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Ольга Шарипова, themindfulbeauty.com   суббота, 4 февраля 2017 года, 03.00

Кортизол, эстроген, инсулин
Как питанием сбалансировать главные гормоны


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От уксусной до сигаретной


Хроники сладких войн




Когда наша гормональная система сбалансирована, то гормоны ведут себя как мудрые наставники для организма, отправляя команды по типу «сделай это» или «сделай то» клеткам нашего тела с целью обеспечить гомеостаз. Гомеостаз – это то самое состояние, когда у вас шикарные густые волосы, крепкие ногти, чистая кожа, стабильное настроение и вес, вы стрессоустойчивы, обладаете хорошим пищеварением и либидо.

Материал носит ознакомительный характер. Помните, самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу применения любых лекарственных препаратов и методов лечения обращайтесь к врачу.

Но, к сожалению, наша гормональная система уж очень подвержена воздействию окружающей среды, в частности, влиянию токсинов, плохого сна, неправильного питания, непостоянства микрофлоры кишечника и даже плохих мыслей.

Выделяют 5 самых главных гормонов, влияющих на гомеостаз организма, и чтобы их привести в равновесие, не обязательно сразу же прибегать к лекарствам или пищевым добавкам, для начала стоит попробовать отрегулировать ситуацию с помощью специально подобранных продуктов, которые обладают способностью восстанавливать гормональный баланс.

1. Высокий уровень кортизола

Как он работает:

Кортизол является основным гормоном реакции на стресс, а его выработкой занимаются надпочечники. Повышенный уровень кортизола влечет за собой повышение кровяного давления и уровня сахара. Хронически высокий уровень гормона может привести к чувству повышенной возбужденности или неловкости в теле, депрессии, скорому старению, набору веса, проблемам с сахаром в крови и метаболическому синдрому.

Что вы можете замечать:

Чувство, будто вы постоянно в бегах, выполняя одно задание за другим

Сложности с потерей веса, особенно в области талии

Частую смену настроения или депрессию

Появление мгновенной реакции злости или ярости

Трудности с расслаблением вечером или плохой сон

Слабые ногти или проблемы с кожей, такие как экзема или тонкая кожа

Высокое давление или повышение уровня сахара в крови (или оба симптома)

Провалы в памятиили недостаточное внимание, особенно во время стресса

Тяга к соленым или сладким продуктам

Низкое либидо

Пищевое решение:

Экстрачерный шоколад способен снизить уровень гормона кортизола. Также можно время от времени употреблять рыбу, выращенную в естественных условиях. Вкусное лекарство, не правда ли?

2. Инсулин

Как он работает:

Инсулин регулирует количество глюкозы у нас в крови. Главной проблемой с инсулином является его постоянное повышение, что приводит к резистентности к инсулину (когда клетки становятся не восприимчивыми к этому гормону, и глюкоза в крови повышается до преддиабетического уровня или даже уровня диабета).

Что вы можете замечать:

Огромную тягу к сладостям

Трудно перестать есть(или остановиться после одной порции) высокоуглеводную пищу такую как шоколад,мороженное или картофель фри

Уровень сахара в крови натощак больше обычного ( больше 85мг/дл)

Чувство дрожи,беспокойства или раздражительности между приемами пищи

Для женщин объем талии 89 см и больше( на уровне пупка), а для мужчин — 102 см

Индекс массы тела выше 25

Синдром поликистозных яичников, состояние включающее нерегулярный менструальный цикл, акне, повышенный рост волос, а иногда бесплодие и кисты на яичниках

Низкий уровень HDL холестерина и/или высокий уровень триглицеридов

Высокое кровяное давление (выше 140/90)

Уровень инсулина натощак выше 5мкЕд/мл

Пищевое решение:

Ешьте регулярно квашеную капусту (или кимчи, или другие ферментированные овощи): это продукт с доказанной эффективностью уменьшения уровня глюкозы.

3. Слишком много тестостерона

Как он работает:

Тестостерон – гормон, вырабатываемый в яичниках женщин, яичках мужчин и в надпочечниках. Он очень важен для ощущения благополучия, уверенности в себе, поддержания тонуса мышц, роста костей и половой функции. С чрезмерным его повышением сталкивается 30% женщин, это чревато акне, нерегулярными менструациями, повышенным ростом волос на теле, потерей волос на голове и бесплодием.

