Колхоз-миллионер

В 2016 году Москва потратила более 70 млн рублей на информирование жителей и гостей столицы о профилактике ВИЧ/СПИДа, следует из данных Zakupki360.ru. Три закупки на эту сумму провел осенью 2016 года Департамент здравоохранения Москвы. Победителем стало государственное АО «Московские информационные технологии».
Львиная доля средств, около 50 млн рублей, пошла на социальную рекламу, рассказывающую о профилактике ВИЧ и пропагандирующую «здоровый образ жизни и традиционные ценности». Реклама, согласно техническому заданию, должна мотивировать жителей обследоваться на ВИЧ и рассказывать о «горячей линии», специальном интернет-портале и кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции. Реклама распространяется на всех видах носителей.
Согласно презентации председателя Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы Людмилы Стебенковой, за время проведения кампании размещения медийно-контекстной рекламы в поисковых системах на сервисе «Яндекс.Директ» было осуществлено 2 150 переходов и 231 717 показов, на сервисе Rambler было зафиксировано 1 033 перехода, 122 529 показов, в системе «Бегун» – 1 214 переходов, 296 717 показов.
Главной статьей расходов оказалась кампания в столичном метро. На изготовление и размещение стикеров в вагонах пришлась почти треть всей суммы контрактов, 21,7 млн рублей. Всего в подземке, согласно данным контракта, было расклеено 9 тысяч стикеров, 5,6 млн рублей стоили баннеры для пользователей Wi-Fi московского метрополитена. Еще 1,5 млн рублей ушло на оценку эффективности рекламной кампании на различных ветках метро.
Наружная реклама на остановках, вокзалах, билбордах стоила городу почти 9 млн рублей. Съемка и прокат видеороликов обошлись в 8,9 млн рублей. Лот включает два минутных ролика для интернета и два длительностью по полминуты – для региональных и федеральных телеканалов.
Ролик «Киномарафон» собрал 226 527 просмотров, «Против СПИДа. Свобода – это ответственность» – 132 247 просмотров. «Ножи» – 65 063 просмотра, видеоролики для интернета – 358 774 просмотра.
По данным Стебенковой, в Москве были расклеены 113 плакатов на билбордах формата 3 х 6 м, 318 сторон (1,2 м х 1,8 м) на конструкциях сити-формата, 1 661 стикер на линиях метрополитена.
Около 5,5 млн рублей ушло на организацию массовых мероприятий и промоакций, например, раздачу листовок в ночных клубах, учебных заведениях.
В прокате были представлены кинофильмы о любви – «Весна на заречной улице» (СССР, 1956), «Любовь» (Австрия, Германия, Франция, 2012), «Вам и не снилось» (СССР, 1980), «Амели» (Германия, Франция, 2001), «Артист» (Франция. Бельгия, 2011), «Римские каникулы» (США, 1953). Кинопоказ, прошедший 1 декабря, собрал около тысячи посетителей на показе шести сеансов.
Около 6,5 млн рублей в рамках контракта город потратил на исследования о том, насколько жители информированы о ВИЧ-инфекции. Согласно массовому социологическому опросу москвичей выяснилось, что 64% достаточно знают о заболевании, 18% знают недостаточно, 14% знают все о ВИЧ и только 4% ничего не знают о ВИЧ.
Летом 2016 года стало известно, что региональные власти получили меньше средств на закупку лекарств от ВИЧ (антиретровирусных препаратов), чем предусмотрено федеральным бюджетом. Согласно выводам Международной коалиции по готовности к лечению, запланированное на 2016 год финансирование закупок препаратов для лечения ВИЧ уже сокращено на более чем 44 млн рублей по сравнению с 2015 годом.
Ранее мы писали, что пользователи социальных сетей возмущены новой социальной рекламой Департамента здравоохранения города Москвы и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД.
Источник: spid.center
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Чума XX века.
Вакцины, генная терапия и другие новые методы лечения ВИЧ.
- Депрессия: причины и симптомы.
Психолог Мария Падун о причинах и проявлениях депрессии, состоянии апатии и фазах смены настроения.
- У меня для вас плохие новости.
или заговор молчания.
- Смерть от споры.
Сибирская язва на Ямале: хронология событий.
- О лузерах.
Грань между болезнью и гениальностью.
- Вадим Покровский: «Нужно остановить передачу ВИЧ среди наркоманов».
Россия — одна из стран-лидеров по количеству ВИЧ-инфицированных.
- В поисках утраченной энергии.
Где найти силы, чтобы побороть усталость.
- Грозные симптомы диабета.
Почему опасно постоянное превышение уровня глюкозы в крови?
- Неверное представление.
Каково на самом деле иметь ребёнка, болеющего аутизмом.
- Обычная операция становится смертельной.