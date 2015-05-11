Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 19 декабря 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kto_rano_vstaet_41262"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41262_poached-eggs-on-toast-739401_960_72.jpg" width=206 alt="Кто рано встает" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Летова, <a href=https://thebigplans.ru/kto-rano-vstaet>thebigplans.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Кто рано встает</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">10 утренних техник, которые сделают вас более успешным и продуктивным</font></em></span></p><p>Каждый наш день состоит из серии повторяющихся действий, которые стали нашими привычками. Некоторые из них мешают нам жить. Другие, наоборот, помогают справляться с трудностями, экономить энергию и добиваться высоких результатов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kto_rano_vstaet_41262">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Каждый наш день состоит из серии повторяющихся действий, которые стали нашими привычками. Некоторые из них мешают нам жить. Другие, наоборот, помогают справляться с трудностями, экономить энергию и добиваться высоких результатов.

Эта статья посвящена 10 утренним техникам, которые упростят вашу жизнь и увеличат продуктивность, если вы сделаете их своими полезными привычками.

Вставайте рано

У тех, кто встает рано, множество преимуществ. Они лучше высыпаются, употребляют меньше калорий и менее подвержены депрессии. Если вставать раньше, то найдется время для зарядки и полноценного завтрака.

Научиться вставать раньше не так и сложно (конечно, если вы не клиническая сова). Начните с того, чтобы ставить будильник каждый день на 5 минут раньше, чем в предыдущий, пока не достигните оптимального для себя времени подъема.

Выпивайте полный стакан воды

Большой стакан воды, выпитый сразу же после пробуждения, положительно влияет на здоровье: это крайне полезно для очищения кишечника и способствует лучшему усвоению пищи.

Правильно гидрированная пищеварительная система отлично влияет и на ваш внешний вид, придавая коже здоровый цвет и блеск.

Кроме того, стакан воды, выпитый на голодный желудок с утра, способствует детоксикации крови, образованию новых кровяных телец и мышечных волокон.

Дополнительный бонус — вода с утра помогает нам избавиться от лишнего веса.

Некоторые специалисты рекомендуют добавлять в воду свежевыжатый сок лимона и верят, что цитрус способен усилить все описанные выше эффекты. Однако этот способ пробуждения категорически не подходит людям, которые страдают от заболеваний ЖКТ.

Поэтому, собираясь вечером лечь спать, поставьте стакан с водой рядом с постелью и выпейте его утром еще до того, как пойдете в туалет или варить кофе.

Не ленитесь заправлять кровать

Это психологический трюк. Заправляя кровать каждое утро, вы достигаете первого за день видимого результата своей осознанной деятельности. Это дает некоторое подобие удовлетворения и даже гордости. Такая несложная задача дисциплинирует, мотивирует нас взяться за что-то более серьезное, настраивает на рабочий лад.

Кроме того, мелочи имеют значение, и, заправляя кровать, вы упорядочиваете свою жизнь.

Определите 3–4 реальные цели на день

Допустим, вам совершенно точно нужно:

1. Закончить, начатый вчера вечером отчет для планерки в 11 утра.

2. Вынести мусор с балкона во что бы то ни стало.

3. Проверить пару договоров, которые зависли в юридическом отделе.

4. Сходить в спортзал побегать и посетить тренажерку, где нужно уделить внимание спине, груди и трицепсам.

Постановка четких и выполнимых целей на день прямо с утра задает планку вашей продуктивности в течение всего дня.

Кроме того, ежедневный план поможет вам спланировать более долгосрочные — план на неделю и на месяц.

Три или четыре — хорошее количество дел, которые можно безболезненно распределить в течение дня. Половину из них (закончить отчет и вынести мусор с балкона) вы можете сделать утром, особенно если последовали первому совету и проснулись не впритык к началу рабочего дня.

В течение дня можно разобраться с договорами, после работы пойти в спортзал, а вечером с чувством глубокого морального удовлетворения посмотреть новую серию любимого сериала.

Не стоит переоценивать себя и недооценивать обстоятельства. Три-четыре цели в день вполне достаточно. Реалистичное количество дел — это совсем не мало, это в самый раз. Если же вы успеете с отчетом и договорами намного быстрее и у вас будет море времени до конца рабочего дня, всегда можно сделать больше, чем запланировал, и похвалить себя за это.

Завтракайте вместе с семьей

Если живете один — просто не забывайте позавтракать.

