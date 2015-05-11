Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 15 февраля 2017 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kogda_seks_vazhnee_chuvstva_41521"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41521_rubric_issue_event_142520.jpg" width=206 alt="Когда секс важнее чувства" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина для журнала <a href=https://snob.ru/selected/entry/120435>«Сноб»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Когда секс важнее чувства</span></p><p>Восемь мужей было у актрисы Ланы Тернер (1921–1995). Седьмой был педофил — приставал к ее дочке, восьмого, известного мафиози, дочь же зарезала. В 50-х Лана Тернер славилась как женщина чертовски сексуальная. Любовники, все эти мужья, чувства на показ, уголовное расследование, в конце концов. «Королева ночных клубов», четыре фильма с Кларком Гейблом, «Почтальон звонит дважды». Все считали, что Лана — нимфоманка. А она, закончив сниматься, призналась, что секс — это не про нее. Нежности, свидания, разговоры, чувства — да. Но не секс. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kogda_seks_vazhnee_chuvstva_41521">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Восемь мужей было у актрисы Ланы Тернер (1921–1995). Седьмой был педофил — приставал к ее дочке, восьмого, известного мафиози, дочь же зарезала. В 50-х Лана Тернер славилась как женщина чертовски сексуальная. Любовники, все эти мужья, чувства на показ, уголовное расследование, в конце концов. «Королева ночных клубов», четыре фильма с Кларком Гейблом, «Почтальон звонит дважды». Все считали, что Лана — нимфоманка. А она, закончив сниматься, призналась, что секс — это не про нее. Нежности, свидания, разговоры, чувства — да. Но не секс.

В начале XX века была такая замечательная женщина — леди Оттолайн Моррелл. Она поддерживала, кажется, всех писателей и художников 1910-х и 1920-х годов. Вокруг нее и образовался круг Блумсбери, куда входили Вирджиния Вульф, Олдос Хаксли, Дэвид Лоуренс. Считают, что с нее он написал героиню «Любовника леди Чаттерлей». И точно именно ее Лоуренс описал во «Влюбленной женщине», а Хаксли — в «Желтом Кроме» (из-за чего Оттолайн с ними рассорилась, так как посчитала, что эти ее портреты слишком жестоки).

Леди Моррелл была очень свободного нрава. Тогда в ее кругу страшно популярна была идея сексуальной свободы и особенно бисексуальности. У Оттолайн было очень много романов и с художниками, и с художницами, и с писателями. Моррелл и секс — это были почти синонимы.

Но вот ее муж, богатый адвокат, который добивался ее годами, после первой же ночи потерял интерес. Другие любовники называли ее «холодной».

Да, в то время женщины впервые заговорили о сексе. Ранее не было такого понятия — женская сексуальность. Это было запретно и стыдно. Но вдруг оказалось, что секс женщин интересует. Только они в нем очень несчастны. Им хотелось близости, ласки, удовольствия, но они не знали, как это получить. Даже самые дерзкие (как Тернер или Морелл) способны были лишь разрушать каноны, но не получать удовольствие. До 60-х женщины о сексе только говорили. Или показывали чисто внешнюю сексуальность — и это был уже огромный прорыв.

Сексуальность женщины проявлялась лишь в том, что она выглядела сексуально. Вся эта «сексуальность» была только для мужчин.

Никто не сомневается, что встречались редкие женщины, которые в силу природных особенностей искренне радовались сексу, но они — в меньшинстве. Женщины были околдованы предрассудками, правилами поведения, особенной моралью «только для женщин». Все пациентки Зигмунда Фрейда — женщины с чудовищными сексуальными трудностями. Которые ни разу в жизни не испытывали оргазм. Большинство женщин не получало от секса ничего, кроме разочарования.

Секс в 60-е, все эти «сексуальные революции» — это все было тоже лишь для мужчин. Женщина получила свободу, но не радость. В то время (и даже 30 лет спустя) считалось, что большинство женщин фригидны и что женский оргазм — миф.

