Когда организм просит о помощи

Человеческий организм устроен абсолютно удивительным образом. Одновременно в нас происходит немыслимое количество процессов. И, если случается сбой, то мы обязательно чувствуем что-то необычное.
Однако многие из нас оставляют это без внимания. Но ведь всегда лучше устранить проблему в самом ее начале, чем потом бороться с различными осложнениями. Итак, давайте узнаем, что же значат некоторые сигналы нашего организма.
Сухость кожи
Скорее всего, вашему организму не хватает витамина Е. Для восполнения запасов необходимо включить в свой рацион орехи, жирную рыбу и растительные масла.
Ломкость волос и ногтей
Эти симптомы говорят о дефиците витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.
Кровоточивость десен
В организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.
Плохой сон и раздражительность
Говорит о дефиците магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, абрикосовой пастиле, черносливе и свекле.
Судороги по ночам
Также говорят о недостатке магния и калия.
Гусиная кожа на локтях
Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.
Хочется соленого
В организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.
Хочется сладкого
Возможно, у вас нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. В таком случае лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Хочется пресной пищи
Этот симптом может говорить о гастритах или проблемах с печенью. Пресная пища поможет снять спазмы и успокоит желудок.
Хочется погрызть семечек
Скорее всего, вашему организму не хватает антиоксидантов.
Хочется кислого
Организм сам требует эти продукты, так как ему необходима стимуляция печени или желчного пузыря. Если нет проблем с кислотностью желудка, можно попробовать включить в рацион лимон, клюкву.
Тянет на морепродукты
Скорее всего, речь идет о недостатке йода в организме.
Хочется горького
Возможно, у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом. Здесь подойдет очень мягкая очистка организма.
Хочется острого
Острая пища стимулирует пищеварение, но ее нужно употреблять в очень разумных количествах и не на голодный желудок.
По мотивам antipriunil.ru
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