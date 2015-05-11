Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 11 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/krasota_po-frantsuzski_41651"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41651_16626415-2016-08-19154114-1471610456-650-cfec5e400f-148879905.jpg" width=206 alt="Красота по-французски" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.adme.ru/svoboda-kultura/10-sekretov-strojnosti-kotorye-znayut-tolko-francuzhenki-1343515/> AdMe.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Красота по-французски</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">10 секретов стройности, которые знают только француженки</font></em></span></p><p>Туристы удивляются: француженки едят шоколад, круассаны, огромное количество сыра, запивая его вином, и при этом умудряются оставаться хрупкими и утонченными. При этом они не одержимы подсчетом калорий, не истязают себя часами в спортзалах. Секрет заключается в их отношении к еде, которое воспитывается с детства. <a href="http://www.chaskor.ru/article/krasota_po-frantsuzski_41651">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Туристы удивляются: француженки едят шоколад, круассаны, огромное количество сыра, запивая его вином, и при этом умудряются оставаться хрупкими и утонченными. При этом они не одержимы подсчетом калорий, не истязают себя часами в спортзалах. Секрет заключается в их отношении к еде, которое воспитывается с детства.

Еда как священнодействие

Это, пожалуй, самый главный секрет француженки. Трепетное отношение к еде не дает набивать рот разной ерундой, не позволяет есть на ходу и что попало. Можно сказать, что жители Франции одержимы едой, но у них эта одержимость выливается в желание есть изысканно и красиво, а не много. Француженки часто обедают и ужинают в ресторанах и кафе, наслаждаясь мини-порциями, вином и хорошей компанией.

«Для нас обед или ужин — это совершенно особенное время, где смешивается удовольствие от вкусной еды и хорошей беседы, — говорит парижский диетолог, доктор Франсуаза Л’Эрмита. — Во многих других странах, к сожалению, еда воспринимается как топливо для мышц. Если вы именно так относитесь к еде, то вы нарушаете самые главные принципы питания».

Француженка выбирает качество

Француженки предпочитают лучшее, самое свежее и отборное. Их принцип — лучше дороже и лучше, а не больше и дешевле. Пусть это будет пара долек качественного горького шоколада или легкие пирожные ручной работы, а не большая порция недорогого мороженого (в составе которого обязательно есть вредные трансжиры), пусть лучше будет рыба, чем дешевая курица непонятного качества.

Француженки — живая иллюстрация прописной истины: «Ты то, что ты ешь». Хозяйка парижского ресторана La Petite Cuisine Рейчел Ку рассказывает: «Даже когда я была вынуждена экономить, я шла на рынок, чтобы купить свежий натуральный сыр и багет. Как хорошо, что во Франции это может позволить себе человек любого достатка».

Француженка часто кладет вилку на тарелку

Француженка не отправляет в рот ложку за ложкой, превращая обед или ужин в прием топлива для организма. Она ест не торопясь и наслаждается вкусом каждого кусочка, делает паузы в еде, чтобы уделить внимание собеседнику или членам семьи. Так обычный обед или ужин превращается в праздник вкуса и общения.

Она предельно честна с собой по поводу еды, но ничего себе не запрещает

Француженка отдает себе отчет в том, что фуа-гра или сыр бри — это очень жирные и сытные блюда. Она понимает, что не сможет оставаться в форме, если будет два раза в день есть круассаны и свежий хлеб.

Но француженки ничего себе не запрещают. Лучше позволять себе понемногу есть любимое, чем испытывать стресс от полного отказа. Француженки не отказывают себе в petits riens — ежедневной дозе «маленьких удовольствий». Не стоит говорить: «Я не ем сладкого» и потом голодными, завистливыми глазами глядеть в тарелку своей подруги. Зачем так мучить себя? Чтобы сорваться в один прекрасный день, а потом испытывать мучительное чувство вины и ругать себя за слабоволие?

Француженка соблюдает умеренность и баланс

Француженки хорошо знают разницу между желанием побаловать себя и распущенностью. Если они хотят оставаться в форме, то никогда не будут есть пирожные, сыр и хлеб в один день, отмечает Ребека Плантье, автор книги «Уроки Франции: питание, фитнес, семья».

