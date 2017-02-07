Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 14:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kogda_iskusstvo_perehodit_v_otkrytyj_dostup_42423"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42423_european_paintings_at_metropolitan_museum_of_art_nyc_usa.jpg" width=206 alt="Когда искусство переходит в открытый доступ" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Когда искусство переходит в открытый доступ</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Полгода назад Метрополитен-музей перевел 375 тысяч фотографий произведений из своей коллекции в открытый доступ. Результаты удивляют</font></em></span></p><p>В феврале этого года Метрополитен-музей, один из крупнейших и четвёртый по посещаемости художественный музей мира, <a href=https://creativecommons.org/2017/02/07/met-announcement/?utm_source=ccwebsiteorblog&utm_campaign=met-newsletter&utm_medium=email&utm_content=button-text>объявил</a> о передаче всех фотографий своих произведений, являющихся общественным достоянием, под свободную лицензию Creative Commons. Так уникальная коллекция из 375 тысяч изображений оказалась опубликованной на официальном портале музея под лицензией, которая разрешает любому человеку свободно использовать, копировать, распространять и перерабатывать произведения. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kogda_iskusstvo_perehodit_v_otkrytyj_dostup_42423">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В феврале этого года Метрополитен-музей, один из крупнейших и четвёртый по посещаемости художественный музей мира, объявил о передаче всех фотографий своих произведений, являющихся общественным достоянием, под свободную лицензию Creative Commons. Так уникальная коллекция из 375 тысяч изображений оказалась опубликованной на официальном портале музея под лицензией, которая разрешает любому человеку свободно использовать, копировать, распространять и перерабатывать произведения.

Инициатива Метрополитен-музея принесла неожиданные результаты, в первую очередь для проектов Wikimedia и Creative Commons. Недавно музей заключил соглашение о партнерстве с платформой для анализа данных BigQuery, принадлежащей Google.

«Мы все еще на начальной стадии этой инициативы, но результаты уже удивительны», – написал руководитель по оцифровке коллекции Метрополитен-музея Люк Таллон (Loic Tallon).

Цифры говорят сами за себя. По данным Таллона, с февраля месяца количество скаченных с сайта изображений увеличилось на 64%, а трафик посещений онлайн-коллекции – на 17%. Пользователи, которые скачивают изображения, теперь проводят на сайте музея в пять раз больше времени.





Но, как пишет портал news.artnet.com, от инициативы Метрополитен-музея больше всего выиграли порталы Wikimedia. Более 90% фотографий в открытом доступе были загружены на Wikimedia Commons. Количество изображений на страницах Wikipedia о коллекции Метрополитен-музея выросло на 500% и теперь составляет 6 598.

Инициатива музея оказала значительное влияние на Creative Commons: две трети результатов поиска теперь составляют произведения музея.

В интернете коллекция Метрополитен-музея также не осталась незамеченной. Твиттер-ленты Face-Swap the Met и Public Domain Cut-Up берут изображения из коллекции и делают из них нечто креативное и смешное. А портал FiveThirtyEight провел анализ данных сайта Метрополитен-музея, выяснив страну происхождения, год создания, год приобретения каждого объекта из коллекции.

«Удивительно видеть, какими креативными становятся люди, когда коллекция вроде нашей становится доступной для них для использования, распространения и ремиксов без каких-либо ограничений», – заметил Таллон.





Метрополитен-музей призывает всех использовать оцифрованные сокровища как для научных целей, так и для коммерческих. Изображения предметов коллекции охватывают 5000 лет человеческой культуры. Они выложены в высоком разрешении под лицензией Creative Commons Zero (CC0).

Для Метрополитен-музея, следующим шагом является партнерство с аналитическим порталом Google BigQuery. Как сообщил Таллон, музей станет первым, чья база данных присоединится к этой аналитической платформе.

«Они сделают возможным автоматическое распознавание всех 385 000 изображений, – отметил Таллон. – По мере того, как эти технологии улучшаются, и особенно учитывая развитие искусственного интеллекта, я думаю, скоро мы увидим комплексную идентификацию элементов картин или компьютерные предсказания на тему следующей работе художника».

Коллекцию Метрополитен-музея можно найти здесь. Напомним, недавно Noosphere.ru рассказывал о похожей инициативе на Тайване. Музей императорского дворца Тайваня оцифровал картины и другие предметы искусства, открыв коллекцию для всех желающих: 70 000 изображений в высоком качестве теперь доступны в новом цифровом архиве. Изображения, а также их описание, можно просматривать и скачивать бесплатно.

Источник: noosphere.ru





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