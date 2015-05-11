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Римма Авшалумова, takiedela.ru   четверг, 19 января 2017 года, 13.00

Кто в тереме живет
В хорошей сказке, когда гибель героя неминуема, на сцене появляется волшебный помощник


Архивная фотография терема. Фото: из архива
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Усадебный дух


Реставрация




До чухломских лесов костромской области не дошел даже Иван Сусанин. Полная глухомань. Дошел туда десять лет назад финансист и краевед Андрей Павличенков. Случайно наткнулся в этих краях на полуразрушенный деревянный терем редкой красоты и загорелся идей его спасти. Идея переросла в культурно-туристический эксперимент.

История этого лесного терема похожа на мрачную сказку. В конце XIX века крестьянин-миллионщик Мартьян Сазонов вернулся в родную деревню Асташово с заработков в Петербурге. Столяр-краснодеревщик Сазонов владел в Петербурге мастерской и заработал капитал на строительстве дач для богатых горожан. Первая жена его умерла, он выбрал в жены дочку местного дьячка, девушку на 30 лет моложе. И решил построить молодой жене новый дом. Да не простой дом, а царский терем. Говорят, точно такой же терем архитектор Иван Ропет задумал как охотничий домик для императора в Беловежской Пуще. Сазонов видел ропетовский проект и попросту его слизал. Так в 1897 году бывший крепостной в Асташове построил для своей семьи уникальный «царский» терем — двухэтажный деревянный резной дом с мезонином и парадным крыльцом. А охотничий домик для императора, кстати, так и не построили.

Мартьян Сазонов с семейством (в центре) и односельчанами на крыльце терема. Фото: из архива


Чудо-терем имел все шансы стать родовым гнездом Сазоновых на столетия, но с революцией хорошие времена для него закончились. Сам Мартьян не дожил до революции трех лет и не увидел, как его терем национализировали, а семью выселили вон. После конфискации в сазоновском доме по очереди размещались колхоз, клуб, кинобудка, почта, библиотека и даже фельдшерский пункт. Терем не ремонтировали, росписи варварски замазали краской, изразцовые печи разорили, а когда в конце 1970-х годов деревня стала постепенно вымирать, совсем забросили. Некоторые избы асташовцы увезли с собой на новые места жительства. А терем остался, чах, разрушался и почти затерялся в наступавшем со всех сторон лесу. Тут-то сказочке должен был прийти конец.

Но в хорошей сказке, когда гибель героя уже почти неминуема, на сцене непременно появляется сказочный помощник. Именно так в истории асташовского терема внезапно возник москвич Андрей Павличенков. Краевед-любитель гулял с женой по костромским лесам и деревням в надежде найти что-нибудь интересное. Им с теремом суждено было встретиться.

Безумству храбрых

«Состояние терема было ужасным, — констатирует Павличенков, показывая фотографии в смартфоне: окна зияют, резная башенка перекосилась, в крыше дыра. — Но даже в таком плачевном виде он впечатлял». Только вот, что со всей этой красотой делать, было непонятно. Дом сфотографировали и уехали. Но лесной терем не отпускал.

Павличенков стал интересоваться историей дома. Архив области сгорел, музей в Чухломе разграбили, но у местных краеведов сохранились фотографии и полувековой давности записи рассказов местных долгожителей.

Два года собственными силами пытались заниматься реставрацией. Правительство области несколько раз посылало на подмогу студенческие волонтерские отряды. Залатали крышу, разбирали мусор, расчищали лес. Потом поняли, что такими силами и темпами не справиться. Они лишь отсрочат окончательную гибель терема. И тогда Павличенков решился терем купить. Прикинул, что с частью заработанного в инвест-бизнесе капитала готов расстаться и попробовать спасти лесную находку. В памятниках дом не числился, его по бумагам вообще не существовало. В сельсовете пошли на встречу: дом зарегистрировали и продали. И началось самое интересное.

Электричества нет, до дороги два километра. При такой степени повреждения деревянную постройку можно спасти, только разобрав до основания и заменив сгнившие деревянные части. В Асташове пришлось заменить 40% древесины и более пяти тысяч деталей резного декора.

Посреди ничего

Когда в начале весны 2012 года терем разобрали до последнего бревнышка и увезли в мастерскую в Кириллов, сердце Павличенкова екнуло: а вдруг обратно не соберем… Но рефлексировать было некогда. Начавший подтаивать зимник придавал ускорения. Последние грузовики руками выталкивали из вязкой грязи. Но уже осенью сруб — основу терема — собрали на старом месте. Дорогу достроили, электричество провели. Сейчас восстановление терема почти завершено.

