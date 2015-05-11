Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 5 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/konets_otnosheniyam_41623"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41623_otnosheniy.jpg" width=206 alt="Конец отношениям" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.cluber.com.ua/lifestyle/lichnaya-zhizn/2017/03/vot-kak-zakanchivayutsya-otnosheniya/>cluber.com.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Конец отношениям</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему важно говорить друг с другом, показывать свои чувства и понимать того, кого вы любите</font></em></span></p><p>Отношения заканчиваются, когда вы перестаете общаться. Когда вы перестаете говорить хорошие вещи и сложные вещи, когда вы перестаете говорить своему партнеру, насколько вы его цените, когда вы перестаете говорить, что вас расстраивает, но позволяете эмоциям накапливаться внутри. Отношения заканчиваются, когда вы начинаете говорить о ваших проблемах со всеми, но забываете в первую очередь говорить об этом со своим партнером. Они заканчиваются, когда вы раскрываете себя не друг другу, а другим. <a href="http://www.chaskor.ru/article/konets_otnosheniyam_41623">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Отношения заканчиваются, когда вы перестаете общаться. Когда вы перестаете говорить хорошие вещи и сложные вещи, когда вы перестаете говорить своему партнеру, насколько вы его цените, когда вы перестаете говорить, что вас расстраивает, но позволяете эмоциям накапливаться внутри. Отношения заканчиваются, когда вы начинаете говорить о ваших проблемах со всеми, но забываете в первую очередь говорить об этом со своим партнером. Они заканчиваются, когда вы раскрываете себя не друг другу, а другим.

Отношения заканчиваются, когда вы перестаете показывать друг другу свои чувства.

Когда вы думаете, что у романтики есть срок годности, когда вы настолько привыкаете, что забываете показывать друг другу, что вам не все равно, когда вы становитесь так уверены, что партнер никуда не уйдет, что перестаете показывать, что цените это, перестаете прикладывать усилия. Когда вы начинаете принимать его как должное, когда перестаете благодарить за то, что он делает, за то, какой он. Отношения заканчиваются, когда вы убиваете любовь собственными руками, когда говорите, что любовь прошла, и вы ничего не можете с этим сделать.

Отношения заканчиваются, когда вы перестаете пытаться понять друг друга.

Когда вы перестаете стараться быть рядом, делать все те важные мелочи, которые делают мир лучше — искренне улыбаться, нежно прикасаться, просто давать партнеру понять, что он здесь не один. Отношения заканчиваются, когда вы увеличиваете расстояние между вами, и вам начинает казаться, что вы одни. Когда вы перестаете скучать друг по другу, скучая по своей «независимости».

Отношения заканчиваются, когда вы решаете больше не быть уязвимыми.

Когда вы не показываете себя настоящих, в том числе свои страхи, неуверенность, свои шрамы. Они заканчиваются, когда партнер знает только одну версию вас, когда вы не позволяете ему увидеть ваши мягкие и слабые стороны. Те, которые вы не показываете никому — те, которые он может сломать. Они заканчиваются, когда вы боитесь показать человеку, насколько он вам нужен, и как вы не можете представить свою жизнь без него. Они заканчиваются, когда ваше сердце заполняет эго.

Иногда отношения заканчиваются, потому что так суждено, потому что даже испробовав все возможное, оба человека расходятся. Но иногда отношения заканчиваются слишком быстро и по неправильным причинам. Они заканчиваются, хотя могли продолжаться, и они заканчиваются, потому что два человека слишком упрямы, слишком горды, слишком боязливы, чтобы открыться и впустить друг друга.

Некоторые отношения заканчиваются, потому что они были немного сложны, но отношения и не должны быть легкими, они и не могут быть идеальными, и может как раз ожидания, что они должны быть такими, все и рушат.

Отношения заканчиваются, когда вы позволяете им умереть, вместо того, чтобы тяжело стараться спасти их.

Источник: cluber.com.ua





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