Когда уже ничего нельзя, то все можно

Норме было 90 лет, когда ее муж Лео, с которым они прожили душа в душу 67 лет, собрался умирать. Пока она навещала его в хосписе, неожиданно засбоил ее собственный организм. Обследование показало, что внутри затаилась раковая опухоль. Через два дня после смерти мужа Норма в сопровождении сына и невестки сидела в кабинете врача, который излагал ей варианты лечения, обычный набор: операция, потом облучение или химиотерапия, или и то и другое. Закончив, он спросил, как она намерена поступить.
Бывают такие женщины — маленького роста, но с необычайно твердым характером. Норма посмотрела доктору прямо в глаза и сказала: «Мне девяносто лет. Я поеду путешествовать». Растерянный врач обернулся к родственникам — оказалось, они уже обсудили возможный неблагоприятный исход, и когда Норма заявила, что лечиться не будет, поддержали такое решение. Но если не лечиться, что тогда: ложиться в хоспис, где только что умер Лео, и ждать конца? Ни за что.
Домой она тоже не хотела возвращаться — без мужа там пусто и одиноко. Поэтому Норма выбрала другой вариант: дорога! Боли ее не мучали, разум не потерял остроты, а приключения она всегда любила. Поэтому они все вместе объяснили врачу, что собираются погрузиться в дом на колесах и поехать куда глаза глядят.
И врач, выслушав все это, неожиданно их поддержал. Во-первых, в своем возрасте Норма могла просто не пережить операцию. А даже если и выдержит, потом ее ждет больница, химиотерапия с очень неприятными побочными эффектами… И он пожелал Норме счастливого пути, добавив, что на ее месте поступил бы так же.
Прошло полгода. Норма в пути, и ей стало лучше! Болей по-прежнему нет, а остальные симптомы как-то сами собой пошли на убыль. Вместе с сыном и невесткой она побывала в шести национальных парках, ездила в Диснейленд, забиралась в Скалистые горы, а недавно прокатилась во Флориде на воздушном шаре.
Сын завел для Нормы страничку в фейсбуке, посвященную ее путешествию, и она оказалась на удивление популярной. Люди шлют ей приветы из всех уголков земного шара, дают советы, какие еще места стоит посетить, и задают самые разные вопросы.
— Норма, как справиться с потерей близкого человека?
— Рассказывать истории, это очень помогает.
— Как не пасть духом?
— Просто жить, день за днем, и находить в этом свои маленькие радости.
Источник: econet.ru
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