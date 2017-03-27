Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 24 апреля 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kogda_dlya_vseh_lyudej_chestnaya_i_napryazhennaya_rabota_stanet_neprivychnoj_kakoe_budushchee_mozhet_ozhidat_chelovechestvo_41853"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41853_ivan-efremo.jpg" width=206 alt="«Когда для всех людей честная и напряженная работа станет непривычной, какое будущее может ожидать человечество?»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://ttolk.ru/2017/03/27/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F-%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BE/>ttolk.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Когда для всех людей честная и напряженная работа станет непривычной, какое будущее может ожидать человечество?»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Фантаст Иван Ефремов о прошлом и будущем</font></em></span></p><p>Великий русский писатель-фантаст Иван Ефремов был убеждённым англофилом. Он прекрасно знал английский, выписывал много литературы из США и Англии и имел регулярную переписку с не менее великим писателями. Среди его друзей по переписке писатели-фантасты Артур Кларк, Пол Андерсон, а также американский профессор Эверетт Олсон. В одном из писем Олсону в 1969-м Ефремов даёт прогноз о скором исчезновении труда, а Андерсон обсуждает с русским писателем скандинавское происхождение Руси. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kogda_dlya_vseh_lyudej_chestnaya_i_napryazhennaya_rabota_stanet_neprivychnoj_kakoe_budushchee_mozhet_ozhidat_chelovechestvo_41853">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Великий русский писатель-фантаст Иван Ефремов был убеждённым англофилом. Он прекрасно знал английский, выписывал много литературы из США и Англии и имел регулярную переписку с не менее великим писателями. Среди его друзей по переписке писатели-фантасты Артур Кларк, Пол Андерсон, а также американский профессор Эверетт Олсон. В одном из писем Олсону в 1969-м Ефремов даёт прогноз о скором исчезновении труда, а Андерсон обсуждает с русским писателем скандинавское происхождение Руси.

Иван Ефремов происходил из семьи старообрядцев-беспоповцев. Он полюбил Англию ещё в детстве, поскольку его родственники имели торговые связи с Лондоном, и привозили оттуда литературу на английском языке. В 1940-е большую помощь в налаживании прямых связей Ефремова с Англией оказал его друг, посол в Лондоне Иван Майский.

Майский тоже был убеждённым англофилом. Как он не только уцелел в советской России, но и достиг таких управленческих высот — посол в Англии в течение 12-ти лет, заместитель главы МИДа Молотова — уму непостижимо. Майский до революции — убеждённый меньшевик и ярый противник Ленина. Закончил Мюнхенский университет и с 1912 года жил в Англии. В 1917-м руководил отделом в министерстве труда во Временном правительстве Керенского. В 1918 году — министр труда в КОМУЧе, в 1919 году — министр труда в правительстве адмирала Колчака. Но белогвардейское прошлое нисколько не помешало сделать ему карьеру в СССР.

С конца 1930-х начинается знакомство Ефремова и Майского. Майский даже в годы войны умудряется присылать фантасту каждый месяц по несколько английских книг. В 1950-е Ефремов становится лучшим другом семьи Майского, подолгу живёт на его даче в Подмосковье. Майский сводит его с английскими книгоиздателями, культурными деятелями, протежирует издание его книг за границей. Чуть позже, в 1960-е, эти наработанные связи с заграничными культурными деятелями позволят Ефремову уже самому стать импресарио: в частности, именно он продвигает книги братьев Стругацких за границей, договаривается об их печати, выплате гонораров.

С середины 1950-х Иван Ефремов начинает активную переписку со многими видными писателями и учёными за границей, в основном из Англии и США. Его друзьями, рецензентами, деловыми партнёрами становятся великие писатели фантасты Пол Андерсон и Артур Кларк. Самый первый же его друг, ещё с 1930-х — американский профессор палеонтологии Эверетт Олсон.

Мы приводим два письма Ивана Ефремова — Олсону и Андерсону.

Эверетту Олсону, 1969 год:

«Ещё один момент. Несчастье с Вашим садом из-за «вшивого» парня сейчас широко распространено, и я думаю, что во всём мире. Некомпетентность, леность и шаловливость «мальчиков» и «девочек» в любом начинании является характерной чертой этого самого времени. Я называю это «взрывом безнравственности», и это мне кажется гораздо опаснее ядерной войны. Мы можем видеть, что с древних времён нравственность и честь (в русском понимании этих слов) много существеннее, чем шпаги, стрелы и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики. Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности. Это является единственной действительной причиной катастроф во всей истории, и поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение носит характер саморазрушения.

Когда для всех людей честная и напряженная работа станет непривычной, какое будущее может ожидать человечество? Кто сможет кормить, одевать, исцелять и перевозить людей? Бесчестные, каковыми они являются в настоящее время, как они смогут проводить научные и медицинские исследования?

Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдёт величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры, основы которой сейчас упорно внедряются во всех странах, и даже в Китае, Индонезии и Африке.

