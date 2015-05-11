Криминальное чтиво и не только

Произведения каких немецких авторов стоит читать, чтобы пополнить свой словарный запас? Советы профессионалов.
Чтение книг в оригинале - надежный способ быстро выучить иностранный язык. За дело лучше браться после освоения базового словарного запаса и грамматики. В противном случае процесс не будет приносить удовольствия и вам придется постоянно выписывать новые слова и искать устойчивые выражения в словаре. С каких произведений начать тем, кто изучает немецкий, - с коротких рассказов или же сразу замахнуться на толстые романы Гюнтера Грасса (Günter Grass) и Томаса Манна (Thomas Mann)? Переводчики и преподаватели немецкого языка поделились с DW cоветами.
Мнение переводчиков
По мнению выпускницы Литературного института имени Горького и переводчика Дарьи Бобылевой, "Ильза ушла" Кристине Нёстлингер ("Die Ilse ist weg", Christine Nöstlinger) - достаточно смелый подростковый роман, во время чтения которого хочется следить за сюжетом, незнакомые слова в тексте растворяются. "Когда я училась, мы читали традиционный набор - "Кристу" ("Christa", Jurij Brezan), "Двойную Лоттхен" ("Das doppelte Lottchen", Erich Kästner). Потом мне нравилось читать Ремарка - я любила его и в переводе, а прочтя оригинал "На Западном фронте без перемен" ("Im Westen nichts Neues", Erich Maria Remarque), обнаружила, что на самом деле книга куда более жесткая и маскулинная, чем то, что предлагалось русскому читателю. Поддерживать знание немецкого мне помогают фильмы и интернет-ресурсы", - рассказала Дарья в интервью DW.
Переводчик и литературный агент Святослав Городецкий начал изучение немецкого с коротких рассказов. Особенно ему запомнился "Der Mann mit dem Gedächtnis" Петера Бикселя (Peter Bichsel). "На втором курсе мне понравилось читать пьесы для развития разговорного языка и тогда же довелось перевести "Звезды" Ани Хиллинг ("Sterne", Anja Hilling) для сборника "ШАГ-2". Из первых прочтенных романов можно выделить "Mein Studium ferner Welten" Алекса Капю (Alex Capus). Чуть позже познакомился с книгами Петера Штамма (Peter Stamm), их легко читать, но трудно переводить. Замахивался, конечно, и на классиков - "Волшебная гора" ("Der Zauberberg", Thomas Mann) удивительно походила на Достоевского, манил и обманывал кажущейся простотой Кафка", - вспоминает переводчик.
Дело вкуса
Преподаватели немецкого языка советуют выбирать книгу по интересам. "По моему опыту, это главный критерий, даже если речь идет об иностранном языке. Неважно, высокая литература, детективы или комиксы, все зависит от вкуса. Даже лучше взять в руки футбольные журналы, чем вообще ничего не читать", - рассказала в интервью DW Андреа Витт (Andrea Witt), руководитель отдела изучения романских языков в народном университете Бонна (Volkshochschule Bonn).
Начинающим она советует обратить внимание на книги серии Easy Readers - то есть с упрощенными текстами. Произведения многих немецких классиков доступны в таком варианте.
В Гете-Институте перед сдачей языкового экзамена самого высокого уровня С2 (Großes Deutsches Sprachdiplom) рекомендуют прочитать несколько книг немецких авторов. В списке литературы на 2017 год два произведения: "Траектория краба" Гюнтера Грасса ("Im Krebsgang", Günter Grass) и "Келья" Андреаса Майера ("Klausen" Andreas Maier).
А для тех, кто планирует сдавать экзамен в 2018 году, обязательны к прочтению "Мистификатор, шпионка и тот, кто делал бомбу" Алекса Капю ("Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer", Alex Capus) и "Тихий океан" Герхарда Рота ("Der stille Ozean", Gerhard Roth).
Источник: dw.com
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