Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 12 декабря 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kuda_dvizhetsya_yazyk__41236"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41236_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Куда движется язык? " border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Михаил Эпштейн</b></span> <span style="font-size: large;">Куда движется язык? </span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Слова и лейтмотивы 2016 года</font></em></span></p><p>Выборы «Словo года» в России проводятся уже в десятый раз, начиная с 2007 г. Такая же акция проходит в других странах: США (с 1991 г.), Великобритании, Германии, Дании, Польше, Японии... «Слово года» позволяет подвести кратчайший вербальный и концептуальный итог уходящему году и запечатлеть его ярчайшие черты в памяти потомков. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kuda_dvizhetsya_yazyk__41236">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Выборы «Словo года» в России проводятся уже в десятый раз, начиная с 2007 г. Такая же акция проходит в других странах: США (с 1991 г.), Великобритании, Германии, Дании, Польше, Японии... «Слово года» позволяет подвести кратчайший вербальный и концептуальный итог уходящему году и запечатлеть его ярчайшие черты в памяти потомков.

Слова-символы 2016 года определены Экспертным советом, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи, философы. Список слов-кандидатов (220), отображающих исторический смысл текущего времени, был составлен по предложениям двух тысяч участников групп «Слово года» и «Неологизм года» на Фейсбуке. Перед экспертами стояла задача отобрать самые выразительные слова, характерные для уходящего года. Голосование проводилось в четырех номинациях: Слово года, Выражение/Фраза года, Антиязык (язык пропаганды, вражды, лжи, ненависти, агрессии) и Авторский Неологизм года (самые изобретательные и потенциально востребованные слова или фразеологизмы, сочиненные участниками группы).

Главные результаты 2016 г. во всех номинациях

Слово года: Брекзит

Выражение/фраза года: Очередь на Серова/Айвазовского

Антиязык: «Денег нет, но вы держитесь» (Д. Медведев)

Неологизм: Зловцо

Лейтмотив года: Допинг/моча

Слово года «брекзит» в своей номинации далеко оторвалось от следующих за ним «дно» и «покемоны». Кстати, во всех предыдущих выборах Слова российские результаты отличались от европейских, кроме 2008 г., когда универсальным стало понятие «кризис». А в 2015 г. и в 2016 г. словами года и в России, и на Западе стали «беженцы» и «брекзит», — причем оба соотносятся с европейской реальностью. Видимо, зарубежные события увлекают Россию больше, чем внутренние, и историческая динамика, как бы ни оценивать ее вектор, все-таки сохраняется за Европой.

В рубрике «Антиязык» медведевский перл («Денег нет…») далеко опередил все другие. Вообще Д. Медведеву, кажется, не дают покоя лавры другого премьер-министра, В. Черномырдина, который прославился не столько на экономической, сколько на афористический стезе. Еще в бытность президентом Медведев изрек: «Реплики у вас, а все, что я говорю, — в граните отливается». Вот так и продолжает «отливаться», включая еще один недавний перл — «кофе русиано» (вместо «американо»). Такой вот кофейный патриотизм, как новый этап эволюции квасного.

Что касается номинации «Выражение/фраза», то победители теснятся в самом верху таблицы с минимальным разрывом: «Очередь на Серова/Айвазовского» (32); «Гибридная война» (31), «Допинговый скандал» (30), «Информационная война» (29). Большая удача, что верхняя, самая представительная строка, несет позитивный настрой, потому что за ней следуют две войны и один очень громкий скандал.

Рубрика «Неологизмы» в нынешнем году показательна тем, что высшие места заняли лексические произведения, сопряженные с современностью. «Зловцо», т. е. злое словцо — указание на то, что экспрессия злобы резко преобладает в российском дискурсе.

«Неуезжант» — тот, кто не уезжает из страны по выбору, а не по обстоятельствам. В этом отличие от слов «невыездной» и «отказник», характерных для поздней советской эпохи: те, кому выезд запрещен властями.

