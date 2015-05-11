Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kogda_u_sporyashchego_net_argumentov_poyavlyayutsya_prosto_mneniya_42325"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42325_2229701a94ca970428cb83a58a7affa.jpg" width=206 alt="«Когда у спорящего нет аргументов, появляются просто мнения»" border="0" /></a><span style="font-size: large;">«Когда у спорящего нет аргументов, появляются просто мнения»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Письмо семнадцатое. Уметь спорить с достоинством</font></em></span></p><p>Книга культуролога, искусствоведа и академика Дмитрия Лихачёва «Письма о добром и прекрасном» стала бестселлером ещё в 1985 году, когда вышла впервые. В 2017 году издательства «Альпина Паблишер» перевыпустила книгу. Вот одно из писем школьникам и студентам — об искусстве спора. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kogda_u_sporyashchego_net_argumentov_poyavlyayutsya_prosto_mneniya_42325">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Книга культуролога, искусствоведа и академика Дмитрия Лихачёва «Письма о добром и прекрасном» стала бестселлером ещё в 1985 году, когда вышла впервые. В 2017 году издательства «Альпина Паблишер» перевыпустила книгу. Вот одно из писем школьникам и студентам — об искусстве спора.

В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнение других, не соглашаться.

Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведет дискуссию, спорит, отстаивая свои убеждения. В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, логичность мышления, вежливость, умение уважать людей и... самоуважение.

Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим противником, не умеет выслушать своего противника, стремится противника «перекричать», испугать обвинениями, — это пустой человек, и спор его пустой.

Как же ведет спор умный и вежливый спорщик?

Прежде всего он внимательно выслушивает своего противника — человека, который не согласен с его мнением. Больше того, если ему что-либо неясно в позициях его противника, он задает ему дополнительные вопросы. И еще: если даже все позиции противника ясны, он выберет самые слабые пункты в утверждениях противника и переспросит, это ли утверждает его противник.

Внимательно выслушивая своего противника и переспрашивая, спорящий достигает трех целей: 1. противник не сможет возразить тем, что его «неправильно поняли», что он «этого не утверждал»; 2. спорящий своим внимательным отношением к мнению противника сразу завоевывает себе симпатии среди тех, кто наблюдает за спором; 3. спорящий, слушая — и переспрашивая, выигрывает время для того, чтобы обдумать свои собственные возражения (а это тоже немаловажно), уточнить свои позиции в споре.

В дальнейшем, возражая, никогда не следует прибегать к недозволенным приемам спора и придерживаться следующих правил: 1. возражать, но не обвинять; 2. не «читать в сердце», не пытаться проникнуть в мотивы убеждений противника («вы стоите на этой точке зрения, потому что она вам выгодна», «вы так говорите, потому что вы сам такой» и тому подобное); 3. не отклоняться в сторону от темы спора; спор нужно уметь доводить до конца, то есть либо до опровержения тезиса противника, либо до признания правоты противника.

На последнем своем утверждении я хочу остановиться особо. Если вы с самого начала ведете спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем самым вы обеспечиваете себе спокойное отступление с достоинством.

Помните: нет ничего красивее в споре, как спокойно, в случае необходимости, признать полную или частичную правоту противника

Этим вы завоевываете уважение окружающих. Этим вы как бы призываете к уступчивости и своего противника, заставляете его смягчить крайности своей позиции.

Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, когда дело касается не ваших общих убеждений, не ваших нравственных принципов (они всегда должны быть самыми высокими). Человек не должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту только для того, чтобы ему понравиться, или, боже сохрани, из трусости, из карьерных соображений и так далее.

Но уступить с достоинством в вопросе, который не заставляет вас отказаться от своих общих убеждений (надеюсь, высоких), или с достоинством принять свою победу, не злорадствуя над побежденным в споре, не торжествуя, не оскорбляя самолюбия оппонента, — как это красиво!

Одно из самых больших интеллектуальных удовольствий — следить за спором, который ведется умелыми и умными спорщиками.

Нет ничего более глупого в споре, чем спорить без аргументации. Помните у Гоголя разговор двух дам в «Мертвых душах»:

«— Милая, это пестро!

— Ах нет, не пестро!

— Ах, пестро!»

Когда у спорящего нет аргументов, появляются просто «мнения».

Источник: izbrannoe.com





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