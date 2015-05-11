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Игорь Фунт   четверг, 10 ноября 2016 года, 16.00

Кризис крепчал, или cелёдка под шубой
Записки вятского лоха. Ноябрь, 2016


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Револьвер, граната, карабин…


Записки вятского лоха. Октябрь, 2016




«Приснился ночью старый друг, с которым расстались после армии, 30 с лишним лет назад. Взял набрал в фейсбуке его имя-фамилию, и на тебе! – вот и он. Как тут и был. Представляете, продолжили с ним разговор, будто прервали вчера. Разойдясь с вечера ненадолго по домам. Вот так и вечность пролетит секундой: "Ибо вечность – богам"»…

Ко дню рождения Достоевского

«Деньги нужны дозарезу, – а талантишка-то – тю-тю!» – корю я себя за то, что вообще нифига не могу заработать на литературном поприще.

Одно успокаивает, что цитата эта не моя – Достоевского. Который, как и я, врал, мистифицируя почём зря окружающих. Заодно редакторов: Каткова, Краевского, – что у него типа всё окей! – В работе куча романов, куча замыслов и дел. Которые поразят вскоре общество! Ан нет…

Как и меня, его никто не понимал и принимал. Кроме женщин конечно. И в основном чужих жён. Особенно после каторжных времён.

Вот я заврался-то... Впрочем, как и он.

«Скиапарелли», марсианский зонд

– Алло, капитан, где там у нас Волков?

– Вы же его в командировку отправили, товарищ полковник, на космодром Капустин Яр. Перепрограммирование оборудования.

– Не могу найти. Дозвонись, доложи.

– Есть! Что передать?

– Спроси, долго ли там ещё. На «Восточном» проблемы. Силовые турбины надо перетряхнуть. Скоро запуск. Главком торопит. А местный «кулибин» что-то совсем плох. Заявляет, только Волков «силовики» может правильно сработать.

– Так точно. Сейчас поищу. Просто я слышал, там ребятам пришлось в Норильск улетать – за запчастями. За нашими, российскими. Уходим, как говорится, от западных аналогов.

– Всё верно, молодцы. Давай, жду…

Через 2 часа.

– Алло, товарищ полковник.

– Слушаю.

– Нету Волкова в Норильске. И в Капустине нету.

– Как нет. А где же он? Забрали смежники? Или ФСБ опять?

– Да в том-то и дело, что я везде искал. Его вообще нету. Нигде.

– Тьфу ты, чёрт. Что за мутотень, капитан? Ты когда его последний раз видел?

– В марте. Он мне тогда сказал, что сразу после запуска «Скиапарелли» летит в Капустин Яр. И извините, тов. полковник: даже выпить по рюмашке за удачный запуск не успеем.

– Ну… И что.

– А то, что нет его ни в Капустине, и нигде.

– Кто «Скиапарелли» готовил на Байконуре?

– Волков естественно, тов. полковник.

– Так. А запускал кто?

– Вы, тов. полковник.

– Это понятно, но… подожди, капитан. Помнишь, там за 4 часа до запуска какая-то заминка вышла?

– Ну да. Надо было зонд немного поправить и перезагрузить программу.

– Ну и…

– Волков всё откорректировал.

– И…

– Потом приехал Главком. И вы пошли его встречать.

– Так. А потом?..

– Главком сказал, что типа неча нам прогибаться перед долбанными америкосами. Типа разработка исключительно наша – и во что бы то ни стало надо стартануть на час раньше!

– Да. Это чтобы ракета не пересеклась с орбитой секретного военного спутника. Про который Обама не знает. Ну, или знает, но не то, что есть на самом деле. Так значит…

– Это значит, тов. полковник, что «Скиапарелли» улетел вместе с Волковым.

– Вот же твою бога в душу!.. Волков остался на носителе?

– Теоретически да. Но практически он мог переместиться и непосредственно в спускаемый аппарат. Там, в принципе, было место для небольшого размером человека.

– Который высадился на Марс и разбился?

– Так точно.

Тишина…

– Твою мать! Капитан, срочно готовь наградные документы. Присвоение героя. Посмертно. Звание подпола. Посмертно. И главное, версию гибели его в Капустином Яре. Незапланированный взрыв. Майор Волков героически спас космодром с тысячами семей от разрушения, ну и так далее.

