Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 19 января 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kto_v_tereme_zhivet_41382"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41382_002b-1280x98.jpg" width=206 alt="Кто в тереме живет" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Римма Авшалумова, <a href=https://takiedela.ru/2016/12/kto-v-tereme-zhivet/>takiedela.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Кто в тереме живет</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">В хорошей сказке, когда гибель героя неминуема, на сцене появляется волшебный помощник</font></em></span></p><p>До чухломских лесов костромской области не дошел даже Иван Сусанин. Полная глухомань. Дошел туда десять лет назад финансист и краевед Андрей Павличенков. Случайно наткнулся в этих краях на полуразрушенный деревянный терем редкой красоты и загорелся идей его спасти. Идея переросла в культурно-туристический эксперимент. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kto_v_tereme_zhivet_41382">Подробнее</a></p><br clear="all" />





До чухломских лесов костромской области не дошел даже Иван Сусанин. Полная глухомань. Дошел туда десять лет назад финансист и краевед Андрей Павличенков. Случайно наткнулся в этих краях на полуразрушенный деревянный терем редкой красоты и загорелся идей его спасти. Идея переросла в культурно-туристический эксперимент.

История этого лесного терема похожа на мрачную сказку. В конце XIX века крестьянин-миллионщик Мартьян Сазонов вернулся в родную деревню Асташово с заработков в Петербурге. Столяр-краснодеревщик Сазонов владел в Петербурге мастерской и заработал капитал на строительстве дач для богатых горожан. Первая жена его умерла, он выбрал в жены дочку местного дьячка, девушку на 30 лет моложе. И решил построить молодой жене новый дом. Да не простой дом, а царский терем. Говорят, точно такой же терем архитектор Иван Ропет задумал как охотничий домик для императора в Беловежской Пуще. Сазонов видел ропетовский проект и попросту его слизал. Так в 1897 году бывший крепостной в Асташове построил для своей семьи уникальный «царский» терем — двухэтажный деревянный резной дом с мезонином и парадным крыльцом. А охотничий домик для императора, кстати, так и не построили.

Мартьян Сазонов с семейством (в центре) и односельчанами на крыльце терема. Фото: из архива





Чудо-терем имел все шансы стать родовым гнездом Сазоновых на столетия, но с революцией хорошие времена для него закончились. Сам Мартьян не дожил до революции трех лет и не увидел, как его терем национализировали, а семью выселили вон. После конфискации в сазоновском доме по очереди размещались колхоз, клуб, кинобудка, почта, библиотека и даже фельдшерский пункт. Терем не ремонтировали, росписи варварски замазали краской, изразцовые печи разорили, а когда в конце 1970-х годов деревня стала постепенно вымирать, совсем забросили. Некоторые избы асташовцы увезли с собой на новые места жительства. А терем остался, чах, разрушался и почти затерялся в наступавшем со всех сторон лесу. Тут-то сказочке должен был прийти конец.

Но в хорошей сказке, когда гибель героя уже почти неминуема, на сцене непременно появляется сказочный помощник. Именно так в истории асташовского терема внезапно возник москвич Андрей Павличенков. Краевед-любитель гулял с женой по костромским лесам и деревням в надежде найти что-нибудь интересное. Им с теремом суждено было встретиться.

Безумству храбрых

«Состояние терема было ужасным, — констатирует Павличенков, показывая фотографии в смартфоне: окна зияют, резная башенка перекосилась, в крыше дыра. — Но даже в таком плачевном виде он впечатлял». Только вот, что со всей этой красотой делать, было непонятно. Дом сфотографировали и уехали. Но лесной терем не отпускал.

Павличенков стал интересоваться историей дома. Архив области сгорел, музей в Чухломе разграбили, но у местных краеведов сохранились фотографии и полувековой давности записи рассказов местных долгожителей.

Два года собственными силами пытались заниматься реставрацией. Правительство области несколько раз посылало на подмогу студенческие волонтерские отряды. Залатали крышу, разбирали мусор, расчищали лес. Потом поняли, что такими силами и темпами не справиться. Они лишь отсрочат окончательную гибель терема. И тогда Павличенков решился терем купить. Прикинул, что с частью заработанного в инвест-бизнесе капитала готов расстаться и попробовать спасти лесную находку. В памятниках дом не числился, его по бумагам вообще не существовало. В сельсовете пошли на встречу: дом зарегистрировали и продали. И началось самое интересное.

Электричества нет, до дороги два километра. При такой степени повреждения деревянную постройку можно спасти, только разобрав до основания и заменив сгнившие деревянные части. В Асташове пришлось заменить 40% древесины и более пяти тысяч деталей резного декора.

