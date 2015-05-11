Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 17:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kriptovalyuta_umret_42205"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42205_bitcoin-1813503_960_72.jpg" width=206 alt="Криптовалюта умрет?" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Криптовалюта умрет?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Биткоин на пороге улучшения, раскола или краха</font></em></span></p><p>Неспособность разработчиков договориться о путях улучшения программного обеспечения могут в ближайшие дни привести к разделению биткоина на несколько независимых валют, а также к утрате им лидерских позиций. Нервозность от неопределённости ощущаться на всём рынке биткоинов объёмом около 41 миллиард долларов США. Однако даже самые оптимистичные варианты развития ситуации требуют от владельцев биткоинов внимательности и могут обернуться высокой волатильностью его курса и уже привели к падению стоимости всех оборачивающихся на рынке криптовалют. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kriptovalyuta_umret_42205">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Неспособность разработчиков договориться о путях улучшения программного обеспечения могут в ближайшие дни привести к разделению биткоина на несколько независимых валют, а также к утрате им лидерских позиций. Нервозность от неопределённости ощущаться на всём рынке биткоинов объёмом около 41 миллиард долларов США. Однако даже самые оптимистичные варианты развития ситуации требуют от владельцев биткоинов внимательности и могут обернуться высокой волатильностью его курса и уже привели к падению стоимости всех оборачивающихся на рынке криптовалют.

Проблемы биткоина являются обратной стороной его популярности и известны уже давно.

По существующим правилам, все поручения на денежные переводы (финансовые транзакции) в распределённой сети биткоина записываются в блоки размером 1 мегабайт, которые формируются один раз примерно в 10 минут. После чего они подписываются (исполняются) майнерами[2] и добавляются в базу данных, организованную в виде цепочки таких блоков (блокчейн). Соревнующиеся друг с другом в вычислительной мощности майнеры стараются включить в созданные ими блоки транзакции с максимальной комиссией за перевод.

Такие параметры сети позволяют осуществлять до семи транзакций в секунду. Для сравнения, VISA обрабатывает тысячи транзакций за секунду.

С ростом популярности биткоинов первоначально заложенных параметров стало не хватать для удовлетворения текущих объёмов операций. Из-за желания гарантированно быстро осуществить перевод (попасть в блок) комиссия за перевод выросла, а множество поручений с неудовлетворительной комиссией могли ожидать своего подтверждения неделями, и эти показатели только росли.

Уже несколько лет разработчики предлагают и тестируют различные варианты масштабируемости сети.

Один из них — очевидный — увеличение размер блока, который мог бы вместить больше записей-транзакций и, как следствие, увеличить пропускную способность сети и снизить комиссии. Однако это приводит к потере доходов майнеров, увеличению их затрат на вычисления, общих задержек в сети и другим проблемам. Поэтому предложения увеличить размер блока многократно отвергались сообществом. Взамен предлагали различные технические уловки, которые смогли бы решить проблему этого «узкого горлышка».

В результате ожесточённых споров участники сети сосредоточились вокруг двух предложений — увеличения размера блока до 2 МБ (2x) и внесения изменения в порядок формирования блока под названием SegWit (англ. Segregated Witness)[3], которое позволит вместить в блок больше полезной информации и даже немного увеличить его размер из-за особенности обработки данных сетью. Предложены и совмещения этих разработок с разными способами технической реализации и введения — SegWit2x (одновременное применения SegWit и увеличение размера стандартного блока до 2 МБ) и UASF (англ. User Activated Soft Fork — активируемый пользователями софтфорк[4]; BIP 148).

Однако участники сети — разработчики и майнеры так и не пришли к согласию по конкретным составляющим и порядку реализации нововведений.

Что хуже, они фактически разработали и планируют в ближайшее время выпустить фактически два независимых ПО, которые запустят несовместимые между собой процессы изменений в сети биткоинов.

Первая волна изменений намечена на 21 июля 2017 года, когда будет запущен форк[5], реализующий протокол SegWit2x. Инициатива была одобрена на закрытом собрании представителей индустрии в мае. Этот протокол предусматривает активацию Segregated Witness за счёт хешрейта[6] при наличии поддержки 80 % майнеров и последующий хардфорк[7], целью которого является увеличение размера блока до 2МБ. Среди поддержавших Segwit2x оказались OKCoin, Huobi, BTCCPool, Bitmain, F2Pool, BTC.Top, ViaBTC, BiXin, BW, 1Hash, Canoe, BATPool, Bitkan и другие, совокупная хешевая[6] мощность которых превышает 80 % всей сети — необходимый порог для активации протокола.

Вторая — на 1 августа 2017 года, когда будет запущен софтфорк[4] UASF. Это предложение поддерживается пользователями и разработчиками официального клиента сети Bitcoin Core. Оно также предусматривает активацию Segregated Witness, но не за счёт хешрейта[6], а за счёт усилий держателей нод[8].

Несогласованность действий ключевых игроков может привести к появлению двух и более независимых валют. Подобное уже происходило с сетью Ethereum, и появлению криптовалюты Ethereum Classic, владельцы которой не согласились с хардфорком[7], который продавило большинство. В сложившейся же ситуации для биткоина пессимисты прогнозируют появление сразу нескольких валют: Bitcoin 148, NewPoW Bitcoin, Bitcoin ABC, а также Legacy Bitcoin.

Рядовые владельцы биткоинов не могут повлиять на эти процессы и способны лишь задуматься над сохранностью своих средств.

При любом исходе записи на счетах биткоинов у пользователей не изменятся. Более того, в случае появления на базе биткоинов нескольких криптовалют, активы их первоначальных обладателей на бумаге удвоятся. Однако и суммарная стоимость этих валют, по крайней мере первое время, будет заметно ниже, чем цена изначальных биткоинов; причём перспективы изменения курса таких дробных инструментов непредсказуемы, как минимум из-за меньшей капитализации каждой из них и катастрофического падения доверия.

В любом случае владельцам биткоинов следует определиться по нескольким принципиальным моментам.

Во-первых, находиться ли на период перемен в биткоине, или перевести средства в другие активы и какие — фиатные валюты (доллар, евро, другие) или другие криптовалюты (например, Litecoin, Ethereum, Dash другие).

Во-вторых, где именно хранить биткоины — на локальном кошельке, на счёте специализированных сервисов, на биржах, счетах других организаций и т. п.

Например, высказывается следующая позиция тех, кто верит в биткоины — вывести все средства со всех контрагентов на локальный кошелёк и ограничить совершение транзакций до момента разрешения ситуации.

Как только рынок перестанет лихорадить, можно будет выбрать «победившее» программное обеспечение и продолжить пользоваться своими средствами, добавив туда секретные ключи своих кошельков.

Источник: wikinews.org





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