«Мочизм» (автор — лингвист Алексей Михеев) — саркастически обозначает то «направление в искусстве», когда озлобленные ценители выражают свое отношение к полотнам выплеском экскрементов. Так, в уходящем году выставку фотографа Стерджеса посетила группа художников-мочистов. Вообще лексеме «моч» повезло в постсоветскую эпоху, и в нынешнем году она достигла новых высот общественного признания даже в сравнении с 1999 г., когда Путин впервые включил ее в лексикон государственной пропаганды, призвав «мочить в сортире». В 2016 г. слово «моча» уже непременная примета всех новостей о допинговом скандале, а главное, круг замкнулся, и теперь оно стало обозначать славное племя чекистов — «орден моченосцев» (по аналогии со сталинским «орден меченосцев»— почетное 7-ое место среди выражений года).

«ВолеизъяЗвление». Дополнением буквы «з» волеизъявление превращается в свою противоположность, угасание и болезнь общественной воли, столь откровенно определившие исход последних думских выборов.

«СкрЕпач» — музыкант, который накопил на своем (или не совсем своем?) офшорном счету 2 миллиарда долларов, играя не столько на струнах, сколько на духовных «скрепах». (Виктор Кабак).

«Пустоводство» — неологизм говорит сам за себя: разведение пустоты как преобладающая форма общественной деятельности.

«Страна не в себе». Эта неофраза (словосочетание, которое раньше не встречалось в интернете) — на ту же тему, что и недавняя шутка президента о том, что «граница России нигде не заканчивается». В каждой шутке, как известно, есть только доля шутки, и геополитические амбиции власти заявлены здесь вполне серьезно и подтверждаются действиями не только в украинском, но и в сирийском направлении. Последнее, кстати, отразилось в лексиконе года только одним, но очень характерным словцом «обсирились». А в своем высказывании о нескончаемости вверенных ему российских границ президент перекликается с гоголевским Ноздревым»: — Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое» («Мертвые души»). Страна, которая перестает чувствовать и соблюдать свои границы, — это и есть «страна не в себе», в двойном смысле: душевного расстройства и географической дезориентации.

Есть среди неологизмов и неофраз и далекие от политики:

«ЛайкдорфИн» — гормон фейсбучного счастья, вырабатывается у пользователей, награждаемых большим количеством «лайков» (Отар Бежанов).

«Котовничать» — обзаводиться котами, проводить жизнь в их компании, в душевном общении с ними.

«Мир из машины» — теория, что мир есть компьютерная симуляция.

Особая категория, впервые в этом году введенная в итоги конкурса, — «Лейтмотивы». Уже давно обнаружилось, что разбиение номинаций на «Слово», «Выражение/Фраза» и «Антиязык», при всей своей важности, отчасти условно. Если «покемоны» попадают в разряд «Слово года», а «охота на покемонов» — в «Выражение года», то уместно сложить полученные ими баллы и подсчитать, насколько значима данная тема (мем, концепт) независимо от своего лексико-грамматического выражения. То же самое со словами «допинг» и «моча» — понятно, что они принадлежат одному смысловому кластеру. По рубрике «Лейтмотивы» не проводится отдельного голосования, она сама складывается из суммирования баллов, данных семантически идентичным или близким лексическим единицам во всех других категориях.

Лейтмотивом года стала именно тематическая пара «допинг/моча» (89 баллов), правда, лишь ненамного опередив другой, военный лейтмотив, выраженный лексическими единицами «война» (20), «гибридная война» (31), «информационная война» (29), «кибервойна» (7) — всего 87. Среди лейтмотивов года — допинговый скандал; экономическое «дно», которое то вроде уже нащупано, то опять уходит из -под ног; офшоры и Панама; а также политический процесс усиления одной фамилии — «Кадыринг». Мало отразились в итоговом рейтинге другие темы, широко обсуждавшиеся в 2016 г.: Ближний Восток (только «обсирились») и дальнобойщики.

