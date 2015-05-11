Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 19 мая 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kompleks_kormiltsa_41948"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41948_bigstock-stressed-father-dressed-for-wo-87919319-768x51.jpg" width=206 alt="Комплекс кормильца" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/kompleks-kormiltsa-muzhchinyi-tozhe-stradayut-ot-gendernyih-shtampov/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Комплекс кормильца</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Мужчины тоже страдают от гендерных штампов</font></em></span></p><p>Эмили Бобров, журналистка и литературный критик, провела собственное исследование о трудностях работающих отцов и гендерных стереотипах, мешающих им работать меньше и быть с семьей больше. Ведь не только их коллеги, но даже их жены уверены, что мужчина — это прежде всего добытчик и кормилец, а жаловаться — вообще «не по-мужски». <a href="http://www.chaskor.ru/article/kompleks_kormiltsa_41948">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Эмили Бобров, журналистка и литературный критик, провела собственное исследование о трудностях работающих отцов и гендерных стереотипах, мешающих им работать меньше и быть с семьей больше. Ведь не только их коллеги, но даже их жены уверены, что мужчина — это прежде всего добытчик и кормилец, а жаловаться — вообще «не по-мужски».

О чем молчат мужчины

Натан, успешный юрист, работающий в центре Манхэттена, будет, на первый взгляд, последним человеком, заслуживающим сочувствия. Ему около 40 лет, он разведен, но имеет прекрасные отношения с сыновьями, скоро женится на девушке, в которую влюблен, он много работает и много зарабатывает. Тем не менее у него есть секрет, о котором раньше он никому не говорил: «В том обществе, в котором я живу, легче быть женщиной, чем мужчиной». Нет, быть женщиной совсем не легко, оговаривается он сразу: очень трудно пробиваться в «мужских» сферах, а после рождения ребенка — вдвойне сложно продолжать делать карьеру и зарабатывать деньги, тем не менее, говорит Натан, общественное мнение не обращает внимания на то, что работающим отцам тоже тяжело: «Женщины, с которыми я имел длительные отношения раньше, могли выбрать гибкий график работы или работать неполный рабочий день, или даже на время остаться дома после рождения ребенка и, как бы то ни было, ни у кого это решение не вызывало удивления, общество считало их достойными женщинами и хорошими матерями. Я же просто не могу себе этого позволить, потому что все ждут от меня, что я буду обеспечивать семью. Последние 20 лет я, словно в ловушке, прикован к письменному стол. А если мужчина решит работать меньше или «уйти в декрет» после рождения ребенка, то он воспринимается как неудачник, как недо-мужчина.»

В реальной жизни гендерно-нейтральный декрет работает только для женщин, если мужчина решит им воспользоваться, он неизбежно встретит непонимание со стороны начальства и насмешки от коллег. Чейз, адвокат из крупного бюро в Чикаго, говорит: «Когда я вижу семью, где оба родителя работают, я прекрасно понимаю, что они прилагают невероятные усилия ради детей. Но когда я вижу отца в декрете, я ловлю себя на мысли, что не очень-то его одобряю. Можете назвать это сексизмом, но я думаю, это своего рода побег от ответственности, желание «легко отделаться», перестать бороться за успех — а это именно то, что я уважаю и ценю».

Многие отцы работают сверхурочно, чтобы обеспечить семью, причем от них это ожидают и семьи, и работодатели. Эрик, переговорщик в международной корпорации, говорит, что проводит в офисе не меньше 50 часов в неделю: ипотека, частная школа для двоих детей и жена, которой пришлось остаться дома, потому что ее зарплата едва покрывала стоимость услуг няни: «В идеальном мире я бы разделил домашние дела и семейные обязанности с женой. Но при таком ритме работы это просто невозможно. Я не пошел на родительское собрание, потому что в последний момент клиент назначил мне встречу, а я не мог отказаться — я не хочу потерять работу и если бы я отменил встречу, мотивируя тем, что мне нужно в школу — меня бы не поняли, это точно».

Патрик, тележурналист из Атланты, рассказывает о своей попытке составить более гибкий график работы, чтобы ухаживать за детьми: его жена работала в две смены акушером-гинекологом, поэтому он обратился к своему руководителю, ведь женщины в их компании беспроблемно пользовались такой возможностью. Когда он попытался объяснить свою ситуацию продюсеру, тот безапелляционно заявил: «Патрик, у всех семья. Поэтому твои проблемы никого не волнуют». Было немыслимо вообразить такой ответ начальника женщине, обратившейся с подобной просьбой.