Они не отказывают себе в удовольствиях, но понимают: условие стройности — это умеренность и баланс. Сегодня можно съесть пирожное, но ужин будет без гарнира: к примеру, утиная грудка и салат. Завтра можно позволить себе шоколад, послезавтра — вино с сыром и орехами.

Так, Софи Марсо ест все, но понемногу. «Я не ем только фастфуд. Но обожаю вино и шоколад и в этом, как и во многих других вкусных вещах, себе не отказываю».

Слишком много сахара или соли? Такое не для нее

Французские блюда отличаются тонким вкусом, и если в них есть специи, то они призваны подчеркивать натуральный вкус и аромат продуктов. Француженки с детства привыкли к тому, что все «слишком» — это не для них. Слишком сладкий или жирный кусочек торта они отложат в сторону (лучше выберут тарталетки с легким кремом и фруктами), как и слишком соленые или пережаренные блюда.

Француженка лучше дождется ужина, чем будет перекусывать на ходу

Француженка, конечно, может выпить кофе с двумя печеньками в перерыве между обедом и ужином, но не будет этим злоупотреблять. Она предпочтет дождаться ужина и съесть хороший кусок мяса с салатом, воспринимая легкое чувство голода с удовольствием — как самый лучший аперитив перед вкусной едой.

Но если до обеда или ужина еще далеко, а есть хочется нестерпимо, то самый лучший выбор — натуральный йогурт без подсластителей. Французы съедают йогурта больше всех по сравнению с другими странами Европы. На человека приходится в среднем 20 килограммов в год, пишет Мирей Джулиано, автор блога French Women Dont Get Fat («Француженки не толстеют»).

Она ест за хорошо накрытым столом

Француженки не будут лишать себя удовольствия поесть размеренно и со вкусом, за хорошо накрытым столом. Они не привыкли есть, присев с краешка стола, или за компьютером, в перерывах облизывая жирные пальцы, чтобы постучать по клавиатуре.

Длинные обеденные перерывы во французских офисах — самое обычное дело. «Медленная» еда, как известно, лучше усваивается и позволяет получить удовольствие от процесса. А когда мы едим второпях, то часто даже не обращаем внимания ни на вкус, ни на запах. Поэтому уже через час нам хочется навернуть чего-нибудь сладенького в стремлении получить свою долю эндорфинов.

Движение — это образ жизни, а не способ «отработать» съеденное

Во Франции активный досуг является частью национальной культуры, отмечает Ребека Плантье. Француженки отправляются в походы, лазают по горам, обожают байдарки, играют в теннис, бегают в парках, катаются на лыжах и так далее. Кроме того, они много ходят пешком. И это именно образ жизни, а не насилие над собой, не способ в поте лица «отработать» съеденное и не самоистязание в попытках приблизиться к идеалу. Француженки считают, что любое насилие над собой вредно для женского хорошего самочувствия.

Тот, кто много двигается, предпочитает прогулку поездке на автомобиле, и при этом полноценно, качественно и с удовольствием питается, не полнеет.

Француженка не переживает из-за излишеств и не наказывает свое тело

Все мы люди и иногда предаемся излишествам. Такое случается даже с француженками, которые тщательно следят за собой. Но если они где-то позволили себе больше обычного и нарушили принципы умеренности, то не видят в этом ничего страшного и не бросаются в крайности. Они не станут наказывать свое тело и говорить: «Я вчера съела слишком много, теперь буду голодать и отработаю два часа в спортзале».

«Принцип „Нет боли — нет победы“ так и не добрался до Франции», — отмечает Ребека Плантье. И когда кинозвезду Еву Грин (и без того, кстати, стройную) попросили сесть на диету и похудеть для роли в первом фильме, она очень быстро сдалась. «Я просто не могла сидеть на диете. Еда столько для меня значит», — признается она.

Француженка с ума сойдет от скуки, если ей придется читать про калории, углеводы, белки, жиры и трансжиры. И совсем уже грустно будет, когда она станет применять все эти знания по отношению к благословенной составляющей ее жизни — еде. Она предпочитает относиться к еде как к удовольствию, но помнит про умеренность и баланс. Это и есть искусство жить с удовольствием.

Источник: AdMe.ru





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