– Есть!

– Полковник Крысев!! – взорвалась старинным зуммером красная гербовая вертушка.

– Тов. Главнокомандующий, – дрожащей рукой нажав толстую белую кнопку.

– Вы в курсе, Александр Константинович, что… – пауза.

– Что, – как-то блеюще получилось.

– Что наши европейские партнёры обнаружили в разбитом спусковом аппарате…

– Что, товарищ… – очень тихо.

– Что там кто-то есть. Живой, чёрт бы тебя побрал! Живой!!!

– Это Волков, – прошептал полковник скорее себе, чем телефону.

– Чтоооооо?!!!

– Это майор Волков, тов. Главнокомандующий. Он там случайно оказался, когда готовил установку к пуску. И вы тогда приказали, чтобы, ну… чтобы раньше произвести запуск. Я и произвёл. Забыл, что там был Волков. Забы-ы-ыл, – он ревел, не стесняясь.

– Вытри сопли, полковник. Кто об этом знает?

– Я и… я. Больше никто… – он вспомнил пятерых мальчишек своего помощника: мал мала меньше. И на подходе ещё девочку, 8-й месяц у супруги капитана. Он часто к ним захаживал поиграть с детьми. Своих-то не удалось сделать. Служба. Всю жизнь одна лишь служба.

– Что молчишь, полковник.

– Так точно, тов. Главком. Я вас понял.

– Действуй.

Полковник, выпрямившись и глубоко вздохнув, расстегнул кобуру.

Всё у них хорошо!

А ведь вот действительно говорят… Человека, про которого вообще не ходит анекдотов, народ нисколько не любит.

Ну, а что касается прошлых выборов, тут тема непростая конечно. Скажем так, я не знаю ни одного из моих знакомых, кто бы проголосовал за правящих. И знакомых знакомых. И друзья моих взрослых детей не голосовали, специально спрашивал.

А вот семидесятипятилетняя мама, например, рисует галочки исключительно и только за Путина и путинских. На вопрос, почему? – она ответила, что ей очень нравится недавно уложенная красивая плитка на набережной. Что очень удобно по ней гулять. И что стало намного лучше. Новую церковь возвели. И все вокруг ходят улыбчивые и добрые.

Так-то да, крайне стало удобно. Фасады покрасили.

Единственно, что мама никогда не узнает, – это то, что господряд на плитку получила аффилированная с городским правительством фирма. Постоянно забирающая все жирные и лакомые бюджетные куски на подставных тендерах. С подставной конкуренцией, подставными прокладками-однодневками. С дутым липовым отчётом по концу года о досрочно выполненных работах. Уложившихся в «правильный» бюджет.

А церковь, увы, построили в своё время бандиты, чтобы попасть в заксобрание. Всё у них хорошо, и хуже не будет! – кругом только фейк и фуфел.

Учитывая абсолютно клановую систему жизнедеятельности, особенно после «верховных» посадок: мэров, глав регионов, etc., – освободившиеся кресла тут же занимают преданнейшие Системе люди. Которые беспрекословно обеспечат на местах «нужные» конкурсы, беспрецедентную количеством явку, ходатайства и благодарственные отзывы от верного и влюблённого по самое не хочу, проспиртованного непонятно откуда взявшимся – чисто «медицинским» 96-процентным согласием – народа. Который не голосовал.

…Только вот анекдоты складывать не заставишь. Как и любить.

Вернуть Васильеву в «Русский»!

Недавняя статья про Евгению Васильеву и Русский музей наделала шуму.

Посему мы настойчиво требуем вернуть картины в музей в смутной надежде, что они станут маяком для подрастающего поколения будущих министров обороны, начальников следственных комитетов и прокуроров государства Российского. Где можно запросто присвоить из госказны $миллиард и отделаться через год освобождением по УДО.

И где за украденного с голодухи соседского хряка не умеющий рисовать бабочек алкаш получает по полной программе – двушечку. А то и весь пятерик «общего». Ежели хряк вдруг перевесит на суде прописанную в федеральном Законе сумму в три тысячи рублей.

