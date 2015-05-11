Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 16 декабря 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kogda_muzhchina_-_ni_ryba_ni_myaso_41252"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41252_kogda_niryba_nimyaso_00.jpg" width=206 alt="Когда мужчина – ни рыба ни мясо" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Морозова</b></span> <span style="font-size: large;">Когда мужчина – ни рыба ни мясо</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему женщинам приходится все делать самим</font></em></span></p><p>Это начинается еще до знакомства. «Я дал ей понять, что она мне нравится, а она ничего не сделала в ответ, значит, не заинтересована», — сообщает друг, который уже целую вечность с вожделением разглядывает свою коллегу за противоположным столом. А что она должна была сделать? Пригласить его на свидание? И таких примеров — полно: позиция этакого «приза», который сидит, обвязанный бантом, и ждет, когда появится владелица, которая его завоюет, окружит заботой, все за него решит, назначит день свадьбы, в общем, возьмет все в свои руки. Удобно, ничего не скажешь. Читать полностью: https://lady.tut.by/news/relationship/513884.html <a href="http://www.chaskor.ru/article/kogda_muzhchina_-_ni_ryba_ni_myaso_41252">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Это начинается еще до знакомства. «Я дал ей понять, что она мне нравится, а она ничего не сделала в ответ, значит, не заинтересована», — сообщает друг, который уже целую вечность с вожделением разглядывает свою коллегу за противоположным столом. А что она должна была сделать? Пригласить его на свидание? И таких примеров — полно: позиция этакого «приза», который сидит, обвязанный бантом, и ждет, когда появится владелица, которая его завоюет, окружит заботой, все за него решит, назначит день свадьбы, в общем, возьмет все в свои руки. Удобно, ничего не скажешь. Читать полностью: https://lady.tut.by/news/relationship/513884.html

Подруга, красавица в самом буквальном смысле — подрабатывающая моделью эффектная девушка, — иронично фыркает в ответ на наши «охи» по поводу того, что, мол, у нее-то наверняка сотни поклонников и носителей подарков: «Они только таращатся, а так чтобы знакомились на каждом шагу… Только когда выпьют, все смелые». Мама, переживающая за будущее дочери, уже полгода упрашивает ее обратить внимание на какого-то там «хорошего мальчика», сына подруги, который вроде как от нее без ума, и она неизменно отвечает: «Ну пусть он позвонит или напишет в личку на фейсбуке, покажется в скайпе». Но «хороший мальчик» до сих пор только передает ей через маму какие-то мутные комплименты, ничего при этом не предпринимая. Недавно подруга начала встречаться с типом, который далек от образа мужчины ее мечты: на пятнадцать лет старше, чуть нахальный и даже самодовольный — из-за наличия своего бизнеса; согласилась на свидание с ним она только потому, что он не стал мямлить и ждать от нее особого приглашения, а просто предложил встретиться, погулять и узнать друг друга получше. Мамина подруга, кстати, на нее тут же обиделась и теперь на каждом углу рассказывает о том, что, мол, она «продалась», вместо того, чтобы выбрать ее сына, хорошего и доброго мальчика. Но был ли вообще выбор у подруги — между тем, кто проявил инициативу, и тем, кто просто смотрел на нее щенячьими глазами и ждал с моря погоды? Разве что номинальный.

Дальше — больше. С развитием отношений часто мало что меняется. У двоюродной сестры с ее бойфрендом регулярно случаются такие монологи: «Так что, мы встречаемся в субботу? Куда пойдем?.. А ты куда хочешь?.. Как тебе может быть все равно?» Монологи — потому что в процессе ее бойфренд просто невразумительно мычит что-то о том, что, мол, ему все равно, на какой фильм они пойдут, все равно, поедут ли они на дачу к родителям или нет, все равно, оставаться ли дома или ехать на фестиваль экоеды. «Все равно» — ключевая фраза. При этом он регулярно убеждает ее в том, что любит, хочет жениться, детей и семью. То есть пусть она выходит за него замуж, рожает детей, строит семью, обустраивает квартиру, высаживает кабачки на даче, поздравляет с юбилеями родственников — а он, так и быть, поучаствует во всех этих хлопотах. Поприсутствует.

Надо ли говорить о том, что если до брака мужчине было «все равно», то и после свадебных клятв он не начнет вдруг пылать энтузиазмом и жаждой деятельности? «Моя тащит меня в Черногорию в отпуск», — недовольного говорит коллега, взрослый дядька за сорок, явно недовольный таким произволом жены, но и не помышляющий о сопротивлении. «А моя ремонт замутила», — с таким же недовольным лицом отвечает ему второй, ковыряя вилкой в контейнере с домашними котлетами, уложенными этой самой женой, испортившей ему настроение предстоящим ремонтом. Этакие пассивные страдальцы. Спустя пару месяцев оба хвастаются — один своей удачной поездкой и шикарным загаром, второй фотографиями свежеотремонтированной квартиры. «Я поехал, я своей сказал, я сделал», — местоимение драматично меняется.

Позиция одновременной податливости и безынициативности — очень выгодная и комфортная, так что вполне понятно, почему многие мужчины разыгрывают эту карту. С одной стороны, «делай со мной что хочешь» — и, значит, любые последствия на совести женщины, особенно неудачи, а успехи можно потом и на двоих разделить. С другой стороны, позиция пассивности, при которой мужчине не нужно ничего решать, не нужно ничем рисковать. Если красивую девушку не приглашать, а только смотреть на нее тоскливым взглядом, то и риска отказа нет никакого; если покорно следовать за подругой и женой, предоставляя ей «честь» выбора в львиной доле важных вопросов, то потом всегда можно сказать, что это все было ее дурацкой идеей. Такой заплыв по течению, когда вместо плота и весла — любимая женщина. Или вообще любая женщина. «Кто я такой, чтобы отказывать красивой девушке?» — Таким восклицанием, только наполовину шуточным, друг семьи всегда отвечал на недоумение окружающих по поводу того, что он регулярно заводит любовниц при совершенно потрясающей жене, умнице и отличной хозяйке. Действительно, как можно проявлять свою собственную инициативу или, наоборот, придерживать коней, когда рядом появляется женщина, которой очень удобно передать всю ответственность за ситуацию?

Источник: lady.tut.by





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