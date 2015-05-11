Красота по-французски

Туристы удивляются: француженки едят шоколад, круассаны, огромное количество сыра, запивая его вином, и при этом умудряются оставаться хрупкими и утонченными. При этом они не одержимы подсчетом калорий, не истязают себя часами в спортзалах. Секрет заключается в их отношении к еде, которое воспитывается с детства.
Еда как священнодействие
Это, пожалуй, самый главный секрет француженки. Трепетное отношение к еде не дает набивать рот разной ерундой, не позволяет есть на ходу и что попало. Можно сказать, что жители Франции одержимы едой, но у них эта одержимость выливается в желание есть изысканно и красиво, а не много. Француженки часто обедают и ужинают в ресторанах и кафе, наслаждаясь мини-порциями, вином и хорошей компанией.
«Для нас обед или ужин — это совершенно особенное время, где смешивается удовольствие от вкусной еды и хорошей беседы, — говорит парижский диетолог, доктор Франсуаза Л’Эрмита. — Во многих других странах, к сожалению, еда воспринимается как топливо для мышц. Если вы именно так относитесь к еде, то вы нарушаете самые главные принципы питания».
Француженка выбирает качество
Француженки предпочитают лучшее, самое свежее и отборное. Их принцип — лучше дороже и лучше, а не больше и дешевле. Пусть это будет пара долек качественного горького шоколада или легкие пирожные ручной работы, а не большая порция недорогого мороженого (в составе которого обязательно есть вредные трансжиры), пусть лучше будет рыба, чем дешевая курица непонятного качества.
Француженки — живая иллюстрация прописной истины: «Ты то, что ты ешь». Хозяйка парижского ресторана La Petite Cuisine Рейчел Ку рассказывает: «Даже когда я была вынуждена экономить, я шла на рынок, чтобы купить свежий натуральный сыр и багет. Как хорошо, что во Франции это может позволить себе человек любого достатка».
Француженка часто кладет вилку на тарелку
Француженка не отправляет в рот ложку за ложкой, превращая обед или ужин в прием топлива для организма. Она ест не торопясь и наслаждается вкусом каждого кусочка, делает паузы в еде, чтобы уделить внимание собеседнику или членам семьи. Так обычный обед или ужин превращается в праздник вкуса и общения.
Она предельно честна с собой по поводу еды, но ничего себе не запрещает
Француженка отдает себе отчет в том, что фуа-гра или сыр бри — это очень жирные и сытные блюда. Она понимает, что не сможет оставаться в форме, если будет два раза в день есть круассаны и свежий хлеб.
Но француженки ничего себе не запрещают. Лучше позволять себе понемногу есть любимое, чем испытывать стресс от полного отказа. Француженки не отказывают себе в petits riens — ежедневной дозе «маленьких удовольствий». Не стоит говорить: «Я не ем сладкого» и потом голодными, завистливыми глазами глядеть в тарелку своей подруги. Зачем так мучить себя? Чтобы сорваться в один прекрасный день, а потом испытывать мучительное чувство вины и ругать себя за слабоволие?
Француженка соблюдает умеренность и баланс
Француженки хорошо знают разницу между желанием побаловать себя и распущенностью. Если они хотят оставаться в форме, то никогда не будут есть пирожные, сыр и хлеб в один день, отмечает Ребека Плантье, автор книги «Уроки Франции: питание, фитнес, семья».
Они не отказывают себе в удовольствиях, но понимают: условие стройности — это умеренность и баланс. Сегодня можно съесть пирожное, но ужин будет без гарнира: к примеру, утиная грудка и салат. Завтра можно позволить себе шоколад, послезавтра — вино с сыром и орехами.
Так, Софи Марсо ест все, но понемногу. «Я не ем только фастфуд. Но обожаю вино и шоколад и в этом, как и во многих других вкусных вещах, себе не отказываю».
Слишком много сахара или соли? Такое не для нее
Французские блюда отличаются тонким вкусом, и если в них есть специи, то они призваны подчеркивать натуральный вкус и аромат продуктов. Француженки с детства привыкли к тому, что все «слишком» — это не для них. Слишком сладкий или жирный кусочек торта они отложат в сторону (лучше выберут тарталетки с легким кремом и фруктами), как и слишком соленые или пережаренные блюда.
Француженка лучше дождется ужина, чем будет перекусывать на ходу
Француженка, конечно, может выпить кофе с двумя печеньками в перерыве между обедом и ужином, но не будет этим злоупотреблять. Она предпочтет дождаться ужина и съесть хороший кусок мяса с салатом, воспринимая легкое чувство голода с удовольствием — как самый лучший аперитив перед вкусной едой.
Но если до обеда или ужина еще далеко, а есть хочется нестерпимо, то самый лучший выбор — натуральный йогурт без подсластителей. Французы съедают йогурта больше всех по сравнению с другими странами Европы. На человека приходится в среднем 20 килограммов в год, пишет Мирей Джулиано, автор блога French Women Dont Get Fat («Француженки не толстеют»).
Она ест за хорошо накрытым столом
Француженки не будут лишать себя удовольствия поесть размеренно и со вкусом, за хорошо накрытым столом. Они не привыкли есть, присев с краешка стола, или за компьютером, в перерывах облизывая жирные пальцы, чтобы постучать по клавиатуре.
Длинные обеденные перерывы во французских офисах — самое обычное дело. «Медленная» еда, как известно, лучше усваивается и позволяет получить удовольствие от процесса. А когда мы едим второпях, то часто даже не обращаем внимания ни на вкус, ни на запах. Поэтому уже через час нам хочется навернуть чего-нибудь сладенького в стремлении получить свою долю эндорфинов.
Движение — это образ жизни, а не способ «отработать» съеденное
Во Франции активный досуг является частью национальной культуры, отмечает Ребека Плантье. Француженки отправляются в походы, лазают по горам, обожают байдарки, играют в теннис, бегают в парках, катаются на лыжах и так далее. Кроме того, они много ходят пешком. И это именно образ жизни, а не насилие над собой, не способ в поте лица «отработать» съеденное и не самоистязание в попытках приблизиться к идеалу. Француженки считают, что любое насилие над собой вредно для женского хорошего самочувствия.
Тот, кто много двигается, предпочитает прогулку поездке на автомобиле, и при этом полноценно, качественно и с удовольствием питается, не полнеет.
Француженка не переживает из-за излишеств и не наказывает свое тело
Все мы люди и иногда предаемся излишествам. Такое случается даже с француженками, которые тщательно следят за собой. Но если они где-то позволили себе больше обычного и нарушили принципы умеренности, то не видят в этом ничего страшного и не бросаются в крайности. Они не станут наказывать свое тело и говорить: «Я вчера съела слишком много, теперь буду голодать и отработаю два часа в спортзале».
«Принцип „Нет боли — нет победы“ так и не добрался до Франции», — отмечает Ребека Плантье. И когда кинозвезду Еву Грин (и без того, кстати, стройную) попросили сесть на диету и похудеть для роли в первом фильме, она очень быстро сдалась. «Я просто не могла сидеть на диете. Еда столько для меня значит», — признается она.
Француженка с ума сойдет от скуки, если ей придется читать про калории, углеводы, белки, жиры и трансжиры. И совсем уже грустно будет, когда она станет применять все эти знания по отношению к благословенной составляющей ее жизни — еде. Она предпочитает относиться к еде как к удовольствию, но помнит про умеренность и баланс. Это и есть искусство жить с удовольствием.
Источник: AdMe.ru
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