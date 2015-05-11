Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 22 апреля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/korporativnye_innovatsii_v_yaponii_41847"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41847_1-vby7cjjwxiuzlgggm70lpq.jpg" width=206 alt="Корпоративные инновации в Японии" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алексей Зеньков для <a href=https://rb.ru/story/corp-innovation-japan/>Rusbase</a></b></span> <span style="font-size: large;">Корпоративные инновации в Японии</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему историю надо связывать с технологиями</font></em></span></p><p>Япония – страна с совершенно уникальной корпоративной культурой, у которой есть чему поучиться. Но в то же время сейчас экономика Японии переживает не лучшие времена, что негативно сказывается на крупном бизнесе. <a href="http://www.chaskor.ru/article/korporativnye_innovatsii_v_yaponii_41847">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Япония – страна с совершенно уникальной корпоративной культурой, у которой есть чему поучиться. Но в то же время сейчас экономика Японии переживает не лучшие времена, что негативно сказывается на крупном бизнесе.

Я прожил в Японии 18 лет и регулярно сюда возвращаюсь.

Если вы читали экономические исследования последних 25 лет, то могли бы ожидать здесь увидеть разлагающуюся инфраструктуру, отсутствие спроса и серьезное напряжение в обществе. Конечно, в реальности все совсем не так. В свете подготовки к Олимпийским играм 2020 года и без того впечатляющая инфраструктура развивается, а японское гостеприимство продолжает поражать.

Тем не менее стране предстоит решить много проблем. Отражая плохую демографическую ситуацию, в сельской местности страны закрываются школы – в них ходит слишком мало детей. Правительство проводит реформы, но не факт, что они приносят нужный результат. Многие компании стали всеми доступными средствами избегать рисков и поддерживать статус кво.

Новые возможности

Каковы перспективы? Хорошая новость для многих японских компаний в том, что они уже имеют богатую историю корпоративных инноваций. Плохая новость в том, что многие из этих компаний не знают, как соединить богатую историю со своим настоящим и будущим.

История Nintendo – отличный пример того, как выглядит успешное движение в этом направлении. У компании за плечами многолетний инновационный опыт, но долгое время ей не удавалось преобразовать этот опыт в результаты в современных условиях. Партнерство с американским стартапом Niantic стало залогом успеха Pokémon Go и теперь может привести к изменению долгосрочной стратегии Nintendo.

Налаживание связей

Ниже я привел ключевые выводы, которые сделал на основе своих визитов в Японию и, в частности, в компании вроде Nintendo:

Инновации «во всем мире», а не только «здесь».

Нужно налаживать партнерские отношения с компаниями за пределами страны, особенно со стартапами. Nintendo и сама обладала богатейшим инновационным опытом, но именно сотрудничество с американским стартапом позволило добиться настолько громкого успеха.

Обещаний недостаточно, нужно искать доказательства успешной работы партнера.

Говорить об инновациях намного проще, чем их создавать. В мой прошлый визит в Японию я встречался с несколькими руководителями местных компаний, получавших красочные обещания от партнеров, которые в итоге не смогли принести реальный результат. При предварительной проверке партнеров стоит особое внимание уделить списку успешно завершенных проектов.

Громкие имена – это хорошо, но кто занимается реальной работой?

Часто компании предпочитают указывать в качестве партнеров известных людей, которые обещают решить любые проблемы «одним телефонным звонком». Однако любой, кто имел дело с масштабными международными партнерствами, знает, что самое трудное начинается после первого телефонного звонка. Поэтому лучше убедиться, что у партнера достаточно времени и мотивации довести работу до конца и не исчезнуть после этого телефонного звонка.

Что делать дальше?

Японским компаниям, не имеющим партнеров за рубежом, стоит заняться поиском таковых с помощью приведенных выше критериев. Тем, у кого уже есть партнеры, лучше еще раз проверить, что они именно те, кто вам нужен. Единственная вещь, которая может быть хуже полного отсутствия партнеров – это партнер, который вам не подходит. Если вы уверены в своем партнере, не теряйте времени и беритесь за работу!

То, как мы работаем и живем, очень сильно меняется. Несмотря на то, что мы мало чего знаем о будущем, пассивность и нежелание рисковать только увеличат наши шансы на провал. У Японии есть богатый опыт инноваций, и соединение этого опыта с новыми перспективами – наилучший способ контролировать прогресс.

Источник: rb.ru





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