Терем до реставрации. Весна 2010 года. Фото: Андрей Павличенков


Местные придумывали десятки версий, зачем москвичи спасают терем посреди ничего. Самые популярные версии — притон и подпольное казино. Но когда увидели, что терем не украли и вырубкой леса не занимаются, стали помогать.

Когда восстановление терема только затевалось, Андрей был уверен, что своим примером докажет — спасать уникальные деревянные объекты в России можно. Спустя пять лет он признает — миссия невыполнима. Нет людей, технологий, нет общественного запроса, помощи от государства. Даже столярных мастерских, и тех почти не осталось. Их убил повсеместный переход на пластиковые окна. Но Асташовский терем удалось реставрировать вопреки всему. Просто потому что энтузиасты уперлись, вгрызлись и решили не отступать.

Кто-кто в теремочке живет

С самого начала было понятно: если авантюра с реставрацией выгорит, терем станет туристическим центром, хотя это и казалось сумасшествием. Никакой туристической инфраструктуры в округе нет. Установки дорожного туристического указателя Павличенков добивается в администрации. Но если пять лет назад посмотреть терем приезжали 30-40 человек за год, то в 2016 году в Асташово добрались уже четыре тысячи туристов. В основном местные, костромичи. Платят за экскурсию сто рублей, жарят шашлыки, иногда играют свадьбы.

Слева: Терем в лесах. 2015 год

Справа: Лестничный холл в процессе реставрации. 2014 год. Фото: Андрей Павличенков


Завлекать туристов из Москвы и других регионов — задача сложная и пока не решенная. Непонятно, как позиционировать и брендировать терем. Какому туристу его продвигать? Музей, гостевые номера, трапезная с русской печью, уникальная, почти нетронутая природа, снегоходы, квадроциклы, рыбалка. В одном крошечном Асташове сосредоточено все. Местность нетуристическая, инфраструктуры вокруг нет. Сервис в таком месте отстроить — задача почти невозможная. «Если кто-то придумает, как нас брендировать, чтобы попасть в идеальную аудиторию, я буду благодарен, — говорит Павличенков. — Мы пока сами не придумали. Сотрудничаем со всеми».

Без туристических агентств стабильную загрузку не обеспечить. Социальные сети и сарафанное радио, по словам Павличенкова, дают отличную узнаваемость и создают необходимый информационный фон, но не конверсию. Прибыли от терема он не ждет и в будущем, но надеется, что Асташово будет себя окупать.

Первыми чухломские буераки облюбовали продвинутые джиперы. Ежегодно в этих краях проходит внедорожный фестиваль «Полная Чухлома». И джиперы время от времени приезжают отдыхать в Асташово. Это подготовленный и платежеспособный клиент. Они приезжают за природными красотами, баней, радушными хозяевами и возможностью прикоснуться к истории. «Джиперы — отличные клиенты для терема, — признает Павличенков. — Но ими и 5% загрузки по году не обеспечить».

Ищущий обрящет

Одна из главных приманок для туристов — исследование окрестностей. Асташово — настоящий оазис в краю заброшенных деревень. 85% населенных пунктов Чухломского района официально необитаемы. Из Асташова на квадроциклах или снегоходах можно ездить по округе. Навестить местных. Их совсем немного, но каждый — сам живой исторический экспонат. В двух километрах от терема, в здании бывшей школы, тоже когда-то построенной Сазоновым, живет Дормидонт — местный колоритный персонаж, перебравшийся в пустое заброшенное здание без электричества из Иванова.

В другой деревне единственный местный житель — Сашка. Вся его родня давно перебралась в более благополучные места, а он стрелялся из-за несчастной любви и застрял. Так и живет один. Попивает и ведет хозяйство — огород, куры. Еще в одном заброшенном селе поселились несколько семей православных дауншифтеров. Есть в округе и одинокий писатель, и известный художник, живущий в другом тереме в деревне Погорелове. Еще местные бабушки могут накормить обедом, поделиться историями чухломского быта.

Многих Асташово привлекает как уникальная краеведческая история и подвиг реставрации. Различные краеведческие туры — потенциальный поставщик туристов. «Но по большей части это клиенты малоденежные. И они ненавидят джиперов», — констатирует Андрей зародыш социального конфликта. Еще один привлекательный, но сложный клиент — любители сафари-туров на снегоходах и квадроциклах. Рынок высококонкурентный со своими уже устоявшимися местами и маршрутами.

Павличенков сам съездил в несколько таких туров по Карелии и пришел к выводу, что в Асташове есть все условия для такого отдыха. Но «отъесть кусок пирога» будет непросто.

