Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 13 февраля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/komu_my_doveryaem_svoih_detej_41512"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41512_kyjui8-m87.jpg" width=206 alt="Кому мы доверяем своих детей" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Виктор Власов</b></span> <span style="font-size: large;">Кому мы доверяем своих детей</span></p><p>Как лень идти в храм и тем более готовиться к причастию, кто бы знал. Знают, конечно, люди не понаслышке – они ведь начитанные и образованные. Находишь множество причин, чтобы не подняться с кровати и остаться в горизонтальном положении как можно дольше. Ленивое блаженство и сладкая невежественность – вот что здорово в современном обществе? Если слабоволен я, то моей супруге надо быть крепче и строже к себе и ребёнку. <a href="http://www.chaskor.ru/article/komu_my_doveryaem_svoih_detej_41512">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как лень идти в храм и тем более готовиться к причастию, кто бы знал. Знают, конечно, люди не понаслышке – они ведь начитанные и образованные. Находишь множество причин, чтобы не подняться с кровати и остаться в горизонтальном положении как можно дольше. Ленивое блаженство и сладкая невежественность – вот что здорово в современном обществе? Если слабоволен я, то моей супруге надо быть крепче и строже к себе и ребёнку.

Как лень идти в храм и тем более готовиться к причастию, кто бы знал. Знают, конечно, люди не понаслышке – они ведь начитанные и образованные. Находишь множество причин, чтобы не подняться с кровати и остаться в горизонтальном положении как можно дольше. Ленивое блаженство и сладкая невежественность – вот что здорово в современном обществе? Если слабоволен я, то моей супруге надо быть крепче и строже к себе и ребёнку.

– Пойдём, Виктор, в храм – причастим сына, – объявляет супруга.

– Рано ведь – девять часов утра, – отвечаю недовольно, зевая. – Поваляться бы и помечтать. Может, поспим ещё, а-а? Завтра сходим. Там просто больше народа будет. Мои друзья не ходят! Серёга – баптист, храмы у них в помещениях типа. Денис «Рыжий» в Америку переехал...

– Отговорки прекращай, вставай… мигом!

Приходится. Поднимаюсь с трудом, оставляя лень и утреннюю слабость под подушкой. Меньше надо в интернете бездельничать, до часа, до двух ночи.

Посещение храма для меня минимум раз в неделю обязательно. Причащаем сына, ему чуть больше двух лет. Но подняться иной раз и правда тяжело. Изо дня в день настрой почему-то не одинаков. Страдает мотивация, наверное.

Бывает, спешу к батюшке. К любому и в любой храм. Еду вот в троллейбусе и вижу молодого отца с двумя малышами; они спят в большой двухместной люльке. Он в простенькой потёртой куртке и в толстых штанах, в шерстяной шапке, заросший немного, с чёрной бородой. Гляжу на его полные доброты и тепла глаза, когда он смотрит на мирно спящих детей, радуюсь невольно. На улице не обратил бы на него внимания – на озадаченного и хмурого. Как он преображается, с трепетом рассматривая покой любимых. Будто не чувствует гудящий пол. В облаках витает.

– Ваня, Ваня, – зовёт молодая девушка, выглядывая с улицы, в раскрывшихся дверях этого старого и грохочущего троллейбуса.

Быстро приходя в себя, мечтатель двигается к выходу. Я смотрю в окно.

И в храме, в честь Иконы Божией Матери «Скоропослушница», замечаю полные любви и тепла сверкающие глаза отца Вячеслава, когда он причащает детей. Улыбается им ласково, шепчет. Поговорить бы с ним потом. Это удивительный человек.

После пленарного заседания «Рождественских чтений» удаётся взять номер его мобильного телефона.

Позваниваю, разговариваю с удовольствием. Он каждый раз осведомляется о моём здоровье.

– С Богом, Виктор. Ангела Хранителя тебе. Буду молиться за тебя!

С некоторыми людьми по телефону не поговорить по многим причинам. С одними говоришь лишь по делу, с другими – шутишь и хохочешь. Диапазон моего общения широк: общаюсь с коллегами-педагогами и журналистами. С учёными и спортсменами. Могу позвонить Светлане Петровне Баранцевой – специалисту из Омской епархии, узнать о готовящихся мероприятиях, недавно она приехала из Москвы, кстати, наверное, расскажет о чем-то новом. Наберу номер педагога воскресной школы – Натальи Викторовны Курьяковой. Она скажет тему занятия, расскажет о том, как поживает батюшка Иоанн – настоятель Храма в честь Иконы Казанской Божией Матери, где крестили моего сына. Держу связь с отцом Артемием Ахметшиным и с многими другими священнослужителями – они без исключения интересные люди. Также позваниваю, ещё переписываюсь с модератором сайта Епархии – с Владимиром Александровичем Масленниковым, показываю ему опубликованные на сайте журнала «Наша молодёжь» материалы, посвящённые Православию.

С о. Вячеславом (фамилию не спрашиваю) даже о простых вещах поговорить здорово. Отвечаю ему, мол, всё хорошо, потихоньку, работаю или пишу – он радуется, тихо-тихо звучит в трубку его голос. Он разговаривает со мной как с ребёнком. Я договариваюсь с ним о встрече. И прихожу раньше назначенного им времени.

Батюшки нет. Хожу по храму, рассматриваю православную литературу, выставленную на прилавке. Скоро приобрету библию для детей – красочную книгу.

– Отец Вячеслав на выезде, – говорит послушница Ольга. – В Нежинском Доме Ветеранов.

Это крепкая женщина, отработавшая на сажевом заводе три десятка лет.

– Что вы делаете? – спрашиваю после того, как рассказываю о себе.