Посреди ничего

Когда в начале весны 2012 года терем разобрали до последнего бревнышка и увезли в мастерскую в Кириллов, сердце Павличенкова екнуло: а вдруг обратно не соберем… Но рефлексировать было некогда. Начавший подтаивать зимник придавал ускорения. Последние грузовики руками выталкивали из вязкой грязи. Но уже осенью сруб — основу терема — собрали на старом месте. Дорогу достроили, электричество провели. Сейчас восстановление терема почти завершено.

Терем до реставрации. Весна 2010 года. Фото: Андрей Павличенков





Местные придумывали десятки версий, зачем москвичи спасают терем посреди ничего. Самые популярные версии — притон и подпольное казино. Но когда увидели, что терем не украли и вырубкой леса не занимаются, стали помогать.

Когда восстановление терема только затевалось, Андрей был уверен, что своим примером докажет — спасать уникальные деревянные объекты в России можно. Спустя пять лет он признает — миссия невыполнима. Нет людей, технологий, нет общественного запроса, помощи от государства. Даже столярных мастерских, и тех почти не осталось. Их убил повсеместный переход на пластиковые окна. Но Асташовский терем удалось реставрировать вопреки всему. Просто потому что энтузиасты уперлись, вгрызлись и решили не отступать.

Кто-кто в теремочке живет

С самого начала было понятно: если авантюра с реставрацией выгорит, терем станет туристическим центром, хотя это и казалось сумасшествием. Никакой туристической инфраструктуры в округе нет. Установки дорожного туристического указателя Павличенков добивается в администрации. Но если пять лет назад посмотреть терем приезжали 30-40 человек за год, то в 2016 году в Асташово добрались уже четыре тысячи туристов. В основном местные, костромичи. Платят за экскурсию сто рублей, жарят шашлыки, иногда играют свадьбы.

Слева: Терем в лесах. 2015 год Справа: Лестничный холл в процессе реставрации. 2014 год. Фото: Андрей Павличенков





Завлекать туристов из Москвы и других регионов — задача сложная и пока не решенная. Непонятно, как позиционировать и брендировать терем. Какому туристу его продвигать? Музей, гостевые номера, трапезная с русской печью, уникальная, почти нетронутая природа, снегоходы, квадроциклы, рыбалка. В одном крошечном Асташове сосредоточено все. Местность нетуристическая, инфраструктуры вокруг нет. Сервис в таком месте отстроить — задача почти невозможная. «Если кто-то придумает, как нас брендировать, чтобы попасть в идеальную аудиторию, я буду благодарен, — говорит Павличенков. — Мы пока сами не придумали. Сотрудничаем со всеми».

Без туристических агентств стабильную загрузку не обеспечить. Социальные сети и сарафанное радио, по словам Павличенкова, дают отличную узнаваемость и создают необходимый информационный фон, но не конверсию. Прибыли от терема он не ждет и в будущем, но надеется, что Асташово будет себя окупать.

Первыми чухломские буераки облюбовали продвинутые джиперы. Ежегодно в этих краях проходит внедорожный фестиваль «Полная Чухлома». И джиперы время от времени приезжают отдыхать в Асташово. Это подготовленный и платежеспособный клиент. Они приезжают за природными красотами, баней, радушными хозяевами и возможностью прикоснуться к истории. «Джиперы — отличные клиенты для терема, — признает Павличенков. — Но ими и 5% загрузки по году не обеспечить».

Ищущий обрящет

Одна из главных приманок для туристов — исследование окрестностей. Асташово — настоящий оазис в краю заброшенных деревень. 85% населенных пунктов Чухломского района официально необитаемы. Из Асташова на квадроциклах или снегоходах можно ездить по округе. Навестить местных. Их совсем немного, но каждый — сам живой исторический экспонат. В двух километрах от терема, в здании бывшей школы, тоже когда-то построенной Сазоновым, живет Дормидонт — местный колоритный персонаж, перебравшийся в пустое заброшенное здание без электричества из Иванова.

В другой деревне единственный местный житель — Сашка. Вся его родня давно перебралась в более благополучные места, а он стрелялся из-за несчастной любви и застрял. Так и живет один. Попивает и ведет хозяйство — огород, куры. Еще в одном заброшенном селе поселились несколько семей православных дауншифтеров. Есть в округе и одинокий писатель, и известный художник, живущий в другом тереме в деревне Погорелове. Еще местные бабушки могут накормить обедом, поделиться историями чухломского быта.

Многих Асташово привлекает как уникальная краеведческая история и подвиг реставрации. Различные краеведческие туры — потенциальный поставщик туристов. «Но по большей части это клиенты малоденежные. И они ненавидят джиперов», — констатирует Андрей зародыш социального конфликта. Еще один привлекательный, но сложный клиент — любители сафари-туров на снегоходах и квадроциклах. Рынок высококонкурентный со своими уже устоявшимися местами и маршрутами.

