплеском экскрементов. Так, в уходящем году выставку фотографа Стерджеса посетила группа художников-мочистов. Вообще лексеме «моч» повезло в постсоветскую эпоху, и в нынешнем году она достигла новых высот общественного признания даже в сравнении с 1999 г., когда Путин впервые включил ее в лексикон государственной пропаганды, призвав «мочить в сортире». В 2016 г. слово «моча» уже непременная примета всех новостей о допинговом скандале, а главное, круг замкнулся, и теперь оно стало обозначать славное племя чекистов — «орден моченосцев» (по аналогии со сталинским «орден меченосцев»— почетное 7-ое место среди выражений года).

«ВолеизъяЗвление». Дополнением буквы «з» волеизъявление превращается в свою противоположность, угасание и болезнь общественной воли, столь откровенно определившие исход последних думских выборов.

«СкрЕпач» — музыкант, который накопил на своем (или не совсем своем?) офшорном счету 2 миллиарда долларов, играя не столько на струнах, сколько на духовных «скрепах». (Виктор Кабак).

«Пустоводство» — неологизм говорит сам за себя: разведение пустоты как преобладающая форма общественной деятельности.

«Страна не в себе». Эта неофраза (словосочетание, которое раньше не встречалось в интернете) — на ту же тему, что и недавняя шутка президента о том, что «граница России нигде не заканчивается». В каждой шутке, как известно, есть только доля шутки, и геополитические амбиции власти заявлены здесь вполне серьезно и подтверждаются действиями не только в украинском, но и в сирийском направлении. Последнее, кстати, отразилось в лексиконе года только одним, но очень характерным словцом «обсирились». А в своем высказывании о нескончаемости вверенных ему российских границ президент перекликается с гоголевским Ноздревым»: — Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое» («Мертвые души»). Страна, которая перестает чувствовать и соблюдать свои границы, — это и есть «страна не в себе», в двойном смысле: душевного расстройства и географической дезориентации.

Есть среди неологизмов и неофраз и далекие от политики:

«ЛайкдорфИн» — гормон фейсбучного счастья, вырабатывается у пользователей, награждаемых большим количеством «лайков» (Отар Бежанов).

«Котовничать» — обзаводиться котами, проводить жизнь в их компании, в душевном общении с ними.

«Мир из машины» — теория, что мир есть компьютерная симуляция.

Особая категория, впервые в этом году введенная в итоги конкурса, — «Лейтмотивы». Уже давно обнаружилось, что разбиение номинаций на «Слово», «Выражение/Фраза» и «Антиязык», при всей своей важности, отчасти условно. Если «покемоны» попадают в разряд «Слово года», а «охота на покемонов» — в «Выражение года», то уместно сложить полученные ими баллы и подсчитать, насколько значима данная тема (мем, концепт) независимо от своего лексико-грамматического выражения. То же самое со словами «допинг» и «моча» — понятно, что они принадлежат одному смысловому кластеру. По рубрике «Лейтмотивы» не проводится отдельного голосования, она сама складывается из суммирования баллов, данных семантически идентичным или близким лексическим единицам во всех других категориях.

Лейтмотивом года стала именно тематическая пара «допинг/моча» (89 баллов), правда, лишь ненамного опередив другой, военный лейтмотив, выраженный лексическими единицами «война» (20), «гибридная война» (31), «информационная война» (29), «кибервойна» (7) — всего 87. Среди лейтмотивов года — допинговый скандал; экономическое «дно», которое то вроде уже нащупано, то опять уходит из -под ног; офшоры и Панама; а также политический процесс усиления одной фамилии — «Кадыринг». Мало отразились в итоговом рейтинге другие темы, широко обсуждавшиеся в 2016 г.: Ближний Восток (только «обсирились») и дальнобойщики.

Стоит обратить внимание на отсутствие в меметике года откровенно бранных, идеологически ненавистливых слов и кличек, типа «быдло», «вата», «укроп», ««колорад», «хунта», «жидобендеровцы», «пятая колонна» и т. п., которые занимали видное место в списках двух прошедших лет (единственное исключение — «дебилы, б...» министра иностранных дел, решившего, видимо, поучиться сермяжной простоте у родного народа). И это не потому, что оскорбления ушли из языка — они остались, но перестали остро восприниматься, образуя своего рода информационный шум. Хорошо это или плохо — что эмоциональная агрессия в языке как бы приутихла, отступила на задний план? Когда агрессия страшнее — ярким мазком или неприметным фоном?

Лично для меня едва ли не главным словом уходящего года стало междометие «увы». В Петербурге недавно был проведен «увы-парад», или «увы-акция», на которой выступили «увы-патриоты» (скорбящие о родине). Исходя из растущей популярности этого междометия, входящего в множество разных словосочетаний, включая «Увы-страна» (стихотворение Владимира Друка), оно заслужило включения в список слов года (никто не ограничивал его именами существительными). «Увы» во всех этих контекстах звучит как антитеза парадному «ура». На мой взгляд, 2016 — это год исторического «увы», сожаления об упущенных возможностях или несбывшихся ожиданиях. О чем ни вспомнишь: о брекзите, об американских выборах (Трамп) или российских (Дума), о событиях с терроризмом и беженцами во Франции и в Германии, о ситуации в Сирии, об Украине и «минских соглашениях», о вандализме против искусства — обо всем хочется горестно вздохнуть. Это междометие не проклинает, не осуждает, оно дает свой тихий, но внятный ответ на сакраментальные русские вопросы:

«Кто виноват?» — «Увы, мы сами».

«Что делать?» — «Увы, делать нечего».