Стоит обратить внимание на отсутствие в меметике года откровенно бранных, идеологически ненавистливых слов и кличек, типа «быдло», «вата», «укроп», ««колорад», «хунта», «жидобендеровцы», «пятая колонна» и т. п., которые занимали видное место в списках двух прошедших лет (единственное исключение — «дебилы, б...» министра иностранных дел, решившего, видимо, поучиться сермяжной простоте у родного народа). И это не потому, что оскорбления ушли из языка — они остались, но перестали остро восприниматься, образуя своего рода информационный шум. Хорошо это или плохо — что эмоциональная агрессия в языке как бы приутихла, отступила на задний план? Когда агрессия страшнее — ярким мазком или неприметным фоном?

Лично для меня едва ли не главным словом уходящего года стало междометие «увы». В Петербурге недавно был проведен «увы-парад», или «увы-акция», на которой выступили «увы-патриоты» (скорбящие о родине). Исходя из растущей популярности этого междометия, входящего в множество разных словосочетаний, включая «Увы-страна» (стихотворение Владимира Друка), оно заслужило включения в список слов года (никто не ограничивал его именами существительными). «Увы» во всех этих контекстах звучит как антитеза парадному «ура». На мой взгляд, 2016 — это год исторического «увы», сожаления об упущенных возможностях или несбывшихся ожиданиях. О чем ни вспомнишь: о брекзите, об американских выборах (Трамп) или российских (Дума), о событиях с терроризмом и беженцами во Франции и в Германии, о ситуации в Сирии, об Украине и «минских соглашениях», о вандализме против искусства — обо всем хочется горестно вздохнуть. Это междометие не проклинает, не осуждает, оно дает свой тихий, но внятный ответ на сакраментальные русские вопросы:

«Кто виноват?» — «Увы, мы сами».

«Что делать?» — «Увы, делать нечего».

Быть может, 2017 год прорежется каким-то более обнадеживающим смыслом?

Приводим результаты голосования Экспертного Совета по каждой из четырех номинаций, с указанием числа баллов.

СЛОВО ГОДА 2016

1. Брекзит — 66

2. Дно (экономики, кризиса) — 31

3. Покемоны — 29

4. Допинг — 24

5. Выборы — 23

6. Война — 20

7. Лабутены — 17

8. Трампизм, трампанутый, трампофилы, трампировать, трампункт — 17

7. Божествование (министр О. Васильева) — 16

8. Кадыринг — 15

9. Нооскоп — 15

10. Ленинопад — 14

11. Свиолончелить — 13

12. Офшоры, Офшоргейт, Панама-гейт, Панама архив — 13

13. Моча, моченосцы (скандал с допингом) — 12

14. Обсирились — 12

15. Дальнобой, дальнобои, дальнобойщики — 10

16. Скульптуробесие — 8

17. Кибервойна — 7

18. Пересидент (засидевшийся президент) — 7

ВЫРАЖЕНИЕ И ФРАЗА ГОДА

1. Очередь на Серова/Айвазовского — 32

2. Гибридная война — 31

3. Допинговый скандал — 30

4. Информационная война — 29

5. Запрещенная в России организация ИГИЛ — 26

6. Ночь длинных ковшей — 25

7. Орден моченосцев — 23

8. Охота на покемонов — 17

9. Страна дауншифтер — 15

10. Разъединенные Штаты Америки — 13

11. Валютные ипотечники — 12

12. Дядя и тетя Сэм — 12

13. Диванные войска — 11

14. Ежи плакали, кололись, но продолжали жрать кактус — 7

15. Майн Трампф — 7

16. Системные либералы — 7

17. Чистые спортсмены — 7

АНТИЯЗЫК

(пропагандистский, лживый, агрессивный)