Если же есть с кем разделить первую за день трапезу — не пренебрегайте этой старомодной традицией. И дело не в духовных скрепах, по крайней мере не только в них.

Ученые доказали: семейные завтраки положительно влияют на состояние здоровья всех членов семьи, особенно подростков.

Это связано с тем, что совместные завтраки помогают придерживаться сбалансированного режима питания и снижают риск набрать лишний вес. Кроме пользы для физиологии, завтрак в кругу семьи способствует укреплению отношений.

Начинайте с самого сложного

Помимо того, что сложные задачи проще выполнять, пока ты полон энергии, дело еще и в последствиях прокрастинации.

Чем дольше вы откладываете сложные и неприятные для вас дела, тем выше уровень тревожности и чувство вины. И наоборот, чем скорее вы справитесь с самым тяжелым заданием, тем приятнее и проще пойдут все остальные.

Занимайтесь спортом

Это не так-то просто — особенно для сов или если вы не выспались — заставить свое тело активно двигаться прямо с утра. Но исследования (и личный опыт редактора «БП») показывают, что те, кто занимается спортом с утра, реже «забивает» на план тренировок и гораздо лучше себя чувствует, чем те, кто переносит воркаут на вечер. В этом случае сова вы, жаворонок или смешанный тип — не так и важно.

Так что, если рабочий график позволяет вам начать день со спорта, попробуйте это сделать! Кроме того, утренние занятия способствуют позитивному настрою, дают много дополнительной энергии и помогают телу сжигать калории быстрее и эффективнее в течение всего оставшегося дня.

Выполняйте задачу в течение четко определенного времени

Для роста продуктивности вы можете даже использовать таймер. Определите время, в течение которого вы будете работать над какой-либо задачей без остановки на кофе и поболтать с коллегами.

Этот метод тайм-менеджмента известен как Помидор Техника, предложенная в конце 1980-х годов деятелем по имени Франческо Чирилло. Суть метода сводится к следующему:

— определитесь с задачей, которую будете выполнять;

— поставьте таймер на 25 минут;

— работайте, ни на что не отвлекаясь, пока таймер не прозвонит; если что-то отвлекающее возникло у вас в голове, запишите это и немедленно возвращайтесь к работе;

— сделайте короткий перерыв (3–5 минут);

— после каждого 4-го рабочего отрезка времени сделайте длинный перерыв (15–30 минут).

Таймер в данном случае — средство дополнительной мотивации, чтобы работать не отвлекаясь в течение приемлемого времени. Кроме того, это комфортный режим, в котором ты точно знаешь, через какое время можно будет отдохнуть.

Минимизируйте отвлекающие факторы

Любой, кто пытался работать дома с маленьким ребенком, невыключенным телеграмом, автоматическими оповещениями или в офисе с болтливыми коллегами, знает, как непросто сохранить в таких условиях не то что продуктивность, а голову на плечах.

Между тем именно возможность сохранять фокус на том, что ты делаешь, является обязательным залогом успеха в борьбе за продуктивность. Отвлекающие факторы делают всю затею невыполнимой. Особенно с утра.

Поэтому единственное решение — сократить количество отвлекающих факторов до минимума.

Если вы собираетесь на работу, попробуйте не трогать свой смартфон до того момента, пока не окажетесь в вагоне метро.

Соберите все, что вам понадобиться утром, с вечера, чтобы не метаться по дому в поисках ключей, крема для обуви и перчаток.

Не пытайтесь закончить вчерашний отчет, пока дети с женой (или мужем) не «вымелись» из дома.

Все, что вы пытаетесь делать одновременно, превращается в битву отвлекающих факторов друг с другом за место в вашем сознании, занимает вашу оперативную память и убивает продуктивность. Результат давно описан в русской пословице про двух зайцев.

Группируйте свои задачи

Группирование задач — это форма тайм-менеджмента, когда вы отводите нескольким схожим задачам определенный промежуток времени. Это поможет вам справиться с отвлекающими факторами и увеличит продуктивность.

И в заключение

Если вы решите развить у себя некоторые из описанных выше полезных утренних техник, не скачите с места в карьер. Начните с чего-то одного, постепенно добавляя новые техники после того, как предыдущие приживутся, или когда вы точно поймете, что они вам не подходят.

Чтобы довести каждую из техник до автоматизма, сделать ее своей новой полезной утренней привычкой, нужно потратить в среднем от шести до восьми недель и только после этого браться за освоение новой техники.

Источник: thebigplans.ru





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