– У нас послушание, – отвечает, указывая также на худенькую женщину лет пятидесяти пяти. Она – учитель труда, выясняю позже.

– Скажите, Ольга, батюшка Вячеслав плохой? – спрашиваю по какой-то неизжитой и скверной привычки хитрого журналиста.

– Вы что? – глядит на меня удивлённо, качает головой. – Вы бы знали, как любят его дети. Вы бы видели его глаза, когда он смотрит на них. Расскажу вам сейчас. У меня есть внучка, она занимается в здешней воскресной школе. Мы первый раз подготовили её к исповеди, как полагается, её исполнилось семь лет. Молитву она знает. Как первый раз будет – волновались, признаться. Смотрим, как батюшка улыбается и понимаем, что всё хорошо! Она идёт довольная такая, радостная. Говорит, что батюшка красивый.

А потом думаю и укоряю себя:

– Зачем у приличных людей спрашиваю глупости?

Батюшка Вячеслав заходит в храм и говорит, видя меня:

– Долго ждёшь, Виктор? Не устал?

Устаю ли от ожидания? Вряд ли. Школа закрыта на карантин, поэтому я не устал вдвойне, как говорится. Приятно, что батюшка не перестаёт думать о людях даже когда не в храме.

Проходим в его комнату – вагончик-библиотеку.

– Забирай, Виктор! – отдаёт увесистый пакет с печеньем и конфетами. – Побеждаю себя.

– Ого, спасибо, батюшка!

Вот обрадуются гостинцам моя супруга и сынок. Когда я возвращаюсь, Саша обычно спрашивает:

– Что купил?

Улыбаюсь.

Но к делу, конечно. В дьяконы был рукоположен отец Вячеслав в 2012 году Митрополитом Омским и Таврическим Владимиром на Вознесение. Затем в иереи – на Успение.

– Большой у вас приход, отец? – спрашиваю.

– Относительно. Если посчитать, сколько людей живёт в каждой пятиэтажке на Московке, то небольшой. Надо смотреть в процентном соотношении. Был у меня приход в районе, где население около 7000 тысяч, в храме приходило человек сорок. Мало, Виктор.

– Где учились?

– Сейчас учусь – в нашей семинарии.

– Тяжело?

– Нелегко. Везде надо стараться. Всегда терпение. Из всех ВУЗов происходит большой отсев, из семинарий – подавно. Лукавый не дремлет, а Владыке нужно выбрать священника. Священнослужители рады новым ученикам. Я не омский, мне должно быть тяжелее. Но с Божией помощью!

Вспоминаю книгу «Вечное сокровище» Митрополита Омского и Таврического Владимира – Владыка часто говорит о терпении и цитирует Святителя Димитрия Ростовского:

«– Пока мы не имеем терпения, души наши как бы не наши, а чужие, ибо без терпения мы не можем быть уверенными в спасении: терпение есть верный признак, что мы получим спасение.»

Рассматриваю библиотеку.

– Подсказать книгу?

– Нет, батюшка. Я читаю книгу Владыки. Не даю себе отвлечься на другую литературу. Хотелось бы прочитать всего его книги.

– Согласен. Смотри сам.

Отец Вячеслав ближний ко мне священнослужитель, наверное, не потому что причащает моего сына и храм находится близко.

– Как можно рассказать о своих грехах чужому человеку? – спрашиваю настойчиво. – Я маме-то и лучшему другу не всё рассказываю.

– Батюшка не чужой человек. Нужно знать, что священник это ближайший твой помощник, он может похлопотать за тебя. Суть в том, что священнослужители отвечают перед Богом и сами также спасают свою душу.

Так просто отец Вячеслав рассказывает, сидя передо мной. Я чувствую, что этому человеку можно рассказать о себе.

– Согрешивший рассказывает, а я смотрю на него хмуро. Так вот: будет ли грешник повторять один и тот же грех и снова идти ко мне – чтобы я снова смотрел на него хмуро и удивлялся. Легче будет не повторять греха, и стараться искоренить эту надобность. Поработать на собой крепче.

– Батюшка, можно о грехах другого человека рассказать? – предлагаю. – Я – журналист, много что знаю про всех!

Священник качает головой, отвечает:

– Нет, Виктор, только своё. Если волнуешься о том, что могут узнать другие, то нет – есть тайна исповеди. Разглашение исключено.

– Где-то читал, что раньше священники могли доложить в КГБ о проделках...

– Если преступление на государственном уровне – это были единичные случаи. Но если по мелочам – то и среди апостолов был Иуда…

– Преступлений на государственном уровне у меня точно нет, – вспоминая свои грехи, страшных вроде бы не нахожу.

Сложные вопросы и какие-то дилеммы меня не волнуют, когда я говорю с этим одновременно простым и приятным батюшкой. Только тайна исповеди… Очевидно, время для духовника настаёт неминуемо.

– Батюшка, вы знаете, я стараюсь и много, но не получается кое-что. Я так медленно иду к своей мечте. Сержусь иногда.

– Терпение, Вить. Если твоя мечта достойная и во славу Божию, то почему бы ей не исполниться? Ещё раз – терпение! И созидание.

Отец Вячеслав прав.

– «Созидательной деятельностью, – как пишет в книге «Вечное сокровище» Владыка, – в этом мире движет надежда. За что бы мы ни брались, что бы ни захотели сделать, вы всегда ставим перед собой цель и имеем надежду на её достижение. Вспахивающий и обрабатывающий землю планирует собрать хороший урожай…»

Возвращаюсь домой с увесистым пакетом гостинцев, думаю об отце Вячеславе, его словах и добрых глазах.





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