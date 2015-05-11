Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 21 января 2017 года, 20.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kto_prosveshchaet_molodezh_41395"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41395_winter-1966241_960_72.jpg" width=206 alt="Кто просвещает молодёжь?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Виктор Власов</b></span> <span style="font-size: large;">Кто просвещает молодёжь?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Занимательные мысли о воспитании, образовании, компьютерных играх, блогерах и СМИ</font></em></span></p><p>Ведь правда: кто занимается просвещением молодых людей и с чего оно начинается? Удивительно, что вопрос волнует меня, когда уж тридцать лет на носу. Учусь в школе, в университете, мало думаю о том, кто или что плодотворно воздействует на «горячий возраст» человека. Не до развития ближнего своего, соседа – смотрю анимэ, голливудские новинки, читаю разнообразную литературу, мечтаю поехать в Америку. Сидит во мне этакий эгоист, который словно «Второе Я», укореняется в душе и так просто не выходит. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kto_prosveshchaet_molodezh_41395">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ведь правда: кто занимается просвещением молодых людей и с чего оно начинается? Удивительно, что вопрос волнует меня, когда уж тридцать лет на носу. Учусь в школе, в университете, мало думаю о том, кто или что плодотворно воздействует на «горячий возраст» человека. Не до развития ближнего своего, соседа – смотрю анимэ, голливудские новинки, читаю разнообразную литературу, мечтаю поехать в Америку. Сидит во мне этакий эгоист, который словно «Второе Я», укореняется в душе и так просто не выходит.

Нахожу рецепт от безделья!

Работаю учителем – мама у меня учитель истории (ещё заместитель директора по воспитательной работе), бабушка тоже – по биологии, географии. Мама – учитель общеобразовательной школы, бабушка – Морозовской воспитательной колонии, в ней доплачивали за риск. Как могу быть не учителем, оканчивая филологический факультет, лингвистику? Могу быть не учителем, но не получается – гены!.. Династия!.. Гномы – продолжатели великих родов из «Хоббита: нежданного путешествия»? Только в сказке, в жизни – наоборот, их создатели, писатели, фантазёры!

Кто прививает детям любовь к знаниям, просвещая их? Родители и педагоги! Первые должны образовывать по призванию, вторые – по профессии. Как образовываю своего двухлетнего ребёнка я? Постоянными занятиями с ним, по вечерам, потому что в первой и во второй половине дня нахожусь на работе, в школе. Основные педагогические часы, кружки, репетиторство, вроде не жалуюсь на деятельность министра образования Васильеву. Но всё-таки военные получают больше, на них и ответственность крепче, хотя кто знает?! Как говорится в одном известном советском фильме:

– Ошибки врачей обходятся дорого, а учителей – дороже не менее!..

Соглашусь и думаю, что вы, дорогие читатели, кивнёте тоже.

Работа по воспитанию не только молодёжи проводится различными, проще говоря, омскими департаментами и Епархией. Особенно неотступно берутся за воспитание патриотизма среди подрастающего поколения общественные организации. Они как ветви одного могучего дерева, напоминают шелестением листвы и не дают погрузиться в меланхоличный покой. По другому и быть не может – управляют организациями грамотнейшие люди и волонтёры, способные бескорыстно поделиться и представить годами накопленный опыт. О ком я часто упоминаю – о Светлане Петровне Баранцевой, специалисте из Епархии. О педагогах, таких как Наталья Викторовна Курьякова или Людмила Григорьевна Ленартович. Об учёных и также педагогах – об Ирине Андреевне Мавриной, скоро сделаю с ней отдельное интервью. Встречусь с Владимиром Ивановичем Гамом – большим омским деятелем и учёным. О священнослужителях – врачевателях души. Протоиерей Александр Алексеев, протоиерей Димитрий Олихов, иерей Александр Лемешко, протоиерей Иоанн Бабяк. Особо выделяю деятельность Митрополита Омского и Таврического Владимира. Он руководит митрополией с 27 июня 2011года, но уже столько успел сделать полезного! И главное – создает условия для подготовки профессиональных кадров. Построил и открыл Омскую духовную семинарию, о которой мечтали много лет, строит новый духовно-воспитательный центр, понимая, что кадры решают все. Очень многое делает для просвещения населения. Читаю его книгу «Вечное сокровище», изданную «Сибирской Благозвонницей». Мы – православная страна и сказать, что религия и вера не играют роли в становлении личности и знания – вопиющая неправда. Слышу на «Рождественских чтениях» доклады не последних в культуре и образовании людей. Это учёные, педагоги, священнослужители. История переплетается с образованием и религией. Даёт нам факты и размышления.

Педагоги часто сдерживают «удар», терпят испытания – кому как не им, вооружаясь учебником и здравым смыслом, наставлять и просвещать?

– Виктор Витальевич, не знаете блоггеров: Ларина и Соколовского? – спрашивает Никита, пятиклассник. – Ларин – «чайлдфри», а Соколовский – ловил в храме «покемонов», теперь в тюрьме сидит.

– Что мне дают эти знания, Никит? – уточняю. Я знаю их «деятелей», один пропагандирует жизнь без детей («чайлдфри» – дословно «свободный от детей»), второй – ярый атеист, рекомендующий не ходить в храм и творить что попало, во имя свободы слова и действия, как «Пусси Райот», например).

– Думаешь, я не такой продвинутый как ты? – спорю.

Парнишка настроен дерзко и стоит до последнего. Однако надо говорить – за нами наблюдает весь класс.