Что вы можете замечать:

Акне

Лишние волосы на груди

Жирная кожа и волосы

Выпадение волос на голове (иногда в сочетании с избыточным ростом волос на теле)

Изменение цвета подмышек: они становятся темнее и толще, чем ваша нормальная кожа

Папилломы, особенно на шее и верхней части туловища

Гипергликемия или гипогликемия, или нестабильный сахар в крови

Вспыльчивость и раздражительность, чрезмерно агрессивное поведение

Депрессия или тревога

Синдром поликистозных яичников, как правило с кистами на яичниках, бесплодие и менструальные циклы, реже, чем каждые 35 дней

Пищевое решение:

Чаще употребляйте в пищу зеленые бобы, а также тыкву и тыквенные семечки, все они богаты цинком, а он играет важную роль в половом развитии, менструации и овуляции. Дефицит цинка связан с акне и повышенным уровнем андрогенов – группы гормонов, к которой принадлежит тестостерон.

4. Слишком много эстрогена

Как он работает:

Эстроген относится к семейству половых гормонов, которое ответственно за женские проявления в теле, такие как грудь и бедра. Но иногда возможен переизбыток этих нужных веществ: более 700 известных токсинов в окружающей среде могут имитировать эстроген и таким образом привести к загрязнению организма чрезмерным количеством гормона.

Что вы можете замечать:

Вздутие, отечность или удержание жидкости в организме

Ненормальные результаты анализов мазков Папаниколау

Сильное кровотечение, в том числе и при менопаузе

Быстрый набор веса, особенно на бедрах и ягодицах

Увеличение размера груди или ее чувствительности

Миома, эндометриоз или болезненные менструации

Перепады настроения, ПМС, раздражительность, плаксивость, небольшие срывы или тревожное состояние

Мигрени или другие виды головных болей

Красный румянец на лице (или диагноз розацеа)

Проблемы с желчным пузырем или его удаление

Пищевое решение:

При проявлении вышеуказанных признаков ешьте больше овощей семейства крестоцветных, например, брокколи, цветная капуста, листовая капуста. Эти овощи блокируют эстроген, клетчатка помогает вывести из организма избыточный гормон, и в целом крестоцветные помогают стареющим клеткам выводиться, а не сновать по организму, сея хаос и ускоряя процесс старения.

5. Низкий уровень тиреоидных гормонов

Как они работают:

Наша щитовидная железа отвечает за обмен веществ, а именно за то, как быстро или медленно в нашем организме происходят биохимические реакции, в том числе и скорость сжигания калорий. В частности, работа этой железы заключается в приеме йода, который находится во многих пищевых продуктах, и соединении его с тирозином для производства тиреоидных гормонов – гормона тироксина (Т4) и активного тиреоидного гормона под названием трийодтиронин (Т3).

Приблизительно у 10% женщин встречается недостаточный уровень тиреоидных гормонов из-за медленной работы щитовидной железы, таким образом энергия тратится на более важные функции, не удовлетворяя потребности волос, кожи и функций кишечника. Эти женщины страдают от медленного метаболизма: они подавлены, измучены запорами, быстро набирают вес и имеют проблемы с волосами, кожей и суставами.

Что вы можете замечать:

Сухие, похожие на солому волосы, которые легко запутываются и выпадают

Сухая кожа, снихение потоотделения, тонкие и ломкие ногти

Дополнительные килограммы, от которых невозможно избавиться, задержка жидкости

Испражнения реже одного раза в день или чувство неполного опустошения кишечника

Мышечные и суставные боли

Холод и покалывание в руках и ногах, непереносимость тепла или холода

Медленная речь, сложности с концентрацией, вялые рефлексы и замедленная реакция

Вялость и усталость, особенно по утрам, депрессия и смена настроения

Увеличение щитовидной железы и трудности при глотании

Пищевое решение:

Очень хороши в этой ситуации бразильские орехи. Кроме йода, вам нужны селен, цинк и медь для правильной работы щитовидной железы. Бразильские орехи – самый богатый пищевой источник селена. Иногда людям с болезнью Хашимото советуют его избегать. В остальных случаях селен необходим для производства глутатиона, чтобы уменьшить количество тиреоидных антител. Съедайте 1-3 бразильских ореха в день и будьте здоровы!

Источник: themindfulbeauty.com




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Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

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Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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