Совсем непонятный пока сегмент — автобусные однодневные туры с небольшим бюджетом. Активно приручать эту аудиторию асташовцы начинают зимой. На днях в чудо-терем приедет зимовать Снегурочка. Сейчас терем Снегурочки в Костроме ютится между гостиницей и торговым центром. Удобно, но совсем не сказочно. Асташовская Снегурочка, как и сказочная героиня, будет жить в настоящем лесном доме.

Фасад терема после реставрации. Лето 2016 года. Фото: Андрей Павличенков


Несколько раз в год приезжают социально-ответственные туристы, которые, кроме отдыха и осмотра достопримечательностей, рвутся совершать добрые и важные дела. Летом, например, разбирали завал моста по дороге в одну из малонаселенных деревень, для которой мост — единственная связь с большим миром: магазинами, больницами, железной дорогой.

С надеждой посматривает Павличенков в сторону иностранцев, особенно путешествующих по северной ветке Транссиба. Эти кажутся ему почти идеальными. «Их привлекает романтика истории. 120 лет назад один полудурок построил терем, потом второй полудурок нашел и отреставрировал», — смеется Павличенков. Иностранцев не смущают плохие дороги, медведи в лесу, глухомань. Для них это дополнительный колорит.

Пока рецепта, как яркую подвижническую историю превратить в успешный туристический проект, у Павличенкова нет. Но и он, и многие игроки туристического рынка верят, что у Асташова есть шансы.

Деревенский ренессанс

«Последние восемь лет социологи отмечают наступление деревенского ренессанса, — уверяет Наталья Дронова, исполнительный директор Международного центра ответственного туризма. — Многие жители города решили переехать в деревню и начать преображать жизнь вокруг себя. Такие люди есть во всех уголках нашей страны. Об этом мало пишут в СМИ, но интерес у общества к таким историям огромный, потому что сейчас в моде все настоящее. Асташово как раз такое. Когда его владельцы решили приобрести терем, они страстно желали спасти уникальный памятник деревянного зодчества. Еще не понимая, сколько денег им придется потратить, с какими трудностями столкнуться. Именно этот опыт и сама личность людей мотивируют туриста в пользу Асташова. И так происходит всегда, когда приходится выбирать между живым объектом и краеведческим музеем с «чучелом лисы»».

«Асташово уже стало по сути новым успешным туристическим брендом. Андрей (мы давно дружим) как-то обратился ко мне с просьбой придумать бренд для той части костромской глубинки, где находится Асташово. Типа «Чухломской озерный край», чтобы через местные локальные бренды (Галич, Чухлому, Солигалич) раскручивать тамошние лесные терема. Я ответил, что лучший бренд для Асташова — это Асташово. И именно Асташово и Погорелово могут стать символами и локомотивами этой прекрасной территории с замечательным окружением из атмосферных малых исторических городов. Особенно учитывая пассивность чиновников, ответственных за развитие туризма в самих этих городах и всей Костромской области», — рассказывает Михаил Ильин, руководитель проекта «Неизвестная провинция».

Терем после реставрации. Лето 2016 года. Фото: Андрей Павличенков


«Терем привлекает новизной, сказочной историей, расположением в лесной глуши, но при этом комфортными условиями проживания», — считает Катя Затуливетер, руководитель проекта «Альтуризм». Несколько раз она привозила в Асташово социально-ответственных туристов. Тех, кому кроме отдыха хочется принести какую-то пользу месту, в которое они приехали: «Эта история лучше всего работает именно в своей стране. Наша миссия по возрождению российских деревень и малых городов отзывается в людях. Они видят проблему, осознают ее и с удовольствием принимают участие в ее решении, раз за разом отправляясь с нами в разные путешествия».

«Интерес к таким турам есть. Асташово привлекает своей уникальностью и относительной близостью к Москве. Это интересный памятник архитектуры. Но в настоящий момент говорить хоть о каком-нибудь серьезном потоке не приходится, так как размещение возможно только для малой группы. Прежде всего стоит думать в этом направлении», — советует Юлия Григорьева, исполнительный директор агентства RussiaDiscovery.

«На сегодняшний день забронировать проживание в Асташове может себе позволить лишь турист с доходом выше среднего. Стоимость номера две с половиной-три тысячи рублей в сутки. Но за счет участия в волонтерских работах или бронируя только экскурсию с чаепитием, можно сэкономить и совместить приятное с полезным», — рассказывает Дронова.

Частных реставраций объектов такого масштаба в России практически нет. Хочется верить, что вторая глава асташовской сказки будет счастливее.

Источник: takiedela.ru




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Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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