Я убеждаюсь, что даже в пятом классе ребёнок столько успевает увидеть и услышать, что вполне даёт фору нынешнему неуспевающему взрослому. А если взять учащегося одиннадцатого класса, то здесь ухо держишь востро втройне.

– «Смешарики» или «Фиксики» толковее, чем многие топовые блоггеры, типа Юрия Хованского или Павлика «Наркомана», в них объясняются законы физики, и мало-мальски приводится практика. По-детски, зато понятно. Глядя на то, как блоггер Руслан Соколовский поливает грязью детей из программы «Голос» и получает одобрительные комментарии, не хочется вообще поднимать разговор о нём! Но раз уж ты заговорил, Никита…

– «Батлфилд» и «Варфейс» – очень крутые игрушки, «Ботва» или «Майнкрафт»!

– Многие игроманы теряют семьи, уходя в виртуальный мир игры. Играют в «Танки онлайн» или в ваш любимый «Покемон: гоу». Не замечают, как супруга становится бывшей, а ребёнок – чужим. Мужчина, прежде всего, должен содержать семью, а не нажимать на кнопки. Пройдёт и ваше время, когда думаешь о крутой броне или гаджете, чтобы похвастать! Представляешь, если я начну целыми днями играть в «Готику» или в «Битву Богов», гонять в «Стрит оф Рейсинг» или стрелять в «Кол оф Дьюти». Копить скилы в «Ведьмаке» или рубить гоблинов во «Властелине колец»? Кто будет готовиться к занятиям, и объяснять прошедшее время? Паст Симпл, Пёрфект или Фьюче! Герундий там или Пассивный залог? Кто будет писать план и прикидывать? Сколько я трачу время на подготовку к одному уроку, знаешь? Это не «Ван пис» смотреть и не «Наруто», не слушать «Касту» с «Бастой», не балдеть под «Оксимирона» на версусе против толстого из «Немагии».

– Фильмы новые и сериалы смотрите, Виктор Витальевич? – успокаивается ученик, пуская быстрый взгляд на товарища по парте.

Зато горю я и не останавливаюсь, а дети слушают и смотрят, раскрывши рот. Им интересно и здорово, что учитель также в курсе веяний и знает современных диктаторов медиа-моды.

– Сериал «Игра престолов» видели? – не унимается, но его голос звучит тише.

– Конечно, все сезоны, представляешь? Джон Сноу становится крутым, Дейенерис Таргариен управляет драконами, «Белые ходоки» атакуют царство людей! А ты видел «Викинги» или «Дети анархии», «Во все тяжкие смотрел»?

– Конечно!

– «Зори здесь тихие», «Они сражались за Родину» видел?

– Не-ет.

– Стоит посмотреть! Ты не думай, я много видел, читал и слышал. «Берсерк» и «Ну погоди», «Ковбой Бибоп» или «Паровозик из Ромашкова», который любит смотреть мой двухгодовалый ребёнок. «Эльфийская песня» и «Тетрадь смерти», «Код Гиас» и «Токийский Гуль» – и другое… вряд ли это стоит смотреть человеку со слабой психикой. Потом удивляемся, почему много работы у социального педагога или детского психолога. Вместо того чтобы почитать классиков и поинтересоваться творчеством современных авторов, таких как Пётр Алёшкин, Валерий Куклин или Вера Кузьмина, мы пялимся в монитор и читаем комментарии под странными видео «Кахи» или «Баклажана»! Вместо того чтобы последить за блогом протоиерея Андрея Ткачёва, Юрия Полякова или другого полезного деятеля, мы ставим «лайки» Лололошке или Фирамиру! Пополняем электронный счёт Карине «Стримерше» или «Дедушке» за то, чтобы они продемонстрировали крик «Годзиллы» или разделись прямо перед «веб»-камерой! Это говорит о бедности языка, низком уровне интеллекта и культурного уровня в целом.

Между тем, молодёжь просвещают отдельные люди, их разработки и действующие программы. Не будь этих славных, энергичных трудяг, которым уже за пятьдесят, молодёжь была бы предоставлена себе и порой занятым (даже очень) родителям, от которых иногда «приходится защищаться» как, не боясь, говорит на «Рождественских чтениях» Ирина Андреевна Маврина – доктор педагогических наук, профессор, создавшая отличное негосударственное образовательное учреждение, существующее много лет и с хорошей репутацией в области.

По данным исследований университетов и что главное, наблюдений в общеобразовательной школе, за последние десять лет увеличивается количество учеников на домашнем обучении. Трудных детей становится больше. Растёт число психических заболеваний, с трудом поддающихся лечению. А ведь эти человеческие единицы дадут потомство, станут родителями, от которых «придётся защищаться» как в голливудской картине «Нация Z». Придётся проснуться (выйти из симбиоза) на сто лет раньше, как в «Пассажирах» и бороться за выживание, как в «Пандоруме». Может превратиться в бесстрашного «Халка», в пошлого «Дедпула» или в бесчувственного «Терминатора»? Скоро выйдут новые части, с Арнольдом Шварценеггером, простите, не смог удержаться – этот герой-робот и актёр мне до сих пор нравится, как те же специалисты из отделов Епархии, священнослужители и учителя.

Пугают СМИ. Нужен рейтинг. Пугают снова. Но тех, кто не фильтрует информацию, принимая к сведению глупости. Есть у ворот благоприятного восприятия столь замечательные издания и люди, которые помогают вести мероприятия духовно-нравственной направленности и верят, что успех – это окружающие их люди.





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