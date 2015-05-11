Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 27 ноября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/kodeks_chesti_41180"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41180_1d5117701bd02467f8074e326e1e2df.jpg" width=206 alt="Кодекс чести" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/eto-interesno/27-pravil-dzhentlmena-xix-veka/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Кодекс чести</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">27 правил джентльмена XIX века</font></em></span></p><p>Понятие слова «джентльмен» изменялось и развивалось с течением времени, пройдя путь от обозначения представителя высокого сословия до просто хорошо воспитанного, уравновешенного и невозмутимого человека, придерживающегося определенных правил поведения. Основные правила общения для джентльменов, которые мы здесь приводим, впервые были опубликованы в 1875 году в книге A Gentleman’s Guide to Etiquette автора Cecil B. Hartley. Но едва ли не все они применимы и сейчас. <a href="http://www.chaskor.ru/article/kodeks_chesti_41180">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Понятие слова «джентльмен» изменялось и развивалось с течением времени, пройдя путь от обозначения представителя высокого сословия до просто хорошо воспитанного, уравновешенного и невозмутимого человека, придерживающегося определенных правил поведения. Основные правила общения для джентльменов, которые мы здесь приводим, впервые были опубликованы в 1875 году в книге A Gentleman’s Guide to Etiquette автора Cecil B. Hartley. Но едва ли не все они применимы и сейчас.

Верхом невоспитанности есть отвлечение во время разговора на свои часы, трубку или записную книжку. Даже если вы устали и вам скучно, не показывайте этого.

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Никогда не перебивайте того, кто говорит. Даже простое уточнение неправильной даты может быть невежливым, если вас о том никто не просил. Еще хуже заканчивать за человека его мысль или торопить его любым способом. Дослушайте до конца анекдот или историю, даже уже знакомые вам.

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Никогда не пытайтесь доказать свою правоту с помощью повышения голоса, высокомерия или уничижительного обращения. Будьте всегда любезным и откровенным, свободным от всякого диктаторства.

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Никогда, если, разумеется, вас не просили этого сделать, не говорите о вашем собственном бизнесе или профессии в обществе. Вообще поменьше уделяйте внимания своей персоне.

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Джентльмен, обладающий настоящим интеллектом и культурой, как правило, скромен. Он может чувствовать, находясь в обществе обычных людей, что в интеллектуальном плане он выше тех, кто вокруг него, но он не будет стремиться показать свое превосходство над ними. Он не будет стремиться затрагивать темы, в которых собеседники не обладают соответствующими знаниями. Все, что он говорит, всегда отмечено вежливостью и уважением к чувствам и мнению других.

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Не менее важно, чем умение хорошо говорить, умение с интересом слушать. Именно оно делает человека отличным собеседником и отличает человека из хорошего общества.

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Никогда не слушайте разговор двух лиц, который не предназначен для вас. Если они так близко, что вы не можете не слышать их, вы можете соблюдая приличия просто перейти в другое место.

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Старайтесь говорить, насколько это возможно, кратко и по делу. Избегайте длительных отвлечений и не относящихся к предмету замечаний.

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Если вы внимаете лести, то вы должны также открыть ворота глупости и чрезмерному самомнению.

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Даже если вы уверены, что ваш оппонент совершенно не прав, ведите дискуссию спокойно, высказывайте аргументы и контрдоводы не переходя на личности. Если вы видите, что собеседник непреклонен в своем заблуждении, то ловко переведите разговор на другой предмет, оставляя ему возможность сохранить лицо, а вам избежать гнева и раздражения.

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Имейте, если хотите, стойкие политические убеждения. Но не выпячивайте их при любом случае и, ни в коем случае, не заставляйте других людей соглашаться с вами. Выслушивайте спокойно другие мнения и не встревайте в ожесточенные споры. Пусть ваш собеседник подумает, что вы плохой политик, но не дайте ему повод усомниться, что вы джентльмен.

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Говоря о своих друзьях, не сравнивайте их друг с другом. Говорите о достоинствах каждого из них, но не пытайтесь усилить достоинства одного за счет противопоставления порокам другого.

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Избегайте в разговоре любых тем, которые могут травмировать отсутствующих. Джентльмен никогда не будет клеветать или слушать клевету.

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Даже остроумный человек становится утомительным и невоспитанным, когда он пытается полностью поглотить внимание компании.

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Избегайте слишком частого употребления цитат и мыслей великих. Как приправа к еде, они могут украсить беседу, но их чрезмерное количество портит блюдо.

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Избегайте педантизма. Это знак не интеллекта, а глупости.

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Говорите на родном языке правильно, в то же время не будьте слишком большим сторонником формальной правильности фраз.

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Никогда не делайте замечания, если другие делают ошибки в своей речи. Обратить внимание словом или другим действием на такие ошибки собеседника является признаком невоспитанности.

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Если вы специалист или ученый, избегайте использования технических терминов. Это является плохим вкусом, потому что многие их не поймут. Если, однако, вы случайно использовали такое слово или фразу, еще большей ошибкой будет тут же броситься объяснять его значение. Никто не будет благодарить вас за такое подчеркивание их невежества.

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Никогда не стремитесь играть в компании роль шута, потому что очень быстро вы приобретете славу «смешного человека» для вечеринок. Эта роль недопустима для настоящего джентльмена. Стремитесь к тому, чтобы ваши собеседники смеялись вместе с вами, но не над вами.

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Избегайте хвастовства. Говорить о своих деньгах, связях, возможностях является очень плохим вкусом. Точно так же нельзя гордиться вашей близостью с выдающимися людьми, даже если оно имеет место быть. Постоянное подчеркивание «мой друг, губернатор Х», или «мой близкий знакомый, президент Y» является напыщенным и недопустимым.

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Не стремитесь придать своему образу излишнюю глубину и утонченность, презрительно отказываясь от веселых бесед, шуток и развлечений. Старайтесь действовать в соответствии с обществом, в котором вы находитесь, если это не противоречит другим правилам джентльмена.

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Является совершенно грубым, неприличным и глупым вставка в свою речь цитат, выражений и терминов на иностранном языке.

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Если вы чувствуете, что начинаете злиться в разговоре, то либо обратитесь к другой теме, либо замолчите. Вы можете произнести в пылу страсти слова, которые вы никогда бы не использовали в спокойном состоянии духа, и за которые вы потом будете горько раскаиваться.

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«Никогда не говорите о веревке в присутствии человека, родственник которого был повешен» — это хотя и грубоватая, но верная народная пословица. Тщательно избегайте тем, которые могут быть слишком личными для собеседника, не вмешивайтесь в чужие семейные дела. Не стремитесь к обсуждению чужих секретов, но если вам их все же доверили. то рассматривайте это как очень ценный знак и никогда не передавайте свои знания третьему лицу.

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Хотя путешествия способствуют развитию ума и кругозора джентльмена, все же не стоит при всяком случае вставлять фразы: «когда я был в Париже...», «в Италии этого не носят...» и так далее.

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Избегайте сплетен. Это и в женщине выглядит отвратительно, но для мужчины это абсолютно подло.

Источник: izbrannoe.com





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