«Ты украл свинью, стоящую три ты-ся-чи рублей!!» – злобно кричит обвинитель подсудимому, брызгая в него праведной слюной.

Мужик плачет, плачет, плачет… Кается, кается.

А мы, в свою очередь, наслаждаемся картинами безвинно осуждённой за какие-то несчастные никому не нужные миллиарды Евгении Васильевой. Подружки безвинно осуждённого и тут же освобождённого хранителя гостайны и тоже (ну нескольких, тьфу!) миллиардов бывшего министра обороны.

И ещё не факт, что тот и другой не будут причислены в дальнейшем к лику святых за их подвижническое мученичество на благо Родины.

ОРВИ

Вот смотрите, он заболел, кашляет: гхыр-гхыр, кхе-кхе. Но идёт не к врачу или вызывает скорую на дом. Он идёт… в театр!

Бородатый анекдот

Пожилая сотрудница Министерства культуры горько плачет на рабочем месте.

Взволнованные коллеги спрашивают: «Что, что случилось, Тамара Ивановна? Зарплату, мол, повысили. Отпуск увеличили. Кресло шефа, прости господи, на ладан дышит…» – «Понимаете, – говорит она сквозь рыдания: – Сейчас вот только позвонили и спросили: “Это прачечная?” Я этого звонка всю жизнь ждала! А тут растерялась, уу-у-у-у…»

«Дождь»

Снедаемая ироничным, прямо-таки ницшеанским сверхзнанием, Ксения Собчак смотрит на интервьюируемого оппонента, некоего молодого депутата Госдумы, с печалью и невыплеснутой всуе тоской, – с какой глядит будущая мать на своё неродившееся, пока ещё под сердцем, чадо.

Через 100 лет

Дураку понятно, Джаггер с Ричардсом выцепили по пьянке Люцифера и заставили его расписаться в личных своих книгах душ. Вопрос в другом: чем, чем придётся им ответить, когда до них, чёртовых апоплектиков, похожих на невытряхнутые мешки с костями, наконец дойдёт, – лет, эдак, через 100! – что тех, кто их по-настоящему боготворил и чтил, уже давно не осталось… Что наши правнуки-праправнуки – лишь синтетика, фейк, паралогизм и ересь. Они просто делают вид… но не любят. Не могут любить. Не понимают их. Как понимали их мы, давно ушедшие поклонники вовек неумирающих Роллингов. Через сто лет… И через триста. И четыре…

Папа

– Кто там?

– Елена Андреевна, это вы?

– Да. Кто это?

– Елена Андреевна, это папа вашего ученика Алёши Мочалкина.

– Три часа ночи! Что вам надо?

– Спите?

– Ну разумеется. Три часа, чёрт возьми!

– А мы каштаны пилим. Жёлуди протыкаем. Готовимся к завтрашнему… сегодняшнему уже конкурсу «Прощай осень».

Монтана

«Кэнтью мани трова итс а сайкэн окей. Зис мани вэтьюбу вери мэни зэ вей. Ай вери вел иканти сани зонтэ нами-нами ноу… сам боди вэл джаст ин зэ метерли ноу». – Ну и так далее. Типа пел я на школьных вечерах «Джонни би гуд» Чака Бэрри. (Я и не знал тогда такого.) Ловя ничем и никем невыразимый кайф творческого созидания. Вечного, не иначе. Вселенски неумирающего.

Это было сродни чему-то… космическому, что ли. Нереальному.

Кстати, вся танцевальная программа состояла из таких вот «вери мэни», «джаст ай мью» и «вери фэйшн ов зэ тэйшн», – это был кайф, сравнимый разве что с… нет, не сексом. Избави бог.

...Сравнимо было с трёхлитровкой сухого яблочного по 3 руб. на берегу тающей реки.

Когда не на шутку разыгравшееся весеннее солнце прямо-таки выжигало соскучившиеся по свету глаза. Ломая лёд. Смеясь над умирающей зимой: «Терри-мери винтер хаус». И тот, у кого были фирменные очки полароид-хамелеон, считался ну просто богом хиппарей, не менее. Только так.

Про штатовские джинсы Montana ваааще молчу. Это Вуду. Сфинкс. Христос, чё там… Мямлить-то.