Слышали ли Вы когда-нибудь о книге Алана Сеймура «The coming of self-destruction of the USA»? [начало самоуничтожения США]. Она вышла в Англии в мягкой обложке в издательстве «Раn», но у меня нет возможности её достать, и я не знаю, что имел в виду автор. Может быть, Вы могли бы поискать её. Стоит ли прислушиваться к этому предупреждению?

Но я должен закончить с этим предзнаменованием и от нас двоих от всего сердца пожелать Вам и Лиле всего самого доброго и крепкого здоровья.

Как всегда. Ваш любящий друг».

3 Лас Паломас, Оринда, Калифорния, США, 22 июня 1967, от Пола Андерсона:

«Дорогой профессор Ефремов! Я снова должен извиниться за большую задержку с ответом. Было очень много работы, а когда в течение всего дня пишешь по необходимости, то вечером едва ли возможно написать настоящее письмо просто для души.

Большое спасибо за чудесные книги, которые я получил несколько дней назад. Все члены моей семьи и друзья просто восхищены. Остается лишь сожалеть, что я не могу читать по-русски, но попробую найти кого-нибудь, кто смог бы сделать для меня перевод. (В ближайшие годы, возможно, мне удастся побороть лень и выучиться хоть немного русскому. Дедов брат из Дании послужит мне в том примерам. Однажды, во времена вашей революции он воскликнул: «Когда такие грандиозные события происходят в этой стране, какой же это позор не знать русского языка, какой позор!» Вскоре он научился читать по-русски. Тогда ему было 75 лет.) Сказки на английском языке довольно милы, мне хорошо известны венгерские варианты многих из них. Например, в одной из венгерских сказок главному герою приходится пасти лошадей ведьмы Железный Нос. На самом деле эта сказка очень похожа на вашу сказку про Марью Моревну. А в другой сказке замок на утиных ножках пытается убежать от главного героя.

В обеих книгах очень красивые иллюстрации. Я и не знал, что стиль древнерусской архитектуры до такой степени похож на скандинавский. Некоторые из изображенных строений почти полностью соответствуют деревянным церквям периода раннего средневековья, которые в свою очередь едва ли отличались от языческих храмов, существовавших за несколько столетий до них. Я не знаю — может быть, знаете Вы: русские или скандинавы первыми создали этот стиль, или, возможно, он был общим для всех балтийских народов?

Конечно, в Европе принято считать, что культура Киевской Руси начинается со шведов, основавших государство. (Кстати, мне попались книги, где Рюрика отождествляют с Хрюреком — викингом, прославившимся во Фландрии и Франции. Так ли это было на самом деле или нет, я не знаю.) Обычно говорят, что само слово «Русь» имеет шведское происхождение. Его возводят к названию местечка Рослэн в южной Швеции или к слову «ру», что значит «to row» — грести. Ведь людям приходилось много грести, когда они путешествовали по рекам. Арабский путешественник Х века Ибн Хаукал оставил нам подробное описание похорон вождя руссов, которое точь-в-точь воспроизводит скандинавскую легенду о похоронах убитого бога Бальдура.

В этой связи меня заинтересовало Ваше замечание по поводу влияния Ирана на древнюю Русь. Не кажется ли Вам, что скандинавская мифология, рассказывающая о Валгалле и неизбежном конце мира в битве между богами и демонами, похожа на далекое эхо митраической религии?

Но всё это происходило ещё задолго до времен нашего старого доброго Харальда Норвежского. Я был очень удивлен, когда узнал, что его считают едва ли не народным героем в России тоже. Доказательством этого служит процитированный вами отрывок из действительно замечательной баллады графа Толстого, описывающей Харальда. Мне бы хотелось когда-нибудь (к тому времени, когда я овладею Вашим языком) познакомиться с этой балладой целиком.

Вам, может быть, будет интересно узнать, что еще раньше брат-полукровка Харальда Олаф, будучи королем Норвегии, был выслан из страны в результате народного бунта (так как он, желая христианизировать свой народ, пользовался для этого слишком жестокими способами). Он нашел прибежище у Ярослава, а женой Ярослава была Ингигерда — дочь шведского короля.

Олаф и Ингигерда были когда-то обручены, но из-за ссоры с её отцом свадьба не состоялась, и Ингигерда вышла замуж за Ярослава. Очевидно, именно она позаботилась о том, чтобы Олафу оказали хороший прием, когда он попросил убежища. (Хотя мне кажется, что Ярослав сам был не прочь приютить Олафа, принимая во внимание, что тот сможет понадобиться ему в качестве противовеса силе датского короля Кнута, который в то время стал и королем Норвегии и, возможно, попытался бы завоевать также Балтику.) По-видимому, Олаф и Ингигерда всё ещё испытывали друг к другу нежные чувства. По крайней мере, в саге говорится, что однажды вечерам Олаф стоял на холме и увидел ёе, как она в сопровождении дам проезжала на коне мимо него, склонив голову и с поблекшим лицом».

Источник: ttolk.ru





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