Но не только начальство и коллеги давят на работающего отца. Дело в том, что даже высокообразованные женщины, состоящие в достаточно равноправных отношениях, в большинстве своем считают, что мужчина должен зарабатывать больше и обеспечивать семью. «Довольно традиционными» назвал установки выпускниц Гарвардской школы бизнеса о ролях в браке психотерапевт Шон Гровер на основе своей многолетней практики. Стив, сценарист из Бруклина, говорит, что в первые годы брака зарабатывал намного меньше супруги и ощущение было не очень приятное: «Мы оба были прогрессивными и современными и делили все обязанности пополам, но иногда, во время конфликтного момента, она говорила: «Вообще-то, это ты должен заботиться о нас». Мы никогда не имели каких-то реальных проблем с деньгами, но вот это скрытое напряжение присутствовало и, обычно, когда оно усиливается, женщина может вытащить эту карту: «Это не моя проблема, я — жена», а у мужчин такой карты нет.»

Отсутствие выбора

Мы воспитываем девочек, говоря, что они могут принцессами, сорванцами, могут носить штаны, могут забросить куклы и играть с конструктором — все это мы приветствуем и поощряем лидерские качества. Но что мы говорим, если мальчик — добрый и нежный, бесконфликтный и не стремится быть лидером, если он играет в куклы или хочет носить юбку? Получается, что у девочек (и женщин) есть целый спектр возможностей, какими им можно быть и при этом получать одобрение окружающих, а для мальчиков (и мужчин) есть только один «беспроигрышный» вариант: быть «настоящим мужиком», все другие варианты поведения приводят к потере статуса и низведению до уровня «девчонки». Это потому, что общество считает женщин ниже мужчин. И это часть проблемы. Из-за гендерных стереотипов, которыми оказываются поражены даже самые прогрессивные мужчины и женщины, система, дающая привилегии мужчинам и препятствующая женщинам, продолжает процветать. И при этом мы продолжаем быть так же лояльны к женщинам и так же беспощадны к мужчинам, когда речь идет о моделях «женственности» и «мужественности».

Динамика и статистика

По сравнению с 60-ми годами в Америке отцы проводят теперь втрое больше времени с детьми, тем не менее, на сегодняшний день жены все равно тратят на уход за детьми и работу по дому в два раза больше, чем их партнеры по браку. «Даже если мужчины и участвуют больше в жизни семьи, — говорит Скотт Колтрейн, социолог из Университета Орегона, — То брак им все равно очень выгоден, потому что жена — это бесплатное обслуживание». Колтрейн выяснил, что чистый доход работающих отцов, состоящих в браке, существенно выше их неженатых или разведенных сверстников. Более того, с каждым следующим ребенком доход отцов увеличивается на 6% в среднем, а вот у женщин-матерей — наоборот, уменьшается, при чем первый ребенок уменьшает доход матери на 6%, а второй — уже на 15%. Именно этим и можно объяснить то, что уровень занятости женщин в развитых странах после «взрыва» в 1960-х годах стал уменьшаться в 1990-х и окончательно стабилизировался в 2000-х.

Гости в собственном доме

Долгие часы работы и командировки приводят к тому, что мужчины действительно редко могут включиться в жизнь семьи и совершенно не уверены в своей роли. Эрик из Бруклина говорит: «Иногда я чувствую себя гостем в собственном доме». Согласно исследований Кристин Мюнх из Университета Коннектикута, ситуация, когда в семье экономическая ответственность лежит на мужчине, ухудшает их здоровье и самочувствие. Исследование, наблюдавшее эту категорию мужчин в течение 15 лет, показало, что женатые американские мужчины в возрасте от 18 до 32 лет, партнерши которых работали с ними на равных, находились на пике здоровья и общего благополучия. Чем больше была доля заработка и ответственности мужчины за обеспечение семьи, тем хуже было его здоровье и самочувствие.

Более партнерские отношения намного полезнее для брака. Недавнее исследование 2006 года показало, что партнеры, разделяющие поровну ответственность и обязанности, более удовлетворены в своих отношениях. А исследование, охватившее 72 тысячи шведских мужчин, у которых дети родились в 1988-1989 годах, показало, что факт пребывания отца в декретном отпуске от 30 до 60 дней уменьшил на 24% вероятность преждевременной смерти отцов к 2008 году. Ученые объясняют это тем, что папы, «прочувствовавшие» свое отцовство, ответственнее относятся к собственной жизни и здоровью, а потому избегают рисков вроде наркотиков, алкоголя и т.д.

Таким образом, партнерские отношения в браке и справедливое разделение семейных и рабочих обязанностей между супругами выгодно и женщинам, и мужчинам. Для того, чтобы все мы могли в полной мере ощутить это, нужно «всего лишь» работать над тем, что мы считаем «женскими» и «мужскими» занятиями, о том, какими «могут/должны быть» мужчины и женщины. Джесс, 40-летний писатель, отец двоих детей, говорит: «В нашем космополитическом кругу в Миннеаполисе мы говорим только о поддержке женщин в их развитии. Мы не говорим о мужчинах». Патрик из Атланты добавляет: «Женщины требуют солидарности и понимания от мужчин и, конечно, они их абсолютно заслуживают. Хотелось бы, что бы и мужчинам выказывалось чуть больше солидарности и эмпатии».

Источник: womo.ua





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