Воскресение. 1980-е. СССР

Установка «Пиво-автомат» наливала исключительно до половины кружки. Ну, или чуть больше половины. Но это был настоящий праздник!

В авоське под столом картофан с кальмарами (удача!) – хотя до жарки нынче вряд ли дойдёт.

Пиво уже бумкнуло в голову.

Скорее всего, кто-то скоро поползёт за фунфырём. Аккуратно скинувшись втроём-пятером, не более. И это буду я. Поскольку молодой и без копья – стипёха ж не резиновая. Ваши деньги, господа, наши ноги, как говорится.

Соседи слева взрываются-гремят басами – ёрш сделал своё дело.

Перекинувшись негустыми новостями (Романов Смольный продал!), питерские мужики непременно начинают за войну. Мол, приёмка стеклотары на Обводном даже в блокаду работала. А сейчас, эх… барыги, уу-х. Заставляют сдирать наклейки – ну, не сволочь ли!

Пивная заполнялась дымом танковых атак. И ты незримо улетал в бездну невыстраданного чужого горя. С годами переплавленного в незамысловатое советское счастье.

ЧМ-2018 – наш!

Однажды детский сад «Колобок» пригласил в гости сборную России по футболу. …На свою беду.

После этого дети третий год не могут выйти из группы.

По Бабелю

Утро. Книга. Раз читаю. Два.

Чувствую, что-то не то у Брюсова. Точнее, со мной что-то не в порядке. Когда с пятого раза понял: «Пора! Спеши, мой челн усталый!».

Почти по Бродскому

Приснился ночью старый друг, с которым расстались после армии, 30 с лишним лет назад. Взял набрал в фейсбуке его имя-фамилию, и на тебе! – вот и он, брателла. Как тут и был.

Представляете, продолжили с ним разговор, будто прервали вчера. Разойдясь с вечера ненадолго по домам. Вот так и вечность пролетит секундой: «Ибо вечность – богам»…

К слову, тогда, в армии, я напряжённо размышлял над тем, что неужели настанет день, когда служба наконец кончится? Неужели когда-нибудь, в далёком неоглядном будущем, после службы пройдёт неделя, две, месяц? Нет, это невозможно, такого никогда не случится! И я никогда не сниму эту форму: «Рыбы плывут от смерти вечным путём рыбьим. Рыбы не льют слёзы: упираясь головой в глыбы»…

Хэллоуин

Поздним вечером на меня из пьяной питерской подворотни выскочил какой-то ужасно страшный, намазанный белилами клоун и заорал с дурацким акцентом, махая перед глазами широким рукавом: «Жизнь или кошелёк!!»

Недолго думая, я достал незарегистрированный травмат и выстрелил ему четыре раза в живот.

Уже потом из местных новостей на «Фонтанке» узнал, что наряду с розыском меня как преступника (идёт обычное описание, каких мульон: чёрная шапка, чёрная куртка, джинсы), потерпевший заявил, что он студент из Великобритании и просто любит пошутить.

«Добро пожаловать в Россию! – весело говорю я гостю с Туманного Альбиона шекспиров и шерлоков: – Да, и скажи спасибо, что морду твою натовскую не продырявил».

*

– Чего стучишь?

– Работаете?!

– Чего надо?!!

– Водка есть?

– 18 есть?!

– Лицензия есть?!!

– …чё завёлся-то.

*

– Прочтите что-нибудь. Ну, хотя бы из Пушкина.

– Мой дядя – ректор этого института.

– Принят. Следующий…

*

– Слышь, дед… Вот скажи, почему тебя до сих пор так бабы любят?

– Не знаю, – кряхтя ответил дед, облизнув брови.

*

«Российские учёные доказали, что человек сохраняет работоспособность до 95 лет!» ПФР

*

– Ты когда за ум возьмёшься?

– Ти кадя зя ум ваазьмёся…

*

«Пьяная женщина в два раза больше весит». Шнур

*

– Ты Пушкина читал?

– Нет.

– И кто ты после этого.

*

«Кризис крепчал», – подумал я, доедая на завтрак любимейший с детства салат «селёдка под шубой». Собственно, без селёдки. Одну лишь только «шубу».




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Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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