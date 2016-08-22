Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 21 сентября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/komu_nuzhen_otkrytyj_dostup_40949"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40949_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Кому нужен открытый доступ?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://nooregistry.ru/news/komu-nuzhen-otkrytyy-dostup-otvety-na-klyuchevye-voprosy-57ab4be15f1be75dd518e835>nooregistry.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Кому нужен открытый доступ?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Ответы на ключевые вопросы</font></em></span></p><p>Под термином «открытый доступ» традиционно понимается практика публикации отрецензированных научных статей в свободном доступе бесплатно и для всех желающих. Для кого и зачем это нужно – в кратком познавательном обзоре от <a href=https://opensource.com/resources/what-open-access>opensource.com</a>. <a href="http://www.chaskor.ru/article/komu_nuzhen_otkrytyj_dostup_40949">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Под термином «открытый доступ» традиционно понимается практика публикации отрецензированных научных статей в свободном доступе бесплатно и для всех желающих. Для кого и зачем это нужно – в кратком познавательном обзоре от opensource.com.

В европейских дебатах вокруг открыто доступа обычно выделяют два вида этой практики: «бесплатный» открытый доступ (gratis) и «свободный» (libre). Бесплатный открытый доступ означает, что исследование открыто для чтения всем желающим и без необходимости платить за него. Однако такая форма открытого доступа не разрешает пользователям копировать, распространять или как-либо видоизменять работу.

С другой стороны, свободный открытый доступ не только позволяет бесплатный доступ к исследованиям, но и дает читателям дополнительные права, чаще всего по лицензии Creative Commons. Существуют разные варианты свободного открытого доступа: в некоторых случаях разрешено все, кроме коммерческого использования, в других – кроме внесения правки, в третьих просят указывать автора работы.

Помимо разделения бесплатный/свободный, существуют также такие понятия как «зеленый» и «золотой» открытый доступ. Зеленый подразумевает, что авторы самостоятельно архивируют свои статьи – либо на собственном сайте, либо через депозитарий их института, либо через какой-либо общедоступный архив. Золотой означает, что статьи с самого начала опубликованы в журналах открытого доступа, т.е. в тех, которые распространяют публикации бесплатно и открыто. Разумеется, встает вопрос финансирования этой процедуры: в случае с золотым открытым доступом, сбор за обработку и публикацию статьи платится автором (или его работодателем). Редакторский сбор может быть высоким, но, к счастью, менее трети журналов требуют плату с авторов.

Эти, и некоторые другие вопросы относительно открытого доступа хорошо разъясняются вот в этом видео (англ.).

Что касается истории открытого доступа, то первый камень здесь был заложен Полом Гинспаргом в 1991 году, когда он основал открытый депозитарий arXiv на базе Национальной лаборатории Los Alamos (LAN-L), с тем чтобы сделать препринты научных работ по физике доступными для всех и бесплатно. Подробнее о дальнейшем развитии открытого доступа Nooregistry.ru писал вот здесь.

Как отмечают авторы портала opensource.com, любые знания строятся на анализе и развитии уже существующих. Если за научное знание необходимо платить, только те, у кого есть финансовые возможности получить к нему доступ, смогут сделать свой вклад в развитие той или иной науки. Платные академические журналы могут быть очень дорогими. Научные библиотеки оплачивают подписку к журналам, но их стоимость постоянно растет и становится серьезной нагрузкой для бюджета библиотек. Годовая подписка на один серьезный журнал может обойтись университетской библиотеке в чудовищную сумму в диапазоне от $5,000 до $600,000.

В противоположность этому, модель открытого доступа подразумевает, что исследования доступны онлайн и для всех желающих. Таким образом, независимый ученый, сотрудник небольшого колледжа и профессор ведущего университета получат одинаковый доступ к опубликованным исследованиям.

От этой практики выиграют ученые, студенты и общественность. Помимо прочего, открытый доступ предполагает, что исследования становятся доступными гораздо быстрее, чем в случае с подписными научными журналами. И не только в пределах научного сообщества, но и для более широкой аудитории, будь по учителя, врачи или чиновники, которые хотели бы узнать, чем занимается наука в профильных для них дисциплинах.

Источник: nooregistry.ru





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