Быть может, 2017 год прорежется каким-то более обнадеживающим смыслом?

Приводим результаты голосования Экспертного Совета по каждой из четырех номинаций, с указанием числа баллов.

СЛОВО ГОДА 2016

1. Брекзит — 66

2. Дно (экономики, кризиса) — 31

3. Покемоны — 29

4. Допинг — 24

5. Выборы — 23

6. Война — 20

7. Лабутены — 17

8. Трампизм, трампанутый, трампофилы, трампировать, трампункт — 17

7. Божествование (министр О. Васильева) — 16

8. Кадыринг — 15

9. Нооскоп — 15

10. Ленинопад — 14

11. Свиолончелить — 13

12. Офшоры, Офшоргейт, Панама-гейт, Панама архив — 13

13. Моча, моченосцы (скандал с допингом) — 12

14. Обсирились — 12

15. Дальнобой, дальнобои, дальнобойщики — 10

16. Скульптуробесие — 8

17. Кибервойна — 7

18. Пересидент (засидевшийся президент) — 7

ВЫРАЖЕНИЕ И ФРАЗА ГОДА

1. Очередь на Серова/Айвазовского — 32

2. Гибридная война — 31

3. Допинговый скандал — 30

4. Информационная война — 29

5. Запрещенная в России организация ИГИЛ — 26

6. Ночь длинных ковшей — 25

7. Орден моченосцев — 23

8. Охота на покемонов — 17

9. Страна дауншифтер — 15

10. Разъединенные Штаты Америки — 13

11. Валютные ипотечники — 12

12. Дядя и тетя Сэм — 12

13. Диванные войска — 11

14. Ежи плакали, кололись, но продолжали жрать кактус — 7

15. Майн Трампф — 7

16. Системные либералы — 7

17. Чистые спортсмены — 7

АНТИЯЗЫК

(пропагандистский, лживый, агрессивный)

1. Денег нет, но вы держитесь (Медведев) — 86

2. Граница России нигде не заканчивается (В. Путин, шутка) — 44

3. Дебилы б** (Лавров) — 34

4. Кто не понял, тот поймет (Р. Кадыров) — 27

5. Глобальная ересь человекопоклонничества (Патрирах) — 26

6. Русиано (Медведев о кофе) — 25

7. Вброс (о неприятной информации) — 24

8. Наши партнёры (В. Путин) — 20

9. Сделать Америку великой опять (Трамп) — 17

10. «Служить бы рад, прислуживаться тошно» (А. В. Суворов по мнению Н. Поклонской) — 12

11. Шакалы будут наказаны по закону Российской Федерации — 11

12. Путин опять всех переиграл — 9

НЕОЛОГИЗМ ГОДА 2016

(включает и неофразы, ранее не употреблявшиеся в сети сочетания слов)

1. Зловцо — злое словцо. 43

2. НеуезжАнт — тот, кто не уезжает из страны, хотя и имеет такую возможность (Михаил Эпштейн) 39

3. Мочизм — направление современного акционизма: авторы публично обливают мочой произведения своих конкурентов. (Алексей Михеев) 31

4. ВолеизъяЗвление — болезнь, порча, отсутствие той воли, которая предполагается в волеизъявлении. (Михаил Эпштейн) 30

5. Скрепач – виолончелист, исповедующий духовные «скрепы» в офшорах (Виктор Кабак) 25

6. ЛайкдорфИн — гормон фейсбучного счастья. Вырабатывается в организме заядлого пользователя при появлении под его постом большого количества «лайков» (Отар Бежанов) 20

7. ПредскажУлики — недобросовестные гадатели, люди, занимающиеся предскажульничеством. (Отар Бежанов) 20

8. Пустоводство — разведение пустоты как форма общественной деятельности (Михаил Эпштейн) 20

9. Страна не в себе — о стране, которая любит передвигаться за свои границы и вместе с тем пребывает в душевном расстройстве, психозе. (Михаил Эпштейн) 20

10. Котовничать — обзаводиться котами, проводить жизнь в их компании, в душевном общении с ними. (Михаил Эпштейн) 15

11. Черта победности — инструмент по измерению побед и поражений, а также связанной с ними бедности; уровень, ниже которого начинаются поражения. (Иван Карасев) 13

12. Мир из машины — теория, что мир есть компьютерная симуляция (Михаил Эпштейн) 12

13. Следователи человеческих душ — о писателях (Михаил Эпштейн) 12

Кроме того, по итогам голосования была выделена еще одна, метавербальная категория — Лейтмотив года, куда вошли концепты из всех четырех номинаций, объединенные общим смыслом и темой.

ЛЕЙТМОТИВЫ 2016

(концепты, объединенные общей темой и смыслом)

1. Допинг (24), допинговый скандал (30), моча (12), орден моченосцев (23) — 89

2. Война (20), гибридная (31), информационная (29), кибервойна (7) — 87

3. Выборы 23, трампизм, трампанутый, трампировать 17, Майн Трампф 7, Разъединенные Штаты Америки (13), дядя и тетя Сэм (12) — 72

4. Брекзит — 66

5. Дно 32, достичь дна (6), страна дауншифтер (15) — 53

6. Офшоры (12), свиолончелить (13), скрепач (25) — 50

7. Кадыринг (15) «кто не понял...» (21), «шакалы будут наказаны...» (11) — 47

8. Покемоны (29), охота на покемонов (17) — 46

***

В жюри и Экспертный Совет входят писатели и поэты: Елена Черникова (модератор групп «Слово года» и «Неологизм года» на Фейсбуке), Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн (куратор конкурса и руководитель Экспертного совета). Секретарь — Яна Астахова.




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Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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