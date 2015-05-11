Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 30 января 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kto_u_vas_glava_semi_41435"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41435_tourists-1938184_960_72.jpg" width=206 alt="Кто у вас глава семьи?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://muz4in.net/news/2009-07-16-462>muz4in.net</a></b></span> <span style="font-size: large;">Кто у вас глава семьи?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">О разводах в разных семьях, поведении партнеров и возможности разрыва</font></em></span></p><p>Раньше была традиция на Руси: после венчания молодожены приезжали домой, у порога вставали рядом и старались сделать как можно больший шаг. Кто входил первым, тому, считалось, и надлежало быть главой семьи. Нынешние молодожены по тем же самым причинам стараются откусить побольше кусок, когда им подносят хлеб-соль. В обоих случаях обычай шутлив, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное — правда. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kto_u_vas_glava_semi_41435">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Раньше была традиция на Руси: после венчания молодожены приезжали домой, у порога вставали рядом и старались сделать как можно больший шаг. Кто входил первым, тому, считалось, и надлежало быть главой семьи. Нынешние молодожены по тем же самым причинам стараются откусить побольше кусок, когда им подносят хлеб-соль. В обоих случаях обычай шутлив, но в каждой шутке есть доля шутки, остальное — правда.

Итак, молодая семья. Посмотрим, у кого здесь больше шансов стать лидером. Муж озабочен тем, как побыстрее создать в семье материальное благополучие. Конечно, есть профессии, имея которую, мужчина и в молодости может зарабатывать очень прилично. Однако не все у нас дилеры и брокеры. Отсюда: стрессы, приработки по вечерам, унижение при рассматривании женой и тещей его получки через лупу.

По хозяйству мужу поручается (в силу той же патологической некомпетентности) только неквалифицированная работа, именуемая «чисто мужской». В какой-то мере беспомощность мужа в быту, которую никто и не пытается ликвидировать, играет на руку жене, являясь еще одним доказательством ее незаменимости.

Удивительно, но и его самого устраивает собственная некомпетентность в домашних делах. С точки зрения мужчины, он добытчик. Его дело - принести деньги домой, об остальном пусть заботится жена. Единственное занятие на благо семьи, привлекательное для мужчины, - возня с автомобилем, который помогает ему почувствовать собственную значимость в доме.

Если жена сидит дома с маленьким ребенком, то расценивает это как несправедливость. Муж живет полной жизнью, а она должна довольствоваться четырьмя стенами и прогулкой с коляской. Зато появляется время поразмыслить над недостатками мужа. Над тем, как не сбываются мечты, рожденные до замужества.

Пожалуй, угроза развода - самое сильное средство, способное «обломать» любого упрямца (к любителям возлияний это, к сожалению, не относится). По мнению психологов, «стресс разрыва» наиболее тяжел для молодого мужа. Самоубийств и запоев, связанных с этим, больше именно среди мужчин с небольшим стажем семейной жизни.

Инициаторами же «молодых» разводов чаще выступают женщины. Вот такой парадокс: замуж выйти они стремятся сильнее мужчин, и тем не менее с большей готовностью идут на развод. Пока они молоды, им легче, чем их бывшим мужьям, найти нового партнера. Кроме того, если в семье есть ребенок, то стресс для мужчины усиливается предполагаемым разрывом с ним. Ребенок практически всегда остается с матерью, а она может настроить его против отца. И муж становится более покладистым. Жену можно найти новую, а вот своего ребенка уже не повторить.

Еще одно мощное средство для «дрессировки» мужа в молодые годы - секс. У молодой женщины сексуальные чувства выражены намного слабее, чем у мужчины, и более легко заменимы другими потребностями. Поэтому в качестве наказания для мужа можно устроить «сексуальный пост» - еще один удар по его самолюбию.

Итак, первые лет десять у женщины больше шансов стать лидером в семье, ибо в ее руках больше рычагов власти. Но пройдет еще несколько лет, и декорации меняются.

Посмотрим на семью, уже не столь молодую. У мужа повышается социальный статус, а, следовательно, и доходы. Понятно, что оценить это может не только собственная жена, но и возможные ее соперницы. Женщина к этому времени уже не столь юна и привлекательна. Мужчина, наоборот, становится наконец-то похожим на мужчину, появляется уверенность в себе, солидность.

Сексуальное влечение к жене притупляется в силу привычки. Хочется новизны (у женщин стремление к новизне выражено меньше). А сексуальность женщины с годами вырастает. И отказ от близости - уже рычаг власти мужчины. А так как материально он становится независимым от жены, появляется возможность иметь неконтролируемые деньги, на которые можно развлечься и без супруги.

Дети подросли. Им кажется, что справедливее стать на сторону отца. Поняв, что материальная основа в семье - именно его доходы, они поддерживают с ним отношения даже вопреки воле матери, если возникает угроза разрыва.

В результате возможность разрыва с женой угнетает зрелого мужчину все меньше. Теперь, теряя объективное лидерство, она может стать покладистее. Но чаще - по инерции - пытается жить как прежде. В этом возрасте преобладают разводы по инициативе мужчин.

Что же, выходит, развод «молодой» ли, «старый» практически неизбежен? И все же выход есть. Не надо с первых же лет семейной жизни стремиться заработать все деньги на свете. Имея ежедневные стрессы, мужчина не становится терпимее к домашним неурядицам, а имея приработки, реже бывает дома, что явно не улучшает семейных отношений.

Вывод: в первые годы женщине стоит стараться противодействовать своим импульсам к власти. Тогда в будущем мужчина, даже имея возможность замены, из благодарности сохранит верность и не уйдет из семьи. В нем будут говорить не обиды, а совесть (естественно, если она сохранится до того возраста).

И если вы сможете держаться за «рычаги семейной власти» вместе, у вас есть реальные возможности отметить свою золотую свадьбу.

Источник: muz4in.net





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