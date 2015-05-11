Кошачья история

Осень, плохая погода и понедельник - это комбо можно преодолеть, если слушать хорошую музыку, пить вкусный чай и читать веселую историю. Например, о коте Людовике, который ходил задом наперед.
Среди ночи меня разбудил звонок супруги:
— С Людовиком проблемы!
— Знаю.
— Откуда?
— Из учебника новой истории. Его казнили по приговору Конвента!
— Прекрати придуриваться! Люк болен!
— Подожди. Люк — это Людовик, что ли?
— Ты приедешь?
— Буду через полчаса. А что с ним?
— Ну-у-у …его тошнит… и… впрочем приезжай, сам всё увидишь…
По приезду я обнаружил всю семью в сборе. Все с надеждой глядели на меня.
— Ну-с (тоном уездного лекаря) — Где наш блевун?
— Понимаешь, он не только блюет.
— Понимаю. Еще и серит. Отрави…
— Нет. Видишь ли… он ходит.
— Под себя?
— Не перебивай! Он бегает задом-наперед!
— Что?
— Смотри!
Мне вынесли кота, поставили его у двери, отпустили и… Кот, вдруг, стартанул хвостом вперед. Ловко огибая препятствия, он проскакал кормой вперед по всему длиннющему коридору и скрылся за поворотом. Не сводя с меня зеленого ступорозного взгляда.
Я опешил. Вся семья, затаив дыхание, ждала вердикта специалиста. Специалист же был в полной непонятке. Вроде (тужился я), кошачьи болезни аналогичны людским…, но на память ни одного диагноза, где пациент бегает вперед жопой, поблевывая при этом в голову, не приходило.
— Поехали в ветеринарку.
Айболитная находилась неподалёку: в подвале одной из высоток. Всю дорогу я мучительно пытался вспомнить две несвязанные между собою вещи: существует ли в природе психиатрическая ветеринария и что такое пляска святого Витта?
В подвальчике, несмотря на ночь, было довольно многолюдно и многоживотно. Там сидело и чинно страдало пара больших псов (одна овчарка запомнилась, второго пса не помню), несколько кошек, попугай и пара микроорганизмов, по ошибке причисляемых к собачьему племени.
Напросившись "на секунду спросить" (овчарка явственно зарычала "Куда прешь, сука!"), я вперся в кабинет, чем помешал трапезе коновалов. Понимая, что через секунду буду послан-быстро протараторил:
— Ивините-я-только-спросить-это-к-вам-а-то-у-меня... КОТ ЗАДОМ НАПЕРЕД БЕГАЕТ!!!
Ожидал услышать что то в роде "пшел в очередь…, у нас тут по три раза на дню такое… удивил девку волосьем, она и поболе видала"...
Но лепилы переглянулись, с опаской поглядели на мою потасканную не раз по асфальту рожу и переспросили:
— Как бегает?
— Ж***й!
— Как ж***й?
— Вперёд!
У одного из сотрапезников непрожёванный бутерброд повис на подбородке.
— ПОКАЖИ!
— Прошу!
Мы выползли в коридор. Жестом фокусника я выудил монаршью особу из сумки, тщательно установил в углу, нацелил дуплом на дальнюю стену и… алле-оп!
Все присутствующие, не исключая попугая, сопровождали поворотом голов этот демонстрационный забег. Одинаково ошарашенное выражение на лицах и мордах, (даже попугай вылупил зенки и разинул клюв), наводило на мысль о родстве всего живого на земле. Два пса переглянулись, вообще, совершенно по-человечески.
По просьбе зрителей, я запустил кота на "бис". Потом ещё раз. Раздались первые аплодисменты.
Хозяйка моя заорала, что её кот не выступать сюда приехал, а лечиться. Врачи спохватились.
По общему согласию, нас пустили без очереди. Котовалы чесали репы, смотреть на них было приятно. Бросились звонить коллегам:
— ...Да! Задом-наперёд! Да я тебе говорю! Что? Я не пью больше! Да нас тут трое! Да не на троих, а трое! Тьфу ты… толку от тебя…
На всякий, случай Людовику поставили капельницу, монарх повеселел и перестал блевать.
Дальше пошли разборки. Так как истории болезни я не знал, пришлось звонить Эдику-мужу.
— ...Что? Сначала блевал, но не бегал? А когда забегал? После какого укола? Церукал? А… доктор сказала…
При слове "церукал" врачи обрадовались:
— Дозировку спросите! — жарко задышали они на аристократку.
— Сколько ты ему вколол? Два куба? А-а-а-а… в инструкции: для детей — куб, для взрослых — два, а ему уже 6 лет, вроде взрослый…
Медицина повалилась друг на друга…
— Он ему на 80 кило!.. А-А-А-А-А-А… Вколол.
Всё стало на свои места: церукал (противорвотное) имеет побочный эффект. Слегка наклоняет крышу у пациента. Вломив котику тигриную дозу, Эдик тем сорвал ему крышу напрочь и разметал черепицу. Фундамент тоже смыло. Удивительно, как кот летать не научился. Представляю, что у него за глюки под черепом шарились.
К счастью, монаршье здоровье не пострадало. Физическое, я имею ввиду. Что там с психикой, понять было трудно, ибо опрос не проведешь. На тест Роршаха он поссал, а ДДЧ (дерево-дом-человек) рисовать отказался. Даже в варианте ДДК (с котом в оконцовке).
Но некоторые рецидивы остались, и иногда Его Величество пытались ходить задом-наперед, но былой резвости уже не было...
Источник: facebook.com/CatsinMyHeart
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