1. Денег нет, но вы держитесь (Медведев) — 86

2. Граница России нигде не заканчивается (В. Путин, шутка) — 44

3. Дебилы б** (Лавров) — 34

4. Кто не понял, тот поймет (Р. Кадыров) — 27

5. Глобальная ересь человекопоклонничества (Патрирах) — 26

6. Русиано (Медведев о кофе) — 25

7. Вброс (о неприятной информации) — 24

8. Наши партнёры (В. Путин) — 20

9. Сделать Америку великой опять (Трамп) — 17

10. «Служить бы рад, прислуживаться тошно» (А. В. Суворов по мнению Н. Поклонской) — 12

11. Шакалы будут наказаны по закону Российской Федерации — 11

12. Путин опять всех переиграл — 9

НЕОЛОГИЗМ ГОДА 2016

(включает и неофразы, ранее не употреблявшиеся в сети сочетания слов)

1. Зловцо — злое словцо. 43

2. НеуезжАнт — тот, кто не уезжает из страны, хотя и имеет такую возможность (Михаил Эпштейн) 39

3. Мочизм — направление современного акционизма: авторы публично обливают мочой произведения своих конкурентов. (Алексей Михеев) 31

4. ВолеизъяЗвление — болезнь, порча, отсутствие той воли, которая предполагается в волеизъявлении. (Михаил Эпштейн) 30

5. Скрепач – виолончелист, исповедующий духовные «скрепы» в офшорах (Виктор Кабак) 25

6. ЛайкдорфИн — гормон фейсбучного счастья. Вырабатывается в организме заядлого пользователя при появлении под его постом большого количества «лайков» (Отар Бежанов) 20

7. ПредскажУлики — недобросовестные гадатели, люди, занимающиеся предскажульничеством. (Отар Бежанов) 20

8. Пустоводство — разведение пустоты как форма общественной деятельности (Михаил Эпштейн) 20

9. Страна не в себе — о стране, которая любит передвигаться за свои границы и вместе с тем пребывает в душевном расстройстве, психозе. (Михаил Эпштейн) 20

10. Котовничать — обзаводиться котами, проводить жизнь в их компании, в душевном общении с ними. (Михаил Эпштейн) 15

11. Черта победности — инструмент по измерению побед и поражений, а также связанной с ними бедности; уровень, ниже которого начинаются поражения. (Иван Карасев) 13

12. Мир из машины — теория, что мир есть компьютерная симуляция (Михаил Эпштейн) 12

13. Следователи человеческих душ — о писателях (Михаил Эпштейн) 12

Кроме того, по итогам голосования была выделена еще одна, метавербальная категория — Лейтмотив года, куда вошли концепты из всех четырех номинаций, объединенные общим смыслом и темой.

ЛЕЙТМОТИВЫ 2016

(концепты, объединенные общей темой и смыслом)

1. Допинг (24), допинговый скандал (30), моча (12), орден моченосцев (23) — 89

2. Война (20), гибридная (31), информационная (29), кибервойна (7) — 87

3. Выборы 23, трампизм, трампанутый, трампировать 17, Майн Трампф 7, Разъединенные Штаты Америки (13), дядя и тетя Сэм (12) — 72

4. Брекзит — 66

5. Дно 32, достичь дна (6), страна дауншифтер (15) — 53

6. Офшоры (12), свиолончелить (13), скрепач (25) — 50

7. Кадыринг (15) «кто не понял...» (21), «шакалы будут наказаны...» (11) — 47

8. Покемоны (29), охота на покемонов (17) — 46

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В жюри и Экспертный Совет входят писатели и поэты: Елена Черникова (модератор групп «Слово года» и «Неологизм года» на Фейсбуке), Владимир Шаров, Татьяна Щербина; лингвисты Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева; журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев; филолог и педагог Евгения Абелюк; библеист и публицист Андрей Десницкий; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн (куратор конкурса и руководитель Экспертного совета). Секретарь — Яна Астахова.





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