Павличенков сам съездил в несколько таких туров по Карелии и пришел к выводу, что в Асташове есть все условия для такого отдыха. Но «отъесть кусок пирога» будет непросто.

Совсем непонятный пока сегмент — автобусные однодневные туры с небольшим бюджетом. Активно приручать эту аудиторию асташовцы начинают зимой. На днях в чудо-терем приедет зимовать Снегурочка. Сейчас терем Снегурочки в Костроме ютится между гостиницей и торговым центром. Удобно, но совсем не сказочно. Асташовская Снегурочка, как и сказочная героиня, будет жить в настоящем лесном доме.

Фасад терема после реставрации. Лето 2016 года. Фото: Андрей Павличенков





Несколько раз в год приезжают социально-ответственные туристы, которые, кроме отдыха и осмотра достопримечательностей, рвутся совершать добрые и важные дела. Летом, например, разбирали завал моста по дороге в одну из малонаселенных деревень, для которой мост — единственная связь с большим миром: магазинами, больницами, железной дорогой.

С надеждой посматривает Павличенков в сторону иностранцев, особенно путешествующих по северной ветке Транссиба. Эти кажутся ему почти идеальными. «Их привлекает романтика истории. 120 лет назад один полудурок построил терем, потом второй полудурок нашел и отреставрировал», — смеется Павличенков. Иностранцев не смущают плохие дороги, медведи в лесу, глухомань. Для них это дополнительный колорит.

Пока рецепта, как яркую подвижническую историю превратить в успешный туристический проект, у Павличенкова нет. Но и он, и многие игроки туристического рынка верят, что у Асташова есть шансы.

Деревенский ренессанс

«Последние восемь лет социологи отмечают наступление деревенского ренессанса, — уверяет Наталья Дронова, исполнительный директор Международного центра ответственного туризма. — Многие жители города решили переехать в деревню и начать преображать жизнь вокруг себя. Такие люди есть во всех уголках нашей страны. Об этом мало пишут в СМИ, но интерес у общества к таким историям огромный, потому что сейчас в моде все настоящее. Асташово как раз такое. Когда его владельцы решили приобрести терем, они страстно желали спасти уникальный памятник деревянного зодчества. Еще не понимая, сколько денег им придется потратить, с какими трудностями столкнуться. Именно этот опыт и сама личность людей мотивируют туриста в пользу Асташова. И так происходит всегда, когда приходится выбирать между живым объектом и краеведческим музеем с «чучелом лисы»».

«Асташово уже стало по сути новым успешным туристическим брендом. Андрей (мы давно дружим) как-то обратился ко мне с просьбой придумать бренд для той части костромской глубинки, где находится Асташово. Типа «Чухломской озерный край», чтобы через местные локальные бренды (Галич, Чухлому, Солигалич) раскручивать тамошние лесные терема. Я ответил, что лучший бренд для Асташова — это Асташово. И именно Асташово и Погорелово могут стать символами и локомотивами этой прекрасной территории с замечательным окружением из атмосферных малых исторических городов. Особенно учитывая пассивность чиновников, ответственных за развитие туризма в самих этих городах и всей Костромской области», — рассказывает Михаил Ильин, руководитель проекта «Неизвестная провинция».

Терем после реставрации. Лето 2016 года. Фото: Андрей Павличенков





«Терем привлекает новизной, сказочной историей, расположением в лесной глуши, но при этом комфортными условиями проживания», — считает Катя Затуливетер, руководитель проекта «Альтуризм». Несколько раз она привозила в Асташово социально-ответственных туристов. Тех, кому кроме отдыха хочется принести какую-то пользу месту, в которое они приехали: «Эта история лучше всего работает именно в своей стране. Наша миссия по возрождению российских деревень и малых городов отзывается в людях. Они видят проблему, осознают ее и с удовольствием принимают участие в ее решении, раз за разом отправляясь с нами в разные путешествия».

«Интерес к таким турам есть. Асташово привлекает своей уникальностью и относительной близостью к Москве. Это интересный памятник архитектуры. Но в настоящий момент говорить хоть о каком-нибудь серьезном потоке не приходится, так как размещение возможно только для малой группы. Прежде всего стоит думать в этом направлении», — советует Юлия Григорьева, исполнительный директор агентства RussiaDiscovery.

«На сегодняшний день забронировать проживание в Асташове может себе позволить лишь турист с доходом выше среднего. Стоимость номера две с половиной-три тысячи рублей в сутки. Но за счет участия в волонтерских работах или бронируя только экскурсию с чаепитием, можно сэкономить и совместить приятное с полезным», — рассказывает Дронова.

Частных реставраций объектов такого масштаба в России практически нет. Хочется верить, что вторая глава асташовской сказки будет счастливее.

Источник: takiedela.ru





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