Конечно, уже были исследования: Альфред Кинси, а потом Вильям Мастерс с Вирджинией Джонсон, но все это считалось маргинальным и было прикрыто чехлами добродетели и семейных ценностей.

Даже в XXI веке большинство женщин все еще теряют сознание при слове «вибратор». (Ладно, не большинство, но многие по умолчанию считают это чем-то непристойным.)

Для женщины сексуальность — это триатлон. Много препятствий. Усилий. Терзаний.

«А как же любовь?» «Меня считают шлюхой». «На таких не женятся». Да, звучит архаично, но, если честно, такие вопросы задает себе любая. Это все еще крепче предрассудков вроде «о мертвых только хорошее» или «все детки прекрасны».

«Я так не могу. Мне надо влюбиться. Мне надо подружиться», — только и слышишь от женщин.

Никто не спорит, что любовь и дружба с мужчиной — это прекрасно и, конечно, качественно лучше, чем просто страсть. Другой уровень. Но и страсть восхитительна. Зачем обесценивать секс на скамейке в шесть утра на набережной в Тель-Авиве?

Наверное, затем, что даже очень современная женщина все еще не видит себя вне отношений, вне сюжета. Любой мужчина вынужден был разделять: если секс — то в бордель, если любовь — то жениться. А у женщин столетиями не было этого «если». Только все вместе.

Если совсем уж откровенно, то для женщины секс, может, и важен, но она не настаивает на сексуальном удовлетворении. Конечно, всем приятно обниматься и целоваться, почти все любят проникновение, но секс в целом — это больше уступка мужчине. Женщины ведь не зря больше беспокоятся о том, как они выглядят во время секса, как кричат и стонут, как прикусывают губы, в какой позе их наблюдает любовник, хорошо ли ему, не помешает ли она ему испытать оргазм.

Обыденная женская трудность — это страх сказать, что нравится, что не нравится и что мужчина делает не так. Женщина боится задеть чувства. А мужчина только рад подтвердить ее страхи — он ведь злится, когда ему «делают замечания».

За свою жизнь я говорила с множеством женщин, которые «привыкают» к мужчине только через год или полтора, то есть начинают чувствовать себя достаточно расслабленно, чтобы выяснить с ним, как ей хорошо. И вот тогда они узнают, что такое этот секс.

У меня было достаточно мужчин, которые считали меня грубым животным — лишь потому, что я сразу хотела взять от секса все. Женщину, которая хочет для себя полноценного секса, они считают чем-то вроде гибрида их мамы с акулой.

Женщин истязают не только их собственные сомнения и стереотипы, но еще и вот эта мужская обидчивость. Только ты разошлась — как тебе попадется такой, кто лучше тебя знает, где у тебя клитор и что с ним делать. И ты опять мимо секса — в любом случае, осталась ты или ушла.

Женскую сексуальность до сих пор понимают как исключительно внешний фактор. Тщеславный любовник, конечно, будет заботиться о том, чтобы тебе было хорошо, но его обрадует и имитация.

Общество до сих пор еще намекает абсолютно каждой женщине, что ее цель — не заниматься сексом без продыха, а найти «свою половинку», создать отношения, завести семью. Все эти мамы-страдалицы, подружки неудовлетворенные, зловредная чепуха в женских изданиях и мужики, у которых эго стоит колом, а член — раз в неделю...

Дело в том, что можно держаться любой веры, настаивать на том, что все характеры разные, можно быть либералом, можно — ортодоксом, но правда в том, что инстинкты никакой философией не удушишь. Можно ждать своей великой любви и дружбы хоть пять лет, но это не сделает тело счастливым.

Секс сам по себе восхитителен, он заслуживает уважения, он достоин, чтобы его воспринимали как отдельную величину. Любовь к сексу — это уважение к своему телу, к своим желаниям, к себе как личности.

Но главное, что без отношений можно отлично и весело жить, а вот без секса — вряд ли.

Источник: snob.ru





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