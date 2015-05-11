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spid.center   вторник, 6 декабря 2016 года, 13.00

Колхоз-миллионер
Москва потратила более 70 миллионов рублей на пропаганду против ВИЧ


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Синдром разбившихся надежд


«Каждый день от СПИДа умирает 50 россиян»




В 2016 году Москва потратила более 70 млн рублей на информирование жителей и гостей столицы о профилактике ВИЧ/СПИДа, следует из данных Zakupki360.ru. Три закупки на эту сумму провел осенью 2016 года Департамент здравоохранения Москвы. Победителем стало государственное АО «Московские информационные технологии».

Львиная доля средств, около 50 млн рублей, пошла на социальную рекламу, рассказывающую о профилактике ВИЧ и пропагандирующую «здоровый образ жизни и традиционные ценности». Реклама, согласно техническому заданию, должна мотивировать жителей обследоваться на ВИЧ и рассказывать о «горячей линии», специальном интернет-портале и кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции. Реклама распространяется на всех видах носителей.

Согласно презентации председателя Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы Людмилы Стебенковой, за время проведения кампании размещения медийно-контекстной рекламы в поисковых системах на сервисе «Яндекс.Директ» было осуществлено 2 150 переходов и 231 717 показов, на сервисе Rambler было зафиксировано 1 033 перехода, 122 529 показов, в системе «Бегун» – 1 214 переходов, 296 717 показов.

Главной статьей расходов оказалась кампания в столичном метро. На изготовление и размещение стикеров в вагонах пришлась почти треть всей суммы контрактов, 21,7 млн рублей. Всего в подземке, согласно данным контракта, было расклеено 9 тысяч стикеров, 5,6 млн рублей стоили баннеры для пользователей Wi-Fi московского метрополитена. Еще 1,5 млн рублей ушло на оценку эффективности рекламной кампании на различных ветках метро.

Слайд из презентации Людмилы Стебенковой «Современная концепция профилактики ВИЧ-инфекции в городе Москве»


Наружная реклама на остановках, вокзалах, билбордах стоила городу почти 9 млн рублей. Съемка и прокат видеороликов обошлись в 8,9 млн рублей. Лот включает два минутных ролика для интернета и два длительностью по полминуты – для региональных и федеральных телеканалов.

Ролик «Киномарафон» собрал 226 527 просмотров, «Против СПИДа. Свобода – это ответственность» – 132 247 просмотров. «Ножи» – 65 063 просмотра, видеоролики для интернета – 358 774 просмотра.

По данным Стебенковой, в Москве были расклеены 113 плакатов на билбордах формата 3 х 6 м, 318 сторон (1,2 м х 1,8 м) на конструкциях сити-формата, 1 661 стикер на линиях метрополитена.

Около 5,5 млн рублей ушло на организацию массовых мероприятий и промоакций, например, раздачу листовок в ночных клубах, учебных заведениях.

Слайд из презентации Людмилы Стебенковой «Современная концепция профилактики ВИЧ-инфекции в городе Москве»


В прокате были представлены кинофильмы о любви – «Весна на заречной улице» (СССР, 1956), «Любовь» (Австрия, Германия, Франция, 2012), «Вам и не снилось» (СССР, 1980), «Амели» (Германия, Франция, 2001), «Артист» (Франция. Бельгия, 2011), «Римские каникулы» (США, 1953). Кинопоказ, прошедший 1 декабря, собрал около тысячи посетителей на показе шести сеансов.

Слайд из презентации Людмилы Стебенковой «Современная концепция профилактики ВИЧ-инфекции в городе Москве»


Около 6,5 млн рублей в рамках контракта город потратил на исследования о том, насколько жители информированы о ВИЧ-инфекции. Согласно массовому социологическому опросу москвичей выяснилось, что 64% достаточно знают о заболевании, 18% знают недостаточно, 14% знают все о ВИЧ и только 4% ничего не знают о ВИЧ.

Летом 2016 года стало известно, что региональные власти получили меньше средств на закупку лекарств от ВИЧ (антиретровирусных препаратов), чем предусмотрено федеральным бюджетом. Согласно выводам Международной коалиции по готовности к лечению, запланированное на 2016 год финансирование закупок препаратов для лечения ВИЧ уже сокращено на более чем 44 млн рублей по сравнению с 2015 годом.

Ранее мы писали, что пользователи социальных сетей возмущены новой социальной рекламой Департамента здравоохранения города Москвы и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД.

Источник: spid.center




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При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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