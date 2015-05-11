«Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы

«Никогда не иди против семьи» – одна из ключевых фраз фильма, ставшего культовым во всем мире. Картина, созданная в 1972 году молодым и еще малоизвестным режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой по одноименному роману Марио Пьюзо о борьбе семейных мафиозных кланов в послевоенной Америке, обозначила новый вектор развития эпического кино. Отойдя от канонов гангстерских боевиков, режиссер снял очень проникновенную семейную драму, в лучших традициях «Унесенных ветром».
Три Оскара и множество других наград – лишь верхушка айсберга всеобщего признания, которую получил фильм после выхода на большой экран. Его герои стали поистине народными – Аль Пачино сыграл свою самую знаменитую роль, предопределившую дальнейшее актерское амплуа и сделавшая его знаменитостью. За роль хрестоматийного главы мафиозного клана Марлон Брандо получил Оскар, от которого потом отказался.
Сравнение с картиной «Унесенные ветром» может показаться немного странным, но ключевые составляющие «Крестного отца» дают немало поводов для сравнения этих двух киношедевров. Оба фильма в корне меняют общепринятые голливудские шаблоны: «Унесенные ветром» отстраняются от поднадоевших к концу 30-х годов вестернов, а «Крестный отец» уже не имеет ничего общего с гангстерскими боевиками, которые годами штамповались фабрикой Голливуда. Поначалу именно так «Крестный отец» и задумывался: оказавшийся в руках Копполы сценарий не смог убедить боссов Paramount Pictures в задуманном успехе.
Для съемок фильма был выделен весьма скромный бюджет, что лишь подтверждает преждевременный скепсис представителей знаменитой киностудии. Но задуманный Копполой эпос заключался не в масштабе съемок как в «Унесенных ветром», а скорее в детальной проработке глубины характеров главных героев, каждый из которых был важной составляющей глобальной идеи, заложенной в романе Пьюзо.
Семейные ценности, как и патриархальная земля tеrra из «Унесенных ветром», насквозь пропитали сценарий «Крестного отца», только вместо красной благодатной почвы юга Коппола наделил своих героев кровными родственными связями большой сицилийской семьи, в которой каждый из членов связан чувством долга и уважения друг к другу, начиная от мелких ремесленников — гробовщика, кондитера — и заканчивая главой клана, на котором лежит ответственность за всю семью.
Глава семейства — он же крестный отец теневого мира и покровитель всех тех, кому было отказано в помощи официальных властей — является носителем традиционных ценностей. Каждый человек начинает свой жизненный путь под воздействием системы ценностей семьи и в процессе жизни у него формируется собственная система координат и ориентиров, но закрепляется она уже только в сознательном возрасте, представляя собой смесь собственных наблюдений и воздействия семьи. Что и подтверждается на примере Майкла Корлеоне.
Деньги, давшие Корлеоне-старшему и его близким власть и влияние в Новом свете, являются лишь инструментом для достижения материальных благ, но не более. Строгий, но справедливый Дон Корлеоне — настоящий образец для подражания. Его решения выверены и отточены до идеала, с годами сделали его уважаемым человеком среди многих простых людей. Он подчинял волю других не только при помощи страха и «предложениями от, которых нельзя отказаться», но и взвешенными поступками «императора», от которого зависит судьба многих народов.
Сицилийцы не могут отказать в помощи в день свадьбы своих детей, и этим правом может воспользоваться любой, кто связан с семьей. С этого начинается фильм и предопределяет весь дальнейший ход событий, настраивая зрителя совсем не на легкомысленное восприятие. Повествователем в самом начале выступает Майкл Корлеоне (Аль Пачино) младший сын Дона Корлеоне (Марлон Брандо), который рассказывает о своей необычной семье подруге и будущей жене Кей Адамс (Дайан Китон). Герой войны Корлеоне-младший нарочито дистанцируется от своей криминальной семьи, давая понять Кей, что у него с ними мало что общего, кроме родственных связей.
Всю первую половину фильма герой Аль Пачино держится в тени, лишь изредка давая дельные советы более опытным в криминальном ремесле старшим братьям. Но вот наступает критический момент — крестный отец оказывается на краю гибели, и Майкл, неожиданно осознавая свою роль в спасении семьи, берет инициативу на себя. Сначала он хладнокровно расправляется с обидчиками его отца и исчезает на продолжительное время из США. Потом после убийства брата возвращается обратно и становится полноправным участником криминального мира и продолжателем отцовского дела. Расправившись с основными конкурентами, он решает проблемы всей семьи.
Сюжет держит в напряжении до последней минуты, несмотря на то, что картина идет три часа, она не воспринимается как что-то затянутое, наоборот, ее хочется поглощать как попкорн до последней крошки. Сами актеры сыграли свои роли безупречно, отразив наиболее достоверно все тонкие аспекты романа. Фильм, начавший трилогию, включает в себя лишь малую часть романа, но от этого не становится менее интересным. Фрэнсис Коппола вместе с Марио Пьюзо увековечили свои имена, сняв этот киношедевр, навсегда став классиками не только жанра, но и кинематографа в целом!
Цитаты из фильма:
1. «Винсент, никогда не говори при чужих, что думаешь!»
2. «Я не люблю насилие, Том. Я бизнесмен. Кровь — непозволительная роскошь»
3. «Не смей вставать на чью-либо сторону и идти против семьи. Никогда»
Источник: diletant.media
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