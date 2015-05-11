Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 3 октября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/koshachya_istoriya_40994"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_40994_cat-1005489_960_72.jpg" width=206 alt="Кошачья история" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.facebook.com/CatsinMyHeart/posts/1286726721382719>facebook.com/CatsinMyHeart</a></b></span> <span style="font-size: large;">Кошачья история</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">История про кота, ходившего задом наперед</font></em></span></p><p>Осень, плохая погода и понедельник - это комбо можно преодолеть, если слушать хорошую музыку, пить вкусный чай и читать веселую историю. Например, о коте Людовике, который ходил задом наперед. <a href="http://www.chaskor.ru/article/koshachya_istoriya_40994">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Осень, плохая погода и понедельник - это комбо можно преодолеть, если слушать хорошую музыку, пить вкусный чай и читать веселую историю. Например, о коте Людовике, который ходил задом наперед.

Среди ночи меня разбудил звонок супруги:

— С Людовиком проблемы!

— Знаю.

— Откуда?

— Из учебника новой истории. Его казнили по приговору Конвента!

— Прекрати придуриваться! Люк болен!

— Подожди. Люк — это Людовик, что ли?

— Ты приедешь?

— Буду через полчаса. А что с ним?

— Ну-у-у …его тошнит… и… впрочем приезжай, сам всё увидишь…

По приезду я обнаружил всю семью в сборе. Все с надеждой глядели на меня.

— Ну-с (тоном уездного лекаря) — Где наш блевун?

— Понимаешь, он не только блюет.

— Понимаю. Еще и серит. Отрави…

— Нет. Видишь ли… он ходит.

— Под себя?

— Не перебивай! Он бегает задом-наперед!

— Что?

— Смотри!

Мне вынесли кота, поставили его у двери, отпустили и… Кот, вдруг, стартанул хвостом вперед. Ловко огибая препятствия, он проскакал кормой вперед по всему длиннющему коридору и скрылся за поворотом. Не сводя с меня зеленого ступорозного взгляда.

Я опешил. Вся семья, затаив дыхание, ждала вердикта специалиста. Специалист же был в полной непонятке. Вроде (тужился я), кошачьи болезни аналогичны людским…, но на память ни одного диагноза, где пациент бегает вперед жопой, поблевывая при этом в голову, не приходило.

— Поехали в ветеринарку.

Айболитная находилась неподалёку: в подвале одной из высоток. Всю дорогу я мучительно пытался вспомнить две несвязанные между собою вещи: существует ли в природе психиатрическая ветеринария и что такое пляска святого Витта?

В подвальчике, несмотря на ночь, было довольно многолюдно и многоживотно. Там сидело и чинно страдало пара больших псов (одна овчарка запомнилась, второго пса не помню), несколько кошек, попугай и пара микроорганизмов, по ошибке причисляемых к собачьему племени.

Напросившись "на секунду спросить" (овчарка явственно зарычала "Куда прешь, сука!"), я вперся в кабинет, чем помешал трапезе коновалов. Понимая, что через секунду буду послан-быстро протараторил:

— Ивините-я-только-спросить-это-к-вам-а-то-у-меня... КОТ ЗАДОМ НАПЕРЕД БЕГАЕТ!!!

Ожидал услышать что то в роде "пшел в очередь…, у нас тут по три раза на дню такое… удивил девку волосьем, она и поболе видала"...

Но лепилы переглянулись, с опаской поглядели на мою потасканную не раз по асфальту рожу и переспросили:

— Как бегает?

— Ж***й!

— Как ж***й?

— Вперёд!

У одного из сотрапезников непрожёванный бутерброд повис на подбородке.

— ПОКАЖИ!

— Прошу!

Мы выползли в коридор. Жестом фокусника я выудил монаршью особу из сумки, тщательно установил в углу, нацелил дуплом на дальнюю стену и… алле-оп!

Все присутствующие, не исключая попугая, сопровождали поворотом голов этот демонстрационный забег. Одинаково ошарашенное выражение на лицах и мордах, (даже попугай вылупил зенки и разинул клюв), наводило на мысль о родстве всего живого на земле. Два пса переглянулись, вообще, совершенно по-человечески.

По просьбе зрителей, я запустил кота на "бис". Потом ещё раз. Раздались первые аплодисменты.

Хозяйка моя заорала, что её кот не выступать сюда приехал, а лечиться. Врачи спохватились.

По общему согласию, нас пустили без очереди. Котовалы чесали репы, смотреть на них было приятно. Бросились звонить коллегам:

— ...Да! Задом-наперёд! Да я тебе говорю! Что? Я не пью больше! Да нас тут трое! Да не на троих, а трое! Тьфу ты… толку от тебя…

На всякий, случай Людовику поставили капельницу, монарх повеселел и перестал блевать.

Дальше пошли разборки. Так как истории болезни я не знал, пришлось звонить Эдику-мужу.

— ...Что? Сначала блевал, но не бегал? А когда забегал? После какого укола? Церукал? А… доктор сказала…

При слове "церукал" врачи обрадовались:

— Дозировку спросите! — жарко задышали они на аристократку.

— Сколько ты ему вколол? Два куба? А-а-а-а… в инструкции: для детей — куб, для взрослых — два, а ему уже 6 лет, вроде взрослый…

Медицина повалилась друг на друга…

— Он ему на 80 кило!.. А-А-А-А-А-А… Вколол.

Всё стало на свои места: церукал (противорвотное) имеет побочный эффект. Слегка наклоняет крышу у пациента. Вломив котику тигриную дозу, Эдик тем сорвал ему крышу напрочь и разметал черепицу. Фундамент тоже смыло. Удивительно, как кот летать не научился. Представляю, что у него за глюки под черепом шарились.

К счастью, монаршье здоровье не пострадало. Физическое, я имею ввиду. Что там с психикой, понять было трудно, ибо опрос не проведешь. На тест Роршаха он поссал, а ДДЧ (дерево-дом-человек) рисовать отказался. Даже в варианте ДДК (с котом в оконцовке).

Но некоторые рецидивы остались, и иногда Его Величество пытались ходить задом-наперед, но былой резвости уже не было...

Источник: facebook.